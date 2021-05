Der Ticker startet um 5:30 Uhr

16:04 WHO-Chef fordert Impfstoff für ärmere Länder – statt für Kinder Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat an reiche Nationen appelliert, Corona-Impfstoff an ärmere Länder zu spenden, statt jetzt damit Kinder zu impfen. Derzeit stünden nur 0.3 Prozent des globalen Angebots an Impfstoffen Ländern mit niedrigem Einkommen zur Verfügung, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. In vielen Ländern seien noch nicht einmal medizinisches Personal und Pflegerinnen gegen Covid-19 geschützt. «Ich verstehe, warum manche Länder ihre Kinder und Jugendlichen impfen wollen. Aber zu diesem Zeitpunkt bitte ich sie dringend, dies zu überdenken,» sagte Tedros. Die Dosen sollten besser der Initiative Covax zur Verfügung gestellt werden. Das Projekt, an dem die WHO führend beteiligt ist, hat eine gerechte globale Verteilung von Impfstoffen zum Ziel.

15:54 Plattform «meineimpfungen.ch» wird eingestellt Die Plattform «meineimpfungen.ch» wird wegen momentan nicht zu behebender Sicherheitslücken eingestellt. Eine erneute Gesamtbeurteilung habe ergeben, dass ein sicherer Betrieb der Plattform nicht mehr möglich sei, teilte die Stiftung auf ihrer Webseite, Link öffnet in einem neuen Fenster mit. Trotz «enormer Anstrengungen» in den letzten Wochen seien vorangegangene Einschätzungen, dass der Betrieb im Mai wieder aufgenommen werden könne, leider nicht umsetzbar, schreibt die Stiftung. Die Daten seien isoliert und gesichert worden. Man setze alles daran, eine neue, sichere Website für den Zugang zu den Impfdaten bereitzustellen. Diese soll den Nutzern den sicheren Download ihrer Daten und/oder die Veranlassung von Löschaufträgen ermöglichen. Ende März war bekannt geworden, dass die 450'000 Impfdaten auf «meineimpfungen.ch», darunter 240'000 von Covid-19-Geimpften, manipulierbar waren. In der Folge wurden das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (Edöb) aktiv. Die Plattform wurde deaktiviert und ein Verfahren gegen die Betreiber eingeleitet. Ins Rollen gebracht hatte die Geschichte das Online-Magazin «Republik».

15:35 Bundesgericht untersucht Berns zentrale Datenbank für Beizenbesuche Die von der Berner Regierung beschlossene zentrale Datenbank für Restaurantbesuche beschäftigt das Bundesgericht. In Lausanne ist eine Beschwerde gegen den entsprechenden Passus der kantonalen Covid-19-Verordnung eingereicht worden. Gundekar Giebel, Mediensprecher der bernischen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI), bestätigte eine entsprechende Meldung auf der Online-Seite von «20 Minuten». Diese Beschwerde gebe es. Zum Inhalt und zum Urheber der Beschwerde konnte Giebel aber keine Angaben machen. Laut «20 Minuten» handelte es sich um einen Anwalt aus Thun, von dem die Zeitung nur die Initialen angibt. Im Artikel steht, dieser Jurist halte die neue Berner Regelung, welche laut Giebel schweizweit einzigartig ist, für «rechtsstaatlich höchst bedenklich». Der Kanton Bern dürfe nicht anordnen, dass die Daten von Restaurantgästen auf diese Weise gesammelt würden. Für diese Angelegenheit sei der Bund abschliessend zuständig. Auch fehle eine formell-gesetzliche Grundlage. Die zentrale Registrierung in einer Verordnung zu verankern, sei unzulässig und unverhältnismässig. Legende: Seit dem 10. Mai müssen Restaurantbetreiber im Kanton Bern die Daten ihrer Gäste in eine neue, zentrale Datenbank eingeben .Zahlreiche Restaurantgäste erledigen dies allerdings selbst – mit Hilfe einer Handy-Applikation. Keystone

14:00 In der Schweiz wurde bisher 3'511'492 mal geimpft Vom 6. Mai bis 12. Mai sind in der Schweiz 496'634 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht worden. Dies geht aus den Angaben hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag auf seiner Website veröffentlichte. Pro Tag wurden damit durchschnittlich 70'948 Impfungen durchgeführt. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz um 33 Prozent. Insgesamt wurden bis Mittwoch 3'511'492 Impfungen durchgeführt. Bislang sind 1'184'138 Personen vollständig geimpft, das heisst 13.7 Prozent der Bevölkerung haben bereits zwei Impfdosen erhalten. Bei 1'143'216 Personen wurde bislang nur die Erstimpfung durchgeführt. #CoronaInfoCH

Zahlen zur Covid-19-Impfung - 12.05.

