«Die Lieferketten für Impfstoffe sind global. Exportkontrollen bedrohen diese Lieferketten», sagte Thomas Cueni, Chef des Weltpharmaverbandes IFPMA in Genf. Die meisten der zurzeit knappen Materialien für die Vakzin-Herstellung, wie Schläuche, Filter oder Nährstoffe für Zellkulturen, werden in den USA hergestellt. Die US-Regierung hat im Februar angekündigt, heimische Impfstoffhersteller im Rahmen des Defense Production Act zu unterstützen. Dieses Gesetz erlaubt US-Präsidenten, im Interesse der nationalen Sicherheit in die Privatwirtschaft einzugreifen.

20:40

Elf Kinder an Muttenzer Schule mit Corona infiziert

An einer Primarschule in Muttenz (BL) ist es zu einer Häufung von Ansteckungen mit dem Coronavirus gekommen. Aus diesem Grund werden am Wochenende umfangreiche Tests durchgeführt. Elf Schülerinnen und Schüler der Primarschule Donnerbaum seien positiv auf das Virus getestet worden, teilte der Kanton Basel-Landschaft mit. Diese befänden sich nun in Isolation. Sieben der positiv getesteten Schülerinnen und Schüler gehörten derselben Klasse an, die restlichen Kinder dieser Schule seien in Quarantäne und würden nun im Fernunterricht unterrichtet.

Aufgrund dieser Häufung werden gemäss Mitteilung nun sämtliche Schülerinnen und Schüler, die im selben Haushalt lebenden Familienangehörigen sowie die Lehrpersonen zum Test aufgeboten. Dasselbe gelte für die dortigen Kindergärten. Die Tests finden demnach am Samstag und Sonntag in der Abklärungs- und Teststation in Muttenz statt. Die Ergebnisse werden gegen Montagabend erwartet.