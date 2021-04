Der Ticker startet um 6:00 Uhr

2:44 Iberoamerika-Gipfel fordert internationales Pandemie-Abkommen Die Staats- und Regierungschefs von Lateinamerika, Spanien und Portugal haben im Rahmen des 27. Iberoamerika-Gipfels in Andorra ein internationales Pandemie-Abkommen gefordert. Boliviens Präsident Luis Arce prangerte an, dass die reichen Länder mehr als die Hälfte aller Covid-Impfstoffe gekauft hätten – obwohl sie nur 16 Prozent der Weltbevölkerung stellten. Der portugiesische Regierungschef Antonio Costa sagte, kein Land könne die Grenzen für immer geschlossen halten. Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez versprach, sein Land werde Lateinamerika in diesem Jahr 7.5 Millionen Impfdosen zur Verfügung stellen. Legende: Am Iberoamerika-Gipfel nahmen Vertreterinnen und Vertreter aus 22 Ländern teil, viele von ihnen online. Im Bild: Der spanische Premierminister Pedro Sánchez Keystone

0:56 Teenager stirbt im Zusammenhang mit Covid-19 In der Schweiz ist erstmals eine Person zwischen 10 und 19 Jahren im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Das Bundesamt für Gesundheit BAG meldet auf seiner Webseite einen Todesfall in dieser Alterskategorie für Ende März. Wie der Tagesanzeiger online berichtet, hat das BAG den Todesfall bestätigt. Die Person sei im Kanton Luzern verstorben. Dort gaben die Behörden an, die Person sei 19 Jahre alt gewesen. Weitere Details habe das zuständige Departement nicht bekannt gegeben. Gemäss Statistik des BAG sind bisher in der Schweiz und Liechtenstein drei Personen unter 20 Jahre im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Neben der 19-jährigen Person waren dies zwei Kinder in der Alterskategorie 0 bis 9 Jahre. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Täglich aktualisierte Grafiken So entwickeln sich die Corona-Zahlen in der Schweiz 15.04.2021 Mit Video

22:32 In Italien kommt der grüne Pass Italiens Regierung hat einen Fahrplan für eine schrittweise Lockerung der Corona-Beschränkungen ab 26. April bis zum Sommer vorgelegt. Ausserdem soll in Kürze ein Corona-Pass für das Reisen innerhalb des Landes eingeführt werden. Mit diesem sogenannten Grünen Pass, den zum Beispiel Geimpfte bekommen können, darf man dann auch in Regionen mit hohem Corona-Risiko fahren. Das teilte die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi in Rom nach einer Kabinettssitzung mit. Mit dem neuen Corona-Dekret führt Rom nach wochenlanger Pause wieder Weisse und Gelbe Zonen für Regionen mit niedrigen oder moderaten Corona-Werten ein. In den Gelben Zonen dürfen Restaurants und Bars ab 26. April wieder mittags und abends im Aussenbereich Gäste an Tischen bedienen. Die Innenräume bleiben zu. Theater, Kinos und Konzerthallen dürfen dort mit begrenzter Besucherzahl loslegen. Das nächtliche Ausgangsverbot soll dagegen weiter zwischen 22.00 und 5.00 Uhr gelten. Gegen dieses Instrument hatte es bis zuletzt viel Widerstand etwa von Gastronomen gegeben. Legende: Reuters / Archiv

21:55 Basel-Stadt erhöht Härtefall-Gelder Die Basler Regierung hat die Härtefallgelder um 12 Millionen Franken erhöht, wie sie mitteilte. Zusammen mit den Bundesgeldern stehen demnach 237 Millionen Franken zur Verfügung. Bereits ausbezahlt worden sind 57 Millionen Franken an 529 Betriebe vor allem aus den Bereichen Gastronomie, Detailhandel und Freizeiteinrichtungen. Gleichzeitig hat die Regierung die Härtefall-Verordnung revidiert. So werden die Unterstützungssummen nicht mehr nach der Lohnsumme gemäss Unfallversicherungsgesetz berechnet. Neu sollen die Unternehmen eine pauschal festgelegte Fixkostenquote des erlittenen Umsatzausfalls erhalten. Sie können die Entschädigungen künftig selber errechnen. Mit der neuen Härtefall-Verordnung erweist sich der Kanton Basel-Stadt nach eigenen Angaben grosszügiger als der Bund. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Basel-Stadt 21.04.2021 Mit Audio

20:53 Neue Impf-Phase in den USA Präsident Joe Biden ruft eine neue Phase in der US-Impfkampagne aus. Alle Bürger ab 16 Jahren sollten sich nun impfen lassen können, sagt Biden. Die USA hätten am Mittwoch das Ziel von 200 Millionen Impfungen erreicht, bis Donnerstag würden 80 Prozent aller Über-65-Jährigen mindestens ein Impfung erhalten haben. In den USA leben etwa 328 Millionen Menschen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 21.04.2021 Mit Video