Erhaltene Impfdosen in der Schweiz: 3 956 025

Ausgelieferte Impfdosen an die Kantone und FL: 3 903 625

Bislang total verimpft: 3 511 492

Geimpfte Dosen pro 100 Einwohner: 40,62https://t.co/gadpwrbKRTpic.twitter.com/fG7OZaa5eo — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) May 14, 2021

13:37 2300 neue Fälle nach Auffahrt Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2300 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1337 . Das sind 13 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 218.55 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.6 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 27'511 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 7 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 42 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 4 Verstorbenen . (Bei den 42 neuen Verstorbenen sind noch 33 Nachmeldungen dabei von Juli 2020 bis Februar 2021). Das sind 50 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . (Bei den 42 neuen Verstorbenen sind noch dabei von Juli 2020 bis Februar 2021). Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 778 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 15 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 80.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 69.0 Prozent. Davon sind 21 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

13:20 Genf und Zug impfen ab nächster Woche alle Personen ab 16 gegen Corona Im Kanton Genf erhält ab Mittwoch die gesamte Bevölkerung ab 16 Jahren Zugang zur Impfung gegen Covid-19. Die Gesundheitsbehörden rufen alle Altersgruppen auf, sich jetzt für die Impfung anzumelden. «Die 62'000 Personen unter 45 Jahren, die sich bereits online registriert haben, werden in den nächsten Tagen Termine erhalten», sagte Adrien Bron, Generaldirektor für Gesundheit. Das vom Kanton eingerichtete Impfsystem sei bereit und robust für einen Hochlauf. Auch im Kanton Zug erhalten neu auch Personen im Alter von 16 bis 44 Jahre einen Coronaimpftermin. Alle angemeldeten älteren Erwachsene hätten einen Termin erhalten, teilte die Gesundheitsdirektion am Freitag mit. Die Impfkampagne könne deswegen für die breite Bevölkerung geöffnet werden.

11:35 Stadt Zürich schafft Impf-Angebot für Randständige Auch Obdachlose oder Sans-Papiers sollen die Möglichkeit erhalten, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Geplant ist ein möglichst niederschwelliges Angebot in zwei bekannten Anlaufstellen, der Meditrina vom Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) und dem Ambulatorium Kanonengasse. «Ein Impfzentrum ist zu hochschwellig», begründet Stadtarzt Daniel Schröpfer den Sonderweg. Die beiden Anlaufstellen seien bereits jetzt mit der Betreuung von Randständigen beauftragt und würden die betroffenen Menschen gut kennen. Das neue Impfangebot soll anfangs Juni bereit sein.

10:59 England lockert Massnahmen trotz Mutation England hält trotz des Auftauchens einer indischen Variante des Coronavirus’ an den Plänen für eine schrittweise Aufhebung der Beschränkungen fest. Es gebe in einigen Regionen, in denen die Infektionszahlen stiegen, Besorgnis wegen der Variante, sagt der für die Impfkampagne verantwortliche Staatssekretär Nadhim Zahawi dem Sender Sky News. Doch es gebe keinen Beweis dafür, dass B.1.627.2 sich stärker auf die Menschen auswirke oder dass Impfstoffe nicht dagegen wirkten. Die Impfstoffe seien wirksam. Der Plan, mit der Öffnung zu beginnen, bleibe bestehen.

9:51 Wallis impft alle Personen ab 16 Jahren Der Kanton Wallis öffnet den Zugang zur Corona-Impfung für die gesamte Bevölkerung ab 16 Jahren. Personen unter 50 Jahren, die sich bereits bei einem Impfzentrum registriert haben, erhalten in Kürze ihre Impftermine. Die Termine sind abhängig von der verfügbaren Anzahl Dosen und Plätze. 134'000 Dosen wurden im Wallis an Praxisärzte, Impfzentren und Apotheken verteilt. Um die Impfgeschwindigkeit zu erhöhen, werden ausserdem fünf neue Impfzentren eröffnet: in Siders, Gampel sowie ab Montag in Haute-Nendaz, Saxon und Vouvry. Diese ergänzen die Kapazitäten der bereits bestehenden Impfzentren in Brig, Sitten, Martinach und Collombey.

