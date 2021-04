Der Ticker startet um 6:00 Uhr

13:08 Maas bei Beschaffung russischer Impfdosen skeptisch Der deutsche Aussenminister Heiko Maas hat sich zurückhaltend zu der geplanten Beschaffung vieler Millionen Impfdosen aus Russland geäussert. Im Moment scheine «die mediale Aufmerksamkeit für die 30 Millionen Impfdosen aus Russland – wenn sie denn kommen – ein bisschen hoch» zu sein, sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch der serbischen Hauptstadt Belgrad. Die Zahl der Dosen stehe «nicht ganz in der Relation (...) zu dem, was wir bereits in Deutschland produzieren». Maas wies darauf hin, dass im Biontech-Werk in Marburg künftig 60 Millionen Impfdosen im Monat produziert werden sollten. Ausserdem müsse der russische Impfstoff Sputnik V zunächst einmal in der EU zugelassen werden. Der Minister wies auch auf Lieferschwierigkeiten bei früheren Impfstoff-Beschaffungen hin. «Wir wissen ja, dass unabhängig vom Hersteller die Belieferung von Impfdosen nicht immer dem entsprochen hat, was vorher angekündigt worden ist», sagte er. Legende: Reuters / Archiv

12:42 Bundesanwaltschaft prüft eine Anzeige wegen des Masken-Kaufs des VBS Die Bundesanwaltschaft (BA) prüft eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen des Einkaufs von Schutzmasken beim VBS im vergangenen Jahr. Es besteht der Verdacht auf Amtsmissbrauch, ungetreue Amtsführung, Urkundenfälschung und Bestechung. Die BA bestätigte den Eingang der Strafanzeige. Die BA werde nun prüfen, ob der Tatverdacht ausreiche, um ein Strafverfahren zu eröffnen. Laut einem Tamedia-Bericht stammt die Anzeige vom Luzerner Unternehmensjuristen Loris Fabrizio Mainardi. Im Visier habe dieser zwei Offiziere, die einen Umtauschvertrag mit dem Verkäufer Emix unterzeichnet hätten. Dieser Vertrag habe faktisch zu einer Mehrbelastung für den Steuerzahler von 10 bis 12 Millionen Franken geführt, weil die Armeeangehörigen viel zu viel für die angeblich auch noch fehlerbehafteten Masken bezahlt hätten. Eine am Donnerstag vom Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) vorgestellte interne Untersuchung kam zu anderen Schlüssen. Die Revisoren hielten in ihrem Bericht fest, dass «starke Anzeichen bestehen», dass das VBS die Hygiene- und Atemschutzmasken im vergangenen Jahr nicht zu einem zu hohen Preis eingekauft hat. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Preis von Schutzmasken Masken-Bericht des VBS löst zwiespältige Reaktionen aus 22.04.2021 Mit Audio

11:30 Covax-Initiative: WHO zieht desaströse Bilanz Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zieht ein Jahr nach dem Start der Initiative Covax für eine weltweite gerechte Verteilung der Impfstoffe eine desaströse Bilanz. «Fast 900 Millionen Dosen wurden weltweit verabreicht. Davon entfielen über 81 Prozent auf Länder mit mittlerem oder hohen Durchschnittseinkommen, während Länder mit niedrigem Einkommen nur 0.3 Prozent erhalten haben», erklärt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros hat wiederholt Ungerechtigkeiten bei der Impfstoffverteilung angeprangert und wohlhabendere Länder gedrängt, überschüssige Dosen abzugeben, damit das Gesundheitspersonal in Ländern mit niedrigem Einkommen geimpft werden könne. Dank der Initiative Covax wurden bisher 40.5 Millionen Impfdosen an 118 Länder verschickt. Bis Ende 2021 wollen die Verantwortlichen 2 Milliarden Dosen sicherstellen, die unter den Ländern gerecht verteilt werden sollen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen Corona Aus dem Archiv: Afrika hat im Verteilkampf um Covid-Impfdosen keinen Stich 20.04.2021 Mit Audio

