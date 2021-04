Der Ticker startet um 6:00 Uhr

16:15 Kantonspolizei St. Gallen: Kommen sie nicht nach Rapperswil-Jona Rapperswil-Jona hat die geplante Corona-Demonstration vom nächsten Samstag nicht bewilligt. Trotz des ausgesprochenen Verbots ist davon auszugehen, dass sich Demonstrantinnen und Demonstranten vor Ort versammeln, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Die Kantonspolizei appelliert nun an Kundgebungswillige, nicht nach Rapperswil-Jona zu kommen und sie weist darauf hin, dass Teilnehmende mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen müssen. Wie die Polizei weiter schreibt, wird sie bei ihrem Auftrag durch Mitarbeitende des Ostschweizer Polizeikonkordates und weitere Organisationen unterstützt werden. Es müsse mit Personen- und Fahrzeugkontrollen gerechnet werden. Personen, die gegen die Vorschriften der Covid-Gesetzgebung oder das Demonstrationsverbot der Stadt Rapperswil-Jona verstossen, können gebüsst, verzeigt oder weggewiesen werden.

Covid-Zertifikat: Bund prüft zwei Lösungen bis Mitte Mai 50 Bewerber hatten beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine technische Lösung für das Covid-Zertifikat eingereicht. Wie das BAG mitteilte, werden zwei Angebote weiter geprüft: eines des Bundesamtes für Informatik und eines des Lausanner Unternehmens SICPA in Zusammenarbeit mit der Zürcher Firma ELCA. Ein definitiver Variantenentscheid fällt Mitte Mai. Das Covid-Zertifikat soll für die Ein- und Ausreise in andere Länder verwendet werden können und mit internationalen Lösungen kompatibel sein. Im Sommer solle das Impfzertifikat zur Verfügung stehen.

Kritik an Untersuchung zur Maskenbeschaffung Schimmelmasken und Wucherpreise – die Maskenbeschaffung durch die Armee zu Beginn der Pandemie wurde kritisiert. Laut einem VBS-Bericht hat die Schweiz fast alles richtig gemacht. Nicht alle sehen das so.

Verspätete Impfdosen eingetroffen Die verspäteten Impfdosen von Moderna sind am gestrigen Mittwoch in der Schweiz eingetroffen. Es handelt sich laut BAG um 280'800 Dosen, die am letzten Freitagabend als ausstehend gemeldet worden waren. Dies gab das BAG auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekannt. Der Bund und das Bundesamt für Gesundheit waren daraufhin scharf kritisiert worden für ihr Impf-Management. BAG-Direktorin Anne Lévy konterte die Kritik vor allem aus dem Kanton Bern und stemmte sich gegen das Argument, die Impf-Logistik wäre in privater Hand besser aufgehoben. Diesen Lieferengpass habe ja ausgerechnet ein privates Unternehmen zu verantworten, sagte sie am Samstagnachmittag bei Radio SRF. Das Problem liege also beim Hersteller.

14:03 Hoffnung auf Ferien in Italien Durch den Gotthard oder den San Bernardino, bei Chiasso Brogeda vorbei, einen ersten Espresso im Autogrill und dann ans Meer. Viele hoffen auf Sommerferien in Italien, und von dort kommen jetzt positive Signale. Ab Montag sollen in gewissen Regionen die Restaurants teilweise wieder öffnen, auch Theater und Museen können aufmachen. Und auch im Hinblick auf den Sommer macht die Regierung Hoffnung. 01:44 Video Italien öffnet vorsichtig und schrittweise Aus Tagesschau vom 22.04.2021. abspielen

13:39 Hier kommt das Corona-Briefing Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2265 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2014 . Das sind 8 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 330.2 .

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 8.7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 9 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 26'585 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 14 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 9 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 42 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 6 Verstorbenen . Das sind 9 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1052 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 2 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 84.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 77.0 Prozent. Davon sind 26 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

Weg frei für die Notbremse in Deutschland Der Deutsche Bundesrat hat das neue Infektionsschutzgesetz passieren lassen. Die Länderkammer legte in ihrer Entscheidung keinen Einspruch gegen die neuen Regelungen zur Pandemiebekämpfung ein. Der Bundestag hatte die Vorlage am Mittwoch verabschiedet. Nun muss Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz noch unterzeichnen, bevor es in Kraft treten kann. Die Regelungen sehen unter anderem vor, dass bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 in einem Landkreis automatisch eine weitgehende Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr in Kraft tritt.

