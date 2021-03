Der Ticker startet um 5:30 Uhr

21:42 Deutschland stuft Polen als Hochinzidenzgebiet ein Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen stuft die deutsche Bundesregierung Polen als Hochinzidenzgebiet ein. Die Einreise ist nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt. In Polen sind die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen drastisch gestiegen. Als Hochinzidenzgebiet werden in Deutschland die Länder und Regionen eingestuft, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner innerhalb einer Woche über 200 liegt. Auch Bulgarien, Zypern, Kuwait, Paraguay und Uruguay stehen auf der Liste der Hochinzidenzgebiete. Für die bisherigen Virusvariantengebiete Grossbritannien und Irland werden dagegen die Reisebeschränkungen deutlich gelockert.

20:17 Impf-Reisen – der neue Tourismuszweig Pauschal-Reisen in Coronazeiten: In der rechten Hand ein Cocktail und in der linken Schulter die Impfspritze. Genau das bieten neuerdings auf Impfstoff-Tourismus umgestellte Reisebüros an. In den All-inclusive-Paketen sind der Flug, Hotelübernachtungen sowie zwei Impfdosen enthalten. Allerdings warnen Experten, dass das nicht zwingend «Rundum-Sorglos-Pakete» sind. 01:50 Video Impf-Tourismus wird immer beliebter Aus Tagesschau vom 20.03.2021. abspielen

18:53 Griechenland gibt kostenlose Schnelltests ab Griechenland will ab April kostenlose Selbsttests an alle Bürgerinnen und Bürger abgeben. Jede Person mit einer Sozialversicherungsnummer solle sich in einer Apotheke vier Tests pro Monat abholen können, teilt das Büro des Ministerpräsidenten mit. Positive Tests müssten dann an die Behörden gemeldet werden. Man sei das erste Land in Europa, das solche Selbsttests so leicht verfügbar mache und kostenlos ausgebe, so die Regierung. Legende: Keystone / Archiv

17:55 Rios berühmte Strände werden gesperrt Wegen der dramatischen Entwicklung der Corona-Pandemie in Brasilien sind die weltberühmten Strände der Millionenmetropole Rio de Janeiro für Badegäste gesperrt worden. Vor den Stränden von Copacabana, Ipanema und Barra da Tijuca bezogen Polizisten Stellung, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. «Dies ist die Zeit, um zu Hause zu bleiben», sagte Bürgermeister Eduardo Paes. «Das Voranschreiten der Pandemie bringt uns in eine schwierige Lage. Entweder wir sind uns dessen bewusst und respektieren das Leben, oder wir werden in den kommenden Tagen eine unbeherrschbare Situation erleben.» Für die kommende Woche kündigte Paes weitere Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie an. Legende: Keystone / Archiv

17:05 Demonstrationen gegen Corona-Massnahmen in Europa In mehreren europäischen Ländern sind die Menschen wegen der Corona-Politik auf die Strasse gegangen. So hat die Polizei in Amsterdam Teilnehmer einer nicht genehmigten Protestkundgebung mit Wasserwerfern vom zentralen Platz vor dem Reichsmuseum vertrieben. In der kroatischen Hauptstadt Zagreb sowie in Osijek und in den Adria-Städten Split, Dubrovnik, und Sibenik gingen die Menschen auf die Strasse und trugen dabei mehrheitlich keinen Mund-Nasen-Schutz. Unter anderem in Split bezeichneten die Demonstranten die Maskenpflicht als «Tyrannei». In Schweden wurden mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen von der Polizei aufgelöst. Sowohl in der Hauptstadt Stockholm als auch in Göteborg und Malmö wurden die Proteste gestoppt, weil sie gegen die maximal zulässige Teilnehmerzahl für öffentliche Versammlungen verstossen haben. Auf einer unter Bedingungen bewilligten Grossdemonstration im deutschen Kassel kam es zu mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden verschiedener Lager und der Polizei. Die meisten Demonstranten hielten sich nicht an die Auflage, Mund- und Nasenschutz zu tragen. In Rumäniens Hauptstadt Bukarest sowie fünf weiteren Städten sind Tausende Menschen ohne Mund-Nasen-Schutz gegen Corona-Beschränkungen auf die Strasse gegangen. In Bukarest sowie im siebenbürgischen Cluj (Kolozsvar/Klausenburg) gehörten prominente Mitglieder der neuen extrem rechten Parlamentspartei AUR zu den Teilnehmern der Kundgebungen. Häufig sichtbar waren auch religiöse Symbole. Viele christlich-orthodoxe Gläubige sind mit den Einschränkungen für Gottesdienste unzufrieden. Demonstriert wurde auch im siebenbürgischen Brasov (Kronstadt), in den Städten Constanta und Galati sowie im westrumänischen Timsoara (Temeswar), das zu den grössten Infektionsherden des Landes gehört. Legende: In den Niederlanden und vor allem in Amsterdam gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Protestaktionen gegen Corona-Massnahmen. Keystone