11:00 Acht Fälle von Blutgerinnseln auf eine Million geimpfte Briten Die Zahl der nach Astra-Zeneca-Impfungen aufgetretenen schweren Fälle von seltenen Blutgerinnseln liegt in Grossbritannien neuesten Daten zufolge bei rund acht (7.9) Fällen pro Million Geimpfter. Die Behörde sieht jedoch weiterhin keinen Beweis für einen Zusammenhang mit dem Impfstoff und den Blutgerinnseln erbracht. In Grossbritannien waren bislang im Verhältnis sehr viel weniger Fälle der seltenen Blutgerinnsel gemeldet worden als in anderen Ländern. Über die Gründe dafür konnte bisher nur spekuliert werden. Als eine Erklärung galt, dass in dem Land strikt nach Altersgruppen geimpft wurde. Die Thrombosefälle scheinen jedoch häufiger bei jungen Menschen aufzutreten. Im Vereinigten Königreich sollen inzwischen unter 30-Jährige bevorzugt einen anderen Impfstoff erhalten. Eine verbindliche Altersbeschränkung gibt es aber nicht. Legende: Bis Mitte April registrierten die britischen Behörden168 Fälle von schweren Blutgerinnseln mit dem gleichzeitigen Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie) nach einer Astrazeneca-Impfung. In der Folge kam es zu 32 Todesfällen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bereits 21.2 Millionen Menschen erstmalig mit dem Präparat geimpft. Keystone/Symbolbild

10:32 #allesdichtmachen: Deutsche Künstler sorgen im Netz für Aufruhr – und Widerspruch Rund 50 prominente Film- und Fernsehschauspieler sorgen mit einer grossangelegten Internetaktion unter dem Motto #allesdichtmachen für Aufsehen. Künstler wie Ulrich Tukur, Volker Bruch, Meret Becker und viele weitere verbreiteten am Donnerstag bei Instagram und auf gleichzeitig ironisch-satirischen Clips mit persönlichen Statements zur Coronapolitik der Bundesregierung. Andere prominente Schauspielkollegen reagierten mit Ablehnung. Wie die Aktion koordiniert wurde, war zunächst nicht bekannt. Die Hashtags #allesdichtmachen, #niewiederaufmachen und #lockdownfürimmer wurden am Abend binnen kurzer Zeit zu den am meisten verwendeten bei Twitter in Deutschland. «Schliessen Sie ausnahmslos jede menschliche Wirkungsstätte und jeden Handelsplatz», fordert etwa Tukur die Bundesregierung auf. Und er fügt hinzu: «Sind wir erst am Leibe und nicht nur an der Seele verhungert und allesamt mausetot, entziehen wir auch dem Virus und seiner hinterhältigen Mutantenbagage die Lebensgrundlage.» In den sozialen Medien stiess die Aktion teilweise auf grosse Zustimmung, aber vor allem bei Prominenten auch auf heftige Ablehnung. «Die Schauspieler*innen von #allesdichtmachen können sich ihre Ironie gerne mal tief ins Beatmungsgerät schieben», twitterte Moderator Tobias Schlegl, der auch Notfallsanitäter ist. Ähnlich reagierte auf Twitter Satiriker Jan Böhmermann. Die Kunst- und Kulturszene leidet seit mehr als einem Jahr schwer unter den Corona-Massnahmen. Laut dem Bundesverband Schauspiel (BFFS) etwa haben viele der Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland seit März 2020 kaum Einkommen.

9:13 Über 5 Millionen Israeli sind zwei Mal geimpft Rund vier Monate nach ihrem Beginn hat die Impfkampagne in Israel die Marke von fünf Millionen Zweitimpfungen überschritten. Dies sei eine grosse Errungenschaft für die Bürger des Landes, schrieb Gesundheitsminister Juli Edelstein auf Twitter. Die Kampagne hatte am 19. Dezember begonnen. In ihrem Verlauf wurden im Mittelmeerstaat mit etwas mehr als neun Millionen Einwohnern immer weniger Neuinfektionen registriert. Auch die Zahl der schwer kranken Patienten ging stark zurück, zuletzt auf etwa 160. Ende Januar hatte es von ihnen noch etwa 1200 gegeben. Parallel zum Erfolg der Impfkampagne hatte die Regierung mit schrittweisen Lockerungen der Corona-Restriktionen begonnen, vor allem für Geimpfte und Genesene. Seit vergangenem Sonntag ist die Maskenpflicht im Freien aufgehoben. 02:31 Video Aus dem Archiv: Zurück zur Normalität in Israel Aus SRF News vom 23.03.2021. abspielen

