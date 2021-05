Der Ticker startet um 5:30 Uhr

13:39 Berner Polizei bereitet sich auf Corona-Demo vor In der Berner Innenstadt bereitet sich die Polizei auf eine unbewilligte Kundgebung vor, welche Gegner der Corona-Massnahmen angekündigt haben. Die Polizei ist rund um den Bahnhof stark präsent. An den Eingängen zum Bahnhof stehen Polizistinnen und Polizisten, vielerorts sind Kastenwagen der Polizei platziert, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet. Der Bundesplatz war kurz nach dem bereits mit Gittern abgesperrt, obwohl der Wochenmarkt noch andauerte. Die Berner Stadtregierung hatte die Organisatoren dazu aufgerufen, auf die unbewilligte Kundgebung zu verzichten. Für Sicherheitsdirektor Reto Nause sei es unverständlich, ohne Absprache mit den Behörden und ohne verbindliches Schutzkonzept zu Kundgebungen aufzurufen und damit grosse Menschenansammlungen zu provozieren, schreibt der Gemeinderat. Er gab der Polizei den Auftrag, Kundgebungen von nicht-maskierten Personen und bei Missachtung der Abstandsregeln nicht zu tolerieren. «Wir wirken Ansammlungen entgegen und führen unter anderem wo nötig auch Personenkontrollen durch», schrieb die Kantonspolizei auf Twitter. Legende: Polizisten beobachten in der Nähe des Bundesplatzes das Geschehen. Keystone

13:08 Kantone werden Pläne des Bundes wohl mittragen Der oberste Kantonsvertreter der Schweiz begrüsst, dass der Bundesrat mit seinen Lockerungs-Vorschlägen zu den Corona-Massnahmen Perspektiven aufgezeigt hat. Christian Rathgeb, Regierungsrat im Kanton Graubünden und Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen, sagte in der Samstagsrundschau von Radio SRF, dass dies die wichtigste Botschaft gewesen sei. Man habe immer wieder auf die Wichtigkeit von Perspektiven hingewiesen, dass man wissen, wann der Bundesrat den nächsten Öffnungsschritt zu tun gedenke – wann zum Beispiel die Restaurants auch im Innenbereich wieder öffnen dürften. Den vorliegenden Plan sieht Rathgeb positiv: «Ich glaube es ist ein transparenter und nachvollziehbarer Plan.» Positiv sei auch, dass ihn die Bevölkerung mittrage und sie sich an die Massnahmen halte. «Wäre dies nicht der Fall gewesen, hätten wir nicht nicht so eine positive Lageentwicklung in den letzten Wochen gehabt», ist Rathgeb überzeugt. Am Mittwoch hatte der Bundesrat unter anderem vorgeschlagen, dass Ende Monat Restaurants ihre Innenbereiche wieder öffnen dürfen – oder dass die Home-Office-Pflicht unter Auflagen gelockert werden könnte. Definitiv darüber entscheiden wird der Bundesrat übernächste Woche, auch nachdem er die Kantone angehört hat. Rathgeb geht davon aus, dass diese die Massnahmen mittragen werden. Audio «Wie locker nehmen es die Kantone, Herr Rathgeb» 29:43 min, aus Samstagsrundschau vom 15.05.2021. abspielen. Laufzeit 29:43 Minuten.

11:57 Gesundheitsminister Spahn warnt Länder vor zu weit gehenden Lockerungen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kritisiert Bundesländer für zu weit gehende Lockerungen der Corona-Beschränkungen. In einem Schreiben an seine Kolleginnen und Kollegen in den Ländern forderte der CDU-Politiker, dass die Öffnung der Innengastronomie und Hotels nur in Gegenden mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 erlaubt werden sollte. Etliche Bundesländer öffnen Beherbergungsbetriebe bereits wieder. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Samstag war Schleswig-Holstein das einzige Bundesland mit einer Inzidenz von unter 50. «Wenn zu viel zu schnell gelockert wird und die gegenseitige Vorsicht nachlässt, bestehen enorme Risiken für erneut stark steigende Infektionszahlen», warnte Spahn in dem Schreiben. Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dass die sogenannte Bundes-Notbremse mit Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in Städten und Landkreisen ab einem Inzidenz-Wert von 100 greift und die Länder für Entscheidungen unter dieser Schwelle zuständig sind. Was es unbedingt zu vermeiden gilt, ist ein ‹politischer Wettlauf der Lockerungen›, zumal im Wahljahr.

