Die Niederlande haben auch die letzten Corona-Massnahmen abgeschafft. Seit Mittwoch müssen Passagiere in öffentlichen Verkehrsmitteln keine Maske mehr tragen. Auch die Testpflicht für Nachtclubs und Grossveranstaltungen ohne feste Sitzplätze entfällt, wie die Regierung beschlossen hatte. Vor etwa zwei Jahren war die Maskenpflicht in Bus und Bahn eine der ersten Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.

Masken müssen zwar wegen internationaler Vereinbarungen weiterhin auf Flughäfen und in Flugzeugen getragen werden. Aber Fluggesellschaften erklärten bereits, dass sie dies nicht kontrollieren würden.

Die Regierung rät dazu, allgemeine Hygieneregeln zu befolgen wie Händewaschen und Räume lüften. Bei Symptomen sollen sich Menschen testen lassen und bei einem positiven Ergebnis zu Hause bleiben.

12:13 Drosten: Ganz ohne Massnahmen geht es nicht Der Virologe Christian Drosten rechnet damit, dass auch in den kommenden Jahren im Herbst Massnahmen gegen das Coronavirus notwendig sein werden. Grund sei die fehlende Herdenimmunität, sagt er der Wochenzeitung «Die Zeit». «So viele Infektionen, wie man für eine Gemeinschaftsimmunität wie bei Influenza braucht, kann man in einem Sommer gar nicht haben.» Es werde Jahre dauern, darum werde man auch noch jahrelang mit relativ milden Massnahmen im Herbst und Winter die Inzidenzen kontrollieren müssen. Als milde Massnahme sieht der Forscher von der Berliner Charité, der dem Corona-Expertenrat der deutschen Bundesregierung angehört, unter anderem das Tragen von Masken in geschlossenen Räumen. Für nötig hält er auch Auffrischungsimpfungen für Risikogruppen.

10:51 Armeeapotheke: Fast 100 Millionen Franken für Pandemie Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat die Armeeapotheke von Juli 2020 bis Dezember 2021 medizinische Güter im Umfang von 96 Millionen Franken für das hiesige Gesundheitswesen beschafft. Dies geht aus dem zweiten Beschaffungsbericht der Armee, Link öffnet in einem neuen Fenster hervor. Die Armeeapotheke habe unter anderem rund 29 Millionen Franken für Testungsmaterial ausgegeben und rund 16 Millionen Franken für FFP2-Masken, schreibt das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS in einer Medienmitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. In derselben Periode seien rund 14 Millionen Franken für die Bewirtschaftung des Schutzmaterials und der Impfstoffe aufgewendet worden. «Die Bewirtschaftung insbesondere der Impfstoffe erwies sich als kostenintensiv, da die notwendigen Infrastrukturen teilweise neu geschaffen, respektive ausgebaut und optimiert werden mussten», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Beschaffungen, die nach Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) erfolgen, sind laut dem VBS noch nicht abgeschlossen. Audio Aus dem Archiv: Nationalrat nimmt Maskenbeschaffung unter die Lupe 02:50 min, aus Echo der Zeit vom 21.02.2022. abspielen. Laufzeit 02:50 Minuten.

9:43 Pandemiestress führt nicht zu Long-Covid-Symptomen Langanhaltende neurologische und körperliche Symptome, die typisch für Long Covid sind, kommen bei Infizierten signifikant häufiger vor als bei noch nie positiv getesteten Personen. Verantwortlich dafür ist demnach nicht der Pandemiestress, wie aus der vierten, im Rahmen der «Swiss Corona Stress Study», Link öffnet in einem neuen Fenster durchgeführten Untersuchung im November 2021 hervorgeht. Über 11'000 Personen aus der ganzen Schweiz wurden für die Studie befragt. Rund 1500 Teilnehmende hatten sich mit Corona infiziert, etwa 750 von ihnen bereits neun Monate oder länger vor der Umfrage. Die Kontrollgruppe der nie positiv Getesteten bestand aus etwa 9500 Personen. Bei den Studienteilnehmenden, bei denen die Infektion mindestens neun Monate zurücklag, zeigten sich die grössten Unterschiede im Vergleich zur Kontrollgruppe hinsichtlich Geruchs- und Geschmacksverlust, schneller körperlicher Erschöpfung und Fieber. Auch Muskelschmerzen, Atembeschwerden, Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme, Schwindel und Müdigkeit kam bei den Covid-19-Betroffenen häufiger vor. Wie die Studie nahelegt, ist die Corona-Infektion verantwortlich für diese Häufung. Sie lasse sich nicht auf die psychische Belastung der Pandemie zurückführen. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit anderen Studien zu Long Covid. 02:17 Video Aus dem Archiv: Expertentipps zum Umgang mit Long Covid Aus Puls vom 07.03.2022. abspielen

