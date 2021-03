Der Ticker startet um 5:30 Uhr

10:25 Wirtschaftskreise wollen Corona-Pass in der Schweiz bis Anfang Juni Schweizer Wirtschaftsverbände und Parlamentarier haben in einem offenen Brief die Regierung aufgefordert, Massnahmen zu ergreifen, um die Eingriffe in das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben zu beenden. Sie forderten, dass es bis Anfang Juni einen digitalen, fälschungssicheren Corona-Pass geben müsse. In dem Nachweis sollen Testresultate, durchgeführte Impfungen sowie eine Genesung registriert werden, wie es in dem Schreiben heisst. Der möglichst fälschungssichere Ausweis soll bis Anfang Juni 2021 schweizweit operationell sein. Das Parlament hatte in einem Covid-19-Gesetz die Grundlage für einen solchen Nachweis geschaffen. Unterzeichnet haben den Brief unter anderem Economiesuisse-Direktorin Monika Rühl, Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes, und Casimir Platzer, Präsident von Gastrosuisse. Auch der Detailhandelsverband, die Hotellerie, das Gewerbe sowie mehrere Politiker aus SVP, FDP und der Mitte zählen zu den Initianten.

9:19 Umfrage zeigt: Corona-Testoffensive stockt 40 Prozent der Schweizer Bevölkerung soll sich jede Woche präventiv auf das Coronavirus testen lassen – so will es der Bund. Doch diese Testoffensive stockt, wie eine Umfrage der «Sonntagszeitung» bei Gesundheitsämtern und in Betrieben zeigt. Wirklich massenhaft testen würden nur die Kantone Basel-Landschaft und Graubünden. Kantone wie die Waadt, das Wallis, Luzern oder Zürich werden erst in den nächsten Wochen entscheiden, ob sie ihre Pilotversuche für Massentests an Schulen und in Unternehmen ausweiten können – oder es überhaupt wollen. Zürich, die Ostschweizer Kantone, aber auch Basel wollen auf Massentests an Schulen verzichten. Sie favorisieren Tests dort, wo es Hotspots gibt. Nicht nur die Kantone zögern laut der Umfrage, sondern auch grosse Firmen. Die Migros will zuerst einmal prüfen, Denner plant keine Massentests, Coop spricht von Testprogrammen an einzelnen Standorten. Und auch die Bundesbetriebe zögern. Die Post sieht keinen Bedarf für unternehmensweite Massentests. Legende: Keystone

7:32 Polens Gesundheitsminister nennt Corona-Lage ernst Der polnische Gesundheitsminister Adam Niedzielski hat die Corona-Lage in seinem Land als ernst bezeichnet. Beim Anstieg der Infektionszahlen sei eine «sehr grosse Beschleunigung» zu beobachten, sagte er am Samstag auf einer Pressekonferenz. Diese Entwicklung sei auf die britische Virusvariante zurückzuführen, die als ansteckender gilt. Die Regierung kündigte an, dass in den nächsten Tagen zusätzliche Notspitäler eröffnet werden, unter anderem in der stark betroffenen Woiwodschaft Schlesien. Die Zahl der Betten für Covid-19-Patienten soll langfristig fast verdoppelt werden. Am Samstag traten landesweit verschärfte Corona-Massnahmen in Kraft. Hotels, Kinos, Theater, Museen und Galerien müssen wieder schliessen. Das gilt auch für Schwimmbäder und Fitnessstudios. Deutschland stuft das Nachbarland von Sonntag an als Hochinzidenzgebiet ein. Legende: Schutzmasken gehören auch in der polnischen Hauptstadt Warschau zum Alltag. Die Regierung schätzt, dass die britische Virusvariante landesweit bereits für 60 bis 80 Prozent aller neuen Fälle verantwortlich ist. Reuters

6:07 Spring Break-Feier: Miami Beach verhängt Ausgangssperre Die Stadt Miami Beach im US-Bundesstaat Florida hat den Notstand und eine Ausgangssperre ausgerufen, nachdem sie von jungen Menschen überrannt wurde, die Spring Break feiern wollten. Bei Spring Break handelt es sich um eine meist einwöchige Pause des Studienbetriebes an den Colleges und Universitäten der USA. Es kämen so viele, dass die Sicherheitskräfte überfordert seien, sagte der Stadtpräsident von Miami, Dan Gelber, gegenüber CNN. Die jungen Leute hielten sich an keine der vorgegebenen Corona-Massnahmen und die Strassen seien vollgestopft mit Feierwütigen. Die Ausgangssperre gilt vorerst für 72 Stunden ab jeweils 20 Uhr.

