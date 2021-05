Der Ticker startet um 5:42 Uhr

19:18 Kommission will Härtefallregelung bis Ende Jahr verlängern Der Nationalrat wird in der Sommersession beraten, ob die Härtefallregelung von Bund und Kantonen bis Ende Jahr verlängert wird. Die zuständige Kommission des Nationalrats hat eine entsprechende Motion beschlossen. Einstimmig beschlossen hat die Kommission eine zweite Motion, die verlangt, dass die Höchstgrenze für nicht rückzahlbare Beiträge für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 5 Millionen Franken «in begründeten Ausnahmefällen» überschritten werden kann. Die Homeoffice-Pflicht will die Kommission zudem aufheben – ohne dass die Arbeitgeber verpflichtet werden, ihre Angestellten regelmässig zu testen. Die Kommission hat eine entsprechende «Empfehlung» an den Bundesrat mit 14 zu 10 Stimmen bei 8 Enthaltungen verabschiedet. Die Kommission möchte zudem ab Ende Mai in Aussenbereichen Veranstaltungen mit bis 1000 Personen und nicht wie vorgesehen nur 300 Personen erlauben.

18:46 EU-Impfzertifikat: Länder und Parlament ringen um Details Wenige Wochen vor dem geplanten Start eines europaweit gültigen Covid-Impfzertifikats im Juni streiten Vertreter des Europaparlaments und der EU-Staaten noch über die Details. Unterhändler der beteiligten Institutionen trafen sich heute, um die letzten strittigen Punkte zu klären, teilte die portugiesische Ratspräsidentschaft mit. Falls es keine Einigung gebe, könne am Mittwoch und Donnerstag weiter verhandelt werden. Portugal hat derzeit turnusgemäss den Vorsitz der EU-Länder inne. Das Zertifikat soll ein fälschungssicherer Nachweis für eine Corona-Impfung, einen frischen Test oder eine überstandene Covid-Erkrankung sein. Ziel ist einfacheres Reisen in Europa. In den vergangenen Tagen wurde unter anderem darüber diskutiert, welchen Status frisch Getestete haben sollen und wer für die Kosten der Tests aufkommt.

18:25 Bern: Halbe Million Menschen geimpft Im Kanton Bern ist die fünfhunderttausendste Impfdosis gegen das Coronavirus verabreicht worden. Gefeiert wurde das Erreichen dieser Schwelle im Impf-Lastwagen des Kantons Bern, der am Dienstag in Niederbipp stand. Rund 340'000 Personen sind im Kanton Bern mindestens einmal geimpft und rund 170'000 bereits zweimal. «Die Impfgeschwindigkeit im Kanton Bern liegt deutlich über dem Schweizer Durchschnitt», teilte die kantonale Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) mit. Im Kanton Bern sind mit Ausnahme der Impfgruppe R – Jugendliche von 16 und 17 Jahren – alle Impfgruppen geöffnet. Es stehen zehn Impfzentren und einige Impfpraxen in Betrieb. Zudem impfen rund 300 Hausärztinnen und Hausärzte sowie zirka 100 Apotheken. Zurzeit werden unter der Woche mindestens 12'000 Impfungen pro Tag durchgeführt. Sobald genügend Impfdosen zur Verfügung stehen, können bis zu 20'000 Dosen pro Tag verabreicht werden.

17:49 Fallzahlen und Todesfälle steigen in Italien wieder In Italien steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen und -Todesfälle trotz des Impffortschritts wieder. Wie das Gesundheitsministerium des Landes mitteilt, nimmt die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden auf 4452 von 3455 zu. Die Zahl der Todesfälle beziffert die Behörde auf 201 nach 140 am Vortag. Seit dem Ausbruch der Pandemie starben mehr als 124'000 Menschen in Italien an oder mit dem Coronavirus. Die Zahl der Infektionen in dem südeuropäischen Staat beläuft sich auf insgesamt 4.17 Millionen.

