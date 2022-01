Der Ticker startet um 5:34 Uhr

22:40 Deutschland: Impfkommission empfiehlt Booster ab 12 Jahren Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland empfiehlt angesichts der rasanten Verbreitung der Omikron-Variante nun auch allen Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren eine Covid-19-Auffrischimpfung. Die dritte Impfdosis mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech sollte in einem Mindestabstand von drei Monaten zur vorangegangenen Impfung verabreicht werden, teilte die beim Robert-Koch-Institut angesiedelte Stiko am Donnerstag mit. Der Schutz vor einer Corona-Infektion durch die derzeit verfügbaren Impfstoffe nehme auch in der Altersgruppe der zwölf- bis 17-Jährigen nach wenigen Monaten ab. Bei der Omikron-Variante sei die Wirksamkeit der Impfung zudem deutlich geringer. Bisher hatte die Stiko eine Booster-Impfung nur allen Erwachsenen ab 18 Jahren empfohlen. Aktualisierte #STIKO-Empfehlung zu #COVID19 geht ins Stellungnahmeverfahren:

-Auffrischimpfung für 12 bis 17-Jährige nach mind. 3 Monaten mit #Comirnaty (#Biontech)

Optimierung der Grundimmunisierung nach 1x Janssen-Impfung weiterhin mit #mRNA-Impfstoff

21:57 Lehrerstreik in Frankreich Angesichts von Rekordzahlen bei den Neuinfektionen haben die Lehrer und Lehrerinnen in Frankreich am Donnerstag mit einem landesweiten Streik gegen das Corona-Management der Regierung an den Schulen protestiert. «Erschöpfung und Verzweiflung der gesamten Bildungsgemeinschaft haben ein noch nie dagewesenes Ausmass erreicht», heisst es in einer gemeinsamen Erklärung von elf Gewerkschaften. Bildungsminister Jean-Michel Blanquer und die Regierung hätten eine chaotische Situation verursacht. 03:10 Video Frankreichs Lehrer sind wütend Aus 10 vor 10 vom 13.01.2022. abspielen

21:11 Supreme Court blockiert Bidens «Impfpflicht light» für Firmen In den USA hat das Oberste Gericht, der Supreme Court, die Umsetzung einer von US-Präsident Joe Bidens Regierung verfügten Impf- oder Testpflicht für grössere Firmen vorerst gestoppt. Die nicht vom Parlament, sondern auf administrativem Weg erlassene Regelung, die für mehr als 80 Millionen Arbeitnehmer gelten würde, überschreite wahrscheinlich die Kompetenz der zuständigen Behörde, erklärte der Supreme Court am Donnerstag. Damit müssen Firmen mit mehr als 100 Angestellten zunächst nicht dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter entweder vollständig geimpft sind oder regelmässig getestet werden. Auch eine Pflicht zum Tragen von Masken ist damit vorerst gestoppt. Die Regelung für Unternehmen wurde als Druckmittel der Regierung gesehen, Angestellte angesichts der aufwendigen Tests zu einer Immunisierung zu bewegen und so die Impfquote in den USA zu steigern. 05:31 Video Aus dem Archiv: Biden will Impfpflicht für Bundesangestellte Aus 10 vor 10 vom 29.07.2021. abspielen

20:19 Lockerungen in den Niederlanden stehen bevor Nach fast vier Wochen Corona-Lockdown stehen in den Niederlanden wohl Lockerungen der Massnahmen an. Nach übereinstimmenden Medienberichten will die Regierung darüber am Freitag entscheiden. Am Abend wollen Premier Mark Rutte und Gesundheitsminister Ernst Kuipers dann vor die Presse treten. Den Medienberichten zufolge sollen ab Samstag Geschäfte und Hochschulen mit Einschränkungen wieder öffnen dürfen. Auch Fitnessstudios und Friseure dürfen demnach wieder Kunden empfangen. Gaststätten und Kultureinrichtungen sollen geschlossen bleiben.

19:49 VW schliesst wegen Covid-Ausbruchs Werk in China Volkswagen hat wegen eines Covid-Ausbruchs in der Belegschaft sein Werk in Tianjin vorübergehend heruntergefahren. Die Autofabrik in Nordchina, die etwa 100 Kilometer von der Hauptstadt Peking entfernt liegt, habe bereits zu Wochenanfang den Betrieb eingestellt, nachdem sich Mitarbeiter mit dem Virus angesteckt hätten, sagte ein Sprecher. Derzeit läuft in der Wirtschaftsmetropole Tianjin eine Kampagne, um die 14 Millionen Einwohner auf eine mögliche Infektion hin zu testen. Damit soll die Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante gestoppt werden. Die Zahl der Infizierten in Tianjin stieg bis Mittwoch auf 137. 01:31 Video Aus dem Archiv: Pekings Nachbarstadt Tianjin meldet Omikron-Fälle Aus Tagesschau vom 09.01.2022. abspielen