5:01 Deutschschweizer zeigen mehr Impfbereitschaft als Romands Die Bereitschaft, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, ist in der Romandie viel tiefer als in der Deutschschweiz, wie der «Sonntagsblick» berichtet. Laut einer repräsentativen Umfrage des Link-Instituts mit 1000 Teilnehmern haben 23 Prozent der befragten Romands die Absicht, sich impfen zu lassen. Bei den Deutschschweizern sind es 43 Prozent. Ein Drittel der Romands würde es zudem lieber sehen, wenn zuerst die arbeitstätige und mobile Bevölkerung geimpft würde, während die über 65-Jährigen möglichst alle Kontakte und den ÖV meiden sollen. In der Deutschschweiz finde dieses Konzept weniger Zuspruch. Fast drei Viertel der befragten Romands finden, es fliesse zu wenig Geld an krisengebeutelte Firmen. In der Deutschschweiz hält jeder Zweite die Hilfe vom Staat für ausgewogen oder gar zu hoch. Einer Covid-Sondersteuer für Unternehmer, die in der Pandemie besonders grosse Gewinne erzielen, stimmt in der Deutschschweiz die Hälfte der Befragten «voll und ganz» oder «eher» zu. Die Romands zeigen sich mit 42 Prozent Zustimmung zurückhaltender. Legende: Keystone

4:50 Biontech-Gründer rechnen mit Lockdown-Ende im Herbst Die beiden Gründer des Mainzer Corona-Impfstoffherstellers Biontech rechnen spätestens im Herbst mit einem Ende der Lockdown-Politik. «In vielen Ländern in Europa und in den USA werden wir wahrscheinlich Ende des Sommers in der Situation sein, nicht mehr in einen Lockdown zu müssen», sagte Ugur Sahin im Interview mit der «Welt am Sonntag». Das Virus werde nicht verschwinden, aber sobald in Deutschland rund 70 Prozent der Menschen geimpft seien, werde die Lage beherrschbarer. Wenn man die Hausärzte und das medizinische Personal einbinde, wäre es danach auch kein Problem, 80 Millionen Menschen jährlich gegen das Coronavirus zu impfen. Legende: Die beiden Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci Reuters

4:20 Seit Pandemiebeginn 90 Millionen Menschen mehr in extremer Armut Seit Beginn der Corona-Pandemie sind laut dem Internationalen Währungsfonds weltweit 90 Millionen Menschen in extreme Armut abgerutscht. Es gebe zudem beunruhigende Signale, dass die Schere zwischen Industriestaaten und den Schwellenländern weiter auseinandergehe, so IWF-Vizechef Geoffrey Okamoto in einer Rede in Washington. Das Einkommen in den Entwicklungsländern werde zwischen 2020 und 2022 pro Einwohner um 22 Prozent geringer sein, als dies ohne Pandemie der Fall gewesen wäre. Gleichzeitig sagte Okamoto, es gebe Hinweise darauf, dass sich die globale Konjunktur kräftiger als bislang erwartet erholen könnte. Es bestünden jedoch auch weiter erhebliche Risiken für die Wirtschaft, unter anderem durch die Virus-Mutationen. Okamoto kündigte an, der IWF werde seine Prognose für die Weltwirtschaft Anfang April aktualisieren. Im Januar hatte der Fonds ein Wachstum von 5.5 Prozent für 2021 vorhergesagt.

