0:48 Neuinfektionen in Frankreich auf Rekordniveau Mit 20'339 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden meldet Frankreich einen neuen Rekord. Damit wurde der bisherige höchste Wert von 18'746 neuen Fällen vom vergangenen Mittwoch überschritten, erklärten die Behörden am Freitagabend. Es wurden 62 neue Todesfälle gezählt. Gesundheitsminister Olivier Véran warnte zuletzt, dass sich die Lage im Land weiter verschlechtere. Für vier neue Städte - Lyon, Lille, Grenoble und Saint-Étienne - wurde die höchste Corona-Warnstufe ausgerufen. Sie gilt ausserdem in Paris, Marseille und dem französischen Überseegebiet Guadeloupe. Mit der Einstufung gehen zahlreiche Einschränkungen einher - so etwa die Schliessung von Bars und gastronomischen Einrichtungen, die keine Speisen verkaufen, für vorerst zwei Wochen. Sorge herrscht auch über die Situation in den Pariser Spitälern. Dort nimmt der Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen zu. Ein entsprechender Notfallplan wurde aktiviert. Bisher starben in der Covid-19-Pandemie mehr als 32'600 Menschen in Frankreich. In vielen Städten des Landes gilt die Maskenpflicht auch unter freiem Himmel. Audio Höchste Alarmstufe in vielen Städten Frankreichs 01:47 min, aus HeuteMorgen vom 09.10.2020. abspielen. Laufzeit 01:47 Minuten.

0:39 Kanadas Premier: «Kritischer Punkt der Pandemie» Ein düsteres Bild vom Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie zeichnet Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau. Es sei «sehr frustrierend», sagt er und verweist auf die zunehmende Belastung des Gesundheitswesens. «Wir befinden uns an einem kritischen Punkt dieser Pandemie.» Am Donnerstag habe man die höchste Zahl von Neuinfektionen verzeichnet, weit über den Werten der ersten Welle. Die besonders stark betroffene Provinz Ottawa warnte zuletzt vor Zuständen wie in Norditalien und New York, sollte die Entwicklung anhalten. Steigende Zahl von Corona-Toten in Kanada #Canada Coronavirus Deaths at 9541 Persons https://t.co/YbRJGgH483pic.twitter.com/9j0mpnB96s — Trading Economics (@tEconomics) October 9, 2020

0:23 Sebastian Kurz: Wintertourismus in Österreich sicher Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz sieht trotz der Corona-Pandemie der Wintersaison für Urlauber in seiner Heimat optimistisch entgegen. «Der Wintertourismus in Österreich wird so organisiert sein, dass er sicher stattfindet», sagte er «Bild»-Zeitung. Dennoch seien die Reisewarnungen aus Deutschland «eine Herausforderung». Gäste aus Deutschland seien willkommen, sagte Kurz. Trotz der schlechten Erfahrungen vieler Urlauber mit zahlreichen Corona-Ansteckungen im Skiort Ischgl, der im März als «Corona-Drehkreuz» auffiel, sieht Kurz die Ansteckungsgefahr eher an anderer Stelle. «Das ist im privaten Bereich, auf Partys, bei Hochzeiten, bei Familienfeiern», sagte Österreichs Kanzler. «Draussen auf den Pisten oder im Freien ist es weniger.» In Ischgl hatten sich die Menschen vor allem beim Apres-Ski infiziert. 00:40 Video Aus dem Archiv: Kanzler Kurz - Skisaison wird stattfinden Aus News-Clip vom 18.09.2020. abspielen

22:25 Gibt Trump trotz Corona einen Empfang im Weissen Haus? US-Präsident Donald Trump plant einem Medienbericht zufolge am Samstag eine Veranstaltung im Weissen Haus. Trump werde dabei persönlich anwesend sein, berichtete der Nachrichtensender CNN unter Berufung auf Präsidialamtskreise. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Zuvor hatten Insider erklärt, Trump werde nicht wie ursprünglich angekündigt am Wochenende Wahlauftritte in Pennsylvania und Florida absolvieren. Trump hatte vor einer Woche einen positiven Corona-Test bekannt geben und wurde zwischenzeitlich im Krankenhaus behandelt. Er liegt vor der Wahl am 3. November in Umfragen zurück.

