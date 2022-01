Der Ticker startet um 5:34 Uhr

20:53 Graubünden fährt Tests an Schulen herunter – Luzern fängt damit an Während die ersten Kantone wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante die Strategie der repetitiven Testungen in den Schulen bereits aufgeben mussten, startete der Kanton Luzern heute Montag damit an den Primarschulen. Um die zusätzlichen Reihentests stemmen zu können, hat unter anderem das zuständige Labor die Kapazität hochgefahren. Gleichentags informierte der Kanton Graubünden, der Vorreiter bei den flächendeckenden, repetitiven Massentestungen, dass er wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante die repetitiven Massentestungen in Schulen und Betrieben weitgehend aufgeben müsse. Labors könnten die Zahl der Testproben nicht mehr innert nützlicher Zeit auswerten. Auch der Kanton Aargau bietet Schulen und Betrieben das repetitive Testen nicht mehr an, wie er am vergangenen Mittwoch mitteilte. Im Kanton Luzern sei es aus heutiger Sicht möglich, mit dem repetitiven Testen wie geplant in der Primarschule produktiv zu starten und dass die Auswertungen dann auch zeitnah vorlägen, wie die Bildungsdirektion auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

20:40 US-Bürger sollen nicht mehr nach Kanada reisen Die US-Seuchenbehörde CDC rät US-Bürgern von Reisen nach Kanada ab. Sie stuft das Nachbarland auf ihrer Website , Link öffnet in einem neuen Fensternun in die vierte und höchste Risiko-Kategorie ein. In den USA steigt derweil die Zahl der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten nach Reuters-Daten auf ein Rekordhoch. Mit 132'646 Fällen liegt der Wert über den im Januar vergangenen Jahres verzeichneten 132'051 Fälle. Die Zahl hat sich damit in den vergangenen drei Wochen während der Omikron-Welle verdoppelt.

20:24 Ueli Maurer: «Am Ende könnten es 35 Milliarden Franken sein» Die Pandemie kostet viel Geld: Rund 32 Milliarden Franken hat der Bund in den letzten zwei Jahren dafür ausgegeben. Das bestätigt Bundesrat Ueli Maurer in der Sendung ECO Talk. «Das ist dramatisch. Man tut, wie das nichts wäre, aber irgendjemand muss das wieder bezahlen – das sind wir zwei und alle, die zuschauen», sagt Maurer im Gespräch mit Moderator Reto Lipp. Die höchsten Corona-Ausgaben entstanden durch Kurzarbeitsentschädigungen und Erwerbsersatzzahlungen. Dazu kommen Ausgaben für Tests und Impfstoffe, sowie Zahlungen an die Kantone – zum Beispiel für Härtefallmassnahmen. Ausserdem stützt der Bund exponierte Branchen wie die Kultur oder den Tourismus. Zuerst hatte der Bund sogar 56 Milliarden Franken an pandemiebedingten Ausgaben budgetiert. Ueli Maurer zeigt sich positiv überrascht. Der Bund habe im Vergleich zu ausländischen Staaten relativ rasch wieder gelockert und sehr individuelle Massnahmen beschlossen. Doch: «Die 32 Milliarden Franken sind noch nicht das Ende der Fahnenstange. Auch dieses Jahr müssen wir nochmals drei bis vier Milliarden ausgeben. 35 Milliarden könnte es am Ende sein.» Viel mehr werde es nicht, meint der Finanzminister. Am ehesten fielen noch Kosten für weitere Impfungen im nächsten Winter an. Für den Schuldenabbau sieht das Gesetz zurzeit sechs Jahre vor, allenfalls wird die Frist sogar auf 12 Jahre verlängert. 01:37 Video 32 Milliarden Franken für die Pandemie Aus Tagesschau vom 10.01.2022. abspielen

19:47 Klinikpersonal fällt europaweit massenhaft aus Wegen der steigenden Omikron-Infektionsraten wird in zahlreichen europäischen Ländern das Klinikpersonal knapp. Obwohl die sich rasant verbreitende Variante des Coronavirus weniger starke Krankheitssymptome auslösen soll, stehen die Gesundheitssysteme in Ländern wie etwa Spanien, Italien und Grossbritannien vor grossen Problemen. Nach Angaben britischer Experten sind massenhaft Ärzte und Pflegekräfte in Quarantäne oder infiziert. Nicht dringend nötige Operationen werden vielerorts verschoben. In Spanien ist die personelle Situation in Spitälern so angespannt, dass Pflegemitarbeiter aus der Rente zurückgeholt werden. In den Niederlanden erwägen die Spitäler, Personen mit einer symptomfreien Corona-Infektion weiterhin arbeiten zu lassen. In Italien ist die Situation ohnehin angespannt, da etwa vier Prozent der Spitalmitarbeiter von der Arbeit suspendiert sind, weil sie nicht geimpft sind.