11:04 Taiwan: Ansteckungszahlen haben sich in einem Tag versechsfacht Lange hat Taiwan die Corona-Pandemie gut im Griff gehabt, lokal übertragene Fälle gab es nur wenige. Jetzt aber haben sich im Land mit rund 24 Millionen Einwohnern deutlich mehr Menschen angsteckt. Die Gesundheitsbehörden meldeten 180 neue, lokal übertragene Fälle – nach 29 Fällen am Vortag. Die selbstverwaltete Insel im Osten Chinas hat deshalb die Corona-Warnstufe für die Hauptstadt Taipeh und einige andere Regionen erhöht: Unter anderem mussten Kinos und Museen schliessen. Persönliche Treffen wurden auf fünf Personen beschränkt. Legende: Taiwan hat Millionen von Impfstoffdosen bei Moderna und Astra-Zeneca bestellt, bisher aber nur sehr wenig erhalten. Das verlangsamt das Impfprogramm stark – und bereitet den Mitarbeitern des Gesundheitssystems Sorgen. Keystone

9:38 China verbietet Everest-Besteigungen China hat alle Everest-Besteigungen von seinem Territorium aus abgesagt. Dies, um jegliches Risiko einer Covid-19-Infektion durch Bergsteiger aus Nepal zu vermeiden, wie staatliche Medien berichten. Das Reich der Mitte, das Ende 2019 als erstes Land von der Pandemie betroffen war, hat die Krankheit seitdem weitgehend eingedämmt. Seine Grenzen hat es seit März 2020 grösstenteils geschlossen. Nun fürchtet China aber, dass die Spitze des Mount Everest, die es sich auf 8848 Metern Höhe mit Nepal teilt, zum neuen Einfallstor werden könnte. Die Regierung in Peking hatte bereits Anfang der Woche angekündigt, zuoberst auf dem Mount Everest eine «Demarkationslinie» zu installieren. Sie hatte aber nicht festgelegt, wie sie auf dem schmalen Gipfel – auf dem nur wenige Bergsteiger gleichzeitig stehen können – das chinesische Territorium konkret markieren will. Indiens Nachbar Nepal wurde von einer zweiten Welle von Epidemien schwer getroffen, gerade als der Himalaya-Staat hoffte, seinen Tourismus in diesem Sommer nach einer ausgelöschten Saison 2020 wieder zu beleben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Pandemie Nepals doppelte Krise 15.05.2021 Mit Audio

7:59 Bundeswirtschaftsminister: Mit Impfungen vierte Welle verhindern Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erwartet in den kommenden Wochen eine deutliche Beschleunigung beim Impftempo. «Als Wirtschaftsminister hoffe ich, dass möglichst bald, und zwar schon ab dem 7. Juni, auch die Betriebsärzte impfen können», sagt Altmaier der «Rheinischen Post» einem Vorabbericht zufolge. «Ich erwarte, dass wir innerhalb sehr kurzer Zeit so viele Impfstoff-Lieferungen erhalten, dass wir noch mal einen richtigen Schub beim Impfen bekommen.» Damit könnten alle geschützt werden, «weil damit die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Corona-Welle deutlich

reduziert wird», so Altmaier. «Inzwischen haben rund 36 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfung erhalten.» Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Grenze zu Basel Aus dem Archiv: Deutschland lässt Einkaufstourismus wieder zu 14.05.2021 Mit Audio