20:24 Neu auf Risikoliste: Ägypten und Mexiko Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat die Coronavirus-Risikoländerliste aktualisiert. Neu gehören ab dem 3. Mai Ägypten, Argentinien, die Kapverdischen Inseln, Katar und Mexiko dazu. Keine Risikoländer mehr sind ab diesem Donnerstag unter anderem Malta, Monaco und die Malediven, aber auch Venedig und Rom sowie die Regionen um diese Städte. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Aktuelle Risikoliste des BAG BAG setzt neu Ägypten und Mexiko auf die Risikoliste 21.04.2021 Mit Video

19:59 Zürcher Gastronomie: mehr Sitzplätze im Freien Gastrobetriebe in der Stadt Zürich sollen auf öffentlichem Grund 30 bis 50 Prozent mehr Sitzplätze anbieten können. Das Stadtparlament hat ein entsprechendes Postulat an den Stadtrat überwiesen. Die Zürcherinnen und Zürcher werden nach der erfolgten Wiedereröffnung die Restaurants und Bars mit Sitzmöglichkeiten im Freien wohl wieder intensiv nutzen, glauben die FDP-Gemeinderäte Dominique Zygmont und Martin Bürki. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Zürich 21.04.2021 Mit Audio

19:26 USA setzen rund 100 Länder auf die Risikoliste Die USA haben wie angekündigt die Reisewarnungen der höchsten Stufe deutlich ausgeweitet. Seit Mittwoch sind in der vierten, roten Stufe «Do Not Travel» rund 100 zusätzliche Staaten vertreten. Auf die Liste des US-Aussenministeriums, Link öffnet in einem neuen Fenster sind nun neben Deutschland und der Schweiz auch etwa Frankreich, Grossbritannien sowie die Nachbarstaaten Kanada und Mexiko aufgeführt. Die US-Regierung hatte am Montag angekündigt, für etwa 80 Prozent der Länder werde in Kürze die höchste Stufe gelten. Das wären nach 34 Staaten zu dem Zeitpunkt am Ende etwa 130 Staaten.

19:06 Zürcher Lehrpersonen wollen prioritär geimpft werden Die Zürcher Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schlecht geschützt. Sie fordern vom Kanton deshalb, bereits im Mai geimpft werden zu können, wie dies auch in den Kantonen Aargau, Bern und Solothurn möglich ist. Auf der Bremse steht Zürich nach Ansicht der Lehrerverbände auch beim Testen. Bei den präventiven Massentests in Schulhäusern brauche es mehr Tempo. Die Abläufe müssten effizienter werden, wie etwa im Kanton Graubünden. Die dritte Forderung sind CO2-Messgeräte, mit denen die Luftqualität überwacht werden kann. Hinter der Kritik und den Forderungen an den Kanton stehen der Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband ZLV, der Verein Sekundarlehrkräfte des Kantons Zürich SekZH, der Mittelschullehrpersonenverband ZH und der Zürcher Verband der Lehrkräfte in der Berufsbildung ZLB.

18:27 Frankreich will Massnahmen ab Mai schrittweise lockern Die Bewegungseinschränkungen sollen in Frankreich am 3. Mai aufgehoben werden, kündigte Regierungssprecher Gabriel Attal nach einer Regierungssitzung an. Die ersten Auswirkungen der Massnahmen seien spürbar. «Wir könnten uns auf dem Höhepunkt oder kurz davor befinden», sagte Attal mit Blick auf die dritte Corona-Welle. Der Druck auf die Krankenhäuser sei aber weiter hoch. Attal bestätigte ausserdem, dass die Wiedereröffnung der Geschäfte, einiger Kultureinrichtungen und Aussenbereiche der Restaurants für Mitte Mai anstehen könnte. Das hatte Präsident Emmanuel Macron vor einigen Wochen in Aussicht gestellt. In Frankreich gelten seit Anfang April landesweit strenge Ausgangsbeschränkungen. Die nicht lebensnotwendigen Geschäfte sind weitgehend geschlossen. Attal bestätigte zudem, dass Schulen Ende April schrittweise öffnen sollen.

17:33 Deutsche Corona-Notbremse nimmt nächste Hürde Ein Gesetz für eine Bundes-Notbremse gegen die dritte Corona-Welle in Deutschland hat im Bundestag eine wichtige Hürde genommen. Die Abgeordneten von CDU/CSU und SPD stimmten in zweiter Lesung dem Entwurf für eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes zu. Die Notbremse soll deutschlandweit verbindliche Regeln für schärfere Corona-Massnahmen festlegen. Bei hohen Infektionszahlen sollen Ausgangsbeschränkungen von 22 bis 5 Uhr greifen. Auch ein Stopp von Präsenzunterricht und strengere Bestimmungen für Geschäfte sind vorgesehen. Die Vorschriften könnten frühestens ab Samstag greifen. Bevor das geschehen kann, müssen sie am Donnerstag noch den Bundesrat passieren. Zudem muss Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz unterzeichnen, und es muss noch offiziell verkündet werden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Einheitliche Massnahmen Deutscher Bundestag beschliesst Corona-Notbremse 21.04.2021 Mit Video

