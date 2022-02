Der Ticker startet um 5:41 Uhr

15:44 Bündner Gesundheitsdirektor warnt vor zu schnellen Lockerungen Der Bündner Gesundheitsdirektor Peter Peyer (SP) plädiert für ein vorsichtiges Vorgehen bei der Lockerung der Corona-Massnahmen. Es bestünde zwar Grund zu zurückhaltendem Optimismus, gleichzeitig seien die Fallzahlen aber sehr hoch. Die Pandemie sei noch nicht überstanden, warnte Peyer in Chur am Rande des monatlichen Medientreffens der Kantonsregierung. «Immer wenn wir mit Lockerungen zu schnell waren, hat uns das eingeholt.» Wenn der Bund die Corona-Massnahmen aufhebe, werde Graubünden sie aber wohl nicht wieder einführen. Theoretisch sei das zwar möglich. «Aber dazu müsste die Lage bei uns wesentlich schlimmer sein, als in anderen Kantonen und das ist sie nicht», sagt der Gesundheitsdirektor. Legende: Die Pandemie sei noch nicht überstanden, warnte Peter Peyer. Es sei besser, die Corona-Massnahmen zwei Wochen zu spät aufzuheben, als drei Wochen zu früh, betonte der Bündner Gesundheitsdirektor. Keystone

14:53 Ende der BAG-Medienkonferenz Damit endet der heutige Point de Presse mit Fachexperten des Bundes. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und halten Sie weiterhin hier im Liveticker zu Neuigkeiten rund um das Coronavirus auf dem Laufenden.

14:52 Ein Bundesrat möchte nicht mehr auf Experten hören – Alarmiert Sie das? Ein Bundesrat habe sich dazu geäussert, dass er nicht mehr auf Experten hören möchte, um seine Entscheidungen zu treffen. Ein Journalist fragt, ob das die Taskforce alarmiere oder ob man sich darüber nerve. Die Frage sei, woher dieser angesprochene Bundesrat die entscheidenden Grundlagen nehme, wenn nicht aus der Wissenschaft, fragt sich Mathys. Das gelte nicht nur für die Epidemiologie, sondern gleichwohl für gesellschaftliche oder wissenschaftliche Fragen. «Ich vertraue schon darauf, dass sich der Bundesrat durch Fakten lenken lässt und nicht durch Vermutungen.» 00:27 Video Patrick Mathys: «Ich vertraue darauf, dass sich der Bundesrat durch Fakten lenken lässt» Aus News-Clip vom 01.02.2022. abspielen

14:51 Ist die Impfung künftig alle 3 Monate nötig? «Wir gehen davon aus, dass Omikron in den Sommermonaten kaum zirkulieren wird. Wenn die Leute sich dann wieder vermehrt drinnen aufhalten im Herbst, ist damit zu rechnen, dass das Virusgeschehen wieder zunehmen wird. Dann muss man in der Schweiz wieder über Impfungen diskutieren. Ich kann mir aber derzeit nicht vorstellen, dass die Impfung alle 3 Monate ein Thema wird», antwortet Patrick Mathys.

14:47 Könnte es zu Reinfektionen mit Omikron kommen? «Wir können davon ausgehen, dass sich eine halbe Million mit Omikron seit letztem Dezember angesteckt hat», erklärt Mathys. Deshalb sei der Ofen für Omikron noch lange nicht aus, betont der Leiter Sektion Krisenbewältigung. Für den Herbst sei deshalb Omikron die Herausforderung. Ausserdem dürfe die sinkende Immunität der Impfung oder einer Genesung nicht ausser Acht gelassen werden. 01:00 Video Patrick Mathys: «Der Ofen ist für Omikron noch lange nicht aus» Aus News-Clip vom 01.02.2022. abspielen

14:44 Alle Massnahmen aufheben: Welche Konsequenzen hätte das? «Wir wissen noch nicht abschliessend, was passiert, wenn jetzt doch noch ein grösserer Anstieg der Fallzahlen in den älteren Altersgruppen passiert», beantwortet BAG-Experte Patrick Mathys die Frage. Die grosse Unbekannte sei, was das für Auswirkungen auf die Spitäler haben würde. Logisch wäre, dass dadurch die Belastung der Spitäler nochmals zunähme, sagt Mathys. Auch in der Wirtschaft könnten laut Mathys die steigenden Fallzahlen irgendwann zu Problemen führen – wenn weit über 10 Prozent der Bevölkerung wegen Covid-19 ausfällt, könnte es schwierig werden, den Produktionsprozess weiter aufrechtzuerhalten. «Wirtschaftliche Folgen könnten bei einer totalen Aufhebung aller Massnahmen schwerwiegender sein als die gesundheitlichen Konsequenzen», so Mathys. Schrittweise Lockerungen seien darum sinnvoll. 02:19 Video Patrick Mathys: «Wir wissen noch nicht abschliessend, was passiert» Aus News-Clip vom 01.02.2022. abspielen