16:29 Mindestens 2000 britische Pubs überlebten nicht Tausende britische Pubs haben einem Branchenverband zufolge die Pandemie nicht überlebt. Mindestens 2000 hätten infolge des langen Corona-Shutdowns bereits dauerhaft geschlossen, sagte Dave Mountford vom Forum for British Pubs dem Sender «Sky News». «Pubs werden noch jahrelang finanzielle Unterstützung brauchen, um sich hiervon zu erholen», sagte Mountford. Viele hätten Kredite aufgenommen – um diese abzuzahlen, müsse ausgefallener Umsatz aber später aufgeholt werden. Es sei jedoch noch völlig unklar, in welcher Zahl Besucher in die Pubs zurückkehren würden. «Werden sich die Menschen über das Jahr daran gewöhnt haben, mehr zu Hause zu trinken? Wenn ich ehrlich bin, ist es eine ziemlich trostlose Zukunft», so der Branchenvertreter. Legende: Wegen des anhaltenden Corona-Lockdowns und vorheriger regionaler Beschränkungen sind die Pubs im Land bereits seit Monaten geschlossen. Für Mitte April ist in England die Wiedereröffnung von Biergärten geplant. Keystone

15:19 Österreich macht Tempo beim europäischen Impfpass Österreich will bei einem Treffen mit zwölf anderen europäischen Staaten den Grünen Pass für Reisefreiheit in Corona-Zeiten vorantreiben. Die Beratungen sollten noch vor Ostern stattfinden, kündigt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) an. Teilnehmen sollen unter anderem Deutschland, Frankreich, Italien, Griechenland und Spanien. Die EU-Kommission will, dass der Ausweis zum 1. Juni einsatzbereit ist. Österreich und einige andere Länder drängen auf ein höheres Tempo.

14:40 Berner Polizei erstickt Demo-Versuch im Keim In Bern hat die Polizei den Versuch einer Corona-Demo im Keim erstickt. Mit einem massiven Aufgebot sorgte sie dafür, dass sich weder in der Stadt noch an der Aare grössere Menschenansammlungen bilden konnten. Zahlreiche Personen wurden kontrolliert, berichtet die Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Wie viele Wegweisungen ausgesprochen wurden, ist bislang nicht bekannt. Laut einer Polizeisprecherin ist auch noch nicht bekannt, wie viele Personen angezeigt werden. Medienschaffende berichteten von mehreren Personen, die von der Polizei abgeführt worden seien. Zur Demonstration von 12 bis 18 Uhr aufgerufen hatte eine Bürgerinitiative. «Alle gemeinsam für unsere Freiheit» lautet der Slogan auf einem Flyer, der in den sozialen Medien auf Französisch und Deutsch verbreitet und auch in Stadtberner Haushalte verteilt wurde. Legende: Die Demo-Willigen bewegten sich in kleinen Gruppen durch die Stadt. Vereinzelt waren Transparente zu sehen. Keystone