19:16 Léman-Express muss Fahrplan wegen Corona ausdünnen Der Fahrplan des Léman-Express muss wegen krankeitsbedingter Ausfälle beim Personal reduziert werden. Die Züge auf den Linien L2 und L4 fallen bis zum 25. Januar 2022 aus, wie die SBB mitteilt. Die Züge des Léman Express verkehren zwischen Coppet (VD) und Annemasse (Frankreich) vorübergehend im Halbstundentakt statt im Viertelstundentakt. Durch die Fahrplankürzung sollen krankheitsbedingte Zugausfälle in letzter Minute verhindert werden. Reisenden wird empfohlen, kurz vor der Reise den Online-Fahrplan, Link öffnet in einem neuen Fenster zu konsultieren.

18:36 Bern: Demonstration gegen Maskenflicht ab 1. Klasse Gegen 500 Personen haben am Montagabend in Bern gegen die Maskenpflicht ab der ersten Klasse an den Berner Schulen demonstriert. Der Umzug mit vielen Kindern führte vom Rathausplatz in der Altstadt bis auf den Bundesplatz. In den sozialen Medien war zu einem «Familienausflug Bern» aufgerufen worden. Ziel sei es, ein friedliches Zeichen gegen die Spaltung der Gesellschaft zu setzen. «Wir wollen keine Maske ab der ersten Klasse», hiess es in dem Aufruf. Zudem wurde an der Kundgebung allgemein Kritik an den geltenden Corona-Massnahmen laut. Legende: Hunderte Personen tun in Bern ihren Unmut gegen die Maskenpflicht ab der ersten Klasse kund. Bislang galt die Maskenpflicht an Berner Schulen ab der fünften Klasse. Keystone

18:08 FFP2-Masken in Schweizer Armee obligatorisch In der Schweizer Armee sind seit Anfang Jahr FFP2-Masken obligatorisch, als Schutzmassnahme aufgrund der massiv erhöhten Ansteckbarkeit durch die Omikron-Variante. Auch die Teststrategie in der Armee sei angepasst worden, sagte ein Armee-Sprecher. Er bestätigte damit einen Bericht von CH-Media. Mit dem Obligatorium von FFP2-Masken geht die Armee über die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hinaus. Grund dafür seien die besonderen Lebensumstände, die in der Armee herrschen, führte der Armee-Sprecher aus. So lebten und arbeiteten viele Armeeangehörige auf engem Raum zusammen. Legende: Die Schweizer Armee hat die Schutzmassnahmen erhöht. Das Tragen einer FFP2-Maske ist nun Pflicht. Keystone

17:30 Rechnung nach Schulschliessung: Verwirrung bei Eltern im Kt. Bern Einige Kantone schlossen ihre Schulen vor Weihnachten einige Tage früher als geplant, so auch Bern. Doch dann flatterte in vielen Berner Haushalten ein Brief der Bildungsdirektion ins Haus. Eine Rechnung, auf der stand: «Die Betreuungsstunden für die Woche vom 20. bis 23. Dezember 2021 werden Ihnen (…) wie gewohnt in Rechnung gestellt. Damit tragen Kanton, Gemeinden und die Eltern die entstandenen Kosten durch die vorzeitige Schulschliessung solidarisch.» In den sozialen Medien sorgte dieser Brief für Unmut, da die Eltern bei diesem Entscheid des Kantons ja nicht mitreden konnten. Der Sprecher der Bildungsdirektion Bern, Yves Brechbühler, stellt gegenüber dem Regionaljournal Bern Freiburg Wallis von Radio SRF klar: «Die Formulierung war unglücklich.» Bezahlt werden muss die Rechnung zwar, aber die Eltern bekommen in den folgenden Monaten eine Rückerstattung. Übernommen werden die entstandenen Kosten vom Kanton Bern. Audio Berner Eltern erhielten nach vorzeitiger Schulschliessung eine Rechnung 03:03 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 10.01.2022. abspielen. Laufzeit 03:03 Minuten.

