Thailands grösste Insel Phuket lockt trotz der weltweiten Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus weiterhin zahlreiche Touristen an. Täglich registrierten sich derzeit durchschnittlich 4000 Urlauber für den so genannten «Thailand Pass», der für eine Reise auf die Insel notwendig ist, berichtete die Zeitung «Bangkok Post». Die meisten Antragsteller kämen aus Deutschland, Russland und Grossbritannien, hiess es.

Es sei ähnlich wie in einem Cockpit, so Fehr: Der Pilot müsse unterschiedlichste Instrumente interpretieren können, um das Flugzeug zu steuern.

Auch Geimpfte würden infiziert werden, aber die meisten von ihnen würde es nicht so schwer erwischen. Sie müssten also nicht ins Krankenhaus oder würden nicht sterben, sagte Fauci im Gespräch mit dem Thinktank Zentrum für strategische und internationale Studien (CSIS). Am schlimmsten werde es jene treffen, die immer noch nicht geimpft seien.

Wer in den kommenden Wochen die erste Dosis eines Vakzins verweigere, müsse einen neuen Gesundheitsbeitrag zahlen. Wie hoch dieser sein würde und wann er in Kraft treten soll, blieb zunächst unklar.

Nicht geimpfte Bewohnerinnen und Bewohner in der kanadischen Provinz Quebec müssen nach den Worten des örtlichen Ministerpräsidenten künftig extra zahlen. «Der Impfstoff ist der Schlüssel zur Bekämpfung des Virus. Aus diesem Grund denken wir an einen Beitrag für Erwachsene, die aus nicht-medizinischen Gründen die Impfung verweigern», kündigte Premier François Legault am Dienstag an.

Die meisten Isolationsfälle weisen die Kantone Zürich, Waadt und Genf auf. Dort sind jeweils mindestens 20'000 Personen in Isolation. In Waadt und Zürich sind es sogar über 25'000. Gemessen an der Bevölkerung liegt der Anteil der Personen in Isolation in allen Kantonen unter vier Prozent, nur die Kantone Genf und Graubünden liegen über vier Prozent. 10vor10 hat ausserdem mehrere Kantone angefragt, wie die Isolations-Anordnungen kontrolliert werden. Teilweise wird nicht mehr kontrolliert – oft nur noch in Stichproben.

So erwarten fast 90 Prozent der befragten Institute für das Geschäftsjahr 2021 einen Anstieg der operativen Ergebnisse – deutlich mehr als im Vorjahr, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten «Bankenbarometer» des Beratungsunternehmens EY hervorgeht. Die meisten Banken erwarten sowohl kurzfristig als auch langfristig eine positive Entwicklung ihres operativen Geschäfts. In der seit beinahe zwei Jahren anhaltenden Pandemie hätten die Unternehmen eine beachtliche Resilienz gezeigt und solide Ergebnisse erzielt, heisst es in einer Mitteilung.

Die Schweizer Banken blicken trotz anhaltend unsicheren Zeiten optimistisch in die Zukunft. Die Entwicklungen an den Finanzmärkten und des eigenen Geschäftsgangs schätzen sie laut einer Umfrage deutlich positiver ein als noch vor einem Jahr.

Hunderttausende im Homeoffice – ein riesiger Boom bei Lieferdiensten und Onlinehändlern. Wohl noch nie hat sich in so kurzer Zeit so viel, so stark verändert auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. In den boomende Branchen gelte es, Wildwuchs und Dumpinglöhne zu verhindern, ist der SGB überzeugt.

Die Schweiz ist bisher wirtschaftlich erstaunlich gut durch die Corona-Krise gekommen. Die Arbeitslosigkeit sank – dank Kurzarbeit oder Härtefällmassnahmen – letztes Jahr auf drei Prozent. Und sie dürfte dieses Jahr nach Prognosen des Staatssekretariats für Wirtschaft, Seco, weiter sinken. Alles gut also? Nein, sagt der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB). Er macht heute, an seiner Jahres-Medienkonferenz, auf Verliererinnen und Verlierer der Pandemie aufmerksam.

Impfen, impfen, impfen, heisst es nun schon seit über einem Jahr. Viele sind dem Aufruf gefolgt, aber nicht so viele wie der Bund erhofft hatte. Die Impfquote in der Schweiz stagniert bei knapp 70 Prozent. Kaum jemand, der nicht schon gegen Covid-19 geimpft worden ist, lässt sich jetzt noch die Spritze setzen. Seit letztem Herbst ist die Kurve der Erstimpfungen stark abgeflacht, dementsprechend auch diejenige der Zweitimpfungen. Einzig die Kurve der Booster-Impfungen steigt derzeit stark.

