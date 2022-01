19:05

In Griechenland werden die seit dem Jahreswechsel geltenden strengeren Corona-Auflagen verlängert. Nach Angaben der Regierung von Mittwochabend sollen sie über den bisherigen Termin am 16. Januar hinaus noch mindestens eine weitere Woche in Kraft bleiben.

Tavernen, Bars und Kneipen müssen nun weiterhin um Mitternacht schliessen. Gäste dürfen nicht stehen, sondern nur am Tisch bedient werden, Musik ist verboten. Bei Fussballspielen dürfen die Stadien nur zu 10 Prozent besetzt werden. Besucher von Pflegeheimen und Krankenhäusern müssen einen aktuellen PCR-Test vorweisen. In Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Für alle anderen Geschäfte gilt ohnehin die 2-G-Regel - nur geimpfte und genesene Menschen haben Zutritt.

Die Zahl der Neuinfektionen vor allem mit der Omikron-Variante bleibt weiterhin hoch. Anfang Woche wurden nach der Rückkehr aus den Weihnachtsferien allein mehr als 25'000 Schüler und Lehrer positiv getestet. Von Dienstag auf Mittwoch wurden insgesamt 24'246 Neuinfektionen binnen 24 Stunden festgestellt.

18:57 Olaf Scholz hofft auf zügige Beratung bezüglich Impfpflicht Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hofft auf eine zügige Beratung im Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus. «Ich jedenfalls halte sie für notwendig und werde mich aktiv dafür einsetzen», sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Bundestag. Er skizzierte zudem, wie er sich die Impfpflicht vorstelle: «Es sollte um alle Erwachsenen gehen», sagte er. Sie solle zudem möglichst unbürokratisch und schlank ausgestaltet sein. Der Debatte im Bundestag wolle er aber nicht vorgreifen. Scholz betonte, sich nicht impfen zu lassen sei keine persönliche Entscheidung, sondern habe Konsequenzen für das ganze Land. Zuletzt hätten Krankenhäuser Operationen absagen müssen, um Platz für die vielen Corona-Patienten zu machen. Man treffe nicht nur eine Entscheidung für sich, sondern für 80 Millionen andere. «Es gibt keine Entscheidung, die man nur für sich alleine trifft, und deshalb ist die Impfpflicht auch wichtig», betonte Scholz. 00:08 Video Scholz: «Die Impfpflicht ist richtig» Aus News-Clip vom 12.01.2022. abspielen

18:33 10 Millionen Passagiere am Flughafen Zürich Der Flughafen Zürich hat 2021 bei den Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahr wieder etwas aufgeholt. Insgesamt flogen im vergangenen Jahr 10.22 Millionen Passagiere über den Zürcher Flughafen, was einer Zunahme von knapp 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach. Dennoch bleiben die Passagierzahlen damit erneut weit hinter den Jahren vor der Coronapandemie zurück, wie einer Mitteilung des Flughafens vom Mittwoch zu entnehmen ist. Verglichen mit dem Jahr 2019 lagen die Passagierzahlen bei knapp einem Drittel. In 2021, 10.2 million passengers passed through Zurich Airport. This corresponds to an increase of 22.7% compared to the previous year. Compared to 2019, passenger numbers are at just under one-third.

Find all key figures here: https://t.co/37qYIMWZUQ — Zurich Airport (@zrh_airport) January 12, 2022

17:56 Kanton Aargau reaktiviert Isolierstation für Flüchtlinge «Aufgrund der raschen Zunahme von Covid-19-Infektionen sind die Isoliermöglichkeiten in den kantonalen Asylunterkünften ausgeschöpft», schreibt der Kanton Aargau in einer Mitteilung. Er nutzt deshalb erneut den Werkhof Frick für infizierte Personen im Asylbereich. Das sei mit dem Gemeinderat und den Partnerorganisationen wie Feuerwehr und Polizei so abgesprochen, heisst es im Schreiben weiter. Gedacht ist die Lösung für Flüchtlinge in kantonalen Unterkünften, die wegen einer Covid-Infektion in Quarantäne oder Isolation müssen. Maximal 50 Personen finden im Werkhof Platz. Die Betreuung der Bewohnenden sei während 24 Stunden am Tag sichergestellt, versichert der Kanton.