14:40 Unterscheiden sich die Impfreaktionen auf den Booster von jenen auf die Primär-Impfungen? «Wir sehen bis jetzt dasselbe Muster bei den gemeldeten Impfreaktionen nach dem Booster wie bei der Grundimmunisierung», erklärt Küng. Auch im Vergleich mit anderen Ländern, die schon weiter sind bei der Boosterkampagne, sei ersichtlich, dass die Impfreaktionen nach der Booster-Impfung ähnlich sind wie nach den ersten beiden Impfungen. 00:50 Video Christoph Küng: «Wir sehen bis jetzt dasselbe Muster» Aus News-Clip vom 01.02.2022. abspielen

14:37 Welche Fehler müssen wir künftig vermeiden? «Der Herbst ist weit weg und doch nicht so weit weg», sagt Rudolf Hauri. Konkret müsse man sich Gedanken machen über zwei mögliche Szenarien. «Wir könnten es einerseits nochmals mit einer bedeutenden Mutante zu tun bekommen, die zu schwereren Verläufen führt. Andererseits sollten wir nicht zu locker in den Herbst gehen, weil dann auch andere Erkrankungen der Atemwege wieder aktueller werden.» Hauri richtet auch einen Appell an die Bevölkerung: «Wir wollen nicht blauäugig in die Zukunft gehen, sondern uns vorbereiten. Dafür haben die Kantone gute Strukturen aufgebaut, deren Kern wir erhalten müssen für den Fall der Fälle. Die Pandemie geht nicht einfach so vorbei.» 02:44 Video Rudolf Hauri: «Der Herbst ist weit weg und doch nicht so weit weg» Aus News-Clip vom 01.02.2022. abspielen

14:35 Wie hoch ist die Immunität innerhalb der Bevölkerung? Momentan seien keine klaren Messungen zur Immunität der Bevölkerung bekannt, führt Mathys aus. «Ab 60 Jahren sind wir vermutlich bei über 90 Prozent», erklärt Mathys. Bei den jüngsten Bevölkerungsgruppen sei die Immunität natürlich tiefer, da die Impfrate auch tiefer ist als beim Rest der Bevölkerung.

14:34 Wieso steht die Schweiz trotz Omikron so gut da? «Es gibt verschiedene Ansätze, abschliessend können wir das aber nicht beurteilen», beantwortet Mathys die Frage. «Die Immunität in der Schweiz ist inzwischen relativ hoch.» Ebenfalls sei die Zählweise, was als Hospitalisation gilt, in der Schweiz anders als in anderen Ländern. Ein weiterer Grund könnte sein, dass die Booster-Impfung exakt zur richtigen Zeit gekommen sei und dass die Risikogruppen sich nach wie vor gut geschützt haben. «Das sind alles Möglichkeiten, die teilweise erklären können, weshalb die Schweiz gut durch die Omikronwelle gekommen ist.» 01:08 Video Patrick Mathys: «Die Immunität in der Schweiz ist inzwischen relativ hoch.» Aus News-Clip vom 01.02.2022. abspielen

14:32 Wie beurteilen Sie die Wirkung der Zertifikatspflicht? «Die Frage ist: Verhindern wir schwere Infektionen und Hospitalisationen mit der Zertifikatspflicht?», fragt Mathys. Bei so hohen Inzidenzen sei jedoch klar, dass sowohl die Quarantäne als auch die Zertifikatspflicht in Hinblick auf die Zirkulation des Virus innerhalb der Bevölkerung nicht mehr viel nützen. 00:52 Video Patrick Mathys zur 2-G-Pflicht Aus News-Clip vom 01.02.2022. abspielen

14:30 Was spricht weiterhin für eine 2G-Zertifikatspflicht? Damit beginnt die Fragerunde. Ein Journalist möchte wissen, ob es aus Sicht des BAG Gründe für eine Ausdehnung der 2G-Zertifikatspflicht gebe. Der Bundesrat werde über allfällige Lockerungen diskutieren, antwortet Patrick Mathys vom BAG. «Allzu eilig sollten wir es auch trotz der guten Lage nicht haben. Die Aufhebung von Massnahmen heisst automatisch auch eine Zunahme des Infektionsgeschehens.»

14:29 Küng: «Swissmedic prüft jede gemeldete Nebenwirkung nach der Impfung einzeln» Swissmedic prüfe jede gemeldete Nebenwirkung nach der Impfung einzeln, erklärt Küng das Spontanmelde-System. Bei der Analyse werde ausserdem eine Kausalität zwischen Nebenwirkung und dem Zeitpunkt der Impfung hergestellt. Swissmedic beziehe neben den gemeldeten Nebenwirkungen auch Daten aus laufenden Studien sowie weltweiten Studien zu den Impfstoffen ein. Gerade die in der Schweiz eingesetzten Impfstoffe wiesen eine gute Qualität und ein hohes Sicherheitsprofil aus, erklärt Küng. Swissmedic sei angewiesen auf die gemeldeten Nebenwirkungen aus der Bevölkerung, um die Daten rund um die Impfung zu überprüfen. 01:12 Video Christoph Küng: «Swissmedic prüft jede gemeldete Nebenwirkung» Aus News-Clip vom 01.02.2022. abspielen