13:51 Protest gegen Corona-Massnahmen in Liestal Über 5000 Personen haben sich in Liestal zu einer Kundgebung gegen die restriktive Corona-Massnahmenpolitik versammelt. Die Leute trugen Schilder mit Aufschriften wie «Impfen tötet» oder «Keine Massentests», berichtet ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Angekündigt ist ein stiller Protestmarsch zu einer Schulanlage am Rand des Baselbieter Kantonshauptorts. Zum polizeilich bewilligten Protestmarsch aufgerufen hat der Verein «Stiller Protest». Dieser hatte in den vergangenen Wochen unter anderem bereits in Wohlen AG und Chur entsprechende Kundgebungen initiiert. Als Sprecher sind einschlägige Corona-Skeptiker wie der Basler «Männerarzt» Marco Caimi oder der Genfer Homöopath und Impfgegner Edouard Broussalian angekündigt. Die meisten Personen tragen keine Masken. Man werde wegen der fehlenden Schutzmasken nicht einschreiten, sondern konzentriere sich auf einen ruhigen Ablauf, sagte ein Polizeisprecher am frühen Nachmittag zur SDA. Auch SRF ist mit Korrespondent Philippe Chappuis vor Ort. Der Mediensprecher vom Verein «Stiller Protest», Rolf Lüthi, verweigerte aber ein Interview. 01:06 Video Tausende gehen in Liestal auf die Strasse Aus News-Clip vom 20.03.2021. abspielen

12:50 Hälfte der britischen Erwachsenen geimpft In Grossbritannien hat bereits jeder zweite Erwachsene eine Corona-Impfung. «Ich bin absolut begeistert sagen zu können, dass wir nun die Hälfte aller Erwachsenen in Grossbritannien geimpft haben», sagt Gesundheitsminister Matt Hancock in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Mehr als 26 Millionen Menschen bekamen demnach eine erste Impfdosis gespritzt. Gut zwei Millionen erhielten auch schon die zweite Spritze. Grossbritannien setzt auf rund zwölf Wochen Abstand zwischen erster und zweiter Dosis. Die Infektionslage in dem ehemaligen EU-Mitgliedsland hat sich seit den katastrophalen Zuständen im Januar, als noch etliche Intensivstationen überlastet waren, deutlich verbessert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei 59 Fällen pro 100'000 Einwohner. Die Experten führen dies neben dem noch immer geltenden harten Lockdown auch auf den weiten Fortschritt der Impfkampagne zurück.

11:57 Keine ausländischen Zuschauer bei Olympia in Tokio zugelassen Bei den Sommerspielen in Tokio dürfen wegen der Corona-Pandemie keine ausländischen Fans nach Japan einreisen. Diese Entscheidung teilten die japanischen Organisatoren in einer Video-Schalte dem Internationalen Olympischen Komitee und den Paralympics-Machern mit. Durch den Bann für ausländische Olympia-Besucher soll das Infektionsrisiko bei den Olympischen Spielen vom 23. Juli bis 8. August und den Paralympics vom 24. August bis 5. September weiter begrenzt werden. Zudem erhoffen sich die Olympia-Macher von ihrem Beschluss eine Steigerung der momentan geringen Akzeptanz in der japanischen Bevölkerung für die Olympia-Wettbewerbe in ihrer Hauptstadt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Entscheid des OK Olympia findet ohne ausländische Fans statt 20.03.2021 Mit Video

10:39 Mehrere Corona-Fälle in Trumps Privatclub Mar-a-Lago Das durch den früheren US-Präsidenten Donald Trump bekannt gewordene Club-Resort Mar-a-Lago in Florida hat wegen mehrerer Corona-Fälle in der Belegschaft Teile der Anlage geschlossen. Das berichteten verschiedene US-Medien unter Berufung auf eine Rundmail des Managements an Clubmitglieder, die am Freitag verschickt worden sei. In das luxuriöse Anwesen in Palm Beach hatte sich Trump nach seinem Abschied aus dem Weissen Haus zurückgezogen. Da einige Mitarbeiter kürzlich positiv auf das Virus getestet worden seien, seien der Beach Club und der noble Dinnersaal vorübergehend geschlossen worden, heisst es den Berichten zufolge in der E-Mail. Angaben zur Zahl der infizierten Angestellten, die sich nun in Quarantäne befinden sollen, wurden nicht gemacht. Legende: Während der Wintersaison arbeiten in Mar-a-Lago laut «Washington Post» mehrere Dutzend Beschäftigte. Reuters

