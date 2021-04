Der Ticker startet um 7:30 Uhr

18:56 20 Festnahmen bei unbewilligter Demo in Helsinki Bei einer unangemeldeten Demonstration gegen die Corona-Massnahmen sind in der finnischen Hauptstadt Helsinki am Samstag 20 Menschen festgenommen worden. An dem Protest nahmen nach Angaben der Polizei bis zu 300 Personen teil. Die Festgenommenen müssen auch mit einer Geldbusse rechnen, weil sie Weisungen von Polizeibeamten nicht befolgten. Diese hatten die Teilnehmer dazu aufgerufen, die Versammlung zu beenden. Derzeit dürfen sich in Finnland maximal sechs Personen treffen. Laut Polizei wurden auch zehn Autofahrer im Zusammenhang mit dem Protest mit Bussgeldern belegt.

17:39 Testpflicht an deutschen Schulen? Die Bundesschülerkonferenz in Deutschland fordert eine landesweite Testpflicht für Schüler in der Corona-Pandemie. «Angesichts der gestiegenen Infektionsgefahr durch die Virusmutation reichen freiwillige Testangebote nicht aus», zitiert ein Journalisten-Netzwerk den Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm. Jeder Schüler müsse mindestens drei Mal die Woche kostenlos in der Schule auf Corona getestet werden. Ziel müsse sein, dass möglichst bald an jedem Tag getestet werde. «Schülerinnen und Schüler, die den Corona-Test verweigern, können nicht zum Unterricht in der Schule kommen, sondern müssen in den Distanzunterricht gehen.» Diese Forderung falle den Schülervertretern nicht leicht. «Aber es geht darum, dass wir das Recht auf Bildung und Gesundheitsschutz möglichst gut zusammenbringen.» Legende: Keystone / Archiv

16:56 Migros erlässt Mietern die Hälfte der Miete Die von einer vollständigen Schliessung betroffenen Mieterinnen und Mietern der Migros Genossenschaft müssen für die Zeit während der zweiten Pandemie-Welle nur die Hälfte ihrer Miete bezahlen. Im Vordergrund stehe für die Migros die langfristige Sicherung der Geschäftsverhältnisse. Sie hätten deshalb wie bereits im vergangenen Jahr an Lösungen gearbeitet, um die Mieterinnen oder Mieter zu entlasten, bestätigte damit der Detailhändler eine Meldung der «Neuen Zürcher Zeitung». Mit der 50-prozentigen Mietreduktion für den Zeitraum vom 18. Januar bis zum 28. Februar würden zahlreiche Geschäfte entlastet, die in Migros-Liegenschaften wie zum Beispiel in Einkaufszentren eingemietet seien, hiess es weiter. Das Parlament hatte in der Wintersession das Geschäftsmietgesetz für einen landesweiten Teilerlass des Mietzinses während der ersten Corona-Welle im Frühling abgelehnt. Der Bundesrat und die bürgerliche Mehrheit argumentierten, dass mit dem Gesetz rückwirkend in private Vertragsverhältnisse eingegriffen worden wäre. Legende: Keystone / Symbolbild

16:28 Trotz Corona legen Briten vor Königsschlössern Trauerblumen nieder Trotz Bitten des Palasts davon abzusehen, haben Menschen Blumen an einem Tor von Schloss Windsor in Gedenken an Prinz Philip abgelegt. Wegen der Corona-Pandemie hatten der Palast und die Regierung am Freitag die Menschen dazu aufgerufen, sich nicht ausserhalb der Königsschlösser zu versammeln. Statt Blumen niederzulegen, sollten die Menschen an wohltätige Organisationen spenden, so der Aufruf. Der Mann von Queen Elizabeth II. (94) war am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben. Eine Todesanzeige, die traditionell beim Ableben wichtiger Royals am Zaun des Buckingham-Palasts befestigt wird, wurde am Freitag nach kurzer Zeit wieder entfernt, um Trauernde nicht anzulocken. Legende: Reuters

14:32 Fredy Fässler: «Mit den Jungen hat man nicht gesprochen» Der Präsident der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD), Fredy Fässler, lehnt es ab, dass die Polizei dazu da ist, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Die Lösungen müssten zusammen mit den jungen Menschen gefunden werden. Alle, die mit jungen Menschen zu tun hätten, seien aufgefordert, kreative Lösungen zu entwickeln, um den Bedürfnissen der Jungen etwas entgegenzukommen, sagte Fässler in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nach Krawallen in St.Gallen «Polizei ist nicht da, gesellschaftliche Entwicklungen zu lösen» 10.04.2021 Mit Audio