16:42 Breite Zustimmung zum Drei-Phasen-Modell des Bundesrates Die FDP begrüsst das Drei-Phasen-Modell für weitere Lockerungen der Corona-Massnahmen. Zentrale Bedingung sei aber eine erfolgreiche Impfkampagne und die rasche Einführung eines fälschungssicheren und international anerkannten Impfzertifikats, schreibt die Partei in einer Reaktion. Zustimmung auch bei der SP: Das Drei-Phasen-Modell gebe den Menschen eine Perspektive und zeige die Wichtigkeit der Impfkampagne auf, heisst es auf Anfrage. Die Mitte begrüsst auf Twitter, dass der Bundesrat «mit seinem Drei-Phasen-Modell für uns alle Perspektiven schafft». Auch Grüne und Grünliberale reagieren grundsätzlich positiv. Endlich entwickle der Bundesrat Szenarien, die vom Impffortschritt abhängig seien. Tempo und Risiko seien aber hoch, schreibt Grünen-Präsident Balthasar Glättli auf Twitter. Das sieht auch Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen Schweiz, so. Die Lage sei zu fragil für weitere Lockerungen, schreibt er auf Twitter. Doch die geschaffene Perspektive sei wichtig.

16:00 Berset: «Das Covid-Zertifikat hat nichts mit einem Impfzwang zu tun» Das Covid-Zertifikat habe nichts mit einem Impfzwang zu tun, erklärt Berset. «Jeder und jede kann dies schnell entscheiden.» Jede Person werde aber sowieso in Kontakt kommen mit dem Virus, entweder durch die Impfung oder eine Ansteckung.

15:56 Wann können Kinder geimpft werden? Wie sieht es bei den unter 16-Jährigen in Bezug auf das Impfen aus? Dies ist eine weitere Frage an die Adresse von Alain Berset aus der Journalistenrunde. «Auch wenn die Impfbereitschaft gut ist, bleiben viele Personen, welche sich nicht impfen können wegen dem Alter.» Das sei tatsächlich eine Herausforderung. «Das Ziel ist es, sämtliche Bevölkerungsgruppen zu impfen», erklärt Mathys. Weltweit würden aktuell Studien laufen, bei welchen das Impfen an Kindern getestet wird. 00:32 Video «Zu Impfungen für Kinder laufen klinische Studien» Aus News-Clip vom 21.04.2021. abspielen

15:54 Wie verpflichtend ist die Homeoffice-Pflicht? In Phase 2 soll die Homeoffice-Pflicht gelockert werden können, sofern sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens wöchentlich testen können. Wenn das in einer Firma nicht möglich ist, muss die Homeoffice-Pflicht folglich bestehen bleiben? Der Gesundheitsminister verneint. «Diese Pflicht ist jetzt schon relativ offen formuliert, es gibt zum Beispiel keine Bussen. Aber der Sinn dahinter ist natürlich die Senkung der Mobilität. Es sind keine verpflichtenden Tests vorgesehen. Wir wollen die Menschen dazu anregen, sich möglichst oft testen zu lassen», erklärt Berset.

15:50 Wie sehen die Privilegien für Geimpfte aus? Wie sehen die Privilegien aus für Geimpfte? Dies fragt ein Journalist Bundesrat Berset. «Technisch gesehen ist das Ganze nicht kompliziert, wenn das Covid-Zertifikat vorhanden ist.» Auch bei Konzerten sei es vorstellbar, das Zertifikat beim Eingang zeigen zu müssen. «Beim Service Public wollen wir aber keine Diskriminierung.» Private Unternehmen hingegen seien frei, wie sie die Regeln ausgestalten möchten, erklärt Berset.

15:47 Berset: «Entwicklung trotz steigender Fallzahlen unter Kontrolle» In der sogenannten Schutzphase sind vier Richtwerte für Verschärfungen definiert. Hat diese der Bundesrat selber festgelegt, fragt ein Journalist. Die Inzidenz 450 Neuinfektionen auf 100'000 Einwohner sei höher als im Vorschlag an die Kantone. «Der Bundesrat legt diese Grenzwerte fest. Die Entwicklung beruht auf dem, was wir in den vergangenen Tagen angeschaut haben», antwortet Berset. «Die Entwicklung ist trotz steigender Fallzahlen unter Kontrolle. Mit der Impfkampagne können wir bezüglich Fallzahlen etwas toleranter sein.»

15:44 Öffnen die Restaurants ihre Innenräume in der zweiten Phase? Eine Journalistin spricht die zweite Phase an. Bei guter epidemiologischer Entwicklung soll es möglich sein, dass die Innenräume der Restaurants aufgehen können. Was bedeutet das? «Das wird abhängig sein von der Dynamik der Pandemie.» Es sei nicht möglich, weit in die Zukunft zu blicken. «Es geht vor allem darum, das Gesundheitssystem nicht zu belasten», so Patrick Mathys vom BAG. Dies werde ein entscheidendes Kriterium sein bei der Abwägung.