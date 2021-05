Der Ticker startet um 5:42 Uhr

19:51 Italien lockert Ausgangsverbot Italien lockert wegen sinkender Corona-Zahlen das nächtliche Ausgangsverbot und will es ab 21. Juni möglichst weitgehend beenden. In den sogenannten Gelben Zonen Italiens mit moderatem Corona-Risiko solle der Beginn der Sperrstunde von jetzt 22.00 auf 23.00 Uhr verlegt werden. Sie geht aktuell bis 5.00 Uhr morgens. Diese Massnahme trete kurzfristig in Kraft, sobald sie per Dekret erlassen werde, hiess es. Ab 7. Juni dürfe man in dem Mittelmeerland eine weitere Stunde länger bis Mitternacht draussen bleiben. Für den 21. Juni stellte Rom die Abschaffung der Massnahme in Aussicht, wenn die Infektionswerte es zulassen. Legende: Italien lockert nächtliches Ausgangsverbot. Reuters

19:26 WHO fordert Impfstoffhersteller zu schneller Lieferung an Covax auf Die Weltgesundheitsorganisation WHO plädiert für vorgezogene Lieferungen an die internationale Covax-Allianz für einen weltweit gerechten Zugang zu Corona-Impfstoffen. «Wir

brauchen die Dosen jetzt und fordern (Impfstoffhersteller) auf, die Lieferungen so schnell wie möglich vorzuziehen», sagt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Das Programm ist stark von den Aztra-Zeneca-Impfstoff-Exporten aus Indien abhängig. Viele dieser Dosen werden aber derzeit in Indien verwendet, da das Land schwer von der Pandemie betroffen ist.

18:31 USA wollen insgesamt 80 Millionen Impfstoffdosen exportieren Die US-Regierung hebt das Export-Verbot für Impfstoff auf: Das Weisse Haus bestätigt, dass Präsident Joe Biden heute die Lieferung von zusätzlichen 20 Millionen Impfdosen der Hersteller Pfizer, Modern, Johnson & Johnson sowie Astra-Zeneca ins Ausland bekannt geben wird. Diese für die USA zugelassenen Dosen kommen zu den bereits versprochenen 60 Millionen Dosen von Astra-Zeneca, wie Pressesprecherin Jen Psaki sagte. Die Impfstoffe sollen Ende Juni exportiert werden, wohin diese gehen wird das Weisse Haus in den kommenden Tagen kommunizieren.

18:18 Biontech-Vakzin kann länger im Kühlschrank aufbewahrt werden Der Corona-Impfstoff von Biontech kann künftig länger bei höheren Temperaturen aufbewahrt werden. Studien hätten ergeben, dass das Vakzin 31 Tage bei Kühlschrank-Temperaturen von zwei bis acht Grad Celsius gelagert werden könne und nicht wie bisher praktiziert nur fünf Tage, teilt die Mainzer Pharmafirma mit. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA habe einer entsprechenden Änderung der Lagervorschriften zugestimmt. Bisher war eine längere Aufbewahrung nur bei Temperaturen von minus 80 bis minus 60 Grad erlaubt, was logistisch bei längeren Wegen oder der Lagerung in Arztpraxen schwierig war.

17:40 Maskenpflicht: Berset plädiert für Geduld Gesundheitsminister Alain Berset hat bei einem Besuch des kantonalen Impfzentrums in Schaffhausen für Geduld bei der Aufhebung der Maskenpflicht plädiert. Die Schweiz befände sich momentan in einer guten Situation, aber diese sei nicht «vom Himmel gefallen». Sie sei das Resultat des vorsichtigen Vorgehens. Deshalb geniesse die Schweiz auch Freiheiten, wie sie momentan nur wenige andere Länder auf dem Kontinent lebten. Einem Ende der Maskenpflicht für Geimpfte, wie das in den USA der Fall ist, steht er deshalb kritisch gegenüber. «Wir brauchen noch ein bisschen Geduld», sagte Berset. 01:47 Video Alain Berset: «Biden will ziemlich grosse Schritte machen» Aus News-Clip vom 17.05.2021. abspielen