17:21 USA: Zahl der Corona-Patienten in Spitälern steigt auf Rekordhoch In den USA steigt derweil die Zahl der in Spitälern behandelten Corona-Patienten auf ein Rekordhoch. Nach Daten des Gesundheitsministeriums belegten sie knapp 146’000 Spitalbetten landesweit – mehr als jedes fünfte verfügbare Bett in dem Land. Insgesamt sind derzeit fast 78 Prozent aller Spitäler belegt. Zuvor lag der Höchststand bei Covid-19-Patienten in Spitälern nach Berichten von US-Medien vor knapp einem Jahr bei rund 142’000. Mehr weltweite Neuigkeiten rund um das Coronavirus finden Sie in unserem Übersichtsartikel. Legende: Keystone

16:45 Verkürzte Quarantänedauer auch von Verbänden begrüsst Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse begrüsst einerseits die vom Bundesrat verkürzte Quarantäne- und Isolationsdauer für Coronavirus-Infizierte. Der Verband zeigt auch Verständnis dafür, dass die geltenden Einschränkungen vorläufig bestehen bleiben. Aber er kritisiert deren «vorauseilende Verlängerung bis Ende März». Der Gewerbeverband (SGV) kritisiert den Bundesrat für die Verlängerung der Homeoffice-Pflicht – sie sei in vielen Branchen nicht durchsetzbar. Die Verkürzung der Quarantäne- und Isolationsdauer für Coronavirus-Infizierte hingegen begrüsst er – dies sei eine Forderung der Wirtschaft gewesen. «Die Verlängerung der Homeoffice-Pflicht ist nicht zielführend und reine Symbolpolitik», schreibt der SGV in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. Travailsuisse, der unabhängige Dachverband der Arbeitnehmenden, unterstützt ebenfalls die vom Bundesrat beschlossene Verkürzung der Quarantäne- und Isolationsdauer. Wissenschaftliche Daten würden zeigen, dass damit keine grösseren Infektionsrisiken eingegangen werden. Eine gänzliche Abschaffung lehnt Travailsuisse aber ab. Die Verlängerung der seit dem 20. Dezember geltenden weitreichenden Massnahmen bis zum 31. März wird kritisch betrachtet. 01:03 Video Berset über die Verkürzung von Quarantäne und Isolation Aus News-Clip vom 12.01.2022. abspielen

16:14 Mehr als 10'000 geimpfte Kinder zwischen 5 und 11 Jahren Die Impfkampagne für die Altersgruppe von Kindern zwischen 5 und 11 Jahren ist letzte Woche gestartet – im Kanton Aargau zum Beispiel bereits am 3. Januar. Andere Kantone haben mit der Kinderimpfung etwas später angefangen, in Nidwalden zum Beispiel werden unter 12-Jährige erst seit heute geimpft. Entsprechend ist auch die Impfstatistik des Bundes, Link öffnet in einem neuen Fenster noch wenig aussagekräftig, die die Zahlen der Kantone sammelt. Demnach sind prozentual im Kanton Basel-Landschaft mit über 5 Prozent der Altersgruppe am meisten Kinder geimpft. Entsprechend sagt Rolf Wirz vom Kantonalen Informationsdienst auf Anfrage, die Kinderimpfung sei erfreulich gut angelaufen. Auch beim Kanton Zürich zeigt man sich auf Anfrage «sehr zufrieden». Im Kanton Bern hat die Impfkampagne letzten Samstag angefangen. Sprecher Gundekar Giebel sagt, er sei insbesondere froh, dass die Impfungen reibungslos und ohne Proteste angelaufen sind. Bereits Anfang Woche waren gut 1700 Kinder geimpft. Man rechne laut Gundekar Giebel damit, dass sich insgesamt rund ein Drittel der Berner Kinder zwischen 5 und 11 Jahren impfen lassen werden. Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Impfkommission und Arzt im Zürcher Kinderspital, sagt, es sei schwierig vorauszusehen, wie viel Kinder geimpft werden, ein Drittel sei aber «eine gute Schätzung». Es gebe keine bestimmte Durchimpfungsrate. Die schweizweite Impfkampagne ist mit bisher gut 10'000 geimpften Kindern auf alle Fälle auch laut ihm gut angelaufen. 01:09 Video Masserey: «In der Schweiz hat man sich bei den Kinderimpfungen streng an die Regeln gehalten» (frz.) Aus News-Clip vom 14.12.2021. abspielen

