17:47 Luzerner Parlament gegen kantonale Lösung bei Kurzarbeit Der Kanton Luzern weitet die Kurzarbeitsentschädigung für Personen mit kleinem Einkommen nicht aus. Die vom Bund beschlossenen Massnahmen zugunsten von Personen mit einem Bruttoeinkommen von unter 4340 Franken seien ausreichend, befand der Kantonsrat. Das Parlament lehnte ein dringliches Postulat von Jörg Meyer (SP) mit 80 zu 30 Stimmen ab. Meyer verlangte, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem Monatseinkommen von 3470 Franken bis 4000 Franken für die ausgefallenen Arbeitsstunden zu 100 Prozent entschädigt werden. Normalerweise beträgt die Entschädigung 80 Prozent. Meyer sagte, die Kurzarbeitsentschädigung sei ein Konstrukt aus einer vergangenen Zeit. In der Pandemie gehe es nicht mehr um eine saisonale oder temporärer Überbrückung, es gehe um einen Dauerzustand.

17:00 GDK äussert sich zur Anhörung der Massnahmen zum zweiten Öffnungsschritt Die Kantone konnten bis heute Stellung nehmen zu den weiteren Öffnungsvorschlägen des Bundesrats. Wie die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) in einer Stellungnahme mitteilt, ist eine klare Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden mit den Öffnungsschritten grundsätzlich einverstanden – wobei auch von diesen in einzelnen Punkten Anpassungen vorgeschlagen werden. Im Vordergrund stehen dabei insbesondere folgende raschere Öffnungen: Die Öffnung der Aussenbereiche von Restaurants werde einstimmig unterstützt. Die Hälfte der Kantone möchte auch die Innenbereiche öffnen. Knapp die Hälfte der Kantone fordert zudem den Wechsel von der Homeoffice-Pflicht zu einer Homeoffice-Empfehlung. Die Lockerungsmassnahmen im Bereich der Veranstaltungen und im Sportbereich würden ebenfalls mehrheitlich begrüsst, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Praktisch allen Vernehmlassungsteilnehmenden gehen die Vorschläge im Bildungsbereich hingegen zu wenig weit. Die meisten Kantone wollen wieder Präsenzzeit an Hochschulen. Weiter wird gefordert, dass die Eventbranche Planungssicherheit erhält – zum Beispiel dadurch, dass der Bundesrat eine Frist setzt, bis wann Grossveranstaltungen nicht möglich sein werden. Es werde andererseits aber auch gemahnt, dass die Entwicklung noch etwas abgewartet werden müsse, bevor weitere Öffnungen erfolgen. Eine allfällige erneute Massnahmenverschärfung vor Ostern müsse unbedingt vermieden werden.

16:26 Urner Regierung fordert vom Bundesrat schnellere Öffnung Die Urner Regierung kritisiert die vom Bundesrat vorgeschlagenen Lockerungen der Corona-Massnahmen für den 22. März als zu zögerlich. Unter anderem fordert sie, die Homeoffice-Pflicht aufzuheben und Restaurants vollständig öffnen zu lassen. Der Urner Regierungsrat will zudem die Obergrenze für private Treffen im Innern auf 15 erhöhen, statt auf 10, wie es der Bundesrat vorschlägt. Halte dieser an seiner Variante fest, sollten Kinder und geimpfte Personen nicht mitgezählt werden. Im Hinblick auf Ostern, Weisser Sonntag und Pfingsten seien zudem spezifische Erleichterungen angezeigt. Gesundheitsdirektor Christian Arnold (SVP) sagte, für Gottesdienste etwa sei die 50-Personen-Grenze aufzuheben und auf die jeweilige Fläche anzupassen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Lockerung Corona-Massnahmen Mehrere Kantone wollen rascher öffnen als der Bund 16.03.2021 Mit Audio

16:02 Moderna testet Corona-Impfstoff an Babys und Kindern Impfstoff-Hersteller Moderna hat eine grosse Studie zur Wirkung seines Corona-Vakzins bei Babys und Kindern begonnen. In den nächsten Wochen soll das Mittel dafür 6750 Minderjährigen von sechs Monaten bis zwölf Jahren in den Vereinigten Staaten und Kanada injiziert werden, teilte das US-Unternehmen mit. Dafür würden diesen zunächst zwei kleinere Dosen des bei Erwachsenen erfolgreich getesteten mRNA-Wirkstoffes im Abstand von 28 Tagen verabreicht. Die Immunisierung von Minderjährigen wird als ein Schlüssel für das Erreichen einer Herdenimmunität in der Corona-Pandemie gesehen. Die Impfung von Kindern unter 16 Jahren ist mit den bislang in den Vereinigten Staaten zugelassenen Corona-Impfstoffen nicht erlaubt. DAs Moderna-Vakzin ist ausschliesslich für Erwachsene ab 18 Jahren zugelassen – bislang wurden von diesem allein in den USA mehr als 50 Millionen Dosen verabreicht.