17:02 Gastrosuisse schlägt Alarm – 70 Prozent der Betriebe sind defizitär Fast 70 Prozent der Restaurants, Cafés und Bars sind laut Gastrosuisse in den roten Zahlen wegen der Corona-Massnahmen. Zugespitzt habe sich die Lage nach der Einführung der Zertifikatspflicht und weiter im Dezember mit der 2G-Regel (geimpft oder genesen). Gastrosuisse fordert vom Bundesrat auch rückwirkende finanzielle Unterstützung. «Die wirtschaftliche Lage im Gastgewerbe ist weiterhin ernst», wird Casimir Platzer, Präsident des Branchenverbandes Gastrosuisse, in einer Mitteilung zitiert. Wegen der anhaltenden Corona-Massnahmen arbeiteten inzwischen fast 70 Prozent der Betriebe defizitär, wie eine Befragung bei knapp 1900 Mitgliedern von Gastrosuisse ergab, die in der ersten Januarwoche durchgeführt wurde. Auch den Mitarbeitenden mache die Situation je länger desto mehr zu schaffen. Nach der weiteren Verschärfung der Corona-Massnahmen im Dezember sei besonders das Feiertagsgeschäft «den Bach hinunter» gegangen, so Platzer. Gesamthaft liegen die Umsätze im vergangenen Jahr rund 40 Prozent tiefer als in den Jahren vor der Corona-Pandemie, wie Gastrosuisse weiter mitteilte. Der Branchenverband begrüsst es, dass das Härtefallprogramm wieder hochgefahren werden soll und der Bund jetzt versuche die betroffenen Branchen möglichst rasch und national einheitlich zu entschädigen. Wichtig sei aber, dass die ungedeckten Kosten nicht nur in diesem Jahr, sondern auch rückwirkend bis zum September 2021 entschädigt würden. Legende: «Es braucht eine praxistaugliche Lösung», wird der Präsident des Branchenverbandes Casimier Platzer in der Medienmitteilung zitiert. Keystone / Archiv

16:12 Kanton Solothurn appelliert an Bevölkerung: Boosterimpfung jetzt! «Die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus ist eine zusätzliche Belastung für das Gesundheitssystem. Es ist ausserdem mit zunehmenden Personalausfällen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu rechnen», schreibt der Kanton Solothurn in einer Mitteilung. Deshalb sollen sich alle Einwohnerinnen und Einwohner mit einer Auffrischimpfung (Booster) versorgen. Im Kanton Solothurn sei jede vierte Person über 65 Jahre noch nicht geboostert. Deshalb erinnert der Kanton alle vollständig Geimpften über 65 Jahren, die vor mehr als vier Monaten in einem kantonalen Impfzentrum geimpft worden sind, mittels SMS an die Auffrischimpfung. Der Kanton habe genügend Personal, um alle mit einer solchen Impfung zu versorgen. Das erste zusätzlich rekrutierte Personal sei bereits Ende Dezember eingearbeitet worden. Nebst den Impfzentren sind auch mobile Impfteams eine Möglichkeit, an den Booster zu gelangen. Diese kommen in ausgewählte Solothurner Gemeinden.

16:00 London denkt über kürzere Isolationszeit nach Grossbritannien erwägt Premierminister Boris Johnson zufolge angesichts von Fortschritten im Kampf gegen die Corona-Variante Omikron die Isolationszeit von sieben auf fünf Tage zu verkürzen. «Wir denken darüber nach», sagt er in einem Rundfunkbeitrag. Die Regierung werde dabei aber den wissenschaftlichen Erkenntnissen folgen. Im Kampf gegen Omikron gehe es voran. «Wir machen grosse Fortschritte.» Allerdings steige auch die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern stark an. Von den derzeit 18'000 Covid-Patienten in den Klinken hätten sich womöglich 30 Prozent dort infiziert. Legende: Reuters / Archiv

