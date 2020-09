Der Ticker startet um 6:03 Uhr

20:15 Frankreich setzt auf Risiko Die Medienkonferenz des französischen Premierministers Jean Castex ist mit Spannung erwartet worden. Nachdem vergangene Woche beinahe 50’000 Neuinfektionen gezählt wurden, hat Frankreichs Wissenschaftsrat Alarm geschlagen: Die Abstandsregeln würden nicht ausreichend eingehalten – die Regierung müsse in den kommenden zehn Tagen strengere Massnahmen durchsetzen. Doch die blieben heute aus. Stattdessen appellierte Premierminister Castex an die Eigenverantwortung der Bevölkerung und gab die Entscheidung für strengere Regelungen an die Präfekten in den Regionen ab. Nur eine Woche nach der Vorstellung des 100 Milliarden Euro teuren Hilfspakets für die Wirtschaft will Frankreich einen erneuten Lockdown verhindern. Dies trotz der besorgniserregenden Entwicklung, vor allem in den Metropolen Marseille, Bordeaux und auch in Paris. Ob diese Risiko-Strategie aufgeht, bleibt offen, denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass Eigenverantwortung allein nicht reicht, die Pandemie in Frankreich erfolgreich einzudämmen.

16:46 Nidau (BE): Kita und Schulklasse unter Quarantäne Das Bernische Kantonsarztamt hat in Nidau zwei Kita-Gruppen und eine Schulklasse unter Quarantäne gestellt. Betroffen ist die Kindertagesstätte Himmelchen, wie die bernische Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion mitteilte. Die Kinder hatten Kontakt zu zwei Betreuungspersonen, bei denen ein starker Verdacht auf eine Coronainfektion besteht. Ebenfalls in Quarantäne müssen 20 Schülerinnen und Schüler einer Schulklasse. In der Klasse waren innerhalb von zehn Tagen drei Corona-Fälle aufgetreten.

16:00 Luftfahrtbranche fordert Testzentren und verkürzte Quarantänepflicht Der Luftfahrtverband Aerosuisse fordert Coronavirus-Testzentren an den Schweizer Flughäfen für ankommende und abfliegende Passagiere. Falle ein Resultat negativ aus, müsse die Quarantänepflicht verkürzt oder aufgehoben werden. Die Luftfahrt befinde sich wegen der Corona-Pandemie weiterhin in der grössten Krise ihrer Geschichte, teilte Aerosuisse mit. Zwar seien ihre Strukturen mit Bundeshilfe gesichert worden. Doch nach einem erfolgreichen Neustart im Sommer seien die Buchungszahlen wegen der uneinheitlichen Massnahmen der verschiedenen Länder wieder eingebrochen. Denn die «sehr kurzfristigen Anpassungen» zum Beispiel bei der Liste der Risikoländer verunsicherten die Kunden und hätten dadurch «massive Auswirkungen auf das Buchungsverhalten». Die Fluggesellschaften ihrerseits könnten so keine Vorkehrungen treffen.

15:34 Die Entscheide des Bundesrates im Überblick Das hat der Bundesrat heute entschieden: Keine allgemeine Quarantäne bei Einreise aus Nachbarstaaten: Von Nachbarländern werden jeweils nur Regionen, die über dem Grenzwert liegen, auf die Liste der Staaten und Gebiete mit erhöhtem Ansteckungsrisiko gesetzt, nicht aber das ganze Land.

Grenzregionen können von der Aufnahme in die Liste ausgenommen werden. Damit will der Bundesrat «einerseits den zum Teil stark steigenden Infektionszahlen und andererseits der engen Verflechtung in den Grenzregionen» Rechnung tragen. Die angepasste Verordnung tritt am 14. September in Kraft.

Ausnahmen von der Quarantänepflicht: Ausgenommen von der Quarantänepflicht sind neu auch Kulturschaffende nach einem kulturellen Anlass, Sportlerinnen und Sportler nach einem Wettkampf sowie Teilnehmende von Fachkongressen. Voraussetzung dafür ist, dass für die betreffende Veranstaltung im Ausland ein spezifisches Schutzkonzept erarbeitet und umgesetzt wird. Von der Quarantänepflicht befreit sind zudem Personen, die aus beruflichen oder medizinischen Gründen notwendig und unaufschiebbar in ein Risikogebiet reisen müssen. Voraussetzung ist, dass der Aufenthalt im Ausland nicht mehr als fünf Tage dauert und ein Schutzkonzept erstellt und umgesetzt wird.