Pilotprojekt für sichere Veranstaltungen in Graubünden Der Kanton Graubünden unterstützt ein Pilotprojekt aus der Privatwirtschaft, das die sichere Durchführung von Veranstaltungen in Corona-Zeiten ermöglichen soll. Das System setzt auf eine fälschungssichere Verschmelzung der Resultate von Corona-Tests mit der Identität der getesteten Person. Schon recht konkret ist der Plan, mit dem Testsystem im Mai Gemeindeversammlungen mit bis zu 300 Personen durchzuführen. Alle dafür noch nötigen Entscheidungen könnten vom Kanton getroffen werden, erklärte Martin Bühler, Chef des Kantonalen Führungsstabes. Die weiteren Schritte würden jedoch von der Covid-Verordnung des Bundes abhängen. Noch im Mai möchte die Firma Covent eine dreitägige Pilotveranstaltung mit insgesamt 1000 Personen durchführen. Weitere Veranstaltungen sollen im Juni folgen. Und im Juli ist die Zusammenarbeit mit dem drei Wochen dauernden Festival da Jazz im Oberengadin vorgesehen.

11:17 St. Gallen impft neu auch über 55-Jährige Im Kanton St. Gallen wird die Impfkampagne erneut ausgeweitet: Ab sofort werden auch über 55-jährige Personen in Hausarztpraxen und Impfzentren geimpft. Rund zwei Drittel der über 65-jährigen Personen sei bereits geimpft oder habe ein Aufgebot für die erste Impfung erhalten, teilte das St. Galler Gesundheitsdepartement mit. Die Termine vergebe man weiterhin nach Alter: Eine ältere Person habe bei einer Anmeldung immer Priorität, heisst es in der Mitteilung. Für Mai ist geplant, die Kapazitäten der Impfzentren zu verdoppeln. Bei Moderna gebe es Lieferschwierigkeiten, der Kanton erhalte die Dosen später als angekündigt. Die Sendungen von Pfizer/Biontech erfolgten wöchentlich. Dabei handle es sich aber um kleinere Mengen zwischen 7000 und 10'000 Impfdosen pro Lieferung.

10:39 Deutschland will offenbar 30 Millionen Dosen Sputnik-Impfstoff kaufen Deutschland will nach Angaben von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer insgesamt 30 Millionen Sputnik-V-Impfdosen kaufen. «Wir wollen dreimal zehn Millionen Dosen – im Juni, Juli und August – Sputnik V kaufen», sagte der CDU-Politiker bei einem Besuch in Moskau. «Voraussetzung ist die Zulassung bei der europäischen Arzneimittelbehörde», fügte Kretschmer hinzu, der zuvor mit dem russischen Gesundheitsminister gesprochen hatte. Die EMA-Zulassung bilde die nötige Vertrauensbasis. Es wäre ein grosser Erfolg, wenn die Zulassung im Mai erfolgen würde, so Kretschmer weiter.

10:04 Nach Lobby-SMS an Johnson: Labour fordert Untersuchung Nach dem Bekanntwerden direkter SMS-Kontakte zwischen dem britischen Premier Boris Johnson und dem Unternehmer James Dyson hat die Opposition eine «gründliche Untersuchung» der Verbindungen gefordert. Die Labour-Partei will den Premier in einem parlamentarischen Ausschuss dazu befragen, wie mehrere Medien berichteten. Zuvor hatte die BBC einen Textnachrichten-Austausch von Johnson und Dyson aus dem vergangenen Jahr veröffentlicht. Darin unterhalten sie sich über mögliche Steuererleichterungen für Dysons Unternehmen bei der Produktion von Beatmungsgeräten. Johnson bekannte sich am Mittwoch im Parlament zu dem Austausch und verteidigte sein Vorgehen. Er werde sich dafür absolut nicht entschuldigen, es sei schliesslich darum gegangen, Leben zu retten, so der Premier. Er kündigte an, die Details zu veröffentlichen. Eine Untersuchung wies die Regierung jedoch zurück. «Die Enthüllungen heute scheinen das wachsende Gefühl zu bestätigen, dass jemand mit Zugang zu einer Telefonnummer wie die des Premierministers oder des Finanzministers spezielle Vorteile bekommen kann, womöglich sogar signifikante finanzielle», schrieb die für Finanzfragen zuständige Labour-Abgeordnete Rachel Reeves in einem Statement. Andere Mitglieder der britischen Regierung waren zuvor ebenfalls in den Verdacht geraten, auf undurchsichtigen Wegen mit Unternehmensvertretern zu kommunizieren.