6:56 Neuseeland streicht Impfpflicht für gewisse Berufe In Neuseeland stehen Lockerungen der Corona-Massnahmen bevor: Schon diesen Freitag entfällt die Begrenzung der Besucherzahl im Freien auf 100 Personen. Die Obergrenze von 100 Personen in Innenräumen wird auf 200 Personen angehoben. Ab dem 4. April müssen Menschen nicht mehr geimpft sein, um Läden, Restaurants oder Bars zu besuchen, teilte Premierministerin Jacinda Ardern mit. Auch das Scannen von QR-Barcodes an diesen Orten sei dann nicht mehr erforderlich. Für einige Arbeitnehmende – darunter Lehrerinnen und Lehrer, Polizeibeamte sowie Kellnerinnen und Kellner – entfällt die Impfpflicht, während sie beispielsweise für Beschäftigte im Gesundheitsbereich noch bestehen bleibt. In vielen Innenräumen und auch im öffentlichen Verkehr gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Über 95 Prozent der neuseeländischen Bevölkerung ab 12 Jahren haben mittlerweile zwei Impfungen erhalten.

1:43 Ex-US-Aussenministerin Hillary Clinton positiv auf Corona getestet Die frühere US-Präsidentschaftskandidatin und einstige Aussenministerin Hillary Clinton hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Ein Test sei positiv ausgefallen und sie habe die Symptome einer milden Erkältung, schrieb die 74-Jährige am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter. Sie fühle sich gut und sei «dankbarer als je zuvor» für den Schutz der Impfungen, die vor schweren Krankheitsverläufen schützten. Bei ihrem Mann, dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton (75), sei ein Corona-Test negativ gewesen und er fühle sich gut. Die Familie werde sich zuhause isolieren und sei dankbar für «Filmempfehlungen», schrieb sie weiter.

22:08 Taskforce-Chefin: «Die Wissenschaft braucht es definitiv weiter» Die Fachexperten des Bundes informierten heute zum 100. Mal zur aktuellen Corona-Lage – überzeugt, dass es auch das letzte Mal sein sollte. Ende März legt auch die Covid-Taskforce nach zwei Jahren ihre Arbeit nieder. Damit endet auch eine intensive Phase für Tanja Stadler, die Leiterin der Taskforce. Zahlen sammeln, Grafiken erklären, die Balance finden zwischen Warnen und Beruhigen. Im SRF-Interview blickt Stadler auf ihre Tätigkeit zurück und äussert sich zu den weiteren Entwicklungen. So brauche es die Wissenschaft auch weiterhin, beispielsweise bezüglich Long Covid und Langzeitfolgen bei der psychischen Gesundheit. Da brauche es noch sehr viel Forschung. 05:03 Video Interview mit Corona-Taskforce-Chefin Tanja Stadler Aus Tagesschau am Vorabend vom 22.03.2022. abspielen

21:06 Spanien verzichtet auf Isolation bei nur leichter Corona-Infektion Corona-Infizierte ohne oder mit nur leichten Krankheitssymptomen müssen sich in Spanien in der Regel ab Montag nicht mehr in häusliche Isolation begeben. Das vereinbarte das Gesundheitsministerium in Madrid mit den autonomen Gemeinschaften des Landes, wie das Ministerium mitteilte. Nur bei gefährdeten Personengruppen sollten die bisherigen Massnahmen weiter gelten. Dazu würden alle Menschen über 60 sowie solche mit einer Immunschwäche gezählt, ausserdem Schwangere und Mitarbeiter des Gesundheitswesens. Auch die bisherige Test- und Meldepflicht bei einer möglichen Corona-Infektion entfalle, ausser bei besonders schweren Fällen. Damit werde Corona zu einer normalen Krankheit wie etwa eine Grippe, schreibt die Zeitung «El País».

