Der Ticker startet um 5:41 Uhr

18:51 Frankreich lockert Corona-Massnahmen Wegen rückläufiger Infektionszahlen hat Frankreich einige Corona-Beschränkungen gelockert. So wurden Kapazitätsbeschränkungen für Sport- und Kultureinrichtungen aufgehoben sowie die Maskenregelung im Freien. Ausserdem wurde die Homeoffice-Pflicht in eine Empfehlung umgewandelt. Die hohe Impfquote in Frankreich habe eine Bewältigung der Omikron-Welle ohne einen Lockdown ermöglicht, sagte Regierungssprecher Gabriel Attal in Paris. Weitere Lockerungen, wie die Öffnung von Diskotheken, sollen wie angekündigt am 16. Februar folgen. In 11 der 13 französischen Regionen seien die Infektionszahlen bereits rückläufig, so Attal. Die Belastung der Kliniken liege zwar mit mehr als 30'000 Patienten auf einem Höchststand, die Lage auf den Intensivstationen aber entspanne sich. Legende: Es gebe Hoffnung auf ein dauerhaftes Ende der Coronakrise, sagte Regierungssprecher Gabriel Attal. Getty Images

18:31 Zuger Firma hat Tausende Coronatests doppelt verrechnet 325 Millionen Franken musste der Bund für Coronatests im dritten Quartal 2021 zahlen. Dieser Betrag dürfte inzwischen höher sein aufgrund der höheren Anzahl durchgeführten Tests. Einige Anbieter haben die Coronatests auch als Geschäftsmodell entdeckt. Die Zuger Firma Safetest AG, die 41 Testzentren betreibt, hat Tausende von Tests dem Bund verrechnet – obwohl die Kunden bereits dafür bezahlt hatten. Dies zeigen Recherchen der Konsumentenzeitschrift «Beobachter». Mehrere Krankenkassen bestätigten diese Doppelverrechnungen von Safetest, wie der Beobachter in seiner neuesten Ausgabe schreibt. Safetest gibt derweil an, ein Softwarefehler sei schuld an den doppelten Abrechnungen. Offenbar sei bei der Verrechnung nicht berücksichtigt worden, dass im Oktober die Coronatests für die Kunden kostenpflichtig wurden, ausser bei Symptomen oder Kontakt zu positiv getesteten Personen. Aufgefallen seien die Doppelverrechnungen erst, als betroffene Personen von ihren Krankenkassen eine Leistungsabrechnung erhielten, obwohl sie dieses Tests im Herbst bereits bezahlt hatten.

17:51 Österreich vor definitiver Einführung der Impfpflicht Die Corona-Impfpflicht in Österreich steht morgen Donnerstag vor ihrer letzten parlamentarischen Hürde. Der Bundesrat in Wien stimmt voraussichtlich am späten Nachmittag darüber ab. Analog zur breiten Mehrheit im Nationalrat wird auch in der Länderkammer ein Ja erwartet. Die Impfpflicht soll dann für fast alle Erwachsenen gelten – mit Ausnahmen für Schwangere und Menschen, die eine Covid-Erkrankung überstanden haben. Das Gesetz gilt als das bisher weitreichendste innerhalb der EU. Griechenland und Italien haben eine Impfpflicht für ältere Bürger eingeführt. Bei Verstössen können die Strafen in einem verkürzten Verfahren bis zu 600 Euro reichen. Bei Einspruch drohen am Ende des Verfahrens bis zu 3600 Euro Strafe. Die Verwaltungsgerichte rechnen mit einer Flut von Beschwerden. 04:27 Video Aus dem Archiv: Umstrittene Impfpflicht in Österreich Aus 10 vor 10 vom 01.02.2022. abspielen

