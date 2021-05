Der Ticker startet um 5:37 Uhr

12:53 Über ein Viertel der Erwachsenen in EU lehnt Impfung ab In der EU würde einer Umfrage zufolge mehr als ein Viertel der Erwachsenen eine Impfung ablehnen, wenn sie angeboten würde. Das Ergebnis deute auch auf einen Zusammenhang

zwischen der Zögerlichkeit und der Nutzung sozialer Medien hin, vor allem wenn diese die Hauptinformationsquelle seien, teilt die Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen Eurofound mit. In Bulgarien sind die Menschen demnach am skeptischsten, 67 Prozent nannten es unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich, dass sie sich impfen lassen würden. Dagegen

sind die Iren am impfwilligsten, hier halten es zehn Prozent für unwahrscheinlich, dass sie eine Impfung ausschlagen.

12:02 Nebenwirkungen bei gemischter Corona-Impfung etwas häufiger Wer zwei unterschiedliche Corona-Impfstoffe erhält, hat eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für milde und moderate Nebenwirkungen nach der zweiten Dosis. Das zeigen vorläufigen Daten einer britischen Studie, die heute im Fachmagazin «The Lancet» veröffentlicht wurden. Untersucht wurden Fälle, bei denen im Abstand von vier Wochen entweder zuerst das Präparat von Astra-Zeneca verabreicht wurde und dann der Impfstoff von Biontech/Pfizer oder umgekehrt. Anlass zur Sorge um die Patientensicherheit gebe es aber nicht, betonten die Wissenschaftler.

10:45 US-Gesundheitsbehörde unterstützt Biontech-Vakzin für Kinder Auch die US-Gesundheitsbehörde CDC unterstützt die Verabreichung des Corona-Impfstoffes von Pfizer /Biontech für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren. Ein Expertengremium der CDC sprach sich für die Anwendung bei den Minderjährigen aus, wie die Behörde bestätigte. Am Montag hatte die US-Arzneimittelbehörde FDA das Vakzin bereits für diese Altersgruppe zugelassen. Die bereits bestehende Notfallzulassung zur Verabreichung ab 16 Jahren wurde entsprechend angepasst und erweitert. Viele lokale Behören in den USA hatten aber neben der FDA-Zulassung aber die Empfehlung der CDC abgewartet. In der Schweiz ist noch kein Corona-Impfstoff für Kinder zugelassen.

8:30 Arbeitgeber fordern bedingungslose Aufhebung Homeoffice-Pflicht Dass der Bundesrat die Homeoffice-Pflicht nur für Betriebe aufheben will, die ihre Mitarbeitenden wöchentlich testen lassen, sorgt für Kritik. In einer Mitteilung schreibt der Schweizerische Arbeitgeberverband, dieser Vorschlag könnte zu grossen Ungleichheiten führen. Kleinere Unternehmen hätten meist schlechtere Voraussetzungen um Testmöglichkeiten einzurichten. Ausserdem seien die Verfügbarkeit und die Kapazität für Massentests je nach Kanton sehr unterschiedlich. Die Homeoffice-Pflicht müsse bedingungslos aufgehoben werden, fordert der Arbeitgeberverband. Begrüsst wird vom Verband jedoch die Entscheidung des Bundesrats, die Höchstdauer für den Bezug der Kurzarbeitsentschädigung von 18 auf 24 Monate zu erhöhen. Angeschlagene Unternehmen hätten dadurch bessere Chancen, die Krise ohne Einschnitte beim Personal zu bewältigen.

6:19 Australien sichert sich 25 Millionen Impfdosen von Moderna Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie hat sich Australien 25 Millionen Dosen vom Impfstoff des US-Pharmaherstellers Moderna gesichert. Die Vereinbarung umfasst 10 Millionen Dosen im Jahr 2021 und 15 Millionen Dosen von Modernas dann aktualisiertem Varianten-Auffrischungsimpfstoff im Jahr 2022, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Verwendung des Moderna-Impfstoffs muss noch von der australischen Aufsichtsbehörde genehmigt werden, wie Premierminister Scott Morrison in einer veröffentlichten Erklärung mitteilte. Bislang hat Australien die Impfstoffe von Pfizer und Astrazeneca verwendet. Australien hat sein ursprüngliches Ziel, bis Ende März 4 Millionen Covid-19-Impfungen zu verabreichen, weit verfehlt und im April sein ursprüngliches Versprechen aufgegeben, die gesamte erwachsene Bevölkerung bis Oktober zu impfen. Mit Stand vom 11. Mai waren 2,8 Millionen Impfungen verabreicht worden. In Australien leben 25 Millionen Menschen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus-Grafik Fälle, Impfungen, Übersterblichkeit: Corona-Zahlen weltweit 10.05.2021 Mit Video