19:24 Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause positiv getestet Der Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause befindet sich aufgrund eines positiven Corona-Tests in Isolation, wie Stadtpräsident Alec von Graffenried im Parlament mitteilte. Damit ist der 50-jährige Mitte-Politiker Nause das dritte Mitglied der fünfköpfigen Berner Stadtregierung, das positiv getestet wurde. Vor gut einem Jahr hatte sich zuerst Stadtpräsident von Graffenried und kurz darauf Bildungsdirektorin Franziska Teuscher in Isolation begeben müssen.

19:11 England verkürzt Quarantäne für Infizierte auf fünf Tage Corona-Infizierte in England müssen sich künftig nur noch fünf Tage lang nach ihrem positiven Test isolieren. Nach zwei aufeinanderfolgenden negativen Tests könnten die Bürgerinnen und Bürger dann an Tag 6 die Quarantäne verlassen, wie der britische Gesundheitsminister Sajid Javid im Londoner Unterhaus ankündigte. Zwei Drittel der Infizierten seien am Ende des fünften Tages nicht mehr ansteckend. Die hochansteckende Omikron-Variante sorgt in Grossbritannien für massive Personalausfälle in vielen systemrelevanten Branchen wie Schulen oder Spitälern. Mit der verkürzten Quarantäne soll dies abgefedert werden.

18:38 Biden will mehr Heimtests sowie Gratis-Masken bereitstellen Die US-Regierung will insgesamt eine Milliarde Corona-Selbsttests für Bürger bereitstellen. Präsident Joe Biden kündigte an, zusätzlich zu den bereits in Aussicht gestellten 500 Millionen Tests wolle die Regierung weitere 500 Millionen Tests kaufen, um sie kostenlos zu verteilen. Ab der kommenden Woche solle eine Webseite bereitstehen, auf der die Tests zur Lieferung nach Hause bestellt werden könnten. Biden kündigte ausserdem an, die Regierung wolle hochwertige Masken gratis für Bürger bereitstellen. Details dazu würden in der kommenden Woche bekanntgegeben. Nicht jeder könne sich hochwertige Masken leisten, gab Biden zu bedenken.

17:58 Kurze Haltbarkeit: Arme Länder weisen Millionen Impfspenden ab Neuer Rückschlag für die Corona-Impfkampagne in ärmeren Ländern: Dort wurden nach Angaben des UNO-Kinderhilfswerks Unicef im Dezember mehr als 100 Millionen aus dem Ausland gespendete Impfdosen abgelehnt. Grund sei vor allem, dass die Präparate nur noch eine kurze Haltbarkeitsdauer hätten, erklärte die Chefin der Unicef-Versorgungsabteilung, Etleva Kadilli, vor Abgeordneten des Europa-Parlaments. So seien von den 15 Millionen abgelehnten Dosen aus der EU drei Viertel AstraZeneca-Mittel mit einer Haltbarkeit von weniger als zehn Wochen nach geplanter Auslieferung gewesen. Manche Länder seien auch gezwungen, Lieferungen zu verschieben, weil schlicht Kühlschränke für die Aufbewahrung von Vakzinen fehlten. Legende: Laut der Impfstoffallianz Gavi, die das Covax-Programm für einen weltweit gerechten Zugang zu Impfstoffen mitbetreut, sind inzwischen 989 Millionen Impfdosen in 144 Länder geliefert worden. Doch viele bleiben auch ungenutzt, weil es an Infrastruktur und medizinischem Personal fehlt. Keystone

17:32 Rekordzahl an Menschen wartet in England auf OPs Die Zahl der Menschen in England, die auf eine planbare Operation oder Behandlung im Spital warten, hat einen Höchststand erreicht. Sechs Millionen Patienten standen Ende November 2021 im grössten britischen Landesteil auf den Wartelisten, wie aus Zahlen hervorgeht, die der englische Gesundheitsdienst NHS veröffentlicht hat. Das entspricht dem höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen 2007. Mehrere Hunderttausende warten bereits länger als ein Jahr. Wie bereits in vorherigen Corona-Wellen sind auch in den vergangenen Wochen wieder viele planbare Operationen verschoben worden, sodass sich der Rückstau weiter erhöhen dürfte. Legende: Der Druck auf die Kliniken in England ist hoch. Aktuell fallen wegen der Omikron-Welle viele Beschäftigte krankheitsbedingt aus. Die Wartezeiten bei den Notaufnahmen sind teilweise sehr lange. Keystone

