Der Ticker startet um 5:33 Uhr

19:28 Auch Schaffhausen will bei den Lockerungen weiter gehen als der Bund Wie St. Gallen, beide Appenzell und der Thurgau so möchte auch der Schaffhauser Regierungsrat punkto Lockerungen weiter gehen als der Bund. Dort wo es Schutzkonzepte gebe, zum Beispiel in der Gastronomie, sei die Ansteckungsgefahr gering, heisst es in der Stellungnahme. Und obwohl er Treffen im privaten Rahmen kritisch sehe, finde der Regierungsrat eine Beschränkung auf zehn Personen nicht die richtige Massnahme. Selbsttests währen zielführender. Ausserdem, so die Schaffhauser Regierung, wäre es wünschenswert, Sport-Wettkämpfe im Freien mit geringem Ansteckungsrisiko wieder zuzulassen. Homeoffice soll zudem für nicht vulnerable Personen freiwillig sein.

18:28 Wieso kein Schweizer Impfstoff? Ein Covid-Impfstoff entwickelt und produziert in der Schweiz: Darauf hatte man noch vor einem knappen Jahr gehofft. Drei Projekte wurden vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) geprüft. Keines habe allerdings denselben Entwicklungsstand erreicht wie die besten internationalen Projekte, teilt der Bundesrat als Antwort auf eine Interpellation mit. Deshalb seien die Projekte nicht weiterverfolgt worden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Neue Impfdosen für die Schweiz BAG-Vizedirektorin: «Wollen auch für die Zukunft gewappnet sein» 11.03.2021 Mit Video

17:58 Lonza darf Impfstoff in Visp herstellen Swissmedic hat dem Pharmazulieferer Lonza die Betriebsbewilligung zur Herstellung des Covid-19 Wirkstoffs von Moderna am Standort Visp erteilt. Damit kann Lonza den Wirkstoff im eigenen Stammwerk nun auch im grossen Massstab herstellen. Die Bewilligung sei letzte Woche nach einer Inspektion der Anlagen in Visp erfolgt, teilte Swissmedic am Montag mit. In Visp sei aktuell eine Produktionslinie vollständig in Betrieb, zwei weitere Linien sollen bald verfügbar sein. Legende: Der Moderna-Impfstoff wird nun auch im Wallis bei Lonza hergestellt. Reuters

17:35 Grössere Party im Kanton Freiburg aufgelöst In der Nacht auf Sonntag hat die Freiburger Kantonspolizei in Le Bry eine Privatparty mit rund 120 Gästen aufgelöst. Die Besucher feierten ohne die Einhaltung jeglicher Hygienemassnahmen. Der Veranstalter wird angezeigt. Einer Polizeipatrouille war gegen 00.30 Uhr eine «ungewöhnliche» Zahl von Fahrzeugen aufgefallen, die bei Bry unterwegs waren. Die Polizisten trafen vor Ort auf rund 120 Partygäste im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Laut Mitteilung verlief die Räumung «ohne Gegenwehr». Gemäss ersten Ermittlungen hatte ein 23-jähriger Mann aus einem Nachbarkanton das Haus für eine private Party gemietet.

16:47 Zürich will vorwärts machen beim Impfen Im Kanton Zürich soll es bald rascher vorwärtsgehen mit der Impfung gegen Covid-19. Wie Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli mitteilte, erwarte der Kanton Ende März eine grössere Impfstofflieferung. Neu habe der Bund ausserdem seinen Verteilschlüssel für den Impfstoff angepasst, so Rickli. Nun berücksichtige dieser die gesamte Bevölkerung. Ab Mitte April soll Zürich deshalb überproportional mehr Impfstoff erhalten als bisher. Bis jetzt war Zürich im Vergleich mit anderen Kantonen diesbezüglich recht stiefmütterlich behandelt worden. Die Begründung des Bundes: Die Bevölkerung des Kantons Zürich sei jünger und habe weniger Hochrisikopatienten. Gemäss heutigem Planungsstand erhält der Kanton insgesamt 330'000 Impfdosen im April. Damit können 165’000 Personen geimpft werden. Ausserdem werde Ende März das neue Online-Registrierungstool aufgeschaltet, kurz vor der Eröffnung der Impfzentren, so Rickli. Als Erstes soll am 6. April das grösste Impfzentrum in der Messe Zürich öffnen, die restlichen zehn folgen gestaffelt.