4:18 Polen startet Corona-Impfkampagne mit Promis Die polnische Regierung will mit Prominenten die Impfbereitschaft der Bevölkerung ankurbeln. Spitzensportlerinnen und Filmstars sollen in Medien und auf Plakaten für Corona-Impfungen werben. An der am Freitag begonnenen Kampagne nehmen nach Regierungsangaben unter anderem die Fussball- und Volleyball-Nationalmannschaften sowie der Formel-1-Rennfahrer Robert Kubica teil. «Impfungen sind ein Weg, die Pandemie loszuwerden», erklärte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bei der Ankündigung der Kampagne. Wenn die Polen nun Solidarität zeigten, sei ein normaler Sommer «in unserer Reichweite», ergänzte er. Gesundheitsminister Adam Niedzielski gab sich optimistisch: «Ich gehe davon aus, dass Polen während der Sommerferien dank der Impfungen eine Immunisierung von 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung gegen Covid-19 erreichen wird.» In diese Schätzung bezog er auch die von der Erkrankung Genesenen ein. Auf Twitter warb der Ministerpräsident mit bekannten Gesichtern aus Polen fürs Impfen

1:01 Italien schafft die Quarantänepflicht für Einreisende aus der EU und der Schweiz ab Reisen nach Italien wird wieder einfacher, denn die Quarantäne für Einreisende fällt ab Sonntag weg. Künftig brauche es für die Einreise einzig ein negatives Testresultat, teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit. Die Quarantänepflicht entfällt für Personen aus EU-Ländern, Grossbritannien, Israel und Ländern aus dem Schengenraum und so auch für die Schweiz. Bisher mussten Einreisende fünf Tage in Quarantäne und bei der Ausreise einen zweiten Test machen. Nach dem Wochenende werden fast alle Regionen Italiens zur «gelben Zone» mit moderatem Corona-Risiko eingestuft. Das Land mit einer Bevölkerung von rund 60 Millionen zählte zuletzt rund 2000 Neuinfektionen pro Tag. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Öffnungsschritt am Samstag Aus dem Archiv: So soll der «Green Pass» für Touristen in Italien funktionieren 10.05.2021 Mit Audio

22:54 EVP-Nationalrat hilft Indien Über 260'000 Menschen sind in Indien in der Corona-Pandemie bisher verstorben. Die Spitäler sind überlastet, dringend benötigte Güter fehlen, beispielsweise Sauerstoff. Dabei spielt die Hilfe aus dem Ausland eine grosse Rolle – auch aus der Schweiz. Gerade die indisch-stämmige Gemeinschaft engagiert sich mit aller Kraft, darunter auch EVP-Nationalrat Nik Gugger. 04:25 Video EVP-Nationalrat Nik Gugger hilft Indien Aus 10 vor 10 vom 14.05.2021. abspielen

22:37 Detailhandel resistenter als erwartet Der Grossteil der Schweizer Einzelhändler hat die Corona-Schliessungen, auch dank staatlicher Hilfe, gut überstanden. Die Grossverteiler haben sogar zugelegt. Die Migros steigerte ihren Detailumsatz 2020 um 7 Prozent. Gut liefen vor allem Lebensmittel, weil die Gastronomie geschlossen war – und weil Einkaufen im Ausland meist nicht möglich war. Coop legte in seinen Supermärkten gar 14 Prozent zu. 04:04 Video Corona-Krise und Schweizer Detailhandel Aus 10 vor 10 vom 14.05.2021. abspielen

22:02 Litauen will Impfstoff an EU-Ostpartner abgeben Litauen wird den östlichen EU-Partnerländern 200’000 Dosen Corona-Impfstoff bereitstellen, damit sie in der Impfkampagne nicht abgehängt werden. Nach Angaben der Regierung in Vilnius will das baltische EU-Land bis zum Herbst der Ukraine 100’000 Dosen, Georgien 15’000 Dosen und der Republik Moldau 11’000 Dosen zuweisen. Über die Aufteilung der restlichen Dosen soll in Kürze entschieden werden. Bereitstellen werde Litauen den Impfstoff von Astra-Zeneca, sagte Aussenminister Gabrielius Landsbergis der Agentur BNS zufolge. «In den Ländern der EU verläuft der Impfprozess schnell und reibungslos, aber wir werden nicht sicher sein, bis unsere Nachbarn sicher sind. Wahre Solidarität ist Handeln», sagte Landsbergis. «Wir hoffen, dass andere EU-Mitglieder dem Beispiel Litauens folgen.»