9:35 Corona-Management: Die Politik muss sich Kritik gefallen lassen «Die Politik» bestimmt massgeblich, wie wir mit der Pandemie umgehen – und ganz allein, was wir weiterhin nicht dürfen. Die Politik gibt vor, Bevölkerung und Unternehmen setzen um. So funktioniert das Pandemiemanagement per Gesetz. Aber es funktioniere nicht, die Politik mache ihren Job nicht vorbildlich, meint Michael Perricone, stellvertretender Leiter der SRF-Inlandredaktion TV. Warum er das so sieht, lesen Sie in seiner Analyse zum Corona-Management der Schweizer Politik. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schweizer Corona-Massnahmen Corona-Management: Das Scheitern der Politik in der Krise 20.03.2021 Mit Audio

8:26 Von der Leyen droht Astra-Zeneca mit Exportverbot EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verschärft die Tonlage gegenüber dem Pharmaunternehmen Astra-Zeneca wegen der Kürzung der vereinbarten Lieferungen des Corona-Impfstoffs. «Wir haben die Möglichkeit, einen geplanten Export zu verbieten. Das ist die Botschaft an Astra-Zeneca: Du erfüllst erst deinen Vertrag gegenüber Europa, bevor du beginnst, in andere Länder zu liefern», sagte von der Leyen den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). Sie warf dem Unternehmen vor, im ersten Quartal nur 30 Prozent der vereinbarten Menge geliefert zu haben. Laut der Kommissionspräsidentin wurde ein förmliches Schreiben an Astra-Zeneca wegen Lieferschwierigkeiten beim Corona-Impfstoff geschickt. «Wir wollen ein strukturiertes Vorgehen zur Lösung der Kontroversen in Gang setzen», sagte von der Leyen im Interview der italienischen Zeitung «La Repubblica». Es gebe einige offene Punkte bei den Verträgen und der beste Weg, sie zu klären, sei dieser.

6:06 Laut Studie: Coronavirus existiert möglicherweise seit Oktober 2019 Der Corona-Erreger Sars-CoV-2 hat einer Studie zufolge möglicherweise bereits Monate vor den ersten öffentlich bekannt gewordenen Krankheitsfällen existiert. US-Forscher kombinierten dafür mehrere Methoden zu einer Modellrechnung, die den Zeitraum zwischen Mitte Oktober und Mitte November 2019 als Rahmen für das erste Auftreten von Sars-CoV-2 festlegt. Die Wissenschaftler der University of California in San Diego und der University of Arizona präsentieren ihre Ergebnisse im Fachblatt «Science». Der erste grössere Ausbruch des Coronavirus wird zwar mit einem Fischmarkt im chinesischen Wuhan gegen Ende Dezember 2019 in Verbindung gebracht. «Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dieses Markt-Cluster den Beginn der Pandemie markiert hat, da Covid-19-Fälle ab Anfang Dezember keine Verbindung zum Markt hatten», schreiben die Forscher in der Studie. Dabei betonen die Experten auch den scheinbar deutlichen Einfluss von sogenannten Superspreader-Events mit einer grossen Anzahl von Ansteckungen mit dem Coronavirus, durch die die Epidemie an Fahrt aufgenommen haben könnte.

2:56 Impfstoff Sputnik V erwartet keine schnelle Zulassung in Europa Russlands Corona-Impfstoff Sputnik V wird aus Sicht des staatlichen russischen Direktinvestmentfonds RDIF wohl keine rasche Zulassung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA erhalten. «Wenn eine Zulassung kommt – voraussichtlich nach Juni – könnten wir innerhalb von drei, vier Monaten etwa 100 Millionen Dosen für 50 Millionen Menschen in der EU liefern», sagt der RDIF-Chef Kirill Dmitrijew in einem Interview der «Berliner Zeitung». Russland erwarte, dass nach Ungarn weitere EU-Staaten Sputnik V direkt zulassen könnten – unabhängig von der EMA-Entscheidung. «Diesen Ländern könnten wir Impfstoffe noch im April senden», sagte Dmitrijew. «Wir erwarten jetzt eine EMA-Delegation für Mitte April, und wir hoffen, dass die Entscheidung über Sputnik V eine rein wissenschaftliche sein wird und keine politische.» Kritiker werfen Russland vor, mit seinem Impfstoff vor allem Propaganda zu betreiben und auf geopolitischen Einfluss zu setzen. Legende: Wird der russische Impfstoff Sputnik V von der EU zugelassen werden? Reuters