0:38 600 Anzeigen nach unbewilligter Kundgebung in Bern Nach einer unbewilligten Corona-Demo in Bern zeigt die Kantonspolizei rund 600 Personen an. 27 Personen wurden zudem für weitere Abklärungen in Polizeiräumlichkeiten gebracht. Sie wurden alle im Verlauf des Abends auf freien Fuss gesetzt. Ihnen wird vorgeworfen, gegen die Covid-Verordnung des Kantons verstossen zu haben. Wie hoch die Strafen ausfallen, werde die Staatsanwaltschaft entscheiden. Eine Bürgerinitiative hatte zur Demo in Bern aufgerufen, die von der Polizei mit einem Grossaufgebot verhindert worden war. Ein Polizist ist laut der Kantonspolizei bei einem kurzen Handgemenge leicht an der Hand verletzt worden. Ein Demonstrant hatte ein Messer bei sich getragen. Er wurde laut Polizei zur Kontrolle ins Spital gebracht. Zu seinen möglichen Verletzungen äusserte sich die Kantonspolizei nicht. Legende: Keystone

0:01 8000 Demonstrierende in Liestal – eine Person leicht verletzt An der bewilligten Demonstration gegen die Corona-Massnahmenpolitik in Liestal nahmen gemäss der Nachrichtenagentur Keystone-SDA etwa 8000 Personen teil. Die meisten trugen keine Masken; die Polizei schritt nicht ein. Die Veranstalter des Protestmarsches sprachen von 10'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Polizei nannte auf Anfrage eine Zahl von 6000 bis 7000 Teilnehmenden. Man habe die Lage situativ beurteilen müssen, verteidigte ein Polizeisprecher das Vorgehen gegenüber Keystone-SDA. Deshalb sei man trotz der fehlenden Schutzmasken nicht eingeschritten. Die Polizei habe sich auf die Gewährleistung eines ruhigen und sicheren Ablaufs konzentriert. Im Verlauf der Demonstration sei eine Person bei einem tätlichen Angriff leicht verletzt worden, so der Polizeisprecher weiter. Sie sei zur Kontrolle in ein Spital gefahren worden. Zwölf Personen, welche die Kundgebung zu stören versucht hätten, seien vorübergehend polizeilich angehalten und auf einen Polizeiposten gebracht worden. Legende: Keystone

21:42 Deutschland stuft Polen als Hochinzidenzgebiet ein Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen stuft die deutsche Bundesregierung Polen als Hochinzidenzgebiet ein. Die Einreise ist nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt. In Polen sind die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen drastisch gestiegen. Als Hochinzidenzgebiet werden in Deutschland die Länder und Regionen eingestuft, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner innerhalb einer Woche über 200 liegt. Auch Bulgarien, Zypern, Kuwait, Paraguay und Uruguay stehen auf der Liste der Hochinzidenzgebiete. Für die bisherigen Virusvariantengebiete Grossbritannien und Irland werden dagegen die Reisebeschränkungen deutlich gelockert.

20:17 Impf-Reisen – der neue Tourismuszweig Pauschal-Reisen in Coronazeiten: In der rechten Hand ein Cocktail und in der linken Schulter die Impfspritze. Genau das bieten neuerdings auf Impfstoff-Tourismus umgestellte Reisebüros an. In den All-inclusive-Paketen sind der Flug, Hotelübernachtungen sowie zwei Impfdosen enthalten. Allerdings warnen Experten, dass das nicht zwingend «Rundum-Sorglos-Pakete» sind. 01:50 Video Impf-Tourismus wird immer beliebter Aus Tagesschau vom 20.03.2021. abspielen

18:53 Griechenland gibt kostenlose Schnelltests ab Griechenland will ab April kostenlose Selbsttests an alle Bürgerinnen und Bürger abgeben. Jede Person mit einer Sozialversicherungsnummer solle sich in einer Apotheke vier Tests pro Monat abholen können, teilt das Büro des Ministerpräsidenten mit. Positive Tests müssten dann an die Behörden gemeldet werden. Man sei das erste Land in Europa, das solche Selbsttests so leicht verfügbar mache und kostenlos ausgebe, so die Regierung. Legende: Keystone / Archiv