Verlängerung des Erwerbsersatzes: Der Bundesrat hat an seiner Sitzung ebenfalls beschlossen, in gewissen Bereichen den Erwerbsersatz zu verlängern. Dies betrifft etwa Selbständigerwerbende in der Veranstaltungsbranche bei einem Veranstaltungsverbot oder bei behördlich angeordneten Betriebsschliessungen. Auch Personen, die in die Quarantäne müssen, weil sie aus einem Land eingereist sind, das neu auf der Quarantäneliste steht, können Anspruch geltend machen und schliesslich auch Eltern, die ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen müssen, weil die Kinderbetreuung nicht mehr gewährleistet ist.

Bund senkt Preise für Coronatests: Ein Test kostet neu 82 statt 95 Franken, der Antikörpertest 25 statt 39 Franken. Der Bund bezahlt jedoch nur die medizinisch indizierten Tests. Das bedeutet, wenn ein Arzt oder eine Ärztin den Test als notwendig erachtet. Arbeitgeber, die sicherheitshalber ihre Angestellten testen, müssen dies aus der eigenen Tasche bezahlen.

15:25 Keine Kapazitätsgrenzen erreicht Sind die Kantone schon bei den Kapazitätsgrenzen für Tests angekommen? Dafür gebe es keine Signale aus den Labors, so Stefan Kuster vom BAG. 00:22 Video Stefan Kuster: «Wir haben keine Signale aus den Labors, dass die Testkapazitäten nicht ausreichen» Aus News-Clip vom 11.09.2020. abspielen

15:21 Berset: «Wir werden Testkapazität erhöhen» Braucht es mehr Tests? Alain Berset: «Daran arbeiten wir.» Zurzeit sind die Kapazitäten bei 25'000 Tests pro Tag. Man versuche nun diese Zahl mindestens zu verdoppeln, falls sich die Situation verschärfe – spätestens dann, wenn die saisonale Grippe ihren Höhenpunkt erreiche.

15:17 Gibt es Sanktionen für Personen, die bei der Anreise falsche Angaben machen? Es gebe auf jeden Fall nicht mehr Kontrollen an der Grenze, weil das bei dieser Menge an Grenzkontakten wie etwa bei Genf schlicht nicht handelbar wäre, so Berset. «Da ist Eigenverantwortung gefragt sowie die Solidarität des Einzelnen mit der Gesellschaft. Niemand will zurück zur Situation im März.» Darum müsse man an der Grenze richtige Angaben machen. Und selbständig auf gewisse Reisen verzichten.

15:16 Einige Grenzgebiete sind schon über dem Schwellenwert Es gebe Grenzregionen, die bereits jetzt über der Grenze von 60 Neuansteckungen pro 100'000 Einwohner sind, sagt Berset. Man müsse die Situation neu beurteilen, wenn sich die Zahlen «exponentiell» entwickeln würde. Trotzdem wolle man die Grenzregionen noch von der Quarantäneliste ausnehmen. Stefan Kuster vom BAG erklärt, dass die Region Tirol in Österreich sich zum Beispiel schon über dem Grenzwert befinde. Hier sei es aber gemäss Kuster auch wichtig, die Lage in den schweizerischen Grenzregionen zu beachten.

15:08 Wieso gibt es für die Grenzregionen lockere Regeln? Berset: «Wir möchten die Grenzen nicht wieder schliessen und so riesige Probleme für die Menschen schaffen. Viele sind sich ja gewohnt, ihr Leben beiderseits der Grenzen zu führen. Im Lockdown war das (die Schliessung) gerechtfertigt, aber heute sind wir nicht mehr in der gleichen Situation. Das Contact Tracing funktioniert. Es gibt Schutzkonzepte. Wir möchten in dieser Krise einen für die Menschen gangbaren Weg schaffen. Mit pragmatischen Lösungen und Regelungen.» Aber natürlich könne sich die Lage wieder ändern und in diesem Fall, müsse man die Regelungen wieder anschauen, so Berset.

15:07 Berset: «Auf Ferien in Risikogebieten verzichten» Mit der Regionalisierung der Quarantäneliste bei den Nachbarländern gehe es auch darum, die Menschen darauf hinzuweisen, auf Ferien oder andere Reisen zu verzichten. So zum Beispiel nicht nach Südfrankreich zu fahren. Das Ziel des Bundesrates sei es, mit dem Virus zu leben, ohne dass man die Kontrolle verliere. Man wolle die Grenzen nicht wieder schliessen, so der Bundesrat.