15:26 Parteien reagieren auf Bundesrats-Entscheide Die FDP, Grünliberalen und die Mitte begrüssen die Verkürzung der Isolations- und Quarantänedauer auf fünf Tage. Auch die Kantonsverteterinnen und -vertreter haben Verständnis für diese neue Massnahme, auch wenn keine Konsultation stattgefunden habe. Beim weiteren Vorgehen setzen die Parteien jedoch andere Schwerpunkte. Die FDP forderte in ihrer Reaktion auf die Bundesrats-Medienkonferenz ein Ausstiegs-Szenario aus den Corona-Massnahmen. Konkret spricht die FDP die aus ihrer Sicht «starre» Homeoffice-Pflicht an. Für die Grünliberalen ist die kürzere Isolation und Quarantäne nachvollziehbar. Doch die Lage bleibe kritisch und die Belastung der Intensivstationen sei schwer abzuschätzen. Auch die Mitte teilte mit, dass das oberste Ziel bleibe, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Die Quarantäneregelung soll jedoch nicht so viele Arbeitsausfälle verursachen, dass Infrastrukturen nicht mehr aufrechterhalten werden könnten. Die Verkürzung der Quarantänedauer sei «ein gangbarer Mittelweg». Die Grünen üben an den jüngsten Entscheidungen des Bundesrats zur Corona-Politik scharfe Kritik. Parteipräsident Balthasar Glättli warf der Landesregierung vor, auf dem Weg in die endemische Phase Opfer billigend in Kauf zu nehmen. Glättli schrieb auf dem Kurznachrichtendienst Twitter von einer Hochrisiko-Strategie, was Todesfälle, Erkrankungen mit Langzeitfolgen und eine Überlastung von Infrastruktur und Gesundheitspersonal angehe. In der gegenwärtigen Lage machten weder die Isolations- noch die Quarantänepflicht Sinn, schrieb die SVP am Mittwoch in einer Mitteilung., Link öffnet in einem neuen Fenster Dies, weil die Omikron-Variante zwar ansteckender sei, die Krankheitsverläufe aber in der Regel milder, und da die Dunkelziffer hoch sein dürfte.

15:05 Bern: Angepasstes Testkonzept für Schulen Der Regierungsrat des Kantons Bern hat entschieden, dass Schulen unter bestimmten Voraussetzungen das repetitive Testen auf Basis der Bundeslösung einführen können. Bedingung dafür sei, dass mindestens 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Diese Quote beziehe sich auf die einzelnen Schulstandorte. Über die Einführung der repetitiven Tests entscheiden bei den Volksschulen die Gemeinden, bei den übrigen Schulen die Schulleitungen. Die Änderung tritt ab 13. Januar in Kraft und gilt bis am 30. April. Die Volksschulen werden die Eltern über die Absicht des Testens informieren und darauf aufmerksam machen, dass sie sich bei der Schule melden könnten, wenn sie ihre Kinder nicht testen lassen wollen. Grundsätzlich hält der Kanton Bern an der Strategie des Ausbruchstestens fest. Das heisst Schulen, die am repetitiven Testen teilnehmen, können sich nicht gleichzeitig am Ausbruchstesten des Kantons beteiligen. Legende: Der Schwellenwert von 80 Prozent stelle die Sinnhaftigkeit der repetitiven Tests aus epidemiologischer Sicht sicher, schreibt der Berner Regierungsrat in einer Mitteilung. Keystone

14:43 Cassis und Berset verabschieden sich Die Medienkonferenz des Bundesrats ist beendet. Auch wir beenden unsere Berichterstattung zur Information der Regierung und danken für Ihr Interesse. Hier im Ticker erfahren Sie weiterhin die neuesten Entwicklungen rund um das Coronavirus.