15:46 Immer mehr Länder stoppen Impfung mit Astra-Zeneca Auch Deutschland, Italien und Frankreich setzen die Impfung mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca per sofort aus. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn spricht von einer Vorsichtsmassnahme. Es gehe darum, Vertrauen zu erhalten. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA will sich am Dienstag dazu äussern, ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffs auswirkten. Nach Berichten über Komplikationen durch Blutgerinnsel nach der Impfung haben in den letzten Tagen bereits die Niederlande, Irland, Dänemark, Norwegen und Island den Einsatz des Impfstoffs vorübergehend ausgesetzt. Österreich stoppte die Verwendung von bestimmten Chargen. Unabhängige Experten wie der deutsche SPD-Politiker Karl Lauterbach kritisieren dieses Vorgehen. Die vorliegenden Daten gäben keinen Anlass zur Beunruhigung. Auch SRF-Wissenschaftsredaktor Thomas von Burg meint, die bisher erhobenen Zahlen wiesen nicht darauf hin, dass durch die Verabreichung des Astra-Zeneca-Impfstoffs gehäuft Blutgerinnsel auftreten. Audio Diskussion um Astra-Zeneca-Impfstoff 05:03 min, aus SRF 4 News aktuell vom 15.03.2021. abspielen. Laufzeit 05:03 Minuten.

14:59 St. Gallen und Innerrhoden fordern eine raschere Öffnung der Restaurants Die Kantone St. Gallen und Appenzell Innerrhoden begrüssen die vom Bundesrat vorgeschlagenen Öffnungen aus dem Lockdown. Sie wollen aber eine raschere Öffnung der Restaurants. Die St. Galler Regierung und die Innerrhoder Standeskommission halten «spürbare Lockerungen» ab dem 22. März für wichtig, wie sie mitteilten. Restaurants sollen – mit eingeschränkter Platzzahl und mit Schutzkonzepten – auch in Innenräumen wieder Gäste bewirten dürfen. «Die Öffnung der Aussenbereiche bringt für die Betriebe zu wenig», heisst es. Für Gottesdienste wünschen die beiden Kantone einen Wechsel von der starren 50-Personen-Regel zu einer platzabhängigen Belegung mit genügenden Abständen. Damit sollen in grösseren Kirchen an Ostern mehr Personen an Gottesdiensten teilnehmen können. Dringend nötig sei ein verbindlicher Entscheid des Bundesrats zu den Sommerfestivals und anderen grösseren Veranstaltungen im Freien, schreibt die St. Galler Regierung. Weiter brauche es spätestens nach den Frühlingsferien eine Perspektive für Sportveranstaltungen, in Anlehnung an die Regeln für kulturelle Anlässe. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Massnahmen Zürcher Regierung dürfte sich für mehr Lockerungen einsetzen 15.03.2021 Mit Audio

14:20 Österreichischer Top-Beamter räumt Posten In Österreich hat es regierungsinterne Probleme bei der möglichen Beschaffung von zusätzlichem Impfstoff gegeben. Der Impfkoordinator im Gesundheitsministerium Clemens Martin Auer werde sich deshalb von diesem Posten zurückziehen, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) im ORF-Radio. Konkret habe Auer ihn zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht über die Möglichkeit zur Beschaffung von zusätzlichem Impfstoff von Biontech/Pfizer informiert, sagte der Minister. Noch am Freitag hatte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beklagt, dass in der EU die Impfdosen nicht anteilig auf die Mitgliederstaaten aufgeteilt würden. Die EU-Kommission hatte den Vorwurf dementiert. Legende: Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Spitzenbeamte Clemens Martin Auer, der auch in einer EU-Steuerungsgruppe sass, eigenmächtig auf weitere Bestellungen verzichtet, obwohl genug Geld zur Verfügung gestanden hätte. Keystone