In Grossbritannien gerät die Regierung von Boris Johnson wegen ihres Verhaltens in der Coronakrise verstärkt unter Druck. Nach neuen Berichten über eine Gartenparty in seinem Amtssitz während strikter Corona-Regeln im Mai 2020 bezichtigt die Opposition den britischen Premierminister der Lüge. Der Regierungschef habe das Parlament und die Öffentlichkeit diesbezüglich mehrmals getäuscht, teilte die Labour-Partei mit. Das Parlament setzte kurzfristig eine Dringlichkeitssitzung an, bei der die Regierung Rede und Antwort stehen sollte. Johnson selbst war nicht anwesend – und nur eine Handvoll Abgeordnete von Johnsons konservativer Partei.

Trotz Lockdown in den Niederlanden: Die Infektionszahlen steigen rasant an.

Die Niederlande mit etwa 17,5 Millionen Einwohnern befinden sich seit mehr als drei Wochen im harten Lockdown. Dadurch sollte die Verbreitung der Omikron-Variante abgebremst und der Druck auf Krankenhäuser gesenkt werden. Am Ende der Woche will die Regierung über eine Verlängerung der Massnahmen entscheiden.

Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich in den Niederlanden trotz des derzeitigen Lockdowns rasant aus. In den vergangenen sieben Tagen waren mehr als 200’000 neue Infektionen registriert worden – so viel wie nie zuvor. Im Vergleich zur Vorwoche sei dies ein Anstieg von mehr als 77 Prozent, teilte das zuständige Gesundheitsinstitut RIVM mit.

Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer haben mit der Produktion eines an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoffs begonnen. Das teilte Biontech-Chef Ugur Sahin auf einer Gesundheitskonferenz der US-Bank J.P. Morgan mit. Ende Januar werde eine klinische Studie zu dem Impfstoff beginnen. «Wir gehen davon aus, dass wir bis März für eine Belieferung des Marktes bereit sind, wenn die behördlichen Genehmigungen vorliegen.» Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat bislang noch nicht erklärt, ob sie einen an Omikron angepassten Impfstoff mit einer anderen Zusammensetzung als bei dem derzeit verwendeten Vakzin für notwendig hält.

Zuletzt ging die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen leicht zurück. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Dienstag kamen 11’406 neue Fälle innerhalb eines Tages hinzu. Gesundheitsminister Adam Niedzielski sagte dem Sender TVN24, er rechne mit einem «systematischen Anstieg» der Fallzahlen in der kommenden Zeit. Noch sei die Omikron-Variante in Polen nicht stark verbreitet.

In Polen ist die Zahl der Corona-Toten nach offiziellen Angaben über die Marke von 100’000 gestiegen. Am Dienstag meldete das Gesundheitsministerium 493 neue Todesfälle binnen 24 Stunden. Damit sind seit Beginn der Pandemie nunmehr 100’254 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Polen hat knapp 38 Millionen Einwohner.

Zahl der Corona-Patienten in US-Krankenhäusern so hoch wie nie zuvor

In der Coronavirus-Pandemie sind in den USA so viele Patienten mit Covid-19-Erkrankung in Krankenhäusern wie nie zuvor. Nach Daten des Gesundheitsministeriums belegten sie knapp 146’000 Krankenhausbetten landesweit – mehr als jedes fünfte verfügbare Bett in dem Land. Insgesamt sind derzeit fast 78 Prozent aller Krankenhausbetten belegt. Zuvor lag der Höchststand bei Covid-19-Patienten in Krankenhäusern nach Berichten von US-Medien vor knapp einem Jahr bei rund 142’000. Der Rekord wird auch auf die rasante Verbreitung der Omikron-Variante zurückgeführt.

Eng wird es auch auf den Intensivstationen in den Vereinigten Staaten: Dort sind inzwischen mehr als 80 Prozent der fast 81’000 Betten besetzt. Knapp 24’000 dieser Betten belegen Covid-19-Patienten. Nach den jüngsten Sieben-Tages-Daten des Ministeriums vom vergangenen Freitag haben die Einlieferungen in Krankenhäuser binnen einer Woche um mehr als 60 Prozent auf 115’000 zugenommen. Die Zahl der Toten innerhalb von sieben Tagen stieg auf mehr als 8700 (plus 14,4 Prozent). In diesem Zeitraum wurden mehr als 4,1 Millionen neue Coronavirus-Infektionen in den Vereinigten Staaten festgestellt, was einer Zunahme von mehr als 85 Prozent entspricht.