12:57 Urner Polizei kontrolliert Zufahrtsstrassen und nimmt Personalien auf Nach Aufrufen zu nicht bewilligten Kundgebungen markiert die Kantonspolizei Uri Präsenz: Auf den Zufahrtsstrassen nach Altdorf (UR) werden Autos kontrolliert. Eine Sprecherin der Kantonspolizei sagte der Agentur Keystone-sda, dass an verschiedenen Orten im Kanton Personen kontrolliert und sich formierende Gruppen zum Weggehen aufgefordert worden seien. Kontrollen gab es auch an den Bahnhöfen. Vor dem Telldenkmal in Altdorf (UR) haben sich aber trotz Demonstrationsverbot geschätzt rund 100 Personen versammelt. Die Polizei forderte sie mehrmals auf, den Platz zu verlassen. Viele weigerten sich, worauf Personalien aufgenommen wurden. Stimmung ist friedlich. Die Urner Behörden hatten eine geplante Kundgebung nicht bewilligt, weil sich die Maskenpflicht bei solchen Grossanlässen nicht durchsetzen lasse.Der Kanton hat zurzeit eine sehr hohe Ansteckungsrate. Der Regierungsrat hatte am Freitag die Pandemielage als besorgniserregend bezeichnet. 00:15 Video Coronamassnahmen-Gegner demonstrieren trotz Verbot in Altdorf Aus News-Clip vom 10.04.2021. abspielen

12:09 Roche hat Lieferengpass bei Selbsttests Das Pharmaunternehmen Roche kann seit gestern Nachmittag, 9. April, keine Selbsttests mehr an Apotheken liefern. Auf Anfrage von Radio SRF sagte ein Roche-Sprecher, die Lieferungen könnten ab nächster Woche wieder aufgenommen werden Dann könne Roche wieder mehrere hunderttausend Tests pro Tag liefern, so das Pharmaunternehmen. Roche hatte seit Anfang März rund neun Millionen Selbsttests an Apotheken ausgeliefert. Legende: Roche ist der einzige vom Bundesamt für Gesundheit zugelassene Lieferant für die Selbsttests. Keystone

11:14 Karin Keller-Sutter: Gewisses Verständnis für die Ungeduld der Jugendlichen Viele Jugendliche haben genug und sind angesichts der Corona-Beschränkungen ungeduldig geworden. Zu den Krawallen an den letzten beiden Wochenenden in St. Gallen sagte Justizministerin Karin Keller-Sutter gegenüber Radio SRF zwar, es sei einigen nur darum gegangen, Randale zu machen. Doch für die Ungeduld habe sie Verständnis. Der Bundesrat habe aber stets versucht, alle Anliegen zu berücksichtigen, so gut es eben möglich war. «Man hat beispielsweise die Öffnung vorangetrieben, dass man sich im öffentlichen Raum in 15er-Gruppen treffen kann. Ich glaube, dies ist ja gerade ein Bedürfnis der Jungen», sagt sie weiter. Sie verspricht, bei künftigen Corona-Entscheiden die Anliegen der Jungen noch stärker miteinzubeziehen. Kommende Woche diskutiert der Bundesrat das weitere Vorgehen bei den Corona-Massnahmen. Wir haben im Bundesrat immer versucht, alle Anliegen, so gut wie möglich, zu berücksichtigen.

10:12 Lonza schafft 1200 neue Arbeitsplätze in Visp Lonza stellt in Visp VS in diesem Jahr 1200 neue Angestellte ein. 650 Mitarbeitende seien bereits rekrutiert worden, sagte Standortleiter Renzo Cicillini in einem Interview mit der Zeitung «Walliser Bote». Die Arbeitskräfte finde das Unternehmen im Wallis und auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. Lonza rekrutiere zudem auch weltweit. «Besonders im Fokus stehen Deutschland, Norditalien, Frankreich und England.», sagte Cicillini. Lonza Visp hat die Wirkstoffproduktion für den Moderna-Impfstoff gegen das Coronavirus im November aufgenommen. Mittlerweile laufen drei Produktionslinien. Im Hinblick auf die Frage, ob der Bund eine Impfstoff-Produktionslinie in Visp aufbauen werde, sagte Cicillini, Bundesrat Alain Berset und Lonza-Verwaltungsratspräsident Albert Baehny seien in Kontakt. «Gibt es konkrete Ergebnisse, werden sie die Medien informieren», sagte Cicillini. Legende: Lonza wird dieses Jahr 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Rekrutiert werden die Arbeitskräfte in der Schweiz und im Ausland. Keystone