20:27 Stadt Bern: Fast 1400 Partygänger müssen in Quarantäne Die Berner Behörden haben wegen eines positiv getesteten Gasts insgesamt 1394 Personen, in Quarantäne geschickt. Es handelt sich um Besucher der Berner Clubs Taxiclub, Cuba Bar Bern und Kapitel-Bollwerk. Die Cuba Bar Bern hat das Kantonsarztamt per sofort geschlossen. Das hat die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion mitgeteilt. Alle 1009 Personen, die am Wochenende vom 3./4 Oktober in der Cuba Bar verkehrten, müssen aufgrund einer fehlerhaften Gästeliste in Quarantäne. In der Taxi Bar sind jene 288 Besucher betroffen, die diesen Club am Sonntagmorgen 4. Oktober ab Mitternacht besucht haben. Im Kapitel Bollwerk müssen 97 Personen in Quarantäne, die sich dort am Sonntag ab 6 Uhr morgens aufgehalten haben.

19:12 New Yorker Broadway-Theater bleiben bis Mai 2021 geschlossen Die Musical-Theater am weltbekannten New Yorker Broadway bleiben bis Mitte des nächsten Jahres geschlossen. Das hat die Vereinigung der New Yorker Theaterindustrie entschieden. Bis Ende Mai 2021 würden wegen der Pandemie keine Shows stattfinden, teilt sie mit. Bereits seit März stehen alle Produktionen am Broadway still – eigentlich hätten sie im kommenden Januar wieder aufgenommen werden sollen. Daraus wird nun nichts. Die Schauspieler-Gewerkschaft spricht von einem schwierigen, aber verantwortungsvollen Entscheid. Legende: Keystone

18:13 Auch in Italien steigt die Zahl der bestätigten Fälle an Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Italien hat am Freitag die Schwelle von 5000 Fällen übersprungen. Es wurden 28 neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der Neuansteckungen mit Sars-CoV-2 liegt damit so hoch wie zuletzt im März. Allerdings werden heute viel mehr Leute auf das Virus getestet. Auch liegen deutlich weniger Menschen auf Intensivstationen: im ganzen Land annähernd 400. Und es sterben bei weitem nicht so viele Patienten. Besonders viele Neuansteckungen verzeichnete am Freitag die Lombardei im Norden und Kampanien im Süden. Die Regierung schliesst weitere Verschärfungen der Massnahmen nicht aus. Seit dieser Woche gilt auch im Freien eine Maskenpflicht. Legende: Zahlreiche Menschen wollen sich am mobilen Testzentrum am Römer Flughafen testen lassen. Keystone

17:37 Gegen Reise-Wirrarr: EU-Staaten einigen sich auf gemeinsame Ampelkarte Mit einer gemeinsamen Ampelkarte wollen die EU-Staaten das coronabedingte Reise-Wirrwarr in Europa mildern. Je nach Infektionsgeschehen sollen Regionen entweder grün, orange oder rot markiert werden. Für «grüne» Gebiete mit wenigen Coronafällen, sollen die Staaten keine Reiseeinschränkungen erlassen. Darauf verständigten sich die EU-Botschafter heute mit ausreichender Mehrheit. Gemeinsame Regeln für Reisende aus orange oder rot markierten Regionen sieht das Konzept nicht vor. «Der endgültigen Annahme durch die Europaminister am Dienstag steht nun nichts mehr entgegen», sagte ein Sprecher der deutschen Ratspräsidentschaft am Freitag nach einem Treffen der EU-Botschafter. Die Empfehlungen sind allerdings nicht bindend. Die Ampelkarte soll von der europäischen Gesundheitsagentur ECDC erstellt und wöchentlich aktualisiert werden. Bislang entscheidet jedes Land mit eigenen Kriterien, welche anderen EU-Länder oder -Regionen es als Risikogebiet einstuft. Das führt zu grossen Unterschieden.

16:46 Nationalratskommission lehnt Gesetz für Mieterlass ab Das Parlament wollte im Sommer den von Corona-Schliessungen betroffenen Geschäftsmietern zu Hilfe eilen. Nun will eine Mehrheit der Rechtskommission des Nationalrats (RK-N) nichts mehr davon wissen. Das Covid-19-Geschäftsmietegesetz droht zu scheitern. Die RK-N ist mit 14 zu 11 Stimmen nicht auf die Vorlage eingetreten, wie die Parlamentsdienste mitteilten, Link öffnet in einem neuen Fenster. In der Kommission vertreten sind sieben Mitglieder der SVP-Fraktion, vier der FDP-Fraktion und drei der Mitte-Fraktion. Alle drei Fraktionen hatten sich schon bei der Behandlung der schliesslich überwiesenen Motionen zum Thema skeptisch bis ablehnend geäussert. Auch der Bundesrat machte bei der Präsentation der Vorlage keinen Hehl daraus, dass er wenig von einem teilweisen Mieterlass hält. Am vergangenen Mittwoch verabschiedete die Regierung zudem einen Bericht, wonach derzeit wenige Hinweise für umfassende Schwierigkeiten bei Geschäftsmietern bestehen. Es seien «überraschend zahlreiche Einigungen über Mietpreissenkungen zwischen den Mietparteien» getroffen worden, heisst es darin.