9:24 Bernmobil schreibt Verlust von knapp 20 Millionen Franken Wegen der Coronapandemie haben letztes Jahr 30 Prozent weniger Passagiere die Busse und Trams von Bernmobil (städtische Verkehrsbetriebe) genutzt. Das Unternehmen fuhr deshalb einen Verlust von 19.75 Millionen Franken ein. Im Jahr 2020 reisten noch 70.35 Millionen Fahrgäste mit Bernmobil, das sind 33 Millionen oder 32 Prozent weniger als im Vorjahr. Der grösste Rückgang wurde während des ersten Shutdowns Ende März 2020 verzeichnet.

9:12 Schwyz eröffnet vier neue Corona-Testzentren Der Kanton Schwyz baut die Testkapazität aus: Am kommenden Montag eröffnet er in Immensee, Steinen, Pfäffikon und Reichenburg vier neue Corona-Testzentren. An allen vier Standorten werden Schnelltests, Nasen-Rachen-PCR- sowie PCR-Speicheltests durchgeführt. Zudem sorgen Kuriere für mehr Tempo. Bis jetzt werden die Proben von den beteiligten Betrieben, Gesundheitsinstitutionen und Schulen per Post ins Labor geschickt. Mit diesem Ausbau wolle der Kanton das repetitive Testen für Betriebe, Gesundheitsinstitutionen und Schulen intensivieren, teilte die Regierung mit. Das repetitive Testen sei neben dem Impfen, den geltenden Schutz- und Hygienemassnahmen sowie dem Contact Tracing ein Grundpfeiler der Pandemiebekämpfung.

8:20 Fackelläufer in Japan angesteckt Die Organisatoren der Olympischen Sommerspiele in Tokio haben beim landesweiten Fackellauf den ersten offiziellen Coronafall zu verzeichnen. Wie das OK mitteilte, handele es sich um einen Mann in den Dreissigern, der an dem Staffellauf auf der westlichen Insel Shikoku teilgenommen hatte. Seine Rolle wurde nicht spezifiziert. Man werde «mit den medizinischen Behörden zusammenzuarbeiten, um die notwendigen Vorsichtsmassnahmen für einen sicheren Fackellauf zu treffen», hiess es weiter. Der Fackellauf war in einigen Gebieten des Landes aus Angst vor der Verbreitung des Coronavirus abgesagt bzw. von frequentierten Strassen verbannt worden. Der Plan der Organisatoren sieht vor, dass der Fackellauf auf dem Weg zur Eröffnungsfeier im neuen Olympiastadion von Tokio am 23. Juli durch alle 47 Präfekturen des Landes führt. Etwa 10'000 Läuferinnen und Läufer sollten zum Einsatz kommen. Das Hygieneprotokoll sieht unter anderem vor, den Lauf zu unterbrechen, sollten sich zu viele Zuschauer an einem Ort versammeln. Der Fackellauf begann am 25. März. Legende: Reuters

7:34 Indien meldet Rekordzunahme bei Neuinfektionen 314'835 Neuinfektionen binnen 24 Stunden – Indien registriert an diesem Donnerstag so viele neue Fälle wie kein anderes Land zuvor. Den bisher schlimmsten Zuwachs an Corona-Infektionen hatten die USA im Januar dieses Jahres gemeldet: 297'430 Fälle an einem Tag. Insgesamt verzeichnet Indien jetzt 15.93 Millionen Infektionen. 184'657 Patienten sind an oder mit Covid-19 gestorben, allein in den letzten 24 Stunden gab es 2104 Todesfälle.