17:27 Ab Sonntag soll es auf Mallorca Lockerungen geben Angesichts sinkender Corona-Zahlen auf Mallorca soll die nächtliche Ausgangssperre ab Sonntag erst um Mitternacht statt wie bisher um 23 Uhr beginnen, wie Regierungssprecher Iago Negueruela ankündigte. Während der Ausgangssperre, die um 6 Uhr morgens endet, dürfen Einheimische wie Urlauber ihre Unterkunft nur aus triftigem Grund verlassen, etwa wegen Arbeit, eines Arztbesuches oder um zum Flughafen zu kommen. Lockerungen gibt es auch bei den Bestimmungen zu privaten Treffen. Im Freien sind dann Gruppen von bis zu acht Personen statt der bislang sechs erlaubt. In privaten Innenräumen bleibt es bei einer Obergrenze von höchstens sechs Personen, die dann aber künftig aus unterschiedlichen Haushalten kommen dürfen. Die neuen Regeln gelten vorerst für zwei Wochen und müssen noch vom Oberlandesgericht abgesegnet werden, eine Zustimmung gilt aber als sicher. Unklar ist, wie es mit der Gastronomie weitergeht. Bars und Restaurants dürfen Kunden derzeit nur bis 22.30 Uhr und nur auf den Aussenterrassen bedienen. Vorgesehen ist, dass ab nächster Woche unter Auflagen auch die Innenbereiche genutzt werden dürfen.

16:40 Deutschland: Ab 7. Juni können sich alle ab 16 Jahren impfen lassen In Deutschland kann sich ab dem 7. Juni jeder über 16 Jahre gegen das Corona-Virus impfen lassen. Gesundheitsminister Jens Spahn kündigte nach Beratungen mit seinen Länderkollegen am Montag an, dass man sich darauf geeinigt habe, bis spätestens 7. Juni die Priorisierung nach Risikogruppen generell aufzuheben. Dann würden auch die Betriebs- und Privatärzte in die Impfkampagne einbezogen. Ausserdem seien in den drei Wochen bis zum 7. Juni noch mindestens 15 Millionen Erst- und Zweitimpfungen vorgesehen. Spahn hatte mehrfach deutlich gemacht, dass vor einer völligen Freigabe zunächst noch die dritte und letzte Prioritätsgruppe zum Zuge kommen soll. Dazu gehören neben über 60-Jährigen etwa Supermarktverkäuferinnen, Busfahrer, Justizbeamte und Lehrkräfte in weiterführenden Schulen.

16:10 WEF in Singapur abgesagt Das Weltwirtschaftsforum (WEF) sagt sein Jahrestreffen 2021 ab. Die Organisation begründete den Entscheid mit den Auswirkungen des Coronavirus, das das Reisen erschwere. Der Anlass hätte in drei Monaten in Singapur stattfinden sollen. Stattdessen peile das WEF nun ein Jahrestreffen in der ersten Hälfte 2022 an. Der genaue Zeitpunkt und der Ort hingen von einer Lagebeurteilung im Sommer ab. Laut WEF-Gründer Klaus Schwab war die Verschiebung eine schwierige Entscheidung. Doch die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten hätten oberste Priorität.

15:41 Basel-Stadt: Erste Impf-Termine für Personen ab 16 Jahren Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt gibt ab heute erste Impftermine für Personen ab 16 Jahren frei. Die Termine werden nach Anmeldedatum vergeben, eine Abstufung nach Alter ist nicht mehr vorgesehen. Wer sich bereits Anfang März registriert habe, könne bis Ende Mai mit einer Erstimpfung rechnen, wie der Kanton mitteilt. Frühzeitig registrierte Personen werden somit prioritär behandelt. Dazu Kantonsapothekerin Esther Ammann: «Wir wollen bewusst, dass nun auch jüngere Personen, die sich schon sehr früh registriert haben, bald einen Impftermin erhalten.»

15:23 Micky Mouse bald zurück in Disneyland Paris Der Freizeitpark Disneyland Paris will nach monatelanger coronabedingter Schliessung ab dem 17. Juni wieder für Besucher öffnen. Es werde eine begrenze Zahl von Tickets geben, die über ein Online-Reservierungssystem verfügbar seien, teilte die Betreiberin mit. Es würden Gesundheits- und Abstandsmassnahmen gelten. Alle Gäste ab sechs Jahren müssten zum Beispiel eine Maske tragen. In Frankreich dürfen ab dem 19. Mai die Aussenbereiche der Restaurants sowie Geschäfte und Kultureinrichtungen wieder öffnen. Für Juni sind dann weitere Öffnungsschritte geplant. Legende: Reuters