20:32 Ursprung von Covid-19 soll weiter untersucht werden Wo nahm die Corona-Pandemie ihren Anfang? Im Labor oder beim Tier? Um diese Frage zu klären, reisten Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Anfang Jahr nach Wuhan. Sie kamen zum Schluss, dass das Virus sehr wahrscheinlich von der Fledermaus kommt. Die Experten halten die Hypothese eines Labor-Zwischenfalles für extrem unwahrscheinlich. So unwahrscheinlich, dass es keine weiteren Nachforschungen mehr brauche. Gegen diese Absolutheit regt sich nun Widerstand. In einem offenen Brief fordern mehrere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen diese These nochmals genauer unter die Lupe zu nehmen. Die neuen Untersuchungen sollen mehr wissenschaftliche Daten liefern, um eine weitere Pandemie möglichst zu verhindern. 01:54 Video Corona-Virus – aus dem Labor oder durch die Fledermaus? Aus Tagesschau vom 14.05.2021. abspielen

19:44 Premier Johnson warnt vor Gefahr durch indische Variante Die zunehmende Verbreitung der zuerst in Indien nachgewiesenen Variante des Coronavirus gefährdet in Grossbritannien nach Angaben der Regierung die Pläne für eine komplette Aufhebung der Pandemie-Beschränkungen. Man werde abwarten müssen, ob sich der Termin im Juni noch halten lasse, sagte Premierminister Boris Johnson. Die ab Montag geplanten, teilweisen Lockerungen dürften dagegen stattfinden. Man werde das Impfprogramm für über 50-Jährige forcieren. Johnson warnte vor den Gefahren, die von der indischen Coronavirus-Variante ausgehen. Sie sei leichter zu übertragen, sagte er über die Mutante mit der Bezeichnung B.1.617.2. Die gute Nachricht sei, dass es keinen Hinweis auf eine geringere Wirksamkeit der Impfstoffe gebe. Das Expertengremium SAGE, das die Regierung berät, geht davon aus, dass sich B.1.617.2 um bis zu 50 Prozent schneller ausbreiten könnte als B.1.1.7 (sogenannte britische Variante). Es sei davon auszugehen, dass die indische Variante in Grossbritannien dominant werde, fügte der medizinische Chefberater der Regierung Chris Whitty bei der Pressekonferenz mit Johnson hinzu.

19:30 Slowakei beendet Corona-Notstand Die slowakische Regierung hat das Ende des seit 1. Oktober geltenden Corona-Notstands beschlossen. «Wir haben versprochen, dass der Notstand keine Minute länger als notwendig gelten werde, und daran halten wir uns», erklärte der konservative Ministerpräsident Eduard Heger vor Journalisten in Bratislava. Wirksam werde die Aufhebung noch in der Nacht auf Samstag. Der stets umstrittene Notstand erlaubte der Regierung unter anderem die Zwangsrekrutierung von Gesundheitspersonal, das Verhängen von Ausgangssperren sowie das Verbot von Protestkundgebungen und anderen Massenversammlungen. Mit dem Ende des Notstands gelten zwar die Versammlungsverbote nicht mehr, einen Teil ihrer Sondervollmachten im Gesundheitswesen will die Regierung aber behalten und liess sich diese am 11. März vom Parlament durch ein eigenes Gesetz absegnen.

19:03 Deutschland stuft Grossbritannien als Corona-Risikogebiet ein Die deutsche Regierung hat angesichts der jüngsten Entwicklungen in Grossbritannien das Land wieder als Risikogebiet eingestuft. Das Auswärtige Amt bestätigte damit eine Meldung der Nachrichtenagentur Reuters, wonach in Regierungskreisen auch auf die B.1.627.2 genannte Mutante verwiesen wurde.

18:08 Sieben-Tage-Inzidenz in Italien fällt unter 100 In Italien bessert sich die Corona-Lage weiter: Die Sieben-Tage-Inzidenz sank unter den Wert von 100, wie der Regierungsexperte Silvio Brusaferro in Rom berichtete. Die Behörden registrierten etwa 96 Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner innerhalb einer Woche (Stand: 13. Mai). Drei der rund 20 Regionen hätten sogar die 50er-Marke unterschritten, sagte der Präsident des nationalen Gesundheitsinstituts. Das 60-Millionen-Einwohner-Land steuert seit mehreren Wochen wegen sinkender Corona-Zahlen einen schrittweisen Lockerungskurs. Von Montag an sollen alle Regionen mit Ausnahme des Aostatals im Norden zur Gelben Zone mit moderatem Virus-Risiko und geringen Corona-Sperren gehören.