7:50 Indien meldet neue Rekordzahl an Neuinfektionen Indiens Gesundheitsministerium meldet einen neuen Rekord an Neuinfektionen, 145'384 Fälle - so viele wie nie zuvor binnen eines Tages. Insgesamt wurden damit bislang 13.21 Millionen Fälle in Indien bestätigt, das etwa 1.3 Milliarden Einwohner hat. Die Zahl der Corona-Toten stieg um 794 auf nunmehr 168'436. Eine Übersicht über die Entwicklung der Länder im Vergleich finden Sie hier. Nur die USA und Brasilien haben mehr Infektionen registriert, doch in der vergangenen Woche wurden nirgends so viele Fälle bestätigt wie in Indien. Im am stärksten betroffenen Bundesstaat Maharashtra, in dem die Millionenmetropole Mumbai liegt, gilt über das Wochenende ein Lockdown. Die Gründe dafür sieht die Regierung in den Menschenmassen und der Abneigung gegen Masken in den Geschäften, die seit Februar wieder fast vollständig offen sind. Diese werden aktuell aber teilweise wieder geschlossen, um die neue Welle zu kontrollieren.

6:35 Erste Welle: 160 Millionen Franken Mehrkosten in Heimen Die erste Welle der Corona-Pandemie ab März des vergangenen Jahres führte in den Schweizer Alters- und Pflegeheimen ausserhalb der Pflegefinanzierung zu Mehrkosten von rund 160 Millionen Franken. Der Branchenverband Curaviva erwartet, dass die Kantone ihre Verantwortung bei der finanziellen Unterstützung wahrnehmen. Darin eingerechnet sind auch die Mindereinnahmen, wie Daniel Höchli, Direktor des Branchenverbands Curaviva, im Interview mit dem Tages-Anzeiger vom Samstag sagte. «Für die zweite Welle sind wir daran, das zu berechnen», sagte Höchli. Curaviva erwartet, dass die Kantone ihre Verantwortung hinsichtlich einer finanziellen Hilfe wahrnehmen. Es gebe Kantone, welche bereits eine Unterstützung vorbereiteten, und andere, «in denen kein grosser politischer Wille, zu helfen, vorhanden ist», sagte Höchli. «Es wäre aber ein Trauerbild, wenn man sagen müsste, die Sportvereine seien besser finanziell unterstützt worden als systemrelevante Institutionen wie Pflegeheime.» Legende: Alters- und Pflegeheimen in der Schweiz kostete die erste Welle ausserhalb der Pflegefinanzierung rund 160 Millionen Franken mehr. Keystone

0:55 Regionen in Brasilien lockern Beschränkungen Der brasilianische Bundesstaat São Paulo und die Stadt Rio de Janeiro lockern die Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Der Betrieb von Gaststätten wird mit Einschränkungen wieder erlaubt. Am Donnerstag verzeichnete Brasilien eine Höchstzahl von 4249 Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19, davon mehr als 1500 in São Paulo und Rio de Janeiro.

23:11 Erfolgreiche Impfkampagne in den USA In den USA ist Anfang April rund jeder Fünfte vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Von den rund 330 Millionen Einwohnern des Landes sind 66 Millionen geimpft, wie Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC zeigen. Das ergebe eine Impfquote von 25 Prozent. Gut 112 Millionen Menschen erhielten dem CDC zufolge seit dem Start der Impfkampagne Mitte Dezember zumindest eine Impfung. Das entspricht einem Drittel der Gesamtbevölkerung. In den USA wird neben den Impfstoffen von Moderna und Biontech/Pfizer, bei denen zwei Dosen gespritzt werden, auch der Impfstoff von Johnson & Johnson eingesetzt, der bereits nach einer Dosis seine volle Wirkung entfaltet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus-Grafik Fälle, Impfungen, Übersterblichkeit: Corona-Zahlen weltweit 08.04.2021 Mit Audio

22:07 Schweiz könnte mehr Corona-Infizierte in Kauf nehmen Der Arbeitgeberverband verlangt ein Umdenken, sobald die Risikogruppen gegen das Coronavirus geimpft sind: Weil dann etwa drei Viertel der Hospitalisationen wegfallen, könnten auch 20’000 bis 30'000 Infektionsfälle pro Tag möglich sein, ohne dass Spitäler überlastet werden. Das sagt Valentin Vogt, Präsident des Arbeitgeberverbandes. Damit einher gehen sollte auch raschere Lockerungsschritte. Der wirtschaftliche Nutzen dieser Lockerungen werden von Infektiologe Urs Karrer, Vizepräsident der Covid-19-Taskforce aber bezweifelt. Infizierte Personen müssten trotzdem in Isolation und können nicht arbeiten und fielen auch als Konsumenten weg. 02:07 Video Wirtschaft nimmt höhere Corona-Infektionen in Kauf Aus Tagesschau vom 09.04.2021. abspielen

21:29 Ermutigende Zahlen bei der Pandemie-Entwicklung in Italien In Italien hat sich die Pandemie-Situation über Ostern leicht verbessert. Das gab das Gesundheitsministerium in Rom bekannt. «Die Infektionskurve hat in Italien ein Plateau erreicht, während sie in anderen Ländern noch steigt», sagte der Gesundheitsexperte Silvio Brusaferro. Der R-Wert liege bei 0.92. Ein Wert unter 1 bedeutet ein Abflauen der Neuinfektionen. Inzwischen gibt es in Italien wieder verschiedene Risikozonen mit unterschiedlich strengen Verhaltensregeln. Laut dem Gesundheitsministerium werden ab Montag, 12. April in sechs der 20 Regionen die Beschränkungen gelockert.