23:44 Boris Johnson erhält Impfung von Astra-Zeneca Der britische Premierminister Boris Johnson hat eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. «Ich habe buchstäblich nichts gefühlt, und deshalb war es sehr gut, sehr schnell, und ich kann es sehr empfehlen», sagte Johnson am Freitag. Er rief alle Menschen dazu auf, sich impfen zu lassen, wenn sie dazu aufgefordert werden. «Eine Spritze zu bekommen, ist das Beste, das wir tun können, um das Leben zurückzubekommen, das wir so sehr vermissen», twitterte der Premier. Der Premier liess sich die Dosis des Astra-Zeneca-Impfstoffs im St. Thomas' Hospital in Zentrallondon verabreichen – dort war er vor knapp einem Jahr mehrere Tage wegen einer Corona-Infektion auf der Intensivstation behandelt worden. Der 56-Jährige ist zur Impfung berechtigt: Derzeit sind im Vereinigten Königreich alle über 50-Jährigen aufgerufen, sich impfen zu lassen. Bis Ende Juli sollen alle Erwachsenen ein Impf-Angebot erhalten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schon 25 Millionen geimpft Impfen bringt den Briten die Hoffnung zurück 19.03.2021 Mit Audio

22:42 Hoffnung auf das revidierte Covid-19-Gesetz Die Schweizer Veranstaltungsbranche sieht ein kleines Erfolgserlebnis in einem neuen Artikel im Covid-19-Gesetz: Gemäss dem Artikel 11a kann sich der Bund an nicht gedeckten Kosten für aufgrund behördlicher Bestimmungen abgesagte und verschobene Veranstaltungen beteiligen. Dabei handelt es sich um Anlässe von überkantonaler Bedeutung, die zwischen dem 1. Juni 2021 und dem 30. April 2022 stattfinden sollten. Das schreiben die Branchenverbände SMPA (Swiss Music Promoters Association), svtb-astt (Verband technischer Bühnenberufe) und die Swiss LiveCom Association Expo Event in einer Medienmitteilung. Das Parlament habe damit die schwierige Lage der Veranstaltungsbranche erkannt und Kongresse, Messen, Konzerte oder Festivals erhielten dank diesem Schutzschirm eine Perspektive. Damit Veranstalter davon profitieren können, bedinge dies aber eine unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Kantonen und dürfe «nicht zum zahnlosen Papiertiger verkommen». Es bestehe aber das Risiko, dass dies «für viele Veranstaltungen zu spät kommt und ein Flickenteppich mit 26 verschiedenen kantonalen Lösungen entsteht», sagte dazu Christoph Kamber, Präsident Expo Event.

22:19 Auch Belgien steht auf die Bremse Wegen deutlich steigender Corona-Infektionszahlen verschiebt Belgien für Anfang April geplante Lockerungen. Kontakte müssten so weit wie möglich reduziert werden, sagte Premierminister Alexander De Croo nach Regierungsberatungen. Deshalb werde der «Plan für die frische Luft» doch nicht Anfang April in Kraft treten. Ursprünglich sollten dann wieder Veranstaltungen und Gottesdienste mit maximal 50 Personen mit Masken im Freien stattfinden können. Infektionsherde seien der Arbeitsplatz und Schulen, sagte De Croo. Er betonte, dass Homeoffice kein Luxus sei, sondern Pflicht. Für die Schulen sollen die zuständigen Minister übers Wochenende einen Plan ausarbeiten, um sie noch sicherer zu machen.