Der Ticker startet um 5:30 Uhr

22:08 Demonstrationen in Bern und Urnäsch gegen Corona-Schutzmassnahmen In Bern wurden laut der Kantonspolizei rund 170 Personen weggewiesen, Knapp 30 Personen wurden angehalten und in Polizeiräumlichkeiten gebracht. Rund 20 Personen droht eine Anzeige wegen Vorwürfen von Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Hinderung einer Amtshandlung, sagte die Sprecherin. Ein zur Verhaftung ausgeschriebener Mann ist festgenommen worden. Die Personen versammelten sich nach Mittag beim Bundesplatz, den die Polizei weiträumig abgesperrt hatte. Dort weigerte sich ein Teil der Anwesenden, die Örtlichkeit zu verlassen. Etwa zwanzig Personen wurden deshalb eingekesselt und danach kontrolliert. In Urnäsch in Appenzell Ausserrhoden versammelten sich ebenfalls mehrere hundert Kritiker der Corona-Massnahmen zu einer unbewilligten Demonstration. Nach dem Mittag hätten sich rund 200 Personen versammelt, teilte die Kantonspolizei mit. Die Teilnehmerzahl sei später auf mehrere hundert angewachsen, «möglicherweise über 500». Die Protestierenden stellten sich gegen Impfungen und warben für die Ablehnung des Covid-19-Gesetzes. Die Stimmung war friedlich und entspannt. Legende: Die Kantonspolizei sperrte den Bundesplatz ab. Keystone

21:51 Achillesferse des Coronavirus entdeckt Forscher haben eine Schwachstelle des Coronavirus bei seiner Reproduktion in einer Wirtszelle gefunden. Beim «Frameshifting» könnte der Reproduktionsprozess des Virus im Kern gestoppt werden. Beim schrittweisen Ablesen des Bauplans des Virus aus Ribonukleinsäure (RNS) «verzählt» sich das Ribosom – die zelleigene Proteinfabrik – gelegentlich und lässt vereinzelt Elemente aus. An diesem Punkt könne man ansetzen, etwa mit Medikamenten, die damit die Reproduktion des Virus stoppen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Zauberwort «Frameshifting» Die Achillesferse des Coronavirus entdeckt 15.05.2021 Mit Video

20:38 Tessin erlebt Tourismus-Ansturm Bereits an Ostern fuhren Tausende Deutschschweizer in das Tessin. Am verlängerten Auffahrtswochenende erneut. Die Autokolonnen am Gotthard weisen auf ausgebuchte Hotels im Tessin hin. Von einer Auslastung von rund 90 Prozent berichtet denn auch das Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz (RSI). In den Jugendherbergen lag die Auslastung über Auffahrt 97 Prozent. Aber auch die vergangenen Wochen liefen gut: Auch die grossen und teureren Vier- und Fünf-Sterne-Hotels verzeichnen seit Wochen viele Buchungen, die meisten schon lange im Voraus. 01:51 Video Guter Start in die Saison im Tessin Aus Tagesschau vom 15.05.2021. abspielen

19:04 Weitere Impfstoff-Lieferungen für die Schweiz Am Samstag wird in der Schweiz eine Lieferung von 750'000 Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Moderna erwartet. Am Montag folgt eine Lieferung mit 118'950 Impfdosen des Vakzins von Biontech/Pfizer. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bestätigte Informationen von blick.ch. Vergangene Woche wurden in der Schweiz 496'634 Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht. Pro Tag sind das laut BAG durchschnittlich 70'948 Impfungen. Im Vergleich zur Woche davor stieg die Impfkadenz damit um 33 Prozent. Bisher hat der Bund mit fünf Impfstoffherstellern Verträge abgeschlossen. Moderna soll im laufenden Jahr 13.5 Millionen Impfdosen liefern und sieben Millionen Dosen im Jahr 2022. Hinzu kommt eine Option in gleicher Grösse. Mit Biontech/Pfizer läuft ein Vertrag über sechs Millionen Dosen. Diese beiden Impfstoffe sind in der Schweiz zugelassen und werden aktuell verabreicht.