21:00 Pfizer und Biontech beantragen Impfstoff für Jugendliche Kinder und Jugendliche können sich bislang nur in Ausnahmefällen gegen Covid-19 impfen lassen. Noch ist für sie kein Impfstoff offiziell zugelassen. Nun haben die Pharma-Unternehmen Pfizer und Biontech in den USA eine Notfallzulassung ihres Impfstoffs für 12- bis 15-Jährige beantragt. Die Unternehmen schreiben in einer Mitteilung, dass eine Phase-3 Studie erfolgreich verlaufen sei. Der Impfstoff sei auch von jüngeren Personen gut vertragen worden und es habe sich eine robuste Antikörperantwort gezeigt. Auch in anderen Ländern wollen Pfizer und Biontech eine Zulassung ihres Impfstoffs für Kinder und Jugendliche beantragen.

20:07 Demonstrationsverbot in Altdorf wird durchgesetzt Im Kanton Uri sehen die Behörden mit grosser Beunruhigung dem morgigen Samstag entgegen. Einerseits verzeichnet der Kanton schweizweit die höchsten Covid-19-Fallzahlen, andererseits haben Gegner der Corona-Massnahmen zu einer grossen Kundgebung aufgerufen. Gegenüber «Schweiz aktuell» hat der Kommandant der Kantonspolizei, Reto Pfister, sein Unbehagen erklärt. Er stellt klar, dass die Polizei morgen mit allen Mitteln verhindern werde, dass in Altdorf (UR) beim Tell-Denkmal demonstriert werde. 03:03 Video Demonstrierende wollen trotz Verbot nach Altdorf UR kommen Aus Schweiz aktuell vom 09.04.2021. abspielen

19:13 Infiziert trotz Impfung In einem Seniorenzentrum im Churer Rheintal in Graubünden haben sich vier Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Coronavirus angesteckt, obwohl sie bereits geimpft waren. Die Betroffenen haben milde Verläufe und befinden sich in Isolation, teilte die Staatskanzlei mit. Das Gesundheitsamt analysiere die Situation bei den vier Betroffenen, die Anfang Jahr den Impfstoff von Pfizer/Biontech erhalten haben. Im Seniorenzentrum sei das Schutzkonzept konsequent umgesetzt worden. Im Kanton Graubünden sind laut der Staatskanzlei inzwischen über 80 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner in Alters- und Pflegeheimen vollständig geimpft. Trotzdem sei es zu vereinzelten Ansteckungen gekommen, weil sich nicht alle Personen haben impfen lassen. Zudem sind laut der Staatskanzlei am Donnerstagabend eine Häufung von Corona-Fällen im Ausreisezentrum Flüeli in Valzeina aufgetreten. 17 von 24 abgewiesenen Asylsuchenden wurden positiv getestet. Das Ausreisezentrum wurde unter Quarantäne gestellt und die betroffenen Personen isoliert.

17:56 Swissmedic: 1174 Meldungen über Nebenwirkungen nach Impfung Bisher ist bei Swissmedic nach ungefähr einer von 1000 Impfungen eine Meldung über vermutete unerwünschte Nebenwirkungen eingegangen. Nach rund 1.6 Millionen verabreichten Dosen sind bis Ostersonntag 1174 Meldungen über unerwünschte Nebenwirkungen der Covid-19-Impfstoffe eingegangen, wie das Heilmittelinstitut Swissmedic mitteilte. Sie betrafen zu fast gleichen Teilen die Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna. Zwar sei es nicht möglich, die Meldungen direkt mit den Impfungen zu vergleichen, doch retrospektiv zeige sich eine ungefähre Rate von einer Meldung pro 1000 verimpften Dosen. Bei 68.3 Prozent der Fälle handelte es sich um betroffene Frauen. Das mittlere Alter der Betroffenen lag bei 64.9 Jahren, wobei 41.7 Prozent 75-jährig oder älter waren. Zwei Drittel der Meldungen (66.3 Prozent) galten gemäss Swissmedic als nicht schwerwiegend. In den 396 Fällen, die als schwerwiegend beurteilt wurden, mussten die Personen entweder im Spital behandelt werden oder die Reaktion sei aus anderen Gründen als medizinisch bedeutsam betrachtet worden.