14:23 Fakten zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen Christoph Küng, Leiter der Abteilung Arzneimittelsicherheit bei Swissmedic, kommt auf Fakten rund um die Corona-Impfung zu sprechen. Schwerwiegende Arzneimittel-Nebenwirkungen seien unter anderem Todesfälle oder längere Aufenthalte in Hospitalisationen. Dabei sei zu unterscheiden zwischen schwerwiegenden und schweren Nebenwirkungen. Direktbetroffene melden bei Swissmedic ihre persönlichen Nebenwirkungen nach der Impfung. So könnten beispielsweise Fieber, Kopfschmerzen oder Schüttelfrost als schwerwiegende Nebenwirkungen angemeldet werden – doch nach offizieller Definition wären das nur schwere Nebenwirkungen, da sie nicht tödlich sind. Deshalb könne sich ein leicht verzerrtes Bild bei den gemeldeten Nebenwirkungen ergeben, erklärt Küng. 01:24 Video Christoph Küng erörtert Fakten zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen : «Hygienemassnahmen bleiben zentral» Aus News-Clip vom 01.02.2022. abspielen

14:17 Hauri: «Frage, wann welche Massnahmen gelockert werden» «Für die Kantone stellt sich nun die konkrete Frage, wann und wie Massnahmen und aufwändig aufgebaute temporäre Strukturen wie Impf- und Testzentren angepasst, weitergeführt und/oder allmählich zurückgefahren werden können», erklärt Rudolf Hauri weiter. Man wolle aber immer vorsichtig sein, um für eine allfällige weitere Welle bereit zu sein.

14:15 Bei Lockerungen sind Hygienemassnahmen zentral Die Massnahmen müssten sich ebenso wellenförmig bewegen wie die Pandemie, betont Hauri weiter. «Omikron macht darin keinen Unterschied, ausser dass die Verläufe oftmals wesentlich weniger schwer sind als bei anderen Virusvarianten.» Sollten die Massnahmen schrittweise gelockert werden, seien Impfungen und Hygienemassnahmen wie Abstand, Handhygiene und Maskentragen noch wichtiger, betont der Zuger Kantonsarzt. 01:07 Video Rudolf Hauri: «Hygienemassnahmen bleiben zentral» Aus News-Clip vom 01.02.2022. abspielen

14:12 Hauri: «Verschobene Eingriffe können nachgeholt werden» Als Nächstes spricht Rudolf Hauri, Kantonsarzt Zug und Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte (VKS). «Regional dürfte die Belastung stark bleiben. Es wird aber zunehmend wieder möglich, verschobene Eingriffe nachzuholen.» Aus kantonsärztlicher Sicht stelle sich nun die Frage, welche Massnahmen noch erforderlich seien, so Hauri. Die Kontaktquarantäne sei zu hinterfragen, da sich die aktuelle Virusaktivität mit der Kontaktquarantäne kaum mehr relevant beeinflussen lasse. Die Dunkelziffer der Fallzahlen sei zu hoch. 00:50 Video Rudolf Hauri: «Verschobene Eingriffe können nachgeholt werden» Aus News-Clip vom 01.02.2022. abspielen

14:12 Mathys: «Wir können davon ausgehen, dass die Intensivstationen der Spitäler verschont werden» Patrick Mathys spricht über die Perspektiven in den kommenden Tagen und Wochen. Selbst wenn der Höhepunkt der Omikron-Welle noch nicht erreicht sei, könne noch nicht mit sinkenden Fallzahlen gerechnet werden, sagt Mathys. «Trotz der zu erwartenden hohen Fallzahlen können wir davon ausgehen, dass die Intensivstationen der Spitäler verschont werden», erklärt Mathys. Mit einiger Sicherheit lasse sich postulieren, dass es bei den IPS zu keinen Versorgungsengpässen kommen wird. Unklar sei, wie sich eine erwartete Zunahme der Infektionen auf die Arbeitswelt auswirken wird. Die Arbeitsausfälle in einzelnen Betrieben oder Branchen könnten durchaus zu Schwierigkeiten führen.

14:07 Mathys: «Höhepunkt der Omikron-Welle noch nicht erreicht» Seit Anfang Dezember seien die Hospitalisationen mehr oder weniger stabil und leicht rückläufig, sagt Mathys. Trotzdem sei der Rückgang der Hospitalisationen mit Vorsicht zu geniessen. Patienten auf den Intensivstationen seien weiterhin mehrheitlich Infizierte mit der Delta-Variante. «Es ist damit zu rechnen, dass eine grosse Anzahl Infektionen weiterhin unentdeckt bleibt.» Es sei aufgrund der hohen Positivitätsrate davon auszugehen, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle noch nicht erreicht sei. Das Infektionsgeschehen bleibe hoch und führe zu mehr als einer halben Million Ansteckungen pro Woche. 01:02 Video Patrick Mathys: «Höhepunkt der Omikron-Welle noch nicht erreicht» Aus News-Clip vom 01.02.2022. abspielen