17:19 Grossbritannien: Am wenigsten Corona-Patienten in Kliniken seit September Die Zahl der Corona-Patienten in England ist auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem halben Jahr gefallen. Am Montagmorgen seien im grössten britischen Landesteil noch insgesamt 798 Menschen in Kliniken behandelt worden, teilte der Nationale Gesundheitsdienst (NHS) mit. Experten verweisen auf die Folgen des monatelangen Lockdowns mit Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sowie den Erfolg des Impfprogramms. Mittlerweile sind mehr als 20 Millionen Menschen vollständig geimpft, das ist knapp ein Drittel der britischen Bevölkerung. Allerdings bereitet den Behörden die rasche Ausbreitung der zuerst in Indien entdeckten und vermutlich hoch ansteckenden Corona-Variante Sorgen.

16:35 Kostenlose Corona-Tests für Feriengäste in Österreich Österreich bietet ab nächster Woche kostenlose Corona-Tests auch für ausländische Gäste an, um so den Tourismus anzukurbeln. Diese Möglichkeit werde in öffentlichen Test-Strassen, Apotheken oder auch direkt im Hotel oder im Gasthaus bestehen, sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in Wien. Jeder Wirt, jedes Hotel, jeder Betrieb könne Selbsttests für Gäste anbieten. Das solle auch spontane Restaurantbesuche ermöglichen. Der Vor-Ort-Test gelte in diesem Fall aber auch nur für die Dauer des Aufenthalts im Lokal. «Es liegt in der Entscheidung des Lokalbetreibers, ob er diese Tests anbietet», sagte Köstinger. Legende: In Österreich öffnen am Mittwoch nach sieben Monaten Lockdown die Gastronomie, die Hotellerie, die Kultur und viele Sportstätten. Keystone

16:00 Schaffhausen führt probeweise Massentests auf Primarstufe ein Der Kanton Schaffhausen will die repetitiven Massentests auf weitere Schulstufen ausdehnen: Ab nächster Woche führt der Kanton ein zweiwöchiges Pilotprojekt in der Primarschule und im Kindergarten Dörflingen durch, wie er mitteilte. Nach diesen zwei Wochen will der Kanton entscheiden, ob die Massentests auf alle Primarschulen und Kindergärten des Kantons ausgeweitet werden. Bereits regelmässige Corona-Massentests gibt es auf der Sekundarstufe I und II. Durch diese repetitiven Tests sollen Übertragungsketten frühzeitig erkannt und unterbrochen werden.

15:38 Covid-19-Impfung auch in Baselland ab 16 Jahren Auch im Kanton Basel-Landschaft können sich nun junge Menschen ab 16 Jahren für die Corona-Impfung anmelden. Bis sie einen Impftermin erhalten, wird es allerdings noch einige Wochen dauern. Aktuell befinden sich rund 42'000 Personen auf der Warteliste für die Covid-19-Impfung. Täglich kommen um die 1000 neu dazu, wie der Baselbieter Krisenstab mitteilte. Wer bereits registriert ist, sollte demnach im Mai, Juni oder Juli die erste Impfung erhalten, falls der vom Bund in Aussicht gestellte Impfstoff auch wirklich zur Verfügung steht. Neu ist bei der Terminvergabe das Registrierungsdatum massgebend: Wer sich früher registriert, wird auch früher geimpft. Weiterhin priorisiert werden jedoch Personen ab 65 Jahren und Angehörige weiterer Risikogruppen.

15:10 Corona-Ausfälle: Aargauer Wirtin soll Geld aus Versicherung erhalten, sagt Handelsgericht Eine versicherte Frau aus dem Gastronomiebereich hatte von einer Versicherung einen Teil ihres Ertragsausfalls und der Mehrkosten gefordert, die ihr infolge der coronabedingten Schliessung ihres Restaurants ab März 2020 entstanden waren. Die Frau forderte 40'000 Franken, weil sie eine Versicherung abgeschlossen hatte, in der auch Entschädigungen für Ausfälle wegen Epidemien versichert sind. Das Aargauer Handelsgericht stellte nun fest, dass der strittige Deckungsausschluss in den Zusatzbedingungen des Versicherungsvertrags in diesem Fall nicht greift. Die Versicherung muss der Versicherungsnehmerin den geforderten Betrag von 40'000 Franken erstatten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

14:59 Ende der Medienkonferenz Der heutige Point de Presse aus Bern zur Lage in der Pandemie ist beendet. Vielen Dank für Ihr Interesse. Über aktuelle Entwicklungen halten wir Sie hier natürlich weiterhin auf dem Laufenden.

