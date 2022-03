Über die grössten Brocken bei den Nachtragskrediten waren sich die Räte schon vor der Differenzbereinigung einig geworden. Der Bund kann für die Bewältigung der Corona-Pandemie weitere 3.4 Milliarden Franken einsetzen. 1.7 Milliarden Franken entfallen auf den Corona-Erwerbsersatz, 900 Millionen Franken auf den Bundesanteil an der Härtefallhilfe und 800 Millionen Franken auf den Bundesbeitrag an die Arbeitslosenversicherung für die Kurzarbeitsentschädigung.

Der Ständerat hatte die 100 Millionen Franken letzte Woche in den Beschluss aufgenommen. Die Corona-Medikamente sollen Menschen mit geschwächtem Immunsystem zugutekommen. Finanzminister Ueli Maurer hatte in der kleinen Kammer vergeblich dafür geworben, auf die Schaffung der Differenz zu verzichten. Es sei genug Zeit da, die Mittel in der Sommersession zu bewilligen, gab er zu bedenken.

In Deutschland ist die Zahl der täglichen Corona-Fälle auf einen neuen Höchststand gestiegen: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag 262'752 Neuinfektionen innert 24 Stunden gemeldet. Das sind 52'079 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Insgesamt liegt damit in Deutschland die Zahl der bestätigten Infektionen bei mehr als 16.5 Millionen. 259 weitere Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Corona-Todesfälle auf 125'023.

In China – im Bild Hongkong – steigen die Corona-Fallzahlen wieder an.

Nach der ersten grossen Corona-Welle, die vor über zwei Jahren in Wuhan ihren Ursprung hatte, konnte China das Virus mit strengen Massnahmen schnell unter Kontrolle bringen. Seitdem erlebte die zweitgrösste Volkswirtschaft lediglich auf einzelne Regionen begrenzte Ausbrüche. Doch seit Omikron Anfang Januar erstmals in der ostchinesischen Hafenmetropole Tianjin entdeckt wurde, fürchten Gesundheitsexperten, dass die ansteckendere Corona-Variante die chinesischen Schutzmassnahmen an ihre Grenzen bringen könnte.

Landesweit wurden in China am Mittwoch 402 lokale Infektionen mit Symptomen entdeckt – fast doppelt so viele wie am Vortag, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Hinzu kamen 435 asymptomatische Infektionen sowie 277 aus dem Ausland importierte Fälle.

Die 16 Landesregierungen hatten vom Bund gefordert, dass sie auch künftig in der Lage sein müssen, auf Pandemie-Ausbrüche angemessen reagieren zu können. Vor allem der bürgerliche Koalitionspartner FDP hatte aber auf eine möglichst umfassende Streichung von Corona-Massnahmen gedrängt. In dem nun zwischen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) ausgehandelten Kompromiss wird zudem festgelegt, dass der Gesundheitsminister weiter Verordnungen etwa zum Impf- oder Genesenenstatus erlassen kann, die dann von Bundeskabinett und Bundesrat bestätigt werden.

Die deutsche Regierung will die Corona-Schutzmassnahmen deutlich zurückfahren, aber nicht ganz beenden. Der Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz sieht auch ab dem 20. März noch eine mögliche Maskenpflicht etwa im öffentlichen Nahverkehr sowie Testpflichten in Einrichtungen mit besonders gefährdeten Personen vor. Die Gesetzesänderung ist notwendig, weil das bisherige Infektionsschutzgesetz von SPD, Grünen und FDP vorsieht, dass die für die Bundesländer möglichen Corona-Massnahmen am 19. März auslaufen. Die Neuregelung soll nun bis Ende September gelten.

Davon profitierten besonders die Hütten in den traditionellen Skitour-Regionen Wallis mit einem Plus von 461 Prozent, den Berner Alpen (+ 432 %) und Bündner Alpen (+ 73 %).

Im Berichtsjahr gab es "endlich wieder eine Wintersaison", freute sich der SAC. 2020 mussten die Hütten pandemiebedingt mitten in der Hochsaison schliessen. Insgesamt registrierte der Club im Winter von anfangs Dezember 2020 bis Ende April 2021 62'857 Übernachtungen in den winters geöffneten 70 SAC-Hütten. Damit war das Zehnjahresniveau fast wieder erreicht.

Insgesamt fanden Alpinistinnen und Alpinisten 320'911 mal in einer der 149 geöffneten SAC-Hütten mit Übernachtungsmöglichkeit ein Dach über dem Kopf, wie die Organisation am Mittwoch mitteilte.