17:03 BS verschärft die Massnahmen – der FCB darf aber spielen Grossveranstaltungen in Innenräumen ab 1000 Personen sind bis nach den Fasnachtsferien im Kanton Basel-Stadt nicht mehr erlaubt. Die Basler Regierung hat nach einer Lagebeurteilung entschieden, bereits erteilte Gesuche wieder rückgängig zu machen. Spiele des FC Basel sind gemäss Mitteilung nicht vom Entscheid betroffen, da diese im Freien und mit Schutzkonzept stattfinden. Für Grossveranstaltungen im Rahmen von nationalen Profi-Ligen sehe die Regierung von kantonalen Einschränkungen ab. Sie würde jedoch Vorgaben auf nationaler Ebene begrüssen. Der Kleinbasler Feiertag Vogel Gryff kann aber trotz Omikron-Welle am 27. Januar stattfinden. Nötig sind zahlreiche Schutzmassnahmen. So gilt auf der Mittleren Brücke 2G-Pflicht. Man sei «überglücklich» über die Zusage der kantonalen Behörden, teilten die drei Kleinbasler Ehrengesellschaften mit. Im Kanton Basel-Stadt werden derweil zahlreiche Personen von der Isolation und Quarantäne entlassen. Der Kanton setzt die vom Bundesrat beschlossene verkürzte Dauer der Isolation und Quarantäne ab sofort um – und auch aktuell laufende Isolationen und Quarantänen werden rückwirkend verkürzt. Die betroffenen Personen werden heute Donnerstag per E-Mail und per SMS über die Verkürzung orientiert, wie das Basler Gesundheitsdepartement mitteilte.

16:07 Lauterbach wirbt im Bundestag für Booster-Impfungen Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat angesichts stark zunehmender Corona-Infektionen eindringlich zu weiteren Impfungen aufgerufen. Für jeden, der eine Booster-Impfung möchte, stehe der Impfstoff zur Verfügung, sagte der SPD-Politiker im Bundestag. «Durch diese Kampagne kann es gelingen, aus der Wand der Omikron-Welle einen steilen Hügel zu machen oder zumindest die Höhe der Wand zu begrenzen.» In beiden Fällen rette dies Menschenleben und helfe, das Gesundheitssystem zu schützen, so dass etwa auch Krebs- und Herzpatienten immer gut versorgt würden. Lauterbach warb erneut auch für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland. Dies sei «der sicherste und schnellste Weg aus der Pandemie heraus.» Langfristig sei dies nur möglich, «wenn der allergrösste Teil der Bevölkerung so geimpft ist, dass schwere Verläufe auch mit neuen Varianten des Coronavirus nicht mehr erwartet werden können.» Denn es müsse auch in Zukunft mit gefährlichen und besonders ansteckenden Varianten gerechnet werden. Die Oppositionspolitiker kritisierten Lauterbach. Die Regierung mache keine Politik der ruhigen Hand, sondern eine «Politik der eingeschlafenen Füsse», sagte der CDU-Abgeordnete Tino Sorge. Er warf Lauterbach «dröhnendes Schweigen» bei wichtigen Fragen vor, etwa dazu, welches primäre Ziel mit einer Impfpflicht erreicht werden solle. Die AfD erneuerte ihre grundsätzliche Kritik an den bestehenden Corona-Massnahmen und den neuen Corona-Regeln im Bundestag. Die Gesundheitspolitik müsse endlich wieder die Gesundheit der Menschen im Fokus haben. Legende: Keystone

15:38 Thurgau testet weiter an den Schulen Anders als der Kanton Graubünden macht der Kanton Thurgau weiter mit dem Testen an den Schulen. Im Gegensatz zu anderen Kantonen habe man im Thurgau keine Probleme mit den Testkapazitäten, hat Gesundheitsdirektor Urs Martin im Kantonsparlament gesagt. Die Positivitätsrate sei momentan um einiges tiefer als noch vor den Weihnachtsferien. Legende: Keystone / Archiv

15:29 SH stoppt repetitives Testen auf Sekundarstufe II Die Fallzahlen steigen rasant und die Laborkapazitäten sind begrenzt. Der Kanton Schaffhausen setzt daher das repetitive Testen auf der Sekundarstufe II aus, also an Mittelschulen und Berufsschulen. Weil es zu Wartezeiten von über 48 Stunden kommt, verliert das repetitive Testen seinen ursprünglichen Zweck. Ansteckungsketten können nicht mehr wirksam unterbrochen werden. Um die Testzentren und Labore zu entlasten, hat der Kantonsärztliche Dienst daher entschieden, die repetitiven Testungen auf der Sekundarstufe II ab 14. Januar bis zum Ende der Sportferien, am 13. Februar, einzustellen, wie das Gesundheitsamt mitteilte. In Kindergärten, der Primarschule, der Sekundarstufe I und der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen werden die repetitiven Testungen wie bisher fortgesetzt. Legende: Keystone / Archiv