15:00 Jedes Land führt unterschiedliche Risikolisten, wieso? Berset: «Jedes Land hat andere Prioritäten, andere Perspektiven auf gewisse Regionen oder Länder und auch verschiedene Ansätze wie die Liste geführt wird. Aus der Sicht von Belgien ist die Perspektive auf Genf und das nahe Frankreich natürlich eine andere wie bei uns. Die lokalen Gegebenheiten müssen bei diesen Listen berücksichtigt werden. Wir (in der Schweiz) möchten das Leben der Menschen in den Grenzregionen nicht unnötig schwer machen und berücksichtigen deren Lebensrealität. Deswegen auch die Möglichkeit, Grenzregionen von Quarantäne-Regelungen auszunehmen.»

14:54 Verlängerung des Erwerbsersatzes Der Erwerbsausfall-Ersatz wird in bestimmten Situationen verlängert, das habe der Bundesrat entschieden. Bezüglich Selbständigen werde man noch die Beratungen des Parlaments zum Covid-Gesetz abwarten. Dort sind zahlreiche Gesetzesänderungen eingegangen, die für Selbständige mehr finanzielle Hilfe versprechen – der Bundesrat würde hier die Verordnung dann anpassen, sagt der Innenminister.

14:54 Empfehlung der Dauer der Quarantäne wird (noch) nicht angepasst Die Science-Taskforce rät aktuell nicht dazu, die Quarantänedauer von zehn Tagen zu ändern, erklärt Bundesrat Berset. Aufgrund der unklaren Datenlage zur Wirkung der Quarantäne und zur Frage wie viele Tage man infektiös bleibe, würden in vielen Ländern die Quarantänemassnahmen unterschiedlich umgesetzt.

14:50 Keine verstärkten Grenzkontrollen Gesundheitsminister Alain Berset stellte klar, dass mit dem neuen Quarantäneregime mit den Nachbarländern keine zusätzlichen Kontrollen an der Grenze eingeführt werden. «Das wäre unrealistisch.» Der Bundesrat habe eine pragmatische Lösung gesucht, sagte Berset. Er habe sich mit den Regierungen der Nachbarländer ausgetauscht. «Wir schauen immer, was andere machen.» Gleichzeitig gab er zu, dass die Behörden nicht alles kontrollieren könnte. Schliesslich sei jede und jeder Einzelne für die Eindämmung der Krise mitverantwortlich. Nach wie vor gelte: «Verzichten Sie wenn möglich auf Reisen in Risikogebiete.» 00:39 Video Berset: «Keine verstärkten Grenzkontrollen» (französisch) Aus News-Clip vom 11.09.2020. abspielen

14:48 Paris und Wien auf Quarantäneliste ab Montag Nichts ändert sich für Rückkehrer aus Risikogebieten, die sich nicht in der Nähe der Schweiz befinden. Sie müssen nach wie vor in Quarantäne. Das gilt auch für Reisende aus neun von 13 europäischen Regionen Frankreichs, darunter Paris oder die Côte d'Azur, oder das österreichische Bundesland Wien. Der Bundesrat hat diese Liste am Freitag aktualisiert, Link öffnet in einem neuen Fenster. Ab Montag soll sie gelten. Neu sind auch die Kanarischen Inseln auf der Quarantäneliste. Damit ist ganz Spanien auf der Liste. 00:30 Video Berset: «Neun Regionen Frankreichs und Wien auf der Liste» (französisch) Aus News-Clip vom 11.09.2020. abspielen

14:45 Berset: «Wir beobachten die Zahlen in Frankreich sehr eng» Zurzeit stiegen zwar die Fallzahlen, aber die Anzahl Hospitalisationen und Todesfälle steigen zurzeit nicht, sagt der Gesundheitsminister. Er führt Genf als Beispiel dafür an, dass die Situation stabilisiert werden könne. Man beobachte die steigenden Zahlen in Frankreich sehr eng, so Berset. Es gebe auch andere Länder in Europa, die über diesem Grenzwert liegen. Seit zwei Wochen stelle sich die Frage, ob man Frankreich deshalb auf die Risikoliste setzen müsse. Bei den Nachbarländern müsse man wegen des wirtschaftlichen und kulturellen Austausches, aber auch wegen den grenzüberschreitenden Lebensräumen, eine pragmatische Lösung finden, so der Gesundheitsminister. Deshalb setze man Regionen auf die Liste und nicht ganze Nachbarstaaten. Andere Länder hätten das ähnlich gemacht, so Belgien und Deutschland. Man nehme deshalb Grenzregionen von den Quarantäneregeln aus, könne diese aber – sollte es hier starke Steigerungen geben – trotzdem wieder auf die Liste tun.