17:29 ETH: Achillesferse des Coronavirus entdeckt ETH-Forschende haben eine wichtige Schwachstelle des Coronavirus entdeckt: Stört man einen bestimmten Prozess, hemmt das die Vermehrung des Erregers. Aus dieser Erkenntnis lässt sich möglicherweise ein Medikament entwickeln, das alle Varianten des Virus angreift. Das Zauberwort heisst «Frameshifting»: Beim schrittweisen Ablesen des Bauplans aus Ribonukleinsäure (RNA) «verzählt» sich das Ribosom – die zelleigene Proteinfabrik – gelegentlich und lässt Buchstaben aus. Bei gesunden Zellen kommt das selten vor, denn aus einer falsch abgelesenen und kopierten Reihenfolge resultieren dysfunktionale Proteine. Gewisse Viren wie Coronaviren oder das HI-​Virus sind allerdings auf solche Verschiebungen des Leserasters zwingend angewiesen, um die Produktion ihrer Proteine zu regulieren.

16:44 Corona-Zahlen sind rückläufig – auch auf den Intensivstationen Der neuste Wochenbericht des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) weist für die Woche vom 3. bis 9. Mai einen Rückgang der gemeldeten Fälle aus. Die Zahl der laborbestätigten positiven Fälle in der Schweiz und in Liechtenstein sank gegenüber der Vorwoche um 13 Prozent auf noch 10'317, wie aus dem Bericht hervorgeht. Die Inzidenz in der Berichtswoche lag zwischen 77 Fällen pro 100'000 Einwohner in Liechtenstein und 343 im Kanton Uri. Insgesamt ist die Inzidenz von 139 auf 119 gesunken. Bezogen auf die Bevölkerungszahl war die Altersklasse der 10- bis 19-Jährigen mit fast 200 Fällen pro 100'000 Einwohner am meisten betroffen. Am wenigsten betroffen waren die über 80-Jährigen mit einer Inzidenzrate von 34. Auf den Intensivstationen der Spitäler lagen durchschnittlich 220 Personen, 33 weniger als in der Woche davor. Insgesamt mussten in der Berichtswoche 280 Personen wegen Covid-19 ins Spital, in der Vorwoche waren es 381 Patienten. Das Medianalter der hospitalisierten Personen lag bei 61 Jahren. Die Zahl der Tests sank um 3.5 Prozent auf 177'142. Der Anteil positiver PCR-Tests ging von 8.3 auf 7.2 Prozent zurück. Auch die positiven Antigen-Schnelltests waren mit 4.1 Prozent rückläufig (Vorwoche: 4.5 Prozent). Am 11. Mai befanden sich insgesamt 12'184 Personen in Isolation und 20'136 in Quarantäne. Auch das sind weniger als in der Vorwoche. Gleiches gilt für die Anzahl Personen, die nach der Einreise aus einem Risikoland in Quarantäne mussten.

16:04 WHO-Chef fordert Impfstoff für ärmere Länder – statt für Kinder Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat an reiche Nationen appelliert, Corona-Impfstoff an ärmere Länder zu spenden, statt jetzt damit Kinder zu impfen. Derzeit stünden nur 0.3 Prozent des globalen Angebots an Impfstoffen Ländern mit niedrigem Einkommen zur Verfügung, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. In vielen Ländern seien noch nicht einmal medizinisches Personal und Pflegerinnen gegen Covid-19 geschützt. «Ich verstehe, warum manche Länder ihre Kinder und Jugendlichen impfen wollen. Aber zu diesem Zeitpunkt bitte ich sie dringend, dies zu überdenken,» sagte Tedros. Die Dosen sollten besser der Initiative Covax zur Verfügung gestellt werden. Das Projekt, an dem die WHO führend beteiligt ist, hat eine gerechte globale Verteilung von Impfstoffen zum Ziel.