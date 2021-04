Wer sich für eine Corona-Impfung registrieren lässt, wird zwar einer Gruppe zugeteilt – doch weiss man nicht genau, wann man an der Reihe ist. Wann kommen die unter 65-Jährigen dran? Je nachdem, in welchem Kanton der Schweiz man wohnt, kann das in der nächsten Woche oder erst im Juni sein, wie «10vor10» berichtet. Welche Kantone wie schnell impfen, zeigt der SRF-Impfmonitor .

Angesichts der Diskussionen um das Coronavirus-Vakzin von Astra-Zeneca will sich Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador mit dem Präparat impfen lassen. Es sei erwiesen, dass die Risiken des Impfstoffs des britisch-schwedischen Pharmakonzerns und der Universität Oxford gering seien, sagte der 67-Jährige in seiner täglichen Pressekonferenz.

Kritisch sei die Lage auch in Nordeuropa – und dort vor allem in den grossen Häfen wie Rotterdam und Southampton. Auch in deutschen Häfen gebe es Verspätungen, doch die seien überschaubar, sagte Habben Jansen. Die vor rund eineinhalb Wochen aufgelöste Blockade des Suezkanals habe die ohnehin schon stark strapazierte Lieferkette noch mehr belastet und wirble den Hapag-Lloyd-Fahrplan weiter durcheinander. Er rechnet für Europa in den nächsten vier Wochen mit erheblichen Problemen.

Seeschiffe müssen wegen der Corona-Pandemie in den Häfen teils sehr lange auf das Laden oder Löschen ihrer Ladung warten. Vor allem in Nordamerika führten ein hohes Ladungsaufkommen verbunden mit einer coronabedingten geringen Produktivität in den Häfen sowie Kapazitätsengpässen bei der Bahn und Lastwagen zu teils erheblichen Verzögerungen, sagte Rolf Habben Jansen von der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. Teils dauere es mehr als eine Woche, bis ein Liegeplatz frei sei.

Bisher gelten strenge Corona-Einschränkungen bis zum 30. April. Der Chef der mitregierenden rechten Lega, Matteo Salvini, fordert allerdings mehr Freiheiten etwa für die Gastronomie und in der Kultur schon ab am 20. April.

An den beiden Schulstandorten seien in jüngster Zeit je rund fünf Corona-Fälle bekannt geworden, sagte Schuler weiter. Die Infektionsquelle sei unbekannt. Es sei wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Personal der beiden Schulen getestet werden könnten. Nur so könne eine weitere Ausbreitung des Virus verhindert und der Schulbetrieb aufrecht erhalten werden.

Wegen Corona-Ausbrüchen an zwei Sekundarschulen in Wetzikon (ZH) sollen am Freitag rund 620 Schülerinnen und Schüler sowie rund 100 Lehrpersonen und Mitarbeitende zum Spucktest. Die Tests an den Sekundarschulen Walenbach und Zentrum seien freiwillig und einmalig, sagte Schulpflegepräsident Jürg Schuler. Das Vorgehen sei vom kantonsärztlichen Dienst angeordnet worden.

Im Oman müssen während des Ramadans die Geschäfte geschlossen bleiben, auch sämtliche Aktivitäten in den Bereichen Sport, Kultur und Unterhaltung werden ausgesetzt. Zudem soll eine nächtliche Ausgangssperre von 21.00 Uhr abends bis 4.00 Uhr morgens gelten. Auch in der Türkei sind während des Fastenmonats verschärfte Corona-Massnahmen angedacht.

So will Saudi-Arabien das traditionelle Fastenbrechen und das Frühstück vor dem Morgengrauen in Moscheen verbieten, wie der Nachrichtenkanal Al-Arabija berichtete. Gläubige in Dubai müssen in Moscheen Mundschutz tragen und dürfen sich dort zum Nachtgebet höchstens 30 Minuten lang aufhalten.

Die Massentests sollen im Briefzentrum Zürich-Mülligen und im Paketzentrum Frauenfeld TG durchgeführt werden. Diese zwei Standorte seien für die postalische Grundversorgung sehr wichtig. Mit den Pilotversuchen will die Post Erfahrungen sammeln, um Massentests dann an weiteren Standorten umsetzen zu können.

Die schweizerische Post startet im Kampf gegen die Corona-Pandemie einen Pilotversuch mit Massentests in zwei Kantonen. Der Start erfolgt in rund zwei Wochen, wie die Post mitteilte.

Generell können sich in Frankreich aktuell unter anderem Menschen in Pflegeheimen, über 70-Jährige, Pflege- und Rettungskräfte, Menschen mit Vorerkrankungen ab 50 Jahren sowie Menschen, die ein besonders hohes Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken, impfen lassen.

In Frankreich haben mehr als zehn Millionen Menschen mindestens eine erste Impfung gegen Covid-19 erhalten. Dieses Ziel sei eine Woche früher als vorgesehen erreicht worden, sagte Frankreichs Premier Jean Castex während eines Besuchs eines Impfzentrums in Nogent-sur-Marne in der Nähe von Paris. Das sind knapp 15 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Die Zahl der schwerkranken Corona-Patienten in Israel ist trotz weitreichender Lockerungen der Massnahmen erstmals seit mehr als vier Monaten wieder auf unter 300 gefallen. Das Gesundheitsministerium teilte mit, es gebe noch 290 Schwerkranke. Zuletzt war die Zahl am 1. Dezember mit 277 Schwerkranken niedriger gewesen, allerdings damals als Ergebnis des zweiten Lockdowns im Land. Nach dessen Lockerung war die Zahl zunächst wieder gestiegen. Ende Januar gab es noch rund 1200 schwerkranke Corona-Patienten in Israel.

Studie: Konsumverhalten verändert sich durch Pandemie

Mit Corona hat sich das Einkaufsverhalten in der Schweiz spürbar verändert. Die Konsumentinnen und Konsumenten hätten im Zuge der Pandemie ihre Ausgaben allgemein reduziert, schreibt die Unternehmensberatung AlixPartners in einer Studie, Link öffnet in einem neuen Fenster. In 14 von 15 in der Befragung aufgelisteten Bereichen (etwa für Reisen, Gastrobesuche oder Kultur) wurde weniger Geld ausgegeben als noch vor der Krise. Einzig bei den Lebensmitteln war das nicht so.

Die Schweizer Befragten gaben an, dass sie auch in Zukunft ihre Ausgaben vor allem in den Bereichen Unterhaltung und Kultur, Reisen, Beauty-Produkte und -Services sowie Wohnungseinrichtung und Bekleidung kürzen werden.

Profiteur der Krise ist hingegen der Online-Handel. Fast ein Drittel der Konsumenten gab an, dass sie ihre Bekleidung vermehrt im Internet kaufen wollen. Der Trend hin zu E-Commerce dürfte noch zunehmen, etwa auch bei den Lebensmitteln. Rund um den Globus hat AlixPartners im Januar knapp 7200 Konsumenten befragt. Deren 765 waren es in der Schweiz.