17:27 Olympia: Zahlreiche Corona-Fälle vor Ort – IOC nicht in Sorge Die Zahl der Corona-Fälle bei den Olympia-Kontrollen in Peking ist inzwischen auf 232 angestiegen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) sieht keinen jedoch Anlass zur grösseren Sorge. Auf ein mögliches Abbruch-Szenario will sich das IOC nicht festlegen. «Wir setzen uns keine Schwellenwerte. Es geht auch nicht nur um die konkreten Zahlen, sondern auch darum, inwieweit Fälle innerhalb der Blase miteinander zusammenhängen», sagte Brian McCloskey, Leiter der Medizinischen Expertenkommission. Bislang habe es in der Corona-Blase vor Beginn der Spiele bei den ermittelten Infektionen keine miteinander verbundenen Fälle gegeben, fügte der Experte des IOC an. Die meisten positiv Getesteten würden keine Symptome zeigen, sagte McCloskey. Elf Infizierte hätten allerdings im Spital behandelt werden müssen. «Keiner dieser Fälle war ernsthafter Natur», sagte der IOC-Arzt. Legende: Arbeiter in Schutzkleidung am Pekinger Flughafen. Auch die Teilnehmenden der Spiele werden hermetisch in sogenannten «Bubbles» von der Aussenwelt abgeriegelt. imago images

16:54 Für die Wirtschaftsverbände geht es zu «zögerlich» Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) sowie mehrere Branchenverbände «nehmen befriedigt zur Kenntnis, dass der Bundesrat ihrer Forderung nach sofortiger Abschaffung der Homeoffice-Pflicht sowie Aufhebung der Quarantänebe­stimmungen nachkommt». Unverständlich bleibe das «zögerliche Vorgehen» bei der für viele Branchen schädlichen Zertifikatspflicht, schrieben der SGV, Gastrosuisse, der Schweizerische Fitness- und Gesundheitscenter-Verband und weitere Branchenorganisationen in einer gemeinsamen Mitteilung. Die verbleibenden Massnahmen müssten schnellstmöglich und in einem Schritt aufgehoben werden. Der Entscheid, die Abschaffung der Zertifikatspflicht in die Vernehmlassung zu geben und die Massnahme somit um weitere zwei Wochen zu verlängern, sei «weiterhin mutlos und ebenso wenig evidenzbasiert». Für die betroffenen Branchen bedeute die Zertifikatspflicht einen unnötigen und massiven Umsatzverlust.

16:24 Linke und Mitte begrüssen Vorgehen, SVP will Untersuchung SP, Mitte und Grünliberale haben die vom Bundesrat beschlossene schrittweise Rückkehr aus den Pandemie-Massnahmen in die Normalität begrüsst. Bleibe die Lage in den Spitälern stabil, sollten bald weitere Öffnungsschritte folgen. Die Junge SVP forderte eine parlamentarische Untersuchungskommission. Die SP zeigte sich «vorsichtig optimistisch in Richtung mehr Normalität». Der Bundesrat wähle einen vernünftigen Kurs. Auch die Mitte findet weitere Öffnungsschritte für angebracht, wenn es die epidemiologische Lage zulässt. GLP-Präsident Jürg Grossen freute sich in einer Reaktion auf Twitter über die Aufhebung der Homeoffice-Pflicht und der Quarantäne. Eine sofortige Aufhebung aller Massnahmen hielt er indessen für verfrüht. Seit die Omikron-Variante dominant sei, dürfte dem grössten Pessimisten klar sein, dass die Pandemie zu Ende sei, schrieb die SVP. Die Durchseuchung sei nicht mehr zu stoppen. Das Virus sei zu einer «immer harmloseren und dauerhaften Realität» geworden. Alle Massnahmen seien sofort einzustellen. Nun müssten die Geschehnisse während der Pandemie aufgearbeitet werden. «Schwamm drüber» dürfe es angesichts der Einschränkungen der Freiheitsrechte und der Milliardenkosten nicht geben.