3:06 Ansturm auf Astra-Zeneca in Deutschland Der wegen zahlreicher Pannen in Verruf geratene Corona-Impfstoff von Astra-Zeneca ist nun in Deutschland unvermittelt zum Renner geworden. Deutsche Ärzte verzeichnen laut einem Bericht der «Rheinischen Post» einen Ansturm auf das Vakzin, seit die Alterspriorisierung aufgehoben worden ist. Der Impfstoff sei insbesondere für jüngere Menschen attraktiv, auch wegen des möglichen kürzeren Intervalls bis zur Zweitimpfung. «Der Impfstoff von Astra-Zeneca wird so stark nachgefragt, dass die bereitgestellten Mengen nicht mehr ausreichen», sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein der Zeitung.

0:46 Aussicht auf Öffnungen der Innenräume: Abwarten bei Gastrobranche Die Innenräume von Restaurants in der Schweiz könnten Ende Mai – wenn es die epidemiologische Lage zulässt – wieder öffnen. Nach wie vor dürften aber nur vier Personen an einem Tisch sitzen. Das letzte Mal, als dies möglich war, wäre damit über fünf Monate her. Diese Zeit war für die Gastrobranche alles andere als einfach. Auch die aktuellen Aussichten führen noch nicht bei allen Restaurantbesitzern zum endgültigen Aufatmen. Denn klar sind die Öffnungen der Innenräume noch nicht – zudem führen die Schutzkonzepte in gewissen Betrieben noch zu starken Einschränkungen. Und auch die nach wie vor unsichere Zukunft macht der Branche vielerorts noch Sorgen. 03:58 Video Restaurantbetriebe zu möglichen Öffnungen der Innenbereiche Aus 10 vor 10 vom 12.05.2021. abspielen

22:47 Luzerner Regierung erlaubt Klassenlager in der Schweiz Luzerner Schulen dürfen trotz Coronapandemie auch in andere Kantone ins Klassenlager fahren. Der Regierungsrat hat am Mittwoch das Klassenlagerverbot aufgehoben, nachdem am Vortag im Kantonsrat ein dringliches Postulat klar überwiesen worden war. Klassenlager seien wieder erlaubt, teilte das Luzerner Bildungs- und Kulturdepartement mit. Es müssten aber die nötigen Massnahmen getroffen werden. Der Kanton passte die Rahmenschutzkonzepte entsprechend an. So dürfen Schülerinnen und Schüler nur mitkommen, wenn sie sich maximal 72 Stunden vor Lagerbeginn einem Coronatest unterziehen. Wer sich nicht testen lassen will, für den müssen die Schulen ein Alternativprogramm anbieten. Die Regierung war bereits in der Parlamentsdebatte bereit gewesen, das Lagerverbot zu lockern. Dies ging dem Rat aber nicht weit genug. Auf Kritik stiess vor allem die Vorgabe, dass die Lager im Kanton durchzuführen seien. Davon sieht die Regierung nun ab, Lager seien in der ganzen Schweiz erlaubt, allfällige Vorgaben des Lagerkantons aber zu beachten. Lager können klassenweise durchgeführt werden, analog zu Schulreisen und Exkursionen. Der Entscheid zur Durchführung der Lager obliegt den Schulleitungen.

21:55 Norwegen stoppt Impfungen mit Vakzin von Astra-Zeneca Norwegen verzichtet wie Dänemark bei seiner laufenden Impfkampagne gegen Covid-19 gänzlich auf den Impfstoff von Astra-Zeneca. Das gab Ministerpräsidentin Erna Solberg am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz in Oslo bekannt. Die Regierung spende die Astra-Zeneca-Dosen womöglich an andere Länder. Damit folgt Norwegens Regierung den Empfehlungen eines Expertenausschusses und des nationalen Gesundheitsinstituts FHI, die beide zuletzt geraten hatten, den Impfstoff von Astra-Zeneca sowie das Präparat von Johnson & Johnson aufgrund des Risikos von seltenen, aber schwerwiegenden Nebenwirkungen aus dem Impfprogramm zu streichen.

