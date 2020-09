9:48

Diskussion über Maskenpflicht in Kitas

In manchen Kantonen gilt in Kitas eine Maskenpflicht. So auch im Kanton Freiburg, wo Rossana Savastano Betriebsleiterin der Tagesstätte Schmitten ist. Anfangs hätten die Babys stark auf die Masken reagiert, erzählt die Kita-Leiterin: «Sie haben geweint oder sie hatten einen starren Blick.»

Savastano befürchtet in der Sendung HeuteMorgen von Radio SRF, dass die Maskenpflicht negative Folgen haben könnte – etwa in der Sprachentwicklung, in der Emotionsentwicklung oder in der Vertrauensentwicklung zum Gegenüber. Der Freiburger Kantonsarzt Thomas Plattner verteidigt die Maskenpflicht dadurch, dass sie verhindern soll, dass man Kitas schliessen müsse.

Psychologin Heidi Simoni befürwortet im Interview das Maskentragen, spricht aber von einer Notlösung. Eine strikte Maskenpflicht sei schlecht für die Entwicklung der Kinder: «Tragen die Betreuerinnen den Mund- und Nasenschutz immer, sind die Kinder eingeschränkt im Austausch mit dem Gegenüber.»