15:17 Die Waadt nimmt sich die Jungen vor Der Kanton Waadt öffnet den Zugang zur Covid-19-Impfung für die breite Bevölkerung ab 16 Jahren. Ab dieser Woche können Personen, die in den Jahren 2004 und 2005 geboren wurden, in den vier Waadtländer Impfzentren ihre erste Dosis erhalten. Das Erreichen einer Herdenimmunität sei der beste Weg, um die Krise zu beenden und eine Mutation des Virus zu verhindern, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Ende April hatte der Kanton Waadt als erster Kanton der Schweiz die Impfung für Personen ab 18 Jahren ausgeweitet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Waadt 17.05.2021 Mit Video

14:48 Taiwan stoppt Einreise von Ausländern ohne Wohnsitz im Land Das als Vorbild bei der Bekämpfung des Corona-Virus geltende Taiwan hat plötzlich mit dem stärksten Ausbruch seit Beginn der Pandemie zu kämpfen. Nach bereits erhöhten Zahlen in den vergangenen Tagen verzeichnete die Inselrepublik am Montag laut Angaben der Behörden 333 neue lokal übertragene Infektionen. Bereits am Sonntag waren 206 neue Fälle gemeldet worden. Für das ostasiatische Land mit knapp 24 Millionen Einwohner ist das eine erhebliche Zahl. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat es nur rund 2000 Infektionen gegeben. Als Konsequenz auf den jüngsten Ausbruch kündigten die Behörden ein Einreise-Verbot für Ausländer an, deren regulärer Wohnsitz nicht Taiwan ist. Legende: Reuters

14:15 Corona-Kosten für Grossbritannien steigen auf 372 Milliarden Pfund Wegen der Corona-Pandemie erwartet der britische Rechnungshof enorme Belastungen für die Steuerzahler. Die geschätzten Kosten für die Krisenreaktion der Regierung zwischen Februar 2020 und Ende März 2021 betrügen 372 Milliarden Pfund (472 Mrd. Franken), wie der Rechnungshof in London mitteilte. Das seien 100 Milliarden Pfund mehr als der im Januar errechnete Betrag. Davon seien 172 Milliarden Pfund bereits ausgegeben worden. Inbegriffen sind 26 Milliarden Pfund Kredite, die voraussichtlich abgeschrieben werden müssten. Am meisten Geld stellt die Regierung demnach für die Wirtschaft bereit. Für Programme wie Kurzarbeit und andere Unterstützung für Unternehmen werden demnach 151 Milliarden Pfund fällig. Der Gesundheits- und Sozialsektor wird mit 97 Milliarden Pfund unterstützt, für Selbstständige und Einzelpersonen sind 55 Milliarden vorgesehen. Hinzu kommen 65 Milliarden Pfund für die Unterstützung anderer öffentlicher Dienste sowie von Notfallmassnahmen. Legende: Die Vorsitzende des zuständigen Parlamentsausschusses, Meg Hillier, sagte, der Betrag treibe ihr die Tränen in die Augen. Die öffentliche Rechenschaftspflicht sei noch nie so wichtig gewesen, so die Politikerin von der oppositionellen Labour-Partei. Reuters

14:07 Kanton Bern schaltet weitere Impftermine auf Der Kanton Bern schaltet bis am Donnerstag weitere 20'000 Impftermine auf. Die Termine werden laufend freigegeben und nicht zu einer bestimmten Zeit aufgeschaltet. Bei den Arztpraxen können sich weitere 20'000 Personen für einen ersten Impftermin anmelden, bei den Apotheken 4500, wie die bernische Gesundheitsdirektion am Montag mitteilte. Die Termine bei den Hausärzten und bei den Apotheken werden direkt bei diesen vergeben. Zur Impfung zugelassen sind im Kanton Bern alle ab 18 Jahren.