21:03 Pflegefachkräfte protestierten in der ganzen Schweiz Mehrere Hundert Pflegefachpersonen sind heute unter dem Motto «Applaus ist nicht genug» in elf Städten auf die Strasse gegangen. Sie forderten am Tag der Pflege mehr Lohn und mehr Personal nach einem wegen der Corona-Pandemie besonders intensiven Jahr. In Basel zählte eine Reporterin von Keystone-SDA am frühen Abend rund 400 Menschen am «Walk of Care». In Zürich und Bern versammelten sich rund 100 Personen in Schaffhausen geschätzte 120. Die Pflegenden stellen mit der Gewerkschaft Unia vier Forderungen: einen verstärkten Gesundheitsschutz über die Pandemie hinaus, höhere Stellenschlüssel und mehr Lohn, eine faire Pflegefinanzierung und die Umsetzung der Pflegeinitiative. Es brauche mehr Respekt und Anerkennung für den mehrheitlich weiblichen Beruf der Pflegefachperson, so die Gewerkschaft Unia in einer Mitteilung. Die Löhne entsprächen in keiner Weise der täglichen Leistung, die die Pflegenden erbringen. Auch in der Schweiz mehrten sich die Hinweise, dass die Berufsausstiegsquote nach der Pandemie zunehmen wird. Schon vorher sind laut SBK-Geschäftsführerin Yvonne Ribi fast die Hälfte der ausgebildeten Pflegefachpersonen aus dem Beruf ausgestiegen. Dabei fehlen laut SBK bis 2030 rund 65'000 zusätzliche Pflegende. 02:30 Video Protest des Pflegepersonals und Thema Impfskepsis Aus Tagesschau vom 12.05.2021. abspielen

20:00 Jeder dritte Deutsche ist schon geimpft Mehr als jeder Dritte in Deutschland ist bereits mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Wie aus dem Impfquotenmonitoring des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch hervorgeht, haben 34.3 Prozent der Menschen in dem Land mindestens eine Impfung erhalten. Deutschland hat rund 83 Millionen Einwohner. So verabreichten alle Stellen laut RKI bislang insgesamt etwa 36.8 Millionen Impfungen. Davon seien knapp 29 Millionen bei Erstimpfungen und weitere etwa 8.3 Millionen bei Zweitimpfungen verabreicht worden. Demnach stieg die Quote der vollständig Geimpften auf zehn Prozent. Zum Vergleich: In der Schweiz sind bislang laut BAG 12.5 Prozent der Bevölkerung vollständig und 12.6 Prozent einfach geimpft. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 12.05.2021 Mit Video

19:15 Breite Zustimmung bei den meisten Parteien Auf die Öffnungsschritte des Bundesrates haben die Parteien zustimmend reagiert. Die SP zeigte sich erleichtert darüber, dass die epidemiologische Lage weitere Öffnungsschritte zulässt. Allerdings fordert die Partei «Impfgerechtigkeit». Es dürfe nicht sein, dass jene Personen, die ohne Computerzugang in exponierten Branchen arbeiten, bei den Terminbuchungen leer ausgehen und später geimpft werden, wird Co-Präsidentin Mattea Meyer in einer Mitteilung zitiert. Die FDP begrüsste ausdrücklich die Entscheide des Bundesrates zugunsten weiterer Lockerungsschritte und der langfristigen Planung für die Sommermonate. «Doch warum so lange warten, wenn sich die epidemiologische Lage so positiv entwickelt?», schrieb die Partei in einer Mitteilung. Die Mitte-Partei gab sich wortkarg: «Die nächsten Öffnungs-Schritte sind bekannt. Bleiben wir trotzdem vorsichtig. Solidarisch bleiben. Verantwortung übernehmen. Die Schweiz zusammenhalten», hiess es auf Twitter. Grünen-Präsident Balthasar Glättlich schrieb auf Twitter, weitere vorsichtige Corona Öffnungsschritte seien verständlich. Abstand, Masken, Tests, Impfungen und Vorsicht blieben aber zentral: Sonst würden die Lockerungen zum Boomerang.

18:50 SVP und Gewerbeverband fordern Tempo Kopfschütteln kam jedoch von der SVP. «Es ist unbegreiflich, dass der Bundesrat nicht vorwärtsmacht», liess sich Parteipräsident Marco Chiesa in einer Mitteilung zitieren. «Die Menschen sollen mit Schutzkonzepten (Hygiene, Masken, Abstand, Contact-Tracing) wieder möglichst frei arbeiten und leben können.» Dass der Bundesrat mit den Öffnungen nun noch einmal fast drei Wochen zuwarte, sei «reine Schikane». Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) begrüsste den Entscheid des Bundesrates, den Gastrobetrieben die Öffnung auch in Innenräumen zu erlauben. Insgesamt beurteilt der SGV den Öffnungsschritt als zu zögerlich, zu langsam und zu wenig weitgehend. In der Logik des gezielten Schutzes mit Schutzkonzepten sei eine vollständige Öffnung per 17. Mai möglich, hiess es in einer Twitter-Nachricht. Der nach eigenen Angaben grösste Dachverband der Schweizer Wirtschaft forderte ausserdem die Aufhebung der besonderen Lage und die Auflösung der wissenschaftlichen Taskforce. Legende: Von der SVP gab es Kritik am Bundesrat: Sie fordert, dass die Einschränkungen möglichst rasch aufgehoben werden. Reuters