18:24 Polen feiern Wiedereröffnung der Bars und Restaurants In Polen hat nach mehr als sechs Monaten die Aussengastronomie wieder geöffnet. Die Kunden dürfen nur jeden zweiten Tisch besetzen, wie die Agentur PAP berichtete. In vielen grossen Städten feierten die Menschen die Wiedereröffnung der Bars und Restaurants bereits in der Nacht zum Samstag im Freien. «Wir wollten nach dem Vorbild anderer europäischer Länder um Mitternacht unser Glas erheben, um die Öffnung nach vielen Monaten zu feiern», sagte ein Barbesitzer in Krakau (Krakow). Bei sonnigem Wetter füllten sich die Café-Terrassen auch im Laufe des Tages wieder. Im Freien müssen die Menschen nun keine Masken mehr tragen, wenn sie im öffentlichen Raum einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten können. Die Maskenpflicht gilt indes weiter in Bus und Bahn, in Geschäften und den meisten öffentlichen Gebäuden. «Wir sollten immer eine Maske dabeihaben, für den Fall, dass wir in Innenräume gehen», betonte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Legende: In Zakopane, im Süden des Landes, werden die Tische für die Gäste vorbereitet. Keystone

17:08 Versammlung in Urnäsch löst sich auf In Urnäsch im Kanton Appenzell Ausserrhoden haben sich am Samstagnachmittag mehrere hundert Kritiker der Corona-Massnahmen zu einer unbewilligten Demonstration versammelt. Mittlerweile löse sich die Versammlung wieder auf und zahlreiche Personen würden das Dorf verlassen, sagt Marcel Wehrlin, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden gegenüber SRF News. Am frühen Nachmittag setzte sich ein Umzug mit Trychler-Gruppen durch den Ort in Bewegung. Zahlreiche Schaulustige säumten den Strassenrand. Gemäss der Polizei fand später erneut ein kleinerer Umzug statt. Zunächst hätten sich rund 200 Personen versammelt, später seien es mehrere hundert gewesen, sagt Wehrlin. Die Polizei schätze, dass insgesamt über 500 Personen vor Ort gewesen seien. Man habe die verantwortlichen Personen ausfindig machen können und habe das Gespräch gesucht. Die Verantwortlichen müssten damit rechnen, dass sie zur Anzeige gebracht werden. Gemäss der Polizei war die Stimmung «eher friedlich» und man habe keine Kenntnisse von Sachbeschädigungen. Aufgrund der Verhältnismässigkeit habe die Polizei auf eine Auflösung der Kundgebung verzichtet.

16:20 Neuenburg: Ein Viertel der Schüler in Fleurier mit Coronavirus infiziert An einer Primarschule in Fleurier (NE) hat sich rund ein Viertel der Schülerinnen und Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Dies ergaben die Resultate von Tests sowie einem umfangreichen Massentest vom vergangenen Mittwoch. Insgesamt steckten sich in einer der drei Grundschulen in Fleurier 37 Schülerinnen und Schüler sowie fünf Lehrpersonen mit dem Coronavirus an, wie der Kanton Neuenburg mitteilte. Dies entsprach rund 23 Prozent aller Schülerinnen und Schüler der betroffenen Schule. Alleine das Speicheltest-Screening am Mittwoch hatte 19 Coronafälle aufgedeckt. Dieses wurden mit dem Einverständnis der Eltern unter einer Mehrheit der Schüler durchgeführt, nachdem bereits mehrere Infektionen bekannt geworden waren. Alle Klasse wurden unter Quarantäne gestellt. Ein zweiter Massentest soll am Dienstag durchgeführt werden und zwar bei den negativ getesteten Personen in Quarantäne sowie deren Familien, die unter demselben Dach leben. Die Schule bleibt bis übernächste Woche am Dienstag unter Quarantäne.

15:14 Polizei kesselt in Bern Corona-Massnahmen-Gegner ein Die Polizei ist am Samstagnachmittag in der Berner Innenstadt konsequent gegen nicht-maskierte Gegner von Corona-Massnahmen vorgegangen. Rund 20 Personen wurden eingekesselt und dann einer Personenkontrolle unterzogen. Die Kantonspolizei Bern hatte die Demonstrationswilligen zuvor per Lautsprecher aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Sie ist mit einem Grossaufgebot präsent. Im Einsatz stehen auch Kastenwagen mit Gitteraufsätzen und ein Wasserwerfer steht bereit. Die Zahl der nicht-maskierten und offensichtlich demonstrationswilligen Personen ist bescheiden, aber schwierig einzuschätzen, weil auch Schaulustige herumstehen. Sie dürfte sich auf wenige Dutzend belaufen. In der Innenstadt sind vereinzelt «Freiheit»-Rufe zu hören, und unweit des Bundesplatzes schwenkte eine Person eine Fahne mit der Aufschrift «Freedom Rally».