15:54 Vorsichtig lockern – Solothurner Regierung für Bundesratspläne Der Kanton Solothurn begrüsst die Lockerungen, wie sie der Bundesrat für die zweiten Öffnungsschritte vorschlägt. Gelockert werden soll aber nur, wenn es die epidemiologische Lage zulasse, schreibt der Regierungsrat. Die Aussenterrassen sollen öffnen und Veranstaltungen stattfinden, wenn sie die Schutzkonzepte einhalten. Erst wenn ein grosser Teil der Risikogruppe geimpft sei und man die Bevölkerung breit auf Covid-19 teste, könne man langsam zur Normalität zurückkehren, heisst es in der Mitteilung weiter.

15:27 Massentests – Aargau weist auf knappe Laborkapazitäten hin Der Kanton Aargau begrüsst den Entscheid des Bundesrates, die Corona-Teststrategie auszuweiten. Gleichzeitig weist der Kanton nun darauf hin, dass die Kapazitäten der Labore sehr knapp seien. Bis flächendeckend wiederholt getestet werden könne, dauere es noch länger, teilte das Aargauer Gesundheitsdepartement mit. Die Laborkapazitäten für die Auswertung von Tests seien knapp. Es sei davon auszugehen, dass im Aargau pro Woche rund 100'000 Tests in Schulen und Heimen und mindestens noch einmal so viele in Unternehmen durchzuführen seien. Im Aargau läuft seit dem 3. März ein Pilotprojekt, bei dem Schüler und Erwachsene in Schulen, einem Pflegezentrum und einer Betreuungsinstitution jede Woche auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet werden. Die Teilnahme ist freiwillig. Das Pilotprojekt dauert bis Ende März. Danach will der Kanton das Hauptprojekt lancieren.

15:22 EMA: Vorerst weiter von Vorteil des Astra-Zeneca-Impfstoffs überzeugt Die Europäische Arzneimittelagentur hält den Nutzen des Corona-Impfstoffs von Astra-Zeneca bis zum Abschluss der laufenden Untersuchungen für grösser als die Gefahren. Solange die Untersuchungen der EU-Behörde andauerten, sei man entschieden überzeugt, dass die Vorteile des Impfstoffs bei der Verhinderung von Covid-19 das Risiko überwögen, bekräftigte EMA-Chefin Emer Cooke. Am Donnerstag wolle die EMA eine Einschätzung zu möglichen Risiken und zur weiteren Verwendung abgeben. Verschiedene EU-Staaten hatte die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Astra-Zeneca zuletzt ausgesetzt. Hintergrund waren Berichte über Blutgerinnsel in zeitlichem Zusammenhang mit dem Impfprozess. Cooke betonte nun, dass eine Situation wie diese nicht unerwartet sei. Wenn man Millionen Menschen impfe, sei es unausweichlich, dass man seltene oder ernsthafte Vorkommnisse von Erkrankungen habe, die nach der Impfung auftreten. Die EMA prüfe nun, ob dies tatsächlich eine Nebenwirkung sei oder Zufall. Es brauche dazu eine wissenschaftliche Bewertung. Vorläufig hielt Cooke aber fest, dass es bislang keine Hinweise darauf gebe, dass die Impfungen die Vorfälle verursacht hätten.

15:03 Weshalb sollen Veranstaltungen genau bis 50 Personen zugelassen werden? «Aus epidemiologischer Sicht lässt sich die Zahl 50 für Veranstaltungen natürlich nicht exakt begründen», sagt Mathys. Aber es gehe um Grössenordnungen. Und kleine Gruppen seien das, was als erstes Sinn ergebe. «Und 50 kann man sich ja besser merken als 40 oder 60.»

Sind die neuen Varianten tödlicher? Sind die neuen Varianten tödlicher? «Es braucht noch weitere Publikationen diesbezüglich», so Mathys. Aber die Möglichkeit bestehe und es gebe Hinweise darauf, dass die britische Variante tödlicher sei. Man warte noch auf weitere Studien. «Die Erkenntnisse diesbezüglich werden in den nächsten Wochen noch besser werden.»