19:00 Biden-Sprecherin positiv getestet Vor der geplanten Europa-Reise von US-Präsident Joe Biden wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat sich dessen Sprecherin Jen Psaki erneut mit dem Coronavirus infiziert. Psaki teilte mit, sie sei am Dienstag positiv getestet worden und werde den Präsidenten nicht mehr nach Europa begleiten. Biden selber wurde ebenfalls am Dienstag getestet, sein PCR-Test war negativ. Sie habe am Montag zwei Treffen mit dem Präsidenten gehabt, dabei jedoch Abstand gehalten. Nach den Richtlinien der Gesundheitsbehörde CDC gelte Biden daher nicht als «enger Kontakt». Weiter hiess es in Psakis Mitteilung, dank der Impfung habe sie nur leichte Symptome. Sie werde von zu Hause aus arbeiten und plane, nach einer fünftägigen Isolationszeit und einem negativen Test persönlich an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Psaki war bereits im vergangenen Herbst an Covid erkrankt. Sie hatte auch damals angegeben, nur milde Symptome zu haben. Legende: Keystone

18:32 Italien beklagt in Europa zweitmeiste Todesopfer Die italienischen Gesundheitsbehörden meldeten am Dienstag 96'365 Neuinfektionen und 197 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Italien hat insgesamt seit Pandemiebeginn 158'101 Corona-Tote registriert – das ist in absoluten Zahlen die zweithöchste Zahl in Europa nach Grossbritannien und die achthöchste der Welt. Italien hat bisher insgesamt 13'99 Millionen Neuinfektionen gemeldet.

17:54 Arbeitsmarkt: Zahl der Erwerbstätigen steigt im 4. Quartal Der Schweizer Arbeitsmarkt hat sich im letzten Quartal des vergangenen Jahres weiter von der Corona-Pandemie erholt. Die Zahl der Erwerbstätigen nahm von Oktober bis Dezember 2021 weiter zu, entsprechend sank die Quote der Arbeitslosen. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg in der Berichtsperiode gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um 1.1 Prozent auf 5.18 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik bekanntgab. Saisonbereinigt – also zum Vorquartal – belief sich die Zunahme auf 0.6 Prozent. Eine unterschiedliche Entwicklung zeigte sich bei Schweizern und Ausländern: Die Wachstumsrate bei den Erwerbstätigen mit Schweizer Nationalität war mit 0.6 Prozent viel geringer als jene der ausländischen Erwerbstätigen, deren Zahl um 2.1 Prozent anstieg. Dabei war die Zunahme laut BFS bei Grenzgängern, die über einen Ausweis G verfügen, mit 4.4 Prozent am stärksten.

17:01 Deutscher Bundespräsident mit Corona infiziert Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Ein Schnelltest und ein PCR-Test seien am Dienstag positiv ausgefallen, teilte eine Sprecherin mit. «Die Symptome sind mild.» Steinmeier und seine Frau hätten sich umgehend in häusliche Isolation begeben. Alle engen Kontakte seien informiert worden, heisst es in einer Mitteilung. Legende: Steinmeier hat nach Angaben des deutschen Bundespräsidialamts am 12. November seine dritte Corona-Impfung erhalten. Keystone

Da sich drei der fünf Regierungsrätinnen und -räte sowie der Regierungssprecher in Covid-19-Isolation befinden, musste die Baselbieter Exekutiv am Dienstag per Videokonferenz tagen. Die Führungsfähigkeit des Regierungsrats sei aber jederzeit sichergestellt, heisst es in einer Mitteilung. Die drei isolierten Regierungsmitglieder Kathrin Schweizer (SP), Monica Gschwind (FDP) und Isaac Reber (Grüne) sowie der als Regierungssprecher amtierende zweite Landschreiber gingen ihrer Tätigkeit im Homeoffice nach, heisst es weiter. Bereits mit Beginn der Corona-Krise sei die Infrastruktur für virtuelle Sitzungen bereitgestellt worden.



15:38 Das Wichtigste des heutigen Point de Presse BA.2 dominierend: Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), sagte, dass weiterhin rund 10 Prozent der Bevölkerung potenzielle Virenträger seien und ansteckend sein könnten. «Verantwortlich für die Infektionen ist hauptsächlich die Untervariante BA.2.»

Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), sagte, dass weiterhin rund 10 Prozent der Bevölkerung potenzielle Virenträger seien und ansteckend sein könnten. «Verantwortlich für die Infektionen ist hauptsächlich die Untervariante BA.2.» Hohe Fallzahlen: Trotz aktuell hohen Fallzahlen sei für die kommenden Monate eine deutliche Reduktion der Ansteckungen zu erwarten. Durch die hohe Immunität könne man nun hohe Fallzahlen zulassen, ohne eine erneute Überlastung der Gesundheitsinstitutionen zu riskieren.