7:01 Salathé offenbar von Impf-Zertifikat irritiert Der Epidemiologe Marcel Salathé mahnt in einem Tamedia-Zeitungsinterview zur Zurückhaltung beim Einsatz eines Impf-, Test- und Immunitätsausweises. «Mir persönlich macht es Sorgen, wenn die Antikörper in meinem Blut plötzlich darüber bestimmen, wo ich hin darf und wo nicht.» Die Vorstellung eines Konzerts nur für Geimpfte irritiere ihn enorm. Für Auslandreisen werde ein solches Zertifikat unumgänglich sein, sagte Salathé. Im Inland sollten aber Impf-, Test- und Immunitätsausweise «mit grösster Zurückhaltung» eingesetzt werden. Er finde es heikel, Bevölkerungsgruppen aufgrund eines Gesundheitsmerkmals unterschiedlich zu behandeln.

6:06 Biden kann Impferfolg vermelden US-Präsident Joe Biden hat in der Corona-Pandemie ein zentrales Versprechen eingelöst: 200 Millionen verabreichte Impfungen innerhalb seiner ersten 100 Tage im Amt. Er sei stolz auf seine Regierungsmannschaft, aber auch auf die Bevölkerung, die das möglich gemacht hätte. «Dies ist eine amerikanische Leistung, ein kraftvolles Beispiel für Einheit und Entschlossenheit.» Der Demokrat war am 20. Januar ins Weisse Haus eingezogen. Ende April ist er 100 Tage im Amt. Dem Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Biden Priorität eingeräumt. Er hatte zum Amtsantritt zunächst das Ziel ausgegeben, in seinen ersten 100 Tagen im Amt 100 Millionen Impfdosen zu verabreichen. Dies wurde schon nach knapp 60 Tagen erreicht. Biden verdoppelte das Ziel daraufhin auf 200 Millionen Impfungen, was nun ebenfalls vorzeitig erreicht wird – nach gut 90 Tagen im Amt. Biden sagte, jetzt beginne eine «neue Phase» im Kampf gegen das Virus. Seit Montag sind alle Amerikaner ab 16 Jahren berechtigt, einen Impftermin zu vereinbaren. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC sind bereits mehr als 26 Prozent der Gesamtbevölkerung in den USA voll geimpft. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen hat demnach mindestens eine Impfspritze bekommen, unter den Älteren ab 65 Jahren sind es bereits mehr als 80 Prozent.

2:44 Iberoamerika-Gipfel fordert internationales Pandemie-Abkommen Die Staats- und Regierungschefs von Lateinamerika, Spanien und Portugal haben im Rahmen des 27. Iberoamerika-Gipfels in Andorra ein internationales Pandemie-Abkommen gefordert. Boliviens Präsident Luis Arce prangerte an, dass die reichen Länder mehr als die Hälfte aller Covid-Impfstoffe gekauft hätten – obwohl sie nur 16 Prozent der Weltbevölkerung stellten. Der portugiesische Regierungschef Antonio Costa sagte, kein Land könne die Grenzen für immer geschlossen halten. Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez versprach, sein Land werde Lateinamerika in diesem Jahr 7.5 Millionen Impfdosen zur Verfügung stellen. Legende: Am Iberoamerika-Gipfel nahmen Vertreterinnen und Vertreter aus 22 Ländern teil, viele von ihnen online. Im Bild: Der spanische Premierminister Pedro Sánchez Keystone

Teenager stirbt im Zusammenhang mit Covid-19 In der Schweiz ist erstmals eine Person zwischen 10 und 19 Jahren im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Das Bundesamt für Gesundheit BAG meldet auf seiner Webseite einen Todesfall in dieser Alterskategorie für Ende März. Wie der «Tagesanzeiger» online berichtet, hat das BAG den Todesfall bestätigt. Die Person sei im Kanton Luzern verstorben. Dort gaben die Behörden an, die Person sei 19 Jahre alt gewesen. Weitere Details habe das zuständige Departement nicht bekannt gegeben. Gemäss Statistik des BAG sind bisher in der Schweiz und Liechtenstein drei Personen unter 20 Jahren im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Neben der 19-jährigen Person waren dies zwei Kinder in der Alterskategorie 0 bis 9 Jahre.