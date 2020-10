Seit Samstag gilt im gesamten Land wieder eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit – sogar im Freien. Zudem dürfen an Feiern maximal 75 Menschen teilnehmen. In sogenannten roten Zonen sind die Auflagen strenger, unter anderem müssen Bars und Restaurants um 22.00 Uhr schliessen.

Seit Beginn der Pandemie gab es in Polen 2972 Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung.

Das polnische Gesundheitsministerium meldet am Samstag 5300 neue Fälle. Innerhalb von 24 Stunden starben 53 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hatte in Italien am Freitag die Schwelle von 5000 Fällen überschritten und damit wieder die Höhe vom März erreicht. Besonders besorgt waren die Behörden in der lombardischen Hauptstadt Mailand, wo die Zahlen sprunghaft stiegen. Die Behörden zählten insgesamt 5372 neue Ansteckungen. Ausserdem wurden 28 neue Covid-Tote registriert.

Italiens Regierung bereitet laut Medienberichten eine erneute Verschärfung der Anti-Corona-Massnahmen vor, um den steilen Anstieg der Ansteckungszahlen zu bremsen. Rom plane ein striktes Verbot von Gruppen im Freien vor Bars und Restaurants, hiess es am Samstag in verschiedenen italienischen Zeitungen. Ausserdem solle die Teilnehmerzahl für private Feiern stark begrenzt werden. Damit wolle Rom einen zweiten grossen Lockdown vermeiden.

Die deutsche Fussball-Nationalmannschaft hat ihre Rückreise aus dem Corona-Risikogebiet Kiew nach dem Nations-League-Spiel am Samstagabend gegen Gastgeber Ukraine vorverlegt. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw spart sich eine weitere Übernachtung und wird noch in der Nacht nach Deutschland zurückfliegen. Die Ankunft in Köln ist gegen 4.00 Uhr geplant. Das teilte der Deutsche Fussball-Bund mit. Am Dienstagabend trifft Deutschland in der Nations League auf die Schweiz.

Der Widerstand des Weissen Hauses dürfte sich aber in Grenzen halten, denn in den meisten Verkehrsmitteln und öffentlichen Gebäuden gibt es eine Maskenpflicht – auch wenn es dazu keine einheitliche Regelung für alle 50 Bundesstaaten gibt.

US-Präsident Donald Trumps Regierung habe den Vorschlag der Behörde aber abgelehnt, wie die «New York Times» am Freitagabend unter Berufung auf zwei Beamte berichtete. Die Anordnung einer Maskenpflicht sei Sache der Bundesstaaten und Kommunen, die die Corona-Lage vor Ort am besten einschätzen könnten, wurde ein Vertreter des Weissen Hauses zur Begründung zitiert. Die Vorschrift sollte demnach auch für alle Bahnhöfe und Flughäfen gelten.

Die US-Regierung hat laut einem Bericht der «New York Times» eine Anordnung zur Maskenpflicht in allen öffentlichen und kommerziellen Verkehrsmitteln verhindert. Die von der Gesundheitsbehörde CDC vorbereitete Regelung sollte in Bussen, Zügen, U-Bahnen und Flugzeugen sowohl für Passagiere als auch Bedienstete gelten, wie die Zeitung erläuterte.

Der rasante Anstieg der Corona-Infektionszahlen in der Schweiz macht den Mitgliedern der Coronavirus-Taskforce des Bundes Sorgen. Durch das Einhalten der Schutzmassnahmen könnten alle zur Senkung der Ansteckungszahlen beitragen, sagt Präsident Martin Ackermann in der Sendung «Samstagsrundschau» von Radio SRF.

Bern schickt weniger Leute in Quarantäne

Die Berner Behörden haben die am Freitagabend vermeldete Zahl der Quarantänefälle nach Barbesuchen nach unten korrigiert. Rund 400 Personen können demnach aufatmen. Am Freitagabend hatte der Kanton vermeldet, dass 1394 Personen nach dem Besuch dreier Clubs und Bars in Bern wegen eines Coronafalles in Quarantäne müssen. Am meisten Fälle verzeichnete die Cuba Bar mit 1009 Betroffenen. Nun kam für 374 Gäste der «Cuba Bar Bern» Entwarnung, sie müssen doch nicht in Quarantäne. Wie kam das?

Es habe Unklarheiten bei den Daten gegeben, die der Kanton von der Bar bekommen habe, sagt Gundekar Giebel, Sprecher der bernischen Gesundheitsdirektion: «Was vor allem fehlte, waren Angaben dazu, wann die Gäste den Club verlassen haben. Darum betraf die Quarantäne zuerst alle, die am Wochenende in der Bar waren.» Nun habe sich der Informatiker der App die ganze Nacht mit den Daten beschäftigt und 374 Personen eruieren können, die nicht im kritischen Zeitraum in der Bar waren.

Die Bar bleibt geschlossen, bis für den Kanton die offenen Fragen zur Erfassung der Kontaktdaten geklärt sind. Bei den anderen beiden betroffenen Clubs seien die Gästedaten einwandfrei gewesen. Von der Cuba Bar müssen nun 635 Gäste in Quarantäne. Rechnet man die Betroffenen in den anderen beiden Bars dazu, müssen wegen einer positiv getesteten Person insgesamt 1020 statt 1394 Nachtschwärmer in Quarantäne.