14:05 Keine Produktion eines Schweizer Impfstoffs in Sicht Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat zu Beginn der Pandemie mindestens drei verschiedene Schweizer Impfstoff-Projekte geprüft. Von diesen habe keines denselben Entwicklungsstand erreicht wie die besten internationalen Projekte, teilt der Bundesrat in einer Antwort auf eine dringliche Interpellation von SP-Nationalrat Fabian Molina (ZH) mit. Es würden aber Vorbereitungen laufen, damit andere, bereits zugelassene Impfstoffe in der Schweiz produziert werden können. Die Impfstoffe von Moderna und Pfizer/Biontech würden bereits heute in der Schweiz hergestellt. Unlängst hatte die Frage zu reden gegeben, ob der Bundesrat ein Angebot von Lonza für den Kauf einer Fabrik zur Impfstoff-Produktion ausgeschlagen habe. Gesundheitsminister Berset bestätigte, dass der Bundesrat mit Lonza über Investitionen verhandelt habe – und nicht über den Kauf einer Infrastruktur, die Impfstoff produziert. «Und wenn man in eine Firma investiert, bedeutet dies nicht automatisch, dass man mehr Impfstoff erhält.» Das BAG habe dann mit Moderna/Lonza verhandelt, um Impfdosen zu erhalten, sagte Berset weiter. Audio Aus dem Archiv: Polittheater um staatliche Impfstoff-Produktion? 04:02 min, aus Rendez-vous vom 12.03.2021. abspielen. Laufzeit 04:02 Minuten.

13:44 Übernachtungszahlen in Europa brechen im 2020 ein Die Zahl der Übernachtungen in europäischen Touristenunterkünften ist im Corona-Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 52 Prozent gesunken. Insgesamt seien es 1.4 Milliarden Übernachtungen gewesen, teilt die europäische Statistikbehörde Eurostat mit. Am stärksten seien Malta, Zypern und Griechenland betroffen gewesen. Dort sei es zu Rückgängen von mehr als 70 Prozent gekommen. Am geringsten habe es die Niederlande und Dänemark mit Reduktionen von weniger als 35 Prozent getroffen. Während Inländer im EU-Schnitt knapp 40 Prozent weniger Übernachtungen buchten, waren es bei Ausländern fast 70 Prozent innerhalb der EU. Legende: In Griechenland sind die Übernachtungen teilweise um über 70 Prozent zurückgegangen. Keystone

13:28 BAG meldet nach dem Wochenende 3170 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 3170 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1228 . Das sind 14 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 38 Tage .

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.1 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 27'464 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 10 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 21 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 8 Verstorbenen . Das sind 10 Prozent mehr als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 843 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 3 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 80.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 71.0 Prozent.

12:40 «Bewegender Tag» – grosses Krankenhaus in Israel schliesst Covid-Station Knapp drei Monate nach Beginn der massiven Impfkampagne in Israel hat das grosse Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv am Montag seine letzte Corona-Station geschlossen. Zum Höhepunkt der Pandemie seien es noch sechs Corona-Stationen gewesen, teilte die Klinik mit. Es sei ein «bewegender Tag». Nach Medienberichten wurden auch im bekannten Schiba-Krankenhaus bei Tel Aviv zwei Corona-Stationen geschlossen. In Israel hatte am 19. Dezember eine Impfkampagne begonnen, die zu den erfolgreichsten weltweit gehört. In den vergangenen Wochen gingen die Zahlen der Schwerkranken und der Neuinfektionen deutlich zurück. Legende: Medizinisches Personal in Tel Aviv. Der Jubel auf diesem Bild stammt vom Start der Impfkampagne im Dezember. Reuters