18:06 Spanien hofft auf 45 Millionen Touristen: «Sie können jetzt planen» Spanien erwartet für dieses Jahr bis zu 45 Millionen ausländische Touristen. Das wäre mehr als die Hälfte des vor Ausbruch der Pandemie erreichten Niveaus, sagte Tourismusministerin Reyes Maroto bei der Präsentation einer Werbekampagne, die Besucher im Sommer anlocken soll. «Spanien wird bereit sein, sich der Welt sehr bald wieder zu öffnen», sagte Maroto. «Internationale Touristen können jetzt mit der Planung ihres Spanien-Urlaubs beginnen.» Spanien war vor Ausbruch der Pandemie nach Frankreich das am zweithäufigsten besuchte Land der Welt. Wegen Corona brach die Zahl der ausländischen Touristen im vergangenen Jahr um 80 Prozent ein, nachdem 2019 noch 83.5 Millionen Besucher gezählt worden waren. Angesichts der Impffortschritte in Ländern wie den USA, Deutschland und Grossbritannien hoffen tourismusabhängige Nationen wie Spanien, zumindest einen Teil der wirtschaftlich wichtigen Sommersaison zu retten. Legende: Eines der beliebtesten Ziele in Spanien für Touristinnen und Touristen: Die Metropole Barcelona. Reuters

17:24 Was ein Antikörper-Test bringt Wieder ohne Einschränkungen in die Ferien oder an einem Konzert seiner Lieblingsband zujubeln: Mit einem entsprechenden Zertifikat soll das schon bald wieder möglich sein. Aber wie ist das bei all jenen, welche die Krankheit durchgemacht haben? Kann man in einem solchen Fall einen Antikörper-Test machen? Und wie funktioniert der? Das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» hat bei Wissenschaftsredaktor Daniel Theis nachgefragt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus Das bringt ein Antikörper-Test 12.05.2021 Mit Audio

17:07 French Open plant mit rund 118'000 Besuchern An den French Open vom 30. Mai bis 13. Juni sollen in diesem Jahr trotz des Coronavirus wieder mehr Zuschauer zugelassen werden. Die Veranstalter planen im Optimalfall mit insgesamt etwas mehr als 118'000 Besuchern während der gut zwei Wochen. An den ersten zehn Tagen sollen pro Tag etwas mehr als 5000 Zuschauer auf die Anlage Roland Garros dürfen: je 1000 Besucher in den drei grössten Arenen und einige Hundert Zuschauer auf den Aussenplätzen. Vom 9. bis 13. Juni dürfen 65 Prozent der Plätze in den Stadien besetzt werden, mit einer Obergrenze von 5000 Zuschauern. Die erstmals durchgeführten «Night Sessions» finden wegen der ab 21 Uhr bestehenden Ausgangssperre bis am 9. Juni ohne Zuschauer statt. Legende: An den French Open wird es wieder tausende Zuschauer in den Stadien haben. Aber immer noch reduziert. Reuters

16:24 Ende der Medienkonferenz zu den Lockerungen Damit endet die heutige Medienkonferenz des Bundesrates. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und halten Sie weiterhin hier im Ticker über Neuigkeiten rund um das Coronavirus auf dem Laufenden. Eine Übersicht über die für Ende Mai geplanten Lockerungen finden Sie hier: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Entscheid zu Corona-Massnahmen Diese Lockerungen plant der Bundesrat auf Ende Monat 12.05.2021 Mit Video

16:24 Warum dürfen sich nur 30 Leute an einem Vereinsanlass treffen? Warum dürfen sich bei Vereinsversammlungen nur 30 Personen treffen und bei öffentlichen bis zu 100, fragt ein Journalist. «Bei Publikumsveranstaltungen müssen Besucherinnen und Besucher weitere Pflichten erfüllen, wie etwa Kontakterhebung oder Sitzpflicht. Bei Vereinsanlässen vermischen sich verschiedene Personengruppen und es gelten weniger Regeln», antwortet ein BAG-Experte.

16:11 Wie kann man sichergehen, dass das Covid-Zertifikat mit der EU kompatibel ist? Wie kann sichergehen, dass das Schweizer Covid-Zertifikat kompatibel sei mit demjenigen der EU?, so eine weitere Frage. «Unser Ziel ist es, absolut kompatibel zu sein. Wir setzen alles daran, dass die Zertifikate kompatibel sind», sagt Berset. Es sei aber so, dass auch die andere Seite, die EU, grosses Interesse habe an einem kompatiblen Zertifikat. Mathys fügt an: «Wir warten aus diesem Grund auch auf die Spezifikationen von Seiten der EU, damit man die Kompatibilität gewährleisten kann.» 01:05 Video Berset und Mathys zur Kompatibilität des Covid-Zertifikats Aus News-Clip vom 12.05.2021. abspielen