8:52 Sinkende Fallzahlen in Deutschland Das deutsche Robert-Koch-Institut meldet 11'336 neue Positiv-Tests. Das sind 7149 weniger als am Freitag vor einer Woche als 18’485 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 96.5 von 103.6 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100’000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 190 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 85’848. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3'577’040 Millionen Corona-Tests positiv aus. Legende: In Deutschland gehen die Fallzahlen langsam zurück. Keystone

8:18 Hunderttausende Neuinfektionen in Indien In Indien verzeichnet das Gesundheitsministerium 343’144 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionsfälle steigt damit auf 24.05 Millionen. Allein in dieser Woche verzeichnen die Behörden 1.4 Millionen weitere Ansteckungsfälle und mehr als 16’000 Tote. Die Dunkelziffer in dem Land mit seinen mehr als 1.36 Milliarden Einwohnern dürfte Experten zufolge deutlich höher sein.

7:11 WHO glaubt, Pandemie hätte verhindert werden können Hätte die Corona-Pandemie ganz anders verlaufen können? «Die Situation, in der wir uns heute befinden, hätte verhindert werden können», konstatierten die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingesetzten Experten. Ein «toxischer Cocktail» aus Zaudern, fehlender Vorbereitung und Reaktion auf die Krise sei für das dramatische Ausmass verantwortlich, erklärte die Ko-Präsidentin des Gremiums, Ellen Johnson Sirleaf. An den Folgen einer Corona-Infektion starben weltweit inzwischen mindestens 3.3 Millionen Menschen. Staatliche Institutionen hätten vielerorts «versagt in der Aufgabe, Menschen zu schützen», heisst es in dem Bericht. Zudem hätten Erkenntnisse der Wissenschaft leugnende Staats- und Regierungsschefs beziehungsweise andere Verantwortliche das Vertrauen in die nötigen Massnahmen zersetzt.

5:21 Schweiz: Gastgewerbe hat 2020 über 40'000 Stellen verloren Das Schweizer Gastgewerbe hat im letzten Jahr wegen der Betriebsschliessungen im Zuge der Corona-Pandemie über 40'000 Stellen verloren. Besonders hart getroffen hat es jene Restaurants, die auf den Geschäftstourismus angewiesen sind. Die Auswirkungen des zweiten Lockdowns seien in der vom Seco erhobenen Zahl verlorener Stellen noch nicht enthalten, sagte Casimir Platzer, Präsident des Dachverbandes Gastrosuisse, in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Seither dürften mindestens 10'000 weitere Stellen verloren gegangen sein. Eine Umfrage von Gastrosuisse Anfang März hatte ergeben, dass zwei Drittel der rund 3500 befragten Mitglieder finanzielle Probleme hätten. Fast 20 Prozent gaben an, dass sie auf unbestimmte Zeit geschlossen blieben. Eine weitere Umfrage im April zeige, dass sich die Zahl betroffener Betriebe verringert habe. Das könne mit den Härtefallgeldern zu tun haben, die in der Zwischenzeit ausbezahlt worden seien. «Wir rechneten mit einem Rückgang der Lohnsumme von 10 bis 15 Prozent. Vermutlich lagen wir damit nicht schlecht», sagte Platzer weiter. Legende: Jene Gastrobetriebe, die auf den Geschäftstourismus oder auf Veranstaltungen und Anlässe angewiesen seien, hätten am meisten unter der Krise gelitten. Ebenso die Destinationen, die auf Fernmärkte ausgerichtet seien. Glimpflicher davongekommen seien ein Teil der Bergdestinationen sowie See- und ländliche Gebiete. Keystone