14:57 Portugal öffnet Grenzen für Urlauber aus der EU und der Schweiz Portugal will Touristen aus der EU, der Schweiz und weiteren europäischen Ländern grundsätzlich die Einreise erlauben. Voraussetzungen seien Infektionsraten von weniger als 500 Fällen je 100'000 Einwohner im Herkunftsland und ein negativer Corona-Test, teilt das Innenministerium mit. Legende: Tourismus in der Algarve: Gestattet ist dies bisher nur Briten. Nun sollen auch EU-Bürger und Schweizerinnen und wieder in den Genuss kommen. imago images

14:33 Mehrere hundert Massnahmen-Kritiker versammeln sich in Urnäsch Im Kanton Appenzell Ausserrhoden haben sich mehrere hundert Kritiker der Corona-Massnahmen zu einer unbewilligten Demonstration versammelt. In Urnäsch setzte sich ein Umzug mit Trychler-Gruppen am frühen Nachmittag durch den Ort in Bewegung. Zahlreiche Schaulustige säumten den Strassenrand. Es hätten sich zunächst rund zweihundert Personen versammelt, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am frühen Nachmittag. Der überwiegend grösste Teil der Kundgebungsteilnehmer trug keine Hygienemasken, wie aus Livebildern vor Ort hervorging. Die Polizei hielt sich zurück. Die Stimmung war friedlich. Die Kundgebungsteilnehmer führten Schweizerfahnen, Kantonsflaggen sowie Spruchbänder mit sich. Die Protestierenden lehnten unter anderem Impfungen ab und machten Stimmung gegen den Urnengang zum Covid-19-Gesetz am 13. Juni.

13:39 Berner Polizei bereitet sich auf Corona-Demo vor In der Berner Innenstadt bereitet sich die Polizei auf eine unbewilligte Kundgebung vor, welche Gegner der Corona-Massnahmen angekündigt haben. Die Polizei ist rund um den Bahnhof stark präsent. An den Eingängen zum Bahnhof stehen Polizistinnen und Polizisten, vielerorts sind Kastenwagen der Polizei platziert, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet. Der Bundesplatz war kurz nach dem Mittag bereits mit Gittern abgesperrt, obwohl der Wochenmarkt noch andauerte. Die Berner Stadtregierung hatte die Organisatoren dazu aufgerufen, auf die unbewilligte Kundgebung zu verzichten. Für Sicherheitsdirektor Reto Nause sei es unverständlich, ohne Absprache mit den Behörden und ohne verbindliches Schutzkonzept zu Kundgebungen aufzurufen und damit grosse Menschenansammlungen zu provozieren, schreibt der Gemeinderat. Er gab der Polizei den Auftrag, Kundgebungen von nicht-maskierten Personen und bei Missachtung der Abstandsregeln nicht zu tolerieren. «Wir wirken Ansammlungen entgegen und führen unter anderem wo nötig auch Personenkontrollen durch», schrieb die Kantonspolizei auf Twitter. Legende: Polizisten beobachten in der Nähe des Bundesplatzes das Geschehen. Keystone