13:50 Niederlande vor zweiter Lockerungsrunde In den Niederlanden steht der zweiten Runde von Lockerungen der Corona-Massnahmen nichts mehr im Wege. Die Lage bei Neuinfektionen und Aufnahmen in Krankenhäuser habe sich deutlich verbessert, sagte Gesundheitsminister Hugo de Jonge in Den Haag. Die Regierung hatte in der vergangenen Woche bereits die Lockerungen angekündigt, aber von sinkenden Infektionszahlen abhängig gemacht. Ab Mittwoch dürfen nun Zoos und Vergnügungsparks wieder öffnen, ebenso wie Fitnessstudios und Musikschulen. Prostituierte dürfen wieder Kunden empfangen, und auch die Gaststätten im Aussenbereich von 6 bis 20 Uhr täglich Speisen und Getränke servieren – das war bisher nur von 12 bis 18 Uhr erlaubt. Museen, Bibliotheken, Kinos und Theater bleiben aber weiterhin geschlossen. Auch haben Schüler von weiterführenden Schulen und Studenten nur an einem Tag pro Woche Präsenzunterricht. Auf 100'000 Einwohner kommen in den Niederlanden zur Zeit etwa 223 Neuinfektionen in sieben Tagen. Der weitere Schritt ist zu verantworten.

13:32 BAG meldet nach dem Wochenende 2650 Neuansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2650 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1126 . Das sind 24 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 206.55 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.2 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 26'032 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 3 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 8 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 3 Verstorbenen . Das sind 48 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 723 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 17 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 80.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 72.0 Prozent. Davon sind 23 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

13:08 Impf-Truck im Kanton Bern ab heute auf Achse Im Kanton Bern erhält die Verimpfung einen neuen Schwung, nachdem eine Moderna-Lieferung in der Schweiz eingetroffen ist. Heute hat ein zum Impf-Truck umgebauter LKW seinen Betrieb aufgenommen. Er fährt in teils abgelegene Gemeinden im Kanton, um dort pro Tag bis zu 500 Personen zu impfen. Seinen ersten Einsatz hatte der Impf-Truck heute in Wiedlisbach an der Kantonsgrenze zu Solothurn. Im umgebauten Truck, der bis vor kurzem zum Testen verwendet wurde, befinden sich nun fünf Impfkojen. Die Gemeinden informieren ihre Bewohnerinnen und Bewohner mittels eines Flyers über den Impftag im Truck. Alle Alle Informationen zur Impfung, Registrierung und Anmeldung finden sie hier, Link öffnet in einem neuen Fenster. Legende: Kanton Bern

12:49 Mutant könnte Lockerungsfahrplan der Briten durchkreuzen Lokale Ausbrüche der indischen Virusvariante B.1.617.2 sorgen für Unruhe bei den Briten. Diese Variante hat auf dem asiatischen Subkontinent zu einer drastischen Welle an Infektionen und Todesfällen geführt. Das renommierte Expertengremium SAGE (Scientific Advisory Group for Emergencies), das die Regierung berät, fürchtet, dass die indische Variante um bis zu 50 Prozent ansteckender sein könnte als die bisher in Grossbritannien vorherrschende sogenannte britische Variante B.1.1.7. Bislang wurden rund 1300 Fälle in Grossbritannien registriert – doch die Zahl hatte sich innerhalb einer Woche beinahe verdreifacht. Experten gehen davon aus, dass sich die Variante in dem Land schon bald als dominant durchsetzen wird. Dies könnte den Plan Boris Johnsons durchkreuzen. Der Premierminister plant, bis zum 21. Juni zumindest im grössten britischen Landesteil England alle Corona-Massnahmen aufzuheben. 02:02 Video Aus dem Archiv: Lockerungsfahrplan der Briten unsicher Aus Tagesschau vom 15.05.2021. abspielen

11:41 Thailand zählte nie zuvor mehr Neuansteckungen – Gefängnisse sind Hotspots Thailand hat am Montag die höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Die Behörden meldeten mehr als 9600 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden. Rund 70 Prozent der jüngsten Corona-Infektionen wurden in Gefängnissen des südostasiatischen Landes registriert, speziell in der Hauptstadt Bangkok und im nördlichen Chiang Mai. Nur etwa 2800 Fälle wurden ausserhalb von Haftanstalten gemeldet, die meisten davon in Bangkok. Während das 70-Millionen-Einwohner-Land lange als Vorzeigestaat in der Bekämpfung des Virus galt, steigen die Zahlen seit Wochen rasant. Für Touristen ist das beliebte Urlaubsland weiterhin gesperrt. Legende: Ein Blick auf das Zentralgefängnis Klongprem in Bangkok, Thailand, am 11. Mai 2021. Die Behörden meldeten schon am 13. Mai 2021 eine Häufung von 2835 Fällen des Coronavirus unter Gefangenen auf dem Gefängnisgelände. Reuters