16:08 Bundeskanzlerin Merkel: Zusätzliche Massnahmen in Grossstädten Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte nach Beratungen mit den Bürgermeistern der elf grössten Städte zusätzliche Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionsfälle an. Es drohen neue Maskenpflichten, Sperrstunden und eine weitere Begrenzung für Veranstaltungen und private Feiern. Merkel warb um Verständnis für Beschränkungen wie Sperrstunden und Alkoholverbote, die die Gastronomie hart treffen. Oberstes Ziel sei aber, das öffentliche Leben wenn irgend möglich nicht nochmals so weitgehend herunterzufahren, wie dies im Frühjahr notwendig gewesen sei. In zwei Wochen solle über die Erfolge beraten werden. In den Grossstädten entscheide sich, ob die zuletzt verschärfte Situation entgleite. Gelinge es mit den vereinbarten Massnahmen aber nicht, den Anstieg der Infektionen innerhalb von zehn Tagen auszubremsen, seien weitere Beschränkungen unvermeidlich, so Merkel.

15:07 Notstand über Madrid verhängt Spaniens Zentralregierung hat den Notstand über Madrid verhängt, um die Abriegelung der Hauptstadt durchsetzen zu können. Der Notstand soll den Angaben zufolge für zwei Wochen gelten. Eine Verlängerung müsste gemäss Verfassung vom Nationalparlament gebilligt werden. Gestern hatte die Justiz die vom Gesundheitsministerium angeordnete Absperrung Madrids und neun weiterer Kommunen in der Umgebung wieder aufgehoben. Dies geschah auf Antrag der konservativen Regionalregierung. Nun kann die Zentralregierung mit der Ausrufung des Notstands die Bewegungsfreiheit der Bürger doch wieder einschränken. In den zehn Städten, die nun wieder abgeriegelt sind, dürfen die Menschen ihre Wohngemeinde erneut nur noch mit triftigem Grund verlassen – etwa, um zur Arbeit zu fahren oder einen Arzt aufzusuchen. Betroffen sind knapp 4.8 der insgesamt 6.6 Millionen Einwohner der «Comunidad Autónoma». Legende: Ein Checkpoint der Polizei in Madrid, aufgenommen am 5. Oktober. Keystone

14:45 Gesundheitsdirektoren erneuern Empfehlungen für Kantone Angesichts der steigenden Fallzahlen erneuert die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) die Empfehlungen für besonders betroffene Kantone. Nach wie vor seien aber die Kantone unterschiedlich stark von der Pandemie betroffen, stellt die GDK in einer Mitteilung fest. Zu den empfohlenen Massnahmen gehört die Einführung beziehungsweise Ausweitung der Maskenpflicht auf Verkaufsgeschäfte und weitere öffentlich zugängliche Innenräume. Bestandteil der GDK-Empfehlungen ist ausserdem eine Personenobergrenze für private Veranstaltungen. Die Kantone stellten bei diesen Veranstaltungen besonders viele Ansteckungen fest. Laut der GDK können die Kantone am besten beurteilen, welche Massnahmen aufgrund der jeweiligen Lage angezeigt sind.

14:21 Ende der Medienkonferenz «Fühlen Sie sich ein wenig als Troubleshooterin?», will eine Journalistin von der neuen BAG-Direktorin wissen. «Als Direktorin ist man immer ein bisschen Troubleshooterin», sagt Lévy. Sie verfüge aber über ein Team mit ausgewiesenen Experten. Schon vor ihrer Zeit beim BAG sei hier hervorragende Arbeit geleistet worden.» Damit ist die Medienkonferenz beendet.

13:56 Lévy: «Es bleibt ein Marathon» «Die Bewältigung der Pandemie bleibt ein Marathon», sagt BAG-Direktorin Lévy. «Wir brauchen Ausdauer und Geduld sowie die Umsetzung der Massnahmen.» Die BAG-Direktorin erklärt, dass sie hoffe, mit der Umsetzung der Massnahmen, den Anstieg der Ansteckungen eindämmen und wieder zu einer Normalität zurückkehren zu können.