11:46 Mehr als 40 Millionen Italiener im Lockdown Wegen der schlechten Corona-Lage gilt seit Montag für mehr als 40 Millionen Menschen in Italien ein Lockdown. Ausser der Insel Sardinien, in der kaum Beschränkungen gelten, unterliegen alle italienischen Regionen den mittelstrengen Regeln der Orangen Zone oder den Lockdown-Regeln der Roten Zone. In letztere fallen neben der wirtschaftsstarken Lombardei mit der Metropole Mailand und Latium mit der Hauptstadt Rom auch Venetien und Emilia-Romagna. Die Menschen sollen dort ihre Häuser nur noch in dringenden Fällen, etwa zum Einkaufen, in Notfällen oder für die Arbeit, verlassen. Sport an der frischen Luft ist nur alleine erlaubt. Die Schülerinnen und Schüler müssen wieder auf den Unterricht via Internet ausweichen. Mit Blick auf die Osterfeiertage hat die Regierung unter Ex-EZB-Chef Mario Draghi bereits Ende der vergangenen Woche beschlossen, dass die Regeln der Roten Zone vom 3. bis 5. April für das gesamte Land gelten werden. Zuletzt hatte sich die Corona-Lage im Land mit rund 60 Millionen Einwohnern verschlechtert. Audio Aus dem Archiv: Italien zieht wieder die Zügel an – Lockdown über Ostern 03:28 min, aus Echo der Zeit vom 12.03.2021. abspielen. Laufzeit 03:28 Minuten.

11:25 «Es gibt auch etwa gleich viele Blutgerinnsel bei Menschen, welche nicht geimpft sind» Der Impfstoff des Pharmakonzerns Astra-Zeneca steht zurzeit in der Kritik. Am Sonntag haben die Niederlande die Impfungen mit diesem Impfstoff für zwei Wochen ausgesetzt. Der Schritt ist eine Sicherheitsmassnahme wegen Berichten von möglichen Nebenwirkungen aus Norwegen und Dänemark. Christian von Burg von der SRF-Wissenschaftsredaktion erklärt, dass es sich um Vorsichtsmassnahmen handle. Es gebe auch Länder wie Deutschland und Grossbritannien, welche weiter impfen. Man müsse das Ganze auch ein wenig relativieren: «Um es ein bisschen platt zu sagen: Ich kann mich heute impfen lassen, aus dem Impfzentrum herausgehen, von einem Auto überfahren werden und sterben. Niemand würde hier auf den Gedanken kommen, das Ganze hätte etwas mit der Impfung zu tun.» Die bisher erhobenen Zahlen weisen laut von Burg nicht darauf hin, dass durch die Verabreichung des Astra-Zeneca-Impfstoffs gehäuft Blutgerinnsel auftreten. «Es gibt auch etwa gleich viele Blutgerinnsel bei Menschen, welche nicht geimpft sind», so von Burg. Und: Auch gegenüber dem Moderna-Impfstoff würden sich diesbezüglich beim Astra-Zeneca-Vakzin keine Auffälligkeiten zeigen. Audio Diskussion um Astra-Zeneca-Impfstoff 05:03 min, aus SRF 4 News aktuell vom 15.03.2021. abspielen. Laufzeit 05:03 Minuten.

10:55 New York gedenkt über 30'000 Corona-Toten Genau ein Jahr, nachdem der erste Mensch in New York nach einer bestätigten Corona-Infektion gestorben ist, hat die Millionenmetropole der mehr als 30'000 Toten seitdem gedacht. Die Veranstaltung wurde am Sonntagabend (Ortszeit) live übertragen. Es traten unter anderem Musiker der New Yorker Philharmoniker auf. Bilder von einigen Gestorbenen wurden während der Veranstaltung auf die Pfeiler der Brooklyn Bridge projiziert. «Wir ehren die Leben derjenigen, die wir an diese schlimme Pandemie verloren haben, und kommen als Stadt zusammen um zu trauern, zu heilen und in eine bessere Zukunft zu schauen», hatte Bürgermeister Bill de Blasio vor der Veranstaltung gesagt. Die Metropole war im Frühjahr 2020 zum Zentrum der Pandemie in den USA geworden, inzwischen hat sich das Infektionsgeschehen aber relativ stabilisiert.