15:43 Medienkonferenz zu Ende – nächster Entscheid am 16. Februar Damit endet die heutige Medienkonferenz des Bundesrats. Wir danken für das Interesse und rekapitulieren: Ab morgen, 3. Februar gilt anstelle der Homeoffice-Pflicht nur noch eine Empfehlung. Ebenso wird die Kontaktquarantäne um Mitternacht eingestellt. Die Isolationsvorschriften für positiv getestete Personen gelten weiterhin. Ferner gibt der Bundesrat die Abschaffung der weiteren Coronamassnahmen in Konsultation (Zertifikate, Masken, Beschränkungen und Bewilligungen). Am 16. Februar will er einen Entscheid darüber fällen.

15:38 Werden die Impfung und die Tests für symptomatische Personen kostenlos bleiben? Es werde einen Moment geben, ab dem die Impfung zu einem normalen Verfahren wird, sagt Berset. Bis jetzt sei dies jedoch noch nicht möglich, da die Impfhersteller ihre Impfstoffe nur an Staaten verkaufen. Falls dies nicht mehr so sei, müsse man darüber diskutieren, für wen die Impfung gratis bleibe. Doch aktuell sei man noch nicht so weit und die Impfung wird bis auf Weiteres gratis bleiben.

15:36 Befindet sich die Schweiz auf einem Mittelweg im Vergleich zu anderen Ländern? Es gebe Länder mit einer Durchseuchungsstrategie, andere mit strengeren Massnahmen. Wo befindet sich die Schweiz? Cassis wiederholt, hätte die Schweiz vor Weihnachten alle Massnahmen aufgehoben, wäre das Gesundheitssystem zusammengebrochen. «Wir haben dank der Massnahmen die medizinische Versorgung garantieren können.» Die Durchseuchung sei kein Ziel gewesen. Hätte der Bundesrat auf Durchseuchung gesetzt, hätte er alle Massnahmen schon lange zurückgenommen. Irgendwann seien zwar alle immunisiert, das sei auch in anderen Ländern so. Das könne man nicht verhindern. «Aber im besten Fall mit einem Virus, das eine weniger hohe Krankheitslast auslöst.»

15:32 War die Einführung des Zertifikats sinnvoll? Mit Delta war es sehr sinnvoll, den Zugang nur für geimpfte und genesene Personen vorzubehalten, antwortet Berset. So habe man schwerwiegende Entwicklungen im Gesundheitswesen verhindern können – auch weil die Delta-Variante gesundheitlich gefährlicher war als die Omikron-Variante. Deshalb war das Zertifikat sinnvoll bei der Delta-Welle. Auf gesellschaftlicher Ebene sei es nicht möglich, diese Frage abschliessend zu beantworten, ergänzt Cassis. Man hätte eine Schweiz mit Zertifikatspflicht und eine Schweiz ohne Zertifikatspflicht vergleichen müssen – dies sei natürlich nicht realistisch.

15:27 Braucht es die wissenschaftliche Covid-19-Taskforce noch? Berset äussert sich zur Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Taskforce. «Wir hatten viele Kontakte und wir sind sehr dankbar», sagt er. «Wir haben oft Fragen gestellt und haben auch Antworten bekommen.» Es sei immer wertvoll und von zentraler Bedeutung gewesen. Seit März 2020 habe man sich organisiert, wie man mit der Taskforce zusammenarbeite, und es gebe natürlich auch ein Ende des Mandats. «Ob und wie wir weitermachen, ist aber noch offen.»

15:27 Kann man sagen, dass die Grundimmunisierung in der Bevölkerung genügend hoch ist gegen künftige Varianten? «In der Theorie kann immer alles passieren», sagt Berset. Momentan gehe es in eine Richtung, die positiv sei. Doch man könne nicht vorhersehen, was noch passieren kann.

15:24 Darf ein Restaurant die Zertifikatspflicht beibehalten? Restaurants und private Einrichtungen könnten von ihren Kunden die Zertifikatspflicht weiter verlangen, wenn sie das als nötig erachten, erklärt Michael Gerber, Jurist vom BAG. Die Grenzen seien dabei im Privatrecht und dürften niemanden diskriminieren.