13:08 Kantone werden Pläne des Bundes wohl mittragen Der oberste Kantonsvertreter der Schweiz begrüsst, dass der Bundesrat mit seinen Lockerungs-Vorschlägen zu den Corona-Massnahmen Perspektiven aufgezeigt hat. Der Bündner Regierungsrat Christian Rathgeb und Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen, sagte in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF, dass dies die wichtigste Botschaft gewesen sei. Man habe immer wieder auf die Wichtigkeit von Perspektiven hingewiesen, dass man wissen, wann der Bundesrat den nächsten Öffnungsschritt zu tun gedenke – wann zum Beispiel die Restaurants auch im Innenbereich wieder öffnen dürften. Den vorliegenden Plan sieht Rathgeb als transparent und nachvollziehbar. Positiv sei auch, dass ihn die Bevölkerung mittrage und sie sich an die Massnahmen halte. «Wäre dies nicht der Fall gewesen, hätten wir nicht nicht so eine positive Lageentwicklung in den letzten Wochen gehabt», ist Rathgeb überzeugt. Am Mittwoch hatte der Bundesrat vorgeschlagen, dass Ende Monat Restaurants ihre Innenbereiche wieder öffnen dürfen oder die Homeoffice-Pflicht gelockert werden könnte. Darüber entscheiden wird der Bundesrat nachdem er die Kantone angehört hat. Rathgeb geht davon aus, dass diese die Massnahmen mittragen werden. Audio «Wie locker nehmen es die Kantone, Herr Rathgeb» 29:43 min, aus Samstagsrundschau vom 15.05.2021. abspielen. Laufzeit 29:43 Minuten.

11:57 Gesundheitsminister Spahn warnt Länder vor zu weit gehenden Lockerungen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kritisiert Bundesländer für zu weit gehende Lockerungen der Corona-Beschränkungen. In einem Schreiben an seine Kolleginnen und Kollegen in den Ländern forderte der CDU-Politiker, dass die Öffnung der Innengastronomie und Hotels nur in Gegenden mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 erlaubt werden sollte. Etliche Bundesländer öffnen Beherbergungsbetriebe bereits wieder. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Samstag war Schleswig-Holstein das einzige Bundesland mit einer Inzidenz von unter 50. «Wenn zu viel zu schnell gelockert wird und die gegenseitige Vorsicht nachlässt, bestehen enorme Risiken für erneut stark steigende Infektionszahlen», warnte Spahn in dem Schreiben. Bund und Länder hatten sich darauf verständigt, dass die sogenannte Bundes-Notbremse mit Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in Städten und Landkreisen ab einem Inzidenz-Wert von 100 greift und die Länder für Entscheidungen unter dieser Schwelle zuständig sind. Was es unbedingt zu vermeiden gilt, ist ein ‹politischer Wettlauf der Lockerungen›, zumal im Wahljahr.

11:04 Taiwan: Ansteckungszahlen haben sich in einem Tag versechsfacht Lange hat Taiwan die Corona-Pandemie gut im Griff gehabt, lokal übertragene Fälle gab es nur wenige. Jetzt aber haben sich im Land mit rund 24 Millionen Einwohnern deutlich mehr Menschen angsteckt. Die Gesundheitsbehörden meldeten 180 neue, lokal übertragene Fälle – nach 29 Fällen am Vortag. Die selbstverwaltete Insel im Osten Chinas hat deshalb die Corona-Warnstufe für die Hauptstadt Taipeh und einige andere Regionen erhöht: Unter anderem mussten Kinos und Museen schliessen. Persönliche Treffen wurden auf fünf Personen beschränkt. Legende: Taiwan hat Millionen von Impfstoffdosen bei Moderna und Astra-Zeneca bestellt, bisher aber nur sehr wenig erhalten. Das verlangsamt das Impfprogramm stark – und bereitet den Mitarbeitern des Gesundheitssystems Sorgen. Keystone

9:38 China verbietet Everest-Besteigungen China hat alle Everest-Besteigungen von seinem Territorium aus abgesagt. Dies, um jegliches Risiko einer Covid-19-Infektion durch Bergsteiger aus Nepal zu vermeiden, wie staatliche Medien berichten. Das Reich der Mitte, das Ende 2019 als erstes Land von der Pandemie betroffen war, hat die Krankheit seitdem weitgehend eingedämmt. Seine Grenzen hat es seit März 2020 grösstenteils geschlossen. Nun fürchtet China aber, dass die Spitze des Mount Everest, die es sich auf 8848 Metern Höhe mit Nepal teilt, zum neuen Einfallstor werden könnte. Die Regierung in Peking hatte bereits Anfang der Woche angekündigt, zuoberst auf dem Mount Everest eine «Demarkationslinie» zu installieren. Sie hatte aber nicht festgelegt, wie sie auf dem schmalen Gipfel – auf dem nur wenige Bergsteiger gleichzeitig stehen können – das chinesische Territorium konkret markieren will. Indiens Nachbar Nepal wurde von einer zweiten Welle von Epidemien schwer getroffen, gerade als der Himalaya-Staat hoffte, seinen Tourismus in diesem Sommer nach einer ausgelöschten Saison 2020 wieder zu beleben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Pandemie Nepals doppelte Krise 15.05.2021 Mit Audio