13:52 BAG: Dauer der Quarantäne wird vorerst nicht verkürzt Es werde immer wieder über die Quarantäne-Dauer diskutiert, auch im Bundesamt für Gesundheit. Aber es sei momentan nicht angebracht, diese zu verkürzen. «Unmöglich ist es aber nicht», dass die Quarantäne-Dauer angepasst werde, sagt Virgine Masserey. Es sei klar, dass das Contact-Tracing mit den steigenden Fallzahlen auch an seine Grenzen kommen werde. Es sei unvermeidbar, dass, je mehr Fallzahlen man habe und je mehr Infektionen man nicht nachverfolgen könne, wiederum auch die Fallzahlen steigen würden. Das sei bei allen respiratorischen Infektionskrankheits-Epidemien so, das beobachte man zum Beispiel auch bei der Grippe, so Masserey. 00:26 Video Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle BAG zur Quarantänedauer: Aus News-Clip vom 09.10.2020. abspielen

13:52 Kronig: «Wir wissen nicht, wann der Impfstoff kommt» Nora Kronig, Leiterin Abteilung Internationales beim BAG, spricht zum aktuellen Stand bei Impfstoffen: «Man muss unterstreichen, dass wir uns in einem unsicheren Umfeld bewegen.» Man wisse nicht, welchen Impfstoff man haben werde oder wann er kommen werde. Das BAG verfolge mehrere Strategien bei der Impfstoffbeschaffung, sagte Kronig: Erstens direkte Beschaffung beim Privatsektor, zweitens enger Kontakt mit der EU und den Nachbarstaaten und drittens ein starkes Engagement auf der mulitlateralen Ebene. Derzeit kämen zehn Impfstoffe, die in der Entwicklung seien, für die Schweiz in Frage. So habe die Schweiz etwa mit dem Biotechunternehmen Moderna einen Vertrag unterzeichnet. Bei der internationalen Impfstoff-Initiative Covax habe man für 20 Prozent der Bevölkerung Impfstoff vorbestellt, sagte Kronig weiter. 00:12 Video Anne Lévy, Direktorin BAG: «Wir wissen nicht, wann der Impfstoff kommt.» Aus News-Clip vom 09.10.2020. abspielen

13:48 Lead bleibt bei Kantonen Man befinde sich nach wie vor in der besonderen Lage und die Kantone seien im Lead, unterstreicht Lévy. «Die Kantone ergreifen Massnahmen, wo es nötig ist.» Das BAG sei aber im steten Kontakt mit den Kantonen.

13:40 BAG-Kampagne von blau zu orange «Die Fallzahlen und die Anteile positiver Tests sowie der Anteil älterer Personen steigen stark, schnell und schweizweit an», sagt Lévy. Deswegen sei es Aufgabe von Bund, Kantonen und jeder einzelnen Person, einen weiteren Anstieg zu verhindern. Deshalb werde man eine neue Kampagne starten. «Wir haben lange die blaue Phase gehabt», sagt Lévy mit Blick auf die Plakatfarbe der BAG-Kampagne. Diese werde nun auf orange gewechselt. «Die orange Farbe soll wirklich sagen, dass es jetzt wichtig ist, die Massnahmen einzuhalten», sagt Lévy. Die Massnahmen blieben die gleichen, sagt die BAG-Direktorin: Abstand halten

Hände waschen oder desinfizieren

Maske tragen, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann

Bei Symptomen einen Coronatest machen

Die Covid-App aktivieren und bei einem positiven Resultat den Code eingeben 00:34 Video Anne Lévy, Direktorin BAG«Wir starten mit der Kampagne Orange. Aus News-Clip vom 09.10.2020. abspielen

13:35 Lévy: «Wir sind gut aufgestellt» «Wir sind heute in einer sehr speziellen Situation», eröffnet die neue BAG-Chefin Anne Lévy die Medienkonferenz. Sie habe in ihren ersten Tagen festgestellt, dass sehr viele Themen auf sie einprasselten. «Wir haben die Krise in den ersten Tagen sehr gut in den Griff gekriegt.» Lévy gibt einige organisatorische Anpassungen bekannt und sagt: «Wir sind gut aufgestellt, um auch die nächsten Monate zu meistern – auch wenn es noch länger dauern kann.» 00:09 Video Anne Lévy, Direktorin BAG: Wir sind gut aufgestellt Aus News-Clip vom 09.10.2020. abspielen