9:53 Deutsche drängen nach Mallorca: Nicht alle freut's Seit Sonntag müssen Deutsche, die Mallorca besuchen, bei der Rückkehr nicht mehr in Quarantäne gehen. Das zeigt Wirkung: Die Buchungen auf die Balearen-Insel steigen sprunghaft. Was die Deutschen freut, sorgt unter vielen Spanierinnen und Spaniern für Unverständnis. Bis zum 9. April dürfen sie nach einem jüngsten Beschluss der Zentralregierung ihre Region nur in Ausnahmefällen verlassen. Verwandtenbesuche oder Ferien ausserhalb der eigenen «Autonomen Gemeinschaft» sind untersagt. Deutsche und Bürger anderer Länder werden derweil nahezu hindernisfrei ins Land gelassen. Meist reicht ein PCR-Test. Ihren Unmut äussern die Spanierinnen und Spanier in Cafés, in den Medien, im Fernsehen, im Netz. Und auch in der Politik. Dabei geht es nicht nur um Frust und Unverständnis. Nachdem die Zahl der Infektionsfälle zuletzt im Zuge von teils sehr strengen Einschränkungen rapide gesenkt wurde, fürchten viele, dass mehr Touristen aus Deutschland und anderswo eine neue Corona-Welle verursachen könnten. Tatsächlich liegen auf Mallorca die Infektionszahlen aktuell weit unter denen aller deutschen Bundesländer. Spanien wird zu Ostern ein Bunker für die Spanier und eine Oase für die Touristen aus dem Ausland sein.

8:38 Coronatests in Firmen: Adecco spannt mit Misanto zusammen Der Personalvermittler Adecco spannt für Coronatests mit dem Medizinunternehmen Misanto zusammen. Durch das Testen von Mitarbeitenden in Unternehmen soll so Firmen geholfen werden, einen Weg aus der Coronakrise zu finden, wie Adecco mitteilt. Die Tests finden mittels Schnelltests durch geschultes medizinisches Personal vor Ort statt oder mit Spucktest von zuhause. Adecco hilft bei der Organisation der Tests und bietet mit seiner Sparte Adecco Medical medizinisches Personal auf, um die Coronatests vor Ort durchzuführen. Der Partner Misanto ist ein junges Thurgauer Gesundheitsunternehmen, das laut der Mitteilung über das europaweit erste auf Covid-19 spezialisierte telemedizinische Zentrum verfügt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gratis (Selbst-)Tests für alle Aus dem Achiv: Die Testoffensive kommt – ein hoffnungsvoller Tag 05.03.2021 Mit Video

8:17 Verbindungsparty in den USA: 14'000 Studierende in Quarantäne Eine Party zwingt 14'000 Studierende der Duke University in North Carolina in Quarantäne. Eine notwendige Massnahme, nachdem 180 Schülerinnen und Schüler positiv auf Covid-19 getestet wurden und weitere 200 nach Kontakt mit Positiven bereits in Isolation sind. Die Universitätsbehörden haben allen Studenten eine Quarantäne von mindestens einer Woche auferlegt, während der die auf dem Campus lebenden Studenten ausser zum Einkaufen ihre Zimmer nicht verlassen. Studenten, die nicht auf dem Campus sind, werden gebeten, bis auf weiteres nicht zurückzukehren und ihre Reisen einzuschränken. Die neuen Fälle «stehen fast alle im Zusammenhang mit einer Verbindungsparty, die ausserhalb des Campus stattfand», heisst es von der Universität.

7:57 Chinas Industrie und Einzelhandel erholen sich weiter In China haben sich der Einzelhandel und die Industrie zum Jahresstart weiter vom Corona-Schock von Anfang des vergangenen Jahres erholt. So zog die Industrieproduktion im Januar und Februar im Vergleich zum Vorjahr um 35.1 Prozent an, wie die chinesische Regierung in Peking mitteilte. Der Einzelhandelsumsatz zog in den ersten beiden Monaten des Jahres um 33.8 Prozent an. Experten hatten bei beiden Werten mit einem etwas geringeren Anstieg gerechnet Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Volkskongress in Peking Aus dem Archiv: China steckt sich hohe Wirtschaftsziele 05.03.2021 Mit Video