15:19 Was bedeutet eine ausreichende Immunität bei Variante 1? Wie viel fehlt, bis diese Immunitätsrate genügend hoch ist für die erste Variante, fragt ein Journalist. «Wir können auf die Maskenpflicht und das Zertifikat verzichten, aber nicht auf die Impfung», betont Cassis. Über 90 Prozent der Bevölkerung sei geimpft oder genesen. Man wisse noch nicht, wie gut man beispielsweise vor einer Infektion mit einer anderen Variante geschützt sei, Stichwort Kreuzimmunität. Die Immunisierung sei schon sehr hoch, sagt Berset. Je weiter man fortschreite, desto weniger ausschlaggebend sei die Impfung, weil die Menschen sich auch auf andere Weise immunisieren können. In dem Moment, in dem man eine Situation habe, in der die Bewältigung der Ansteckungswellen gegeben sei, könne man von einer genügend hohen Immunitätsrate sprechen.

15:18 Wie können sich vulnerable Personen schützen? Der Bundesrat wird nochmals auf besonders vulnerable Personen angesprochen, insbesondere jene, die sich nicht impfen könnten oder ein eingeschränktes Immunsystem hätten. Berset betont, man wisse heute besser, wie man sich schützen könne, als vor zwei Jahren, und es gebe mittlerweile auch bessere Medikamente. Zudem bedeute eine Abkehr von der Homeoffice-Pflicht nicht, dass man sich einer Gefahr einer Ansteckung aussetzen müsse. Es gelte nach wie vor eine Empfehlung.

15:11 War der Übergang von 2G zu 2G Plus ein Fehler? «Ich glaube nicht, dass das ein Fehler war», antwortet Berset. Beim Übergang von 2G zu 2G Plus war die Situation noch ganz anders. Damals war man im Winter und hätte sich mit einer Delta-Welle konfrontiert gesehen. Damals war die Herausforderung des Bundesrates, die Epidemie zu verlangsamen, bestätigt Cassis. Weil zu viele Personen sich infizierten, führte das zu einer Überlastung des Gesundheitswesens. Cassis glaubt heute, dass es ein gutes Gleichgewicht zwischen Massnahmen gab, ohne die Bevölkerung zu stark einzuschränken.

15:10 Auch bei der Fasnacht könnten Kantone strenger sein Grossveranstaltungen sind heute bewilligungspflichtig, in allen Kantonen. Im Rahmen der Variante 2, der Abschaffung der Massnahmen in zwei Schritten, die der Bundesrat vorschlägt, würde diese Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen im Freien zwar fallen. Die Kantone könnten aber selbständig eine Bewilligungspflicht einführen, etwa für Fasnachtsfeiern.

15:08 Wie ist die Lage auf den Intensivstationen? «Prozentual gesehen landen immer weniger Personen auf den IPS-Stationen», sagt Cassis. Man müsse berücksichtigen, dass zu den Hospitalisationsfällen nur jene gezählt werden, die wegen einer Covid-19-Infektion ins Spital müssen. Also keine Personen, die sich im Spital noch mit Covid-19 anstecken. Bei den Akutbetten gebe es ein weniger grosses Problem der Überlastung, betont Berset. Zwar erwarte man eine Erhöhung, auch mit den Lockerungsmassnahmen. «Doch unser Indikator ist, dass wir das Gesundheitssystem nicht überlasten dürfen.»

15:06 Wann fallen die Vorschriften bei der Einreise? Die heute geltenden grenzsanitarischen Massnahmen bei der Einreise in die Schweiz sollen auch fallen, schlägt der Bundesrat vor. Michael Gerber, der Jurist vom BAG, erklärt, diese Erleichterungen seien Gegenstand der Konsultation, der Bundesrat beurteile das dann am 16. Februar.