4:59 Deutschland: Aussenminister lehnt weitere Rückholaktion für Reisende ab Der deutsche Aussenminister Heiko Maas hat eine erneute Rückholaktion abgelehnt, sollten Touristinnen und Touristen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie auf ihren Reisen in anderen Ländern stranden. Wenn sich in bestimmten Ländern die Pandemielage verschlechtere, dürfe dies heute niemanden mehr überraschen, sagte Maas in einem Interview mit der Funke Mediengruppe. Alle hätten oder sollten bislang genug Erfahrungen mit dem Virus gemacht haben und auch Reisebüros und Fluggesellschaften hätten sich inzwischen auf eine solche Situation einstellen können. Legende: Botschaften und Konsulate würden dennoch mögliche gestrandete Personen unterstützen, so der deutsche Aussenminister Heiko Maas weiter. Keystone/Archiv

2:22 Deutschland: Virologe warnt vor vierter Welle im Herbst Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hat in Deutschland davor gewarnt, die Corona-Krise schon für beendet zu erklären. «Es könnte sein, dass wir eine vierte Welle erleben im Herbst», sagte Streeck dem Nachrichten-Magazin «Focus». «Die Zeit bis dahin sollten wir nutzen, die Strukturen und Prozesse zu optimieren.» Der 43-Jährige hielte es für «sehr hilfreich», wenn «für die nächste Pandemie» auf Bundesebene eine Art Pandemierat eingerichtet würde. Legende: Weiter sagte er Hendrik Streeck, dass in einem solchen interdisziplinären Gremium dann neben Wirtschaftswissenschaftlerinnen, Soziologen oder Demoskopinnen auch Intensivmedizinerinnen und andere Praktiker eine Rolle spielen sollten. Keystone/Archiv

0:36 Trotz Pandemie: Indiens Regierung baut prestigeträchtiges Parlament Trotz der schweren Corona-Pandemie in Indien lässt die Regierung weiter an einem neuen Parlamentsgebäude und anderen administrativen Gebäuden bauen. Zwölf Oppositionsparteien kritisierten dafür in einem Schreiben Premierminister Narendra Modi und forderten ihn auf, das Projekt zu stoppen. Das Geld solle besser für die Beschaffung von Sauerstoff und Impfstoff verwendet werden. Indien erlebt derzeit eine heftige zweite Corona-Welle, die die Krankenhäuser überlastet. Im Brief forderten Oppositionsparteien auch kostenloses Essen für Arme, Gratisimpfungen und ein Aus für die umstrittenen Gesetze zur Liberalisierung der Landwirtschaft, die Anfang des Jahres zu massiven Bauernprotesten geführt hatten. Für die Regierung von Modi ist das 2.52 Milliarden-Franken-Projekt (rund 200 Milliarden Rupien) wichtig fürs Prestige: Es soll zur 75-Jahr-Feier der Unabhängigkeit der grössten Demokratie der Welt 2022 fertig sein. Die Arbeiten gehen trotz eines Lockdowns weiter, während die meisten anderen Bauprojekte gestoppt sind. Legende: Die Kritik an Narendra Modis Umgang mit der Pandemie wächst. Dieses Jahr erlaubte er grosse Wahlkampfveranstaltungen und ein Pilgerfest mit Millionen Gläubigen. Keystone/Archiv

21:33 Amazon bietet 100 Dollar Impfprämie Amazon, der weltgrösste Online-Händler, setzt seine massive Offensive für mehr Angestellte fort: In den USA und in Kanada sollen 75’000 neue Mitarbeiter für die Lager- und Lieferlogistik eingestellt werden. Dabei bietet der Konzern nach eigenen Angaben 100 Dollar Prämie für Mitarbeitende, die bereits gegen Corona geimpft sind. Die Pandemie hat die Nachfrage nach Lieferdiensten stark steigen lassen. Amazon hat bereits im vergangenen Jahr Hunderttausende neu eingestellt.

20:39 US-Behörde empfiehlt Aufhebung von Maskenpflicht für vollständig Geimpfte In den USA gibt es neue Empfehlungen der Seuchenschutzbehörde CDC für vollständig Geimpfte. Demnach soll die Maskenpflicht für diesen Personenkreis unter freiem Himmel und in den meisten Innenräumen entfallen. Gleiches soll für Abstandsregeln gelten. UPDATE: If you are fully vaccinated against #COVID19, you can resume activities without wearing a mask or staying 6 feet apart, except where required by federal, state, local, tribal or territorial laws, incl. local business and workplace guidance. More: https://t.co/FJMon7WlFO — CDC (@CDCgov) May 13, 2021