15:36 Nach dem Skifest in Adelboden: Wie machts Wengen? Urs Näpflin, OK-Präsident der Skirennen vom nächsten Wochenende in Wengen, gibt zu: «Bilder wie in Adelboden ist man sich nicht mehr gewohnt.» Zuschauer sehr eng zusammen, Menschen ohne Masken, das habe man so in den letzten Wochen nicht mehr gesehen. Doch in Wengen werde das anders – zumindest was die Siegerehrung angehe. «Wir haben viel mehr Platz, wir haben ein anderes Konzept, wir haben keine Zieltribüne, auf der es so eng ist», versichert er. Im Moment werde die Siegerehrung geplant. Von einer Absage oder Planänderung will er nichts wissen. «Wir sind der Auffassung, dass ein Lauberhornsieger entsprechend würdig geehrt werden soll.» Das OK fordere alle Teilnehmenden aber dringend auf, Masken zu tragen. 04:33 Video Wengen will Durchmischung verhindern Aus Sportpanorama vom 09.01.2022. abspielen

14:56 Nach VS, VD und GE streicht auch der Kanton Neuenburg die Skilager bis zum 4. Februar Die Neuenburger Regierung hat die Skilager aufgrund der starken Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus bis am 4. Februar gestrichen. Letzte Woche hatten bereits die Kantone Wallis, Waadt und Genf die Wintersportlager vorläufig verschoben. Die Entwicklung der epidemiologischen Lage erlaube es im Augenblick nicht, eine sichere Durchführung der Skisportlager ins Auge zu fassen, heisst es in einer Mitteilung der Neuenburger Kantonsregierung. Neben der starken Verbreitung des Virus und der Organisation der Tests würden auch Abwesenheiten von Lehrpersonen und Begleitpersonen aufgrund von Isolationen und Quarantänen zu viele Unsicherheiten schaffen, um eine genügende Betreuung der Schülerinnen und Schüler zu garantieren. Für die Wintersportlager nach dem 4. Februar will die Neuenburger Regierung die epidemiologische Lage am 24. Januar neu beurteilen.

14:13 «Neue» Misch-Variante ist wahrscheinlich keine Der vermeintliche Nachweis einer Misch-Variante aus Delta und Omikron in Zypern geht Experten zufolge wohl auf Verunreinigungen während der Analyse zurück. «Diese Genome sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Artefakte», erläuterte Richard Neher von der Universität Basel, führender Experte für Virusvarianten, der Nachrichtenagentur dpa. Die Omikron-Mutationen, die hier in einem Zusammenhang mit Delta-Genomsequenzen beobachtet würden, beträfen alle einen DNA-Abschnitt, der bei Delta-Nachweisen oft sehr schwach ausfalle und daher sehr anfällig für Kontamination sei. Ähnlich äusserten sich weitere Experten bei Twitter, etwa die WHO-Expertin Maria van Kerkhove: Das Ergebnis gehe wahrscheinlich auf Verunreinigungen beim Sequenzieren zurück.

13:48 Omikron lässt deutlich mehr Infizierte zu Superspreadern werden Beim ursprünglichen Wildtyp des Coronavirus Sars-CoV-2 war rund jeder tausendste Infizierte ein sogenannter Superspreader. Bei Delta ist es jeder dreissigste, bei Omikron gar jeder zwanzigste bis zehnte. Darauf deutet eine Modellierungsstudie, Link öffnet in einem neuen Fenster hin. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass chirurgische Masken nur noch selten ausreichten, um sich vor einer Infektion zu schützen. FFP2-Masken hingegen bieten immer noch ausreichend Schutz, ausser in Situationen mit hoher Aerosolproduktion wie Singen oder lautem Sprechen. Das schreiben die Forschenden um den Aerosol-Experten Michael Riediker, Direktor des Schweizerischen Zentrum für Arbeits- und Umweltgesundheit (SCOEH), im Fachmagazin «Swiss Medical Weekly». Delta und Omikron sind deutlich ansteckender als alle zuvor aufgetretenen Varianten. Das ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass Infizierte mehr Viren ausscheiden und die Viren infektiöser sind, also besser in der Lage, die Zellen zu kapern. Zudem ist die Schutzwirkung einer Impfung bei Omikron deutlich reduziert, sodass vermehrt Impfdurchbrüche auftreten.

13:38 BAG meldet über 60'000 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 63'647 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 24'757. Das sind 62 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 10 Tage. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 3212.03.