17:55 Rios berühmte Strände werden gesperrt Wegen der dramatischen Entwicklung der Corona-Pandemie in Brasilien sind die weltberühmten Strände der Millionenmetropole Rio de Janeiro für Badegäste gesperrt worden. Vor den Stränden von Copacabana, Ipanema und Barra da Tijuca bezogen Polizisten Stellung, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. «Dies ist die Zeit, um zu Hause zu bleiben», sagte Bürgermeister Eduardo Paes. «Das Voranschreiten der Pandemie bringt uns in eine schwierige Lage. Entweder wir sind uns dessen bewusst und respektieren das Leben, oder wir werden in den kommenden Tagen eine unbeherrschbare Situation erleben.» Für die kommende Woche kündigte Paes weitere Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie an. Legende: Keystone / Archiv

17:05 Demonstrationen gegen Corona-Massnahmen in Europa In mehreren europäischen Ländern sind die Menschen wegen der Corona-Politik auf die Strasse gegangen. So hat die Polizei in Amsterdam Teilnehmer einer nicht genehmigten Protestkundgebung mit Wasserwerfern vom zentralen Platz vor dem Reichsmuseum vertrieben. In der kroatischen Hauptstadt Zagreb sowie in Osijek und in den Adria-Städten Split, Dubrovnik, und Sibenik gingen die Menschen auf die Strasse und trugen dabei mehrheitlich keinen Mund-Nasen-Schutz. Unter anderem in Split bezeichneten die Demonstranten die Maskenpflicht als «Tyrannei». In Schweden wurden mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen von der Polizei aufgelöst. Sowohl in der Hauptstadt Stockholm als auch in Göteborg und Malmö wurden die Proteste gestoppt, weil sie gegen die maximal zulässige Teilnehmerzahl für öffentliche Versammlungen verstossen haben. Auf einer unter Bedingungen bewilligten Grossdemonstration im deutschen Kassel kam es zu mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden verschiedener Lager und der Polizei. Die meisten Demonstranten hielten sich nicht an die Auflage, Mund- und Nasenschutz zu tragen. Insgesamt nahmen mehr als 20'000 Menschen an der Kundgebung teil - die Stadt hatte eigentlich nur 6000 zugelassen. In Rumäniens Hauptstadt Bukarest sowie fünf weiteren Städten sind Tausende Menschen ohne Mund-Nasen-Schutz gegen Corona-Beschränkungen auf die Strasse gegangen. In Bukarest sowie im siebenbürgischen Cluj (Kolozsvar/Klausenburg) gehörten prominente Mitglieder der neuen extrem rechten Parlamentspartei AUR zu den Teilnehmern der Kundgebungen. Häufig sichtbar waren auch religiöse Symbole. Viele christlich-orthodoxe Gläubige sind mit den Einschränkungen für Gottesdienste unzufrieden. Demonstriert wurde auch im siebenbürgischen Brasov (Kronstadt), in den Städten Constanta und Galati sowie im westrumänischen Timsoara (Temeswar), das zu den grössten Infektionsherden des Landes gehört. Legende: In den Niederlanden und vor allem in Amsterdam gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Protestaktionen gegen Corona-Massnahmen. Keystone

16:29 Mindestens 2000 britische Pubs überlebten nicht Tausende britische Pubs haben einem Branchenverband zufolge die Pandemie nicht überlebt. Mindestens 2000 hätten infolge des langen Corona-Shutdowns bereits dauerhaft geschlossen, sagte Dave Mountford vom Forum for British Pubs dem Sender «Sky News». «Pubs werden noch jahrelang finanzielle Unterstützung brauchen, um sich hiervon zu erholen», sagte Mountford. Viele hätten Kredite aufgenommen – um diese abzuzahlen, müsse ausgefallener Umsatz aber später aufgeholt werden. Es sei jedoch noch völlig unklar, in welcher Zahl Besucher in die Pubs zurückkehren würden. «Werden sich die Menschen über das Jahr daran gewöhnt haben, mehr zu Hause zu trinken? Wenn ich ehrlich bin, ist es eine ziemlich trostlose Zukunft», so der Branchenvertreter. Legende: Wegen des anhaltenden Corona-Lockdowns und vorheriger regionaler Beschränkungen sind die Pubs im Land bereits seit Monaten geschlossen. Für Mitte April ist in England die Wiedereröffnung von Biergärten geplant. Keystone

15:19 Österreich macht Tempo beim europäischen Impfpass Österreich will bei einem Treffen mit zwölf anderen europäischen Staaten den Grünen Pass für Reisefreiheit in Corona-Zeiten vorantreiben. Die Beratungen sollten noch vor Ostern stattfinden, kündigt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) an. Teilnehmen sollen unter anderem Deutschland, Frankreich, Italien, Griechenland und Spanien. Die EU-Kommission will, dass der Ausweis zum 1. Juni einsatzbereit ist. Österreich und einige andere Länder drängen auf ein höheres Tempo.