Trotz aktuell hohen Fallzahlen sei für die kommenden Monate eine deutliche Reduktion der Ansteckungen zu erwarten. Durch die hohe Immunität könne man nun hohe Fallzahlen zulassen, ohne eine erneute Überlastung der Gesundheitsinstitutionen zu riskieren. Corona-Fallzahlen nur noch wöchentlich: Mathys erklärte weiter, dass die aktuellen Corona-Kennzahlen ab April nur noch einmal wöchentlich kommuniziert werden. Jeden Dienstagnachmittag würde man die aktuellen Zahlen bekannt geben. Der heutige Point de Presse sei ausserdem der letzte geplante. Je nach Lage könne es aber auch in Zukunft solche Veranstaltungen geben.

Mathys erklärte weiter, dass die aktuellen Corona-Kennzahlen ab April nur noch einmal wöchentlich kommuniziert werden. Jeden Dienstagnachmittag würde man die aktuellen Zahlen bekannt geben. Der heutige Point de Presse sei ausserdem der letzte geplante. Je nach Lage könne es aber auch in Zukunft solche Veranstaltungen geben. Künftige Stichproben: Stichproben bei ausgewählten Menschen sollen helfen, allfällige neue Virusvarianten rechtzeitig zu erkennen.

Stichproben bei ausgewählten Menschen sollen helfen, allfällige neue Virusvarianten rechtzeitig zu erkennen. Keine zweite Auffrischungsimpfung: Das BAG und die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) empfehlen derzeit keine zweite Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus – weder generell noch für eine bestimmte Patientengruppe.

15:03 Wäre ein nationales Register bei Long Covid denkbar? Wäre ein nationales Register bei Long Covid denkbar? Dies möchte eine Journalistin wissen. «Wir stellen uns überhaupt nicht dagegen, dass Daten erhoben werden und Studien gemacht werden», erklärt Mathys. Gesundheitsdaten würden zu den sensibelsten Daten überhaupt gehören. Von daher müsse man hier vorsichtig sein, breit Daten zu sammeln. «Aber wir sind auch dafür, mehr über Long Covid zu erfahren.»

14:56 Müssen die Impfstoffe angepasst werden? Eine Journalistin möchte wissen, ob die Impfstoffe noch angepasst werden müssten. «Wir wissen, dass der aktuelle Impfstoff gut wirkt», so Berger. Es werde an angepassten Impfstoffen gearbeitet.

14:53 Mathys: «Schutz vor schwerer Infektion hält länger als 4 Monate» Nach vier Monaten lässt der Schutz der ersten Auffrischimpfung nach. Wieso empfehle man denn da keine zweite Auffrischimpfung, fragt eine Journalistin. Der Impfstoff fehlt nicht und wir wollen niemandem eine zweite Auffrischimpfung verbieten», antwortet Mathys. «Der Schutz vor einer schweren Infektion hält aber länger als vier Monate an. Die aktuelle Evidenz spricht nicht dafür, dass man eine zweite Auffrischimpfung braucht nach vier Monaten.»

14:51 Wie behalten die Kantone ab April den Überblick? Wie werden die Kantone ab dem April ohne gross angelegtes Contact-Tracing arbeiten können? «Wir werden mit dem BAG in Kontakt bleiben, auch mit den Spitälern», so Hauri. Zusammen mache man eine Auslegeordnung, um zu schauen, wie die Situation im jeweiligen Kanton aussehen würde.

14:48 Sollen sich Ungeimpfte und Kinder noch impfen lassen? Ein Journalist will wissen, ob es sich für Ungeimpfte und Kinder noch immer lohnt, sich impfen zu lassen. «Ja, die Empfehlungen gelten weiterhin. Das heisst für alle ab 12 Jahren, dass sie sich zwei mRNA-Impfungen und eine Auffrischimpfungen mindestens zwei Monate danach verabreichen lassen sollen. Das bleibt so und ist die bestdokumentierte Voraussetzung für Schutz vor Covid-19», antwortet Christoph Berger, Präsident der Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif). Bei Kindern von 5 bis 11 Jahren gelte: Wer keine dokumentierte Infektion gehabt habe, solle zwei Impfdosen erhalten – aber keine Auffrischimpfung, erklärt Berger. «Die Virenlast ist bei Kindern deutlich geringer, weshalb wir da keine Auffrischimpfung empfehlen.» 01:23 Video Christoph Berger: «Unsere Impfempfehlungen bleiben bestehen» Aus News-Clip vom 22.03.2022. abspielen