Das BAG meldet 233 neue Spitaleintritte, der 14-Tage-Schnitt liegt bei 84 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1859 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 10 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Aktuell befinden sich 266 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 14 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 74 Prozent ausgelastet. 30 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

Das BAG meldet 48 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 14 Verstorbenen.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 36.0 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 36 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 6 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 74'792 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 30 Prozent gestiegen.

Bisher wurden in der Schweiz 14'404'341 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 69'937 Personen pro Tag geimpft. Das sind 57.7 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 67.6 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 30.0 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

13:04 Graubünden setzt Präventives Testen wegen Überlastung aus Der Kanton Graubünden passt sein Testregime an: In einer Mitteilung schreibt der Kanton, eine «Priorisierung der Testbereiche» sei unumgänglich. Konkret: Der Kanton fokussiert sich bei den repetitiven Tests vorderhand auf «Gesundheits- und Betreuungsinstitutionen, den Kindergarten sowie erste und zweite Primarklassen». Labors könnten die Zahl der Testproben nicht mehr innert nützlicher Zeit auswerten. Die Auswertung der Proben dauere wegen der begrenzten Laborkapazitäten mittlerweile über 48 Stunden, teilte die Bündner Regierung mit. Damit verliere das repetitive Testen seinen ursprünglichen Sinn. Es dauere schlicht zu lange, bis asymptomatische Infizierte entdeckt und in Isolation geschickt würden. Ansteckungsketten könnten so nicht mehr wirksam unterbrochen werden. Das kantonale Testprogramm in Betrieben und Schulen wird deshalb ab Dienstag, 11. Januar, bis auf Weiteres ausgesetzt. Explizit davon ausgenommen sind die Kindergärten und die ersten und zweiten Primarklassen. Ende Januar will die Bündner Regierung die Situation dann neu beurteilen.

12:49 Schweden kündigt Massnahmenverschärfung an Angesichts stark steigender Infektionszahlen und wachsenden Drucks auf das Gesundheitssystem kündigt Schweden eine Verschärfung der Corona-Massnahmen an. «Die Situation hat sich zweifellos verschärft», sagt Ministerpräsidentin Magdalena Andersson bei einer Pressekonferenz. «Der Stand bei den Infektionen ist auf einem historischen Höchstwert.» Zu den geplanten Massnahmen gehört demnach eine Homeoffice-Pflicht dort, wo es möglich ist. Zudem sollen die Öffnungszeiten von Restaurants und Bars verkürzt und weniger Menschen bei öffentlichen Veranstaltungen zugelassen werden.

12:43 Berner Blutreserven auf «kritischem Niveau» Die Interregionale Blutspende SRK hat die Bevölkerung im Kanton Bern zum Blutspenden aufgerufen. Zum Jahresanfang seien die Berner Blutreserven auf einem «kritisch tiefen Niveau» angelangt. Wegen der steigenden Covid-Fallzahlen kämen seit rund zwei Monaten zu wenig Personen zur Blutspende, schreibt die Interregionale Blutspende SRK in einer Mitteilung vom Montag. Gleichzeitig sei der Bedarf an Blutprodukten in den Spitälern hoch. Trotz Verschiebung von Operationen seien etwa Unfallopfer oder Krebspatientinnen und -patienten weiterhin auf Blut angewiesen. Aufgrund des tiefen Spenderaufkommens fehlten derzeit rund 150 Spenden pro Woche. Die Interregionale Blutspende SRK ist der grösste Blutspendedienst der Schweiz und beschafft mit angehend 90‘000 Spenden ein Drittel des nationalen Bedarfs pro Jahr. Die Organisation ist in den Kantonen Bern, Waadt, Wallis sowie in einzelnen Gemeinden der Zentralschweiz und Freiburg tätig. Sie betreibt sieben Blutspendezentren. Für die Blutspende ist kein Covid-Zertifikat notwendig. Nach einer Impfung kann nach 48 Stunden wieder Blut gespendet werden, sofern keine Symptome auftreten. Spenden kann jede Person im Alter zwischen 18 und 60 Jahren, die sich gesund fühlt und mindestens 50 Kilogramm wiegt. Interessierten wird empfohlen, online einen Termin zu buchen, Link öffnet in einem neuen Fenster. Für die nächsten Wochen wurden extra zusätzliche Terminmöglichkeiten geschaffen.