14:39 Frankreichs Gesundheitsminister Veran positiv getestet Der französische Gesundheitsminister Olivier Veran ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er werde sich daher in Selbst-Isolation begeben und seine Arbeit von dort aus fortführen, twittert Veran. Mit der rasanten Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante sind die Infektionszahlen in Frankreich explosionsartig gestiegen. Zuletzt wurde ein Tageshöchstwert von fast 370’000 Neuinfektionen gemeldet.

14:20 Vom Masken-Obligatorium zur dringenden Empfehlung Ende Januar wandelt der St. Galler Bildungsrat die Maskenpflicht in der Schule in eine dringende Empfehlung an die Eltern um – auch für die Oberstufe. Dies vor dem Hintergrund, dass die Ausbreitung des Coronavirus gemäss Fachleuten abklingt und die hohen Fallzahlen auf das Gesundheitswesen weniger stark durchschlagen als befürchtet. Im Kanton St. Gallen müssen Schülerinnen und Schüler seit Ende der Weihnachtsferien ab der vierten Primarklasse eine Maske tragen. Der Bildungsrat reagierte mit der Vorgabe auf die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus. Letzten Freitag liessen Maskengegner dem Kanton eine Online-Petition mit 5962 Mitunterzeichnenden zukommen, mit der die sofortige Aufhebung der Maskenpflicht für Primarschüler gefordert worden ist.

13:41 Das sind die neusten Zahlen des BAG Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 29'887 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 24'879 . Das sind 22 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 25 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 3592.52 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 122 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 104 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1803 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 1 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 267 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 10 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 76 Prozent ausgelastet. 30 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 18 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 14 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 35.7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 36 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 82'888 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 36 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 36 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 14'632'237 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 67'164 Personen pro Tag geimpft. Das sind 40.1 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 67.7 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 32.3 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

12:36 Panafrikanische Gesundheitsorganisation fordert neuen Umgang mit den Restriktionen Mit dem Erreichen der 10-Millionen-Marke bei den Corona-Infektionen in Afrika ändert sich laut der panafrikanischen Gesundheitsorganisation Africa CDC auch der Umgang mit der Pandemie. «Wir befinden uns jetzt nicht mehr in der Logik einer Eingrenzung des Virus – es ist jetzt überall», sagte John Nkengasong von der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union (Africa CDC) und betonte: «Die Zeiten, in denen wir eine Kontakt-Nachverfolgung brauchten, sind vorbei.» Strenge Restriktionen seien nicht mehr die geeignete Antwort – auch wenn die Bevölkerung bestimmte Vorsichtsmassnahmen unbedingt weiter einhalten müsse. Impfen und Testen seien nun mehr denn je prioritär. «Die, die geimpft worden sind, werden zwar krank, landen aber nicht im Krankenhaus – das ist der Trend, den wir gerade erleben», sagte Nkengasong, der sowohl beim Testen wie auch beim Impfen eine stärkere Dezentralisierung auf dem Kontinent forderte. In ganz Afrika wurden vergangene Woche 307'000 Corona-Neuinfektionen gezählt – ein Anstieg um zwei Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Das südliche Afrika stellte mit 43 Prozent erneut die meisten Fälle.

11:52 St. Gallen: Fachmesse Tier und Technik 2022 abgesagt Die Geschäftsleitung der Olma Messen St. Gallen hat unter Einbezug der Aussteller und Partner beschlossen, die ausverkaufte Tier und Technik Fachmesse 2022 abzusagen. Die 21. Internationale Fachmesse für Nutztierhaltung, landwirtschaftliche Produktion, Spezialkulturen und Landtechnik hätte vom 24. bis 27. Februar auf dem Gelände der Olma Messen stattfinden sollen. Mit dem Beschluss, die Tier und Technik 2022 abzusagen, will der Messeveranstalter weiteren, unnötigen Aufwand bei allen Beteiligten vermeiden. Katrin Meyerhans, Leiterin Bereich Messen, bedauert diesen Schritt: «Wir haben uns für eine Durchführung eingesetzt, können aber leider nicht davon ausgehen, dass sich die pandemische Situation in den nächsten Wochen wesentlich entspannen wird.» Legende: Dieses Jahr können aufgrund der Pandemie keine Landwirtschaftsmaschinen an der Fachmesse Tier und Technik bestaunt werden. Keystone