Vor drei Wochen war bereits Bundespräsident Ignazio Cassis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er verspürte gemäss damaligen Angaben allerdings keine Symptome. Auch Cassis hatte sich in Isolation begeben und seine Arbeit von seinem Wohnsitz aus fortgesetzt. Unter anderem verpasste er wegen des positiven Tests die geplante Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz.

Bundesrat Berset hat alle geplanten Veranstaltungen der nächsten Tage abgesagt – unter anderem die Teilnahme an der Sitzung der UNO-Kommission für die Stellung der Frau (CSW) in New York.

4259 neue Corona-Fälle vermeldete der Kanton Bern am Mittwoch auf seiner Corona-Internetseite – 1075 mehr als vor einer Woche. Der Siebentagesschnitt der vergangenen Woche beträgt 3180 gegenüber 2438 in der Vorwoche – eine Steigerung um fast einen Drittel.

Der Kanton Bern hat etwas weniger Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Berner Spitälern gemeldet als eine Woche zuvor, nämlich 228 gegenüber 236 in der Vorwoche. Hingegen erreicht die Zahl der Neuansteckungen fast wieder das Niveau auf dem Höhepunkt der fünften Welle Ende Januar/Anfang Februar.

Am 19. April 2021 durften Terrassen und Aussenbereiche der Restaurants während des Corona-Lockdowns wieder öffnen, wie hier auf der Terrasse des Restaurants Zunfthaus zur Zimmerleuten in der Stadt Zürich.

Ausserdem wird das Kongresshaus mit einem 1.9-Millionen-Franken-Kredit unterstützt – um den «unmittelbar bevorstehenden Konkurs» zu verhindern, wie der Stadtrat in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster schreibt. Der Gebührenerlass, der auch Bewilligungs- und Kontrollgebühren umfasst, wäre Ende März abgelaufen.

Er ist das Gesicht des schwedischen Sonderwegs in der Corona-Krise gewesen – nun wechselt Schwedens Staatsepidemiologe Anders Tegnell den Job. Der 65-Jährige arbeitet künftig im Auftrag seines Landes mit einem Fokus auf den gerechten Zugang zu Corona-Impfstoffen für die Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf, wie die Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten am Mittwoch mitteilte. Seine Posten als Staatsepidemiologe und Abteilungschef bei der schwedischen Behörde gibt er demnach am 14. März ab.

Demnach sind dem Tessin am Mittwoch 1515 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Am Mittwoch der vorigen Woche wurden dem Südkanton 756 Neuinfektionen gemeldet.

Der Alarmzustand aufgrund der Corona-Pandemie, der die Einschränkungen rechtlich möglich gemacht hatte, galt seit dem 18. Mai 2020. Er ist nun abgelaufen und wurde nicht mehr verlängert, wie die Regierung in Bukarest bekannt gab. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen sinkt seit einem Monat stetig und lag am Mittwoch bei 182 pro 100'000 Einwohner.

In Rumänien sind ab sofort so gut wie alle Corona-Vorsichtsmassnahmen ausser Kraft getreten. Allein das Gesundheitsministerium plant eigene Restriktionen, die voraussichtlich Krankenhäuser betreffen dürften.

National- und Ständerat haben den dritten Armee-Einsatz in der Corona-Pandemie bewilligt. Es geht dabei um den Einsatz von Soldatinnen und Soldaten seit vergangenem November. Der Bundesrat hatte den Einsatz von 2500 Angehörigen der Armee bewilligt zur Unterstützung ziviler Organisationen. Sie wurden etwa in Impfzentren oder Spitälern in neun Kantonen eingesetzt, darunter Aargau, Bern und Luzern. Die Kosten werden voraussichtlich über das ordentliche Armee-Budget abgerechnet.

Über 300 Corona-Tote in Deutschland innert eines Tages

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet steigende Zahlen an Corona-Neuinfektionen. So wurden 215'854 Corona-Neuinfektionen registriert. Das sind knapp 30'000 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg den siebten Tag in Folge auf 1319.0 von 1293.6 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich rechnerisch innerhalb einer Woche auf 100'000 Einwohner infiziert haben.

314 weitere Menschen starben in Deutschland im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Corona-Todesfälle in Deutschland auf 124'764. Die Zahl der Intensivpatienten mit dem Virus in Krankenhäusern lag am Dienstag bei 2121.