7:59 Bundeswirtschaftsminister: Mit Impfungen vierte Welle verhindern Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erwartet in den kommenden Wochen eine deutliche Beschleunigung beim Impftempo. «Als Wirtschaftsminister hoffe ich, dass möglichst bald, und zwar schon ab dem 7. Juni, auch die Betriebsärzte impfen können», sagt Altmaier der «Rheinischen Post» einem Vorabbericht zufolge. «Ich erwarte, dass wir innerhalb sehr kurzer Zeit so viele Impfstoff-Lieferungen erhalten, dass wir noch mal einen richtigen Schub beim Impfen bekommen.» Damit könnten alle geschützt werden, «weil damit die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Corona-Welle deutlich

reduziert wird», so Altmaier. «Inzwischen haben rund 36 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfung erhalten.» Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Grenze zu Basel Aus dem Archiv: Deutschland lässt Einkaufstourismus wieder zu 14.05.2021 Mit Audio

4:18 Polen startet Corona-Impfkampagne mit Promis Die polnische Regierung will mit Prominenten die Impfbereitschaft der Bevölkerung ankurbeln. Spitzensportlerinnen und Filmstars sollen in Medien und auf Plakaten für Corona-Impfungen werben. An der am Freitag begonnenen Kampagne nehmen nach Regierungsangaben unter anderem die Fussball- und Volleyball-Nationalmannschaften sowie der Formel-1-Rennfahrer Robert Kubica teil. «Impfungen sind ein Weg, die Pandemie loszuwerden», erklärte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bei der Ankündigung der Kampagne. Wenn die Polen nun Solidarität zeigten, sei ein normaler Sommer «in unserer Reichweite», ergänzte er. Gesundheitsminister Adam Niedzielski gab sich optimistisch: «Ich gehe davon aus, dass Polen während der Sommerferien dank der Impfungen eine Immunisierung von 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung gegen Covid-19 erreichen wird.» In diese Schätzung bezog er auch die von der Erkrankung Genesenen ein. Auf Twitter warb der Ministerpräsident mit bekannten Gesichtern aus Polen fürs Impfen

1:01 Italien schafft die Quarantänepflicht für Einreisende aus der EU und der Schweiz ab Reisen nach Italien wird wieder einfacher, denn die Quarantäne für Einreisende fällt ab Sonntag weg. Künftig brauche es für die Einreise einzig ein negatives Testresultat, teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit. Die Quarantänepflicht entfällt für Personen aus EU-Ländern, Grossbritannien, Israel und Ländern aus dem Schengenraum und so auch für die Schweiz. Bisher mussten Einreisende fünf Tage in Quarantäne und bei der Ausreise einen zweiten Test machen. Nach dem Wochenende werden fast alle Regionen Italiens zur «gelben Zone» mit moderatem Corona-Risiko eingestuft. Das 60-Millionen-Einwohner-Land zählte am Donnerstag in 24 Stunden rund 8000 Corona-Neuinfektionen und etwa 200 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Öffnungsschritt am Samstag Aus dem Archiv: So soll der «Green Pass» für Touristen in Italien funktionieren 10.05.2021 Mit Audio

22:54 EVP-Nationalrat hilft Indien Über 260'000 Menschen sind in Indien in der Corona-Pandemie bisher verstorben. Die Spitäler sind überlastet, dringend benötigte Güter fehlen, beispielsweise Sauerstoff. Dabei spielt die Hilfe aus dem Ausland eine grosse Rolle – auch aus der Schweiz. Gerade die indisch-stämmige Gemeinschaft engagiert sich mit aller Kraft, darunter auch EVP-Nationalrat Nik Gugger. 04:25 Video EVP-Nationalrat Nik Gugger hilft Indien Aus 10 vor 10 vom 14.05.2021. abspielen