14:55 Wie gut können Tests die neuen Varianten erkennen? Offenbar gebe es aus Grossbritannien neue Varianten, welche die Tests nicht erkennen könnten, erklärt ein Journalist. «Dieses Risiko besteht permanent», sagt Mathys vom BAG. Deshalb habe man auch ein Überwachungssystem entwickelt, welches nicht primär auf PCR basiere, sondern auf Sequenzierungen.

14:55 Wann gibt es die Selbsttests für zu Hause? Fosca Gattoni vom BAG sagt, die Selbsttests für zu Hause werden ab Anfang April in Apotheken erhältlich sein.

14:53 Wann kommt der Imfpass? Wird die Schweiz beim europäischen Impfass mitmachen? Mathys sagt, es müsse natürlich das Ziel sein, dass es ein möglichst international gültiges Dokument gebe. «Man will ja künftig wieder reisen. Und es wird Länder mit Einreiseeinschränkungen geben.» Das BAG verfolge die Entwicklung genau und treibe das Thema Impfass jetzt zügig voran.

14:52 Hauri: «Bevölkerung hat uns wegen Astra-Zeneca kontaktiert» Auch der Impfstoff von Astra-Zeneca kommt zur Sprache. «Wir haben Anfragen aus der Bevölkerung bezüglich der Meldungen erhalten, bei welchen es auch um Angst geht», so Hauri. Man müsse bereit sein, den Dialog mit der Bevölkerung zu suchen. Das sei sehr wichtig.

14:48 Wie will man Schüler und Lehrpersonen besser schützen? Die Inzidenzen bei Schülern seien nach den Sportferien wieder am Steigen. Beobachten dies die Kantone und wie will man Schüler und Lehrpersonen besser schützen, will jemand wissen. Hauri sagt, in seinem Kanton Zug überwachen sie das mit Reihentests an Schulen sehr genau, die Zahlen stiegen nur leicht. «Die Schutzkonzepte müssen aber exakt umgesetzt werden, das ist der beste Schutz.» Der Vorteil der Reihentest sei hier auch, dass die Schüler für den richtigen Umgang mit dem Virus sensibilisiert werden.

14:44 Mathys: «Einen fixen Prozentsatz für eine Herdenimmunität möchte ich nicht nennen» Die Herdenimmunität ist jeweils ein wichtiger Begriff im Zusammenhang mit einer Pandemie. «Einen fixen Prozentsatz für eine Herdenimmunität möchte ich nicht nennen», so Mathys. Bei der Frage nach der Anzahl Impfwilligen äussert sich Mathys nicht. «Hier kann ich keine Auskunft geben.»

Wie lange müssen wir noch Masken tragen? Wie lange werden wir noch Masken tragen müssen, will ein Journalist wissen. Mathys sagt, es werde wohl noch lange bei lokalen Ausbrüchen nötig sein, begleitende Massnahmen wie das Maskentragen anzuordnen, um das lokale Gesundheitswesen nicht zu überlasten.

14:37 Ist das Impfziel noch realistisch? Ein Journalist möchte wissen, ob das Impfziel bezüglich Frühling/Sommer noch aktuell sei. «Das Ziel ist nach wie vor realistisch», so Mathys. Die Rahmenbedingungen könne man nur bedingt ändern. «Wir setzen in den Kantonen alles daran, das Ziel zu erreichen», so Hauri. Man möchte auf jeden Fall erreichen, dass alle Risikopersonen bis Ende Juni geimpft werden. Bei den restlichen Impfwilligen hoffe man, dass das Ziel ebenfall erreicht werde.

Kann man bereits von einer dritten Welle in der Schweiz sprechen? Kann man bereits von einer dritten Welle in der Schweiz sprechen? Das möchte ein Journalist von Patrick Mathys wissen. «Nein, man kann das nicht eindeutig sagen.» Die Fallzahlen stiegen. Es sei möglich, dass der Weg in diese Richtung gehe. «Die Frage ist schwierig zu beantworten». Begünstigend für eine dritte Welle seien die Virusvarianten und auch die Lockerungsschritte, erklärt Mathys. Gleichzeitig sei man am Impfen, in nächster Zeit werde diese Massnahme auch zum Tragen kommen. Was würde Mathys dem Bundesrat am Freitag empfehlen? «Das liegt nicht an uns, hier etwas zu empfehlen.»