14:57 Was kostet die Impf-Kampagne des Bundes? Was kostet die Impf-Kampagne? Dies fragt SRF-Journalist André Ruch Adrian Kammer. «Die Kampagne kostet 1.5 Millionen Franken», erklärt Kammer. Es würden auch ein paar bekannte Leute als Gesichter der Kampagne auftauchen.

14:57 Geht die Impfbereitschaft zurück? Die Umfragen würden eher das Gegenteil zeigen, so Masserey. Die Impfbereitschaft nehme demnach zu. Von den Kantonen höre man Ähnliches. Termine, die freigegeben werden, würden rasch vergeben.

14:53 Wieso lag die Taskforce derart weit daneben? Ein Journalist möchte von Herrn Ackermann wissen, wieso die Modellierungen der Taskforce derart weit daneben lagen. «Wir analysieren die aktuellen Gründe.» Es seien verschiedene Aspekte entscheidend. Ein Punkt sei: «Öffnungen bedeuten Potenzial für mehr Kontakte». Die Frage sei gewesen, in welchem Ausmass die Menschen diese Möglichkeiten wahrnehmen würden. Ein weiterer Punkt sei die Saisonalität gewesen. «Es war ein nasser, verregneter April.»

14:51 Wie will man Personen mit Migrationshintergrund erreichen? Man arbeite bei der Impf-Kampagne eng mit Organisationen zusammen, die nahe an den Menschen mit Migrationshintergrund sind, so Adrian Kammer, Leiter Sektion Gesundheitsinformationen und Kampagnen beim BAG. Die Texte würden auch in 22 hier verbreiteten Sprachen übersetzt. Es sei ein grosses Anliegen, diese Leute zu erreichen, so Kammer.

14:47 Machen die Kantone genügend, um die indische Variante zu erkennen? André Ruch von der SRF-Bundeshausredaktion möchte wissen, ob die Kantone genügend machen würden, um die indische Variante zu erkennen. «Wir machen keine wissenschaftlichen Studien in den Kantonen», so Hauri. Man führe Sequenzierungen aus, wenn man Hinweise darauf habe, dass es sich um eine Variante handeln könnte. Man mache es aber nicht routinemässig.

14:42 Wie steht die Schweiz zu Mischimpfungen? Wie stehe die Schweiz zu Mischimpfungen, will ein Journalist wissen. Das brauche man nicht bei uns, sagt Virginie Masserey. Wir würden in der Schweiz nur mit einer Art von Impfstoff, mit mRNA-Impfstoff, impfen. Man warte aber auch noch auf Resultate von klinischen Studien dazu, um eine genauere Aussage dazu machen zu können. Aktuell werde jedenfalls nicht empfohlen, die Impfstoffe zu mischen.

14:39 Machen Einschränkungen für Reisende aus den USA oder Israel noch Sinn? Macht es aus epidemiologischer Sicht noch Sinn, Einschränkungen für Menschen aus beispielsweise Israel oder den USA, welche eine hohe Durchimpfung aufweisen, weiterhin aufrechtzuerhalten? Dies fragt ein Journalist. «Die Entscheidung hängt mit dem Schengenraum und der EU zusammen», so Masserey. Sie denke, dass die EU das in der nächsten Zeit besprechen werde.

14:37 Ansturm auf Tests im Tessin Im Tessin gebe es einen Ansturm auf Apotheken, um sich testen zu lassen, um nach Italien reisen zu können. Drohe hier nicht eine Überlastung, will ein Journalist wissen. «Die Schweiz hat genügend Tests und man soll sie benutzen», antwortet Virginie Masserey.

14:34 Wie verbreitet ist die indische Variante in der Schweiz? Ein Journalist möchte Informationen zur Verbreitung der indischen Variante in der Schweiz. «Ich kann nicht mehr Informationen geben. Die Anzahl entdeckter Fälle ist tief», so Masserey. Wo steht die Schweiz bei den Sequenzierungen, möchte ein weiterer Journalist wissen. «Die Schweiz hat seit Ende 2020 sehr viel in die Sequenzierung investiert», so Ackermann. Man stehe diesbezüglich international gut da. 00:30 Video Ackermann zur indischen Variante Aus News-Clip vom 18.05.2021. abspielen