14:40 Berner Polizei erstickt Demo-Versuch im Keim In Bern hat die Polizei den Versuch einer Corona-Demo im Keim erstickt. Mit einem massiven Aufgebot sorgte sie dafür, dass sich weder in der Stadt noch an der Aare grössere Menschenansammlungen bilden konnten. Zahlreiche Personen wurden kontrolliert, berichtet die Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Wie viele Wegweisungen ausgesprochen wurden, ist bislang nicht bekannt. Laut einer Polizeisprecherin ist auch noch nicht bekannt, wie viele Personen angezeigt werden. Medienschaffende berichteten von mehreren Personen, die von der Polizei abgeführt worden seien. Zur Demonstration von 12 bis 18 Uhr aufgerufen hatte eine Bürgerinitiative. «Alle gemeinsam für unsere Freiheit» lautet der Slogan auf einem Flyer, der in den sozialen Medien auf Französisch und Deutsch verbreitet und auch in Stadtberner Haushalte verteilt wurde. Legende: Die Demo-Willigen bewegten sich in kleinen Gruppen durch die Stadt. Vereinzelt waren Transparente zu sehen. Keystone

13:51 Protest gegen Corona-Massnahmen in Liestal Über 5000 Personen haben sich in Liestal zu einer Kundgebung gegen die restriktive Corona-Massnahmenpolitik versammelt. Die Leute trugen Schilder mit Aufschriften wie «Impfen tötet» oder «Keine Massentests», berichtet ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Angekündigt ist ein stiller Protestmarsch zu einer Schulanlage am Rand des Baselbieter Kantonshauptorts. Zum polizeilich bewilligten Protestmarsch aufgerufen hat der Verein «Stiller Protest». Dieser hatte in den vergangenen Wochen unter anderem bereits in Wohlen AG und Chur entsprechende Kundgebungen initiiert. Als Sprecher sind einschlägige Corona-Skeptiker wie der Basler «Männerarzt» Marco Caimi oder der Genfer Homöopath und Impfgegner Edouard Broussalian angekündigt. Die meisten Personen tragen keine Masken. Man werde wegen der fehlenden Schutzmasken nicht einschreiten, sondern konzentriere sich auf einen ruhigen Ablauf, sagte ein Polizeisprecher am frühen Nachmittag zur SDA. Auch SRF ist mit Korrespondent Philippe Chappuis vor Ort. Der Mediensprecher vom Verein «Stiller Protest», Rolf Lüthi, verweigerte aber ein Interview. 01:06 Video Tausende gehen in Liestal auf die Strasse Aus News-Clip vom 20.03.2021. abspielen

12:50 Hälfte der britischen Erwachsenen geimpft In Grossbritannien hat bereits jeder zweite Erwachsene eine Corona-Impfung. «Ich bin absolut begeistert sagen zu können, dass wir nun die Hälfte aller Erwachsenen in Grossbritannien geimpft haben», sagt Gesundheitsminister Matt Hancock in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Mehr als 26 Millionen Menschen bekamen demnach eine erste Impfdosis gespritzt. Gut zwei Millionen erhielten auch schon die zweite Spritze. Grossbritannien setzt auf rund zwölf Wochen Abstand zwischen erster und zweiter Dosis. Die Infektionslage in dem ehemaligen EU-Mitgliedsland hat sich seit den katastrophalen Zuständen im Januar, als noch etliche Intensivstationen überlastet waren, deutlich verbessert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei 59 Fällen pro 100'000 Einwohner. Die Experten führen dies neben dem noch immer geltenden harten Lockdown auch auf den weiten Fortschritt der Impfkampagne zurück.