14:40 5 Tage Isolation: Sind die Delta-Infizierten nicht zu wenig lang in der Isolation? Virginie Masserey vom BAG antwortet, dass aktuell 90 Prozent aller Coronafälle mit Omikron infiziert sind. Etwa 10 Prozent sind noch Deltafälle. Natürlich bestehe ein erhöhtes Risiko bei einer Verkürzung der Isolation bei Delta-Infizierten. Doch das Risiko sei sehr gemässigt, wenn man das mit der Gesamtlage vergleicht.

14:37 Ist die aktuelle Entwicklung nicht eine Durchseuchung? Cassis: «Das ist überhaupt nicht unsere Strategie. Sonst hätten wir keine 2G- oder 3G-Regel oder keine Maskenpflicht. Unser Ziel ist es, die Welle zu verlangsamen, um die Kranken pflegen zu können. Das könnten wir sonst nicht.» 01:07 Video Cassis: Wollen das gesellschaftliche Leben aufrechterhalten Aus News-Clip vom 12.01.2022. abspielen

14:35 Was sagen Sie zu den Skirennen in Adelboden am letzten Wochenende? Tatsächlich seien die Bilder der Skirennen in Adelboden am vergangenen Wochenende um die Welt gegangen, sagt Cassis. Der Bundesrat gehe jedoch davon aus, dass die Grossveranstaltungen die geltenden Regeln, 2G oder 2G Plus, eingehalten werden. Mit der 3G-Regel können Veranstaltungen wie Skirennen mit Zuschauern umgesetzt werden, beantwortet Berset. 02:01 Video Cassis und Berset äussern sich zu den Skirennen in Adelboden Aus News-Clip vom 12.01.2022. abspielen

14:33 «Vielleicht sind wir jetzt im Übergang von Pandemie zu Endemie» Frage einer Journalistin: Was macht sie so sicher, dass nach Omikron alles vorbei sein könnte? Berset: «Es gibt immer ein Risiko. Wir wissen nicht, was in der Zukunft passiert. Diese sehr hohe Immunitätsrate, die wir in der Bevölkerung jetzt haben, könnte aber dazu führen, dass die Endemie eingeläutet ist. Vielleicht sind wir jetzt im Übergang von Pandemie zu Endemie. In der Tendenz wird eine Mutation über die Zeit immer weniger gefährlich.»

14:30 Hat die Quarantäne- und Isolationsverkürzung einen finanziellen Hintergedanken? Berset verneint. Durch die kürzere Inkubations- und Ansteckungszeit von Omikron habe man die Quarantäne und Isolationsverkürzung einführen können. Vor allem im Gesundheitswesen fehlten die Arbeitskräfte. 01:03 Video Berset über die Verkürzung von Quarantäne und Isolation Aus News-Clip vom 12.01.2022. abspielen

14:27 Besteht das Risiko, dass die Bevölkerung Omikron auf leichte Schultern nimmt? Cassis: «Ja, die Gefahr besteht. Aber klar bleibt: Wir müssen weiterhin die Massnahmen strikt einhalten, Maske tragen und uns boostern lassen. Es darf nie passieren, dass die Spitäler überlastet werden. Wir können das Virus momentan nicht bremsen, wir können die Welle nur verlangsamen.»

14:26 Kommt der Verzicht auf neue Massnahmen nicht einer Durchseuchungsstrategie gleich? Cassis antwortet: «Der Bundesrat verzichtet nicht auf neue Massnahmen, denn die Isolation und Quarantäne soll nun auf 5 Tage verkürzt werden. So soll das gesellschaftliche Leben aufrechterhalten werden. Die Suche nach dem Gleichgewicht zwischen medizinischer Betreuung und gesellschaftlichen Leben bleibt immer im Zentrum der Bemühungen des Bundesrats.»

14:26 Müsste das Zertifikat nicht einfach abgeschafft werden? Zu einem gewissen Zeitpunkt werde das Zertifikat abgeschafft. Doch aktuell erlebe die Schweiz die grösste Infektionswelle seit der Pandemie, sagt Berset. Deshalb sei der Zeitpunkt für Lockerungen nicht gegeben. Ausserdem sei die Zahl der nicht immunisierten Personen noch zu hoch. «Zuerst muss der Höhepunkt der aktuellen Welle beendet werden», sagt Berset.

Weitere anzeigen