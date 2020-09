In ihrer dringlichen Interpellation wollen die Parteien deshalb vom Regierungsrat wissen, ob im Sex-Milieu nicht besser ein System wie in den Clubs angewendet werden sollte, wo seit einigen Superspreader-Events eine Ausweispflicht herrscht. Nach einem positiven Corona-Fall in einer Kontakt-Bar an der Langstrasse mussten sich Anfang September 50 Frauen in Quarantäne begeben.

Nach dem Corona-Ausbruch im Zürcher Sex-Milieu muss sich nun der Regierungsrat mit dem Thema befassen. GLP, EVP und Grüne wollen unter anderem wissen, ob das Contact Tracing an einem solchen Ort überhaupt funktioniert. Das Contact Tracing gilt auch in Bordellen: Freier müssen ihren Namen und ihre Kontaktdaten angeben, bevor sie sich einer Frau nähern dürfen. GLP, EVP und Grüne fragen sich in einer dringlichen Interpellation allerdings, ob das tatsächlich funktioniert. Schliesslich bleiben wohl viele Kunden lieber anonym.

«Wir sind in der besonderen Lage. Der Lead für konkrete Massnahmen liegt weiterhin bei den Kantonen. Für die ansteigenden Fallzahlen in Genf ist daher auch der Kanton zuständig», sagt Kuster. «Die Hospitalisationszahlen sind stabil, weil die Altersverteilung immer noch in einem Bereich ist, in dem vor allem jüngere Personen betroffen sind, die deutlich seltener hospitalisiert werden.»

Wo steht der Bund in den Verhandlungen um weitere Impfdosen, fragt eine Journalistin. Es seien mehrere Millionen Dosen, um die es gehe, antwortet Masserey. Konkreteres könne man dazu derzeit nicht sagen. Das Problem sei auch, dass diese Impfdosen nicht vor November oder Dezember ankommen würden. «Die Verhandlungen um Impfstoffe werden weitergeführt», so Masserey.

Mit den Grenzkantonen in der Schweiz werde weiterhin ein Austausch zu den Nachbarländern gepflegt, sagt Stefan Kuster. Der Bundesrat treffe in Bezug auf Frankreich und ein mögliches Erfassen auf der Schweizer Risikoliste in den nächsten Tagen eine Entscheidung.

Nach wie vor seien Genf, Waadt und Zürich die Corona-Hotspots, dort träten die meisten der gemeldeten Infektionen auf, erklärt Stefan Kuster. Aber auch in den Kantonen Freiburg und Bern gebe es mehr Fälle als in anderen Kantonen.

10:45

Hochrechnung: Deutlich mehr US-Bürgerinnen und Bürger sind infiziert

In den USA haben sich einer Hochrechnung zufolge zu Beginn der Corona-Pandemie wohl rund neun Mal so viele Menschen mit dem Virus infiziert als nach den offiziellen Statistiken bekannt. Im Zeitraum von etwa Mitte Januar bis Mitte April habe es im Land womöglich bereits rund sechseinhalb Millionen Fälle gegeben, schreiben Wissenschaftler von der University of California in Berkeley im Fachjournal «Nature Communications». Offizielle Statistiken geben für diesen Zeitraum 721'245 Fälle an. In den USA leben rund 330 Millionen Menschen.

Eine deutliche Dunkelziffer bei den Corona-Zahlen gibt es nach Experteneinschätzung auch in etlichen anderen Ländern, zum Beispiel auch in Indien und Brasilien. Die tatsächliche Lage spielen die Werte daher nur bedingt wider. Vergleiche zwischen Ländern nach den offiziellen Statistiken haben zudem nur eingeschränkt Aussagekraft.

Die Differenz liege in den USA unter anderem in der geringen Zahl von Tests begründet, so die Forscher. Zudem hätten nicht alle Tests akkurate Ergebnisse geliefert.