8:47 Ungarn will kommende Woche 40-prozentige Impfquote erreichen In Ungarn sollen Ministerpräsident Viktor Orban zufolge Mitte nächster Woche 40 Prozent der Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft sein. Damit würden zugleich weitreichende Öffnungsschritte auf dem Weg hin zur Normalität möglich, sagte Orban im staatlichen Hörfunk. Ab der nächsten Woche dürften die Inhaber von Impfausweisen unter anderem wieder Hotels, Restaurants, Theater, Kinos, Fitness-Studios, Sportveranstaltungen und Schwimmbäder besuchen. Ungarn hat als erstes Land der Europäischen Union und ohne EU-Zulassung auch Impfstoff aus Russland und China eingesetzt. Legende: Kino oder Fitness nach der Einkaufstour? Wer geimpft ist, darf sich frei fühlen. Keystone

8:03 Tonhalle-Orchester spielt in grosser Besetzung für 50 Zuschauer Als am Donnerstagabend das Zürcher Tonhalle-Orchester nach fast einem halben Jahr wieder aufspielte, waren mehr Musikerinnen und Musiker im Saal als Besucherinnen und Besucher. Rund achtzig Mitglieder des Orchesters spielten für ein Publikum von fünfzig Menschen. Das hat sich zwar nicht gerechnet – aber für viel Freude bei Musikern und Hörern gesorgt. Unter der Leitung des ehemaligen Chefdirigenten Lionel Bringuier erklang die «Tragische Ouvertüre» (op. 81) von Johannes Brahms und anschliessend das Flötenkonzert des zeitgenössischen Komponisten Marc-André Dalbavie. Das Tonhalle-Orchester ist dann am Donnerstag gleich zwei Mal aufgetreten. Hintergrund sind die Einschränkungen wegen der Pandemie. Diese sehen vor, dass keine Pause gemacht werden darf. Deshalb hat das Orchester das ursprüngliche Programm aufgeteilt in zwei Konzerte: am frühen Abend mit Brahms und Dalbavie und danach Sergej Rachmaninows 2. Sinfonie (op.27) – auch das ein Werk für eine grosse Orchesterbesetzung. Die beiden Konzerte werden am (heutigen) Freitag wiederholt. Insgesamt wird das Tonhalle-Orchester im April neun Konzerte geben und immer wird die Situation die sein, dass fünfzig Zuschauerinnen und Zuschauer in einem Konzertsaal mit 1240 Plätzen sitzen. Legende: Das Verhältnis von 50 Zuschauern und 1240 Plätzen rechne sich absolut nicht, sagte die Intendantin Ilona Schmiel. Aber das Orchester wolle ein Zeichen setzen. «Die Sehnsucht nach Livekonzerten ist gross – das Orchester vermisst das Publikum und umgekehrt», so Schmiel. Keystone

6:52 Deutschland will ab Juni breite Bevölkerung impfen In einem Vorabbericht der «Augsburger Allgemeinen» (Freitagausgabe) bestätigt der deutsche Kanzleramtsminister Helge Braun die Pläne der Bundesregierung, die Impf-Priorisierung Anfang Juni aufzuheben und so breitere Gruppen vor dem Corona-Virus schützen zu können. Der Zeitplan sehe folgendermassen aus:«Wenn die Hersteller, so liefern, wie sie es uns versprochen haben, dann werden wir im Laufe des Mai so viel Impfstoff bekommen, dass wir allen, die eine Priorisierung haben, ein Impfangebot machen können», sagt Braun. Und dann könne ab Juni begonnen werden, über die Betriebsärzte und über die Hausärzte auch die breite Bevölkerung zu impfen. Legende: «Wir bekommen momentan wirklich von Woche zu Woche mehr Impfstoff», sagt der CDU-Politiker der «Augsburger Allgemeinen» (Freitagausgabe) im Vorabbericht. Und das könnte für viele Menschen bedeuten, dass sie sich deutlich früher impfen lassen können als vielleicht befürchtet. Keystone

6:11 Brand in Spital in Westindien tötet 13 Covid-Patienten Dreizehn Covid-19-Patienten starben am Freitagmorgen bei einem Brand in einem Spital in einem Vorort von Mumbai, sagte ein Feuerwehrbeamter gegenüber Medien. Das Feuer sei indessen gelöscht, die Brandursache werde abgeklärt. Der Brand ist nicht der erste Vorfall in einem indischen Krankenhaus, der Corona-Patienten als Todesopfer fordert. Erst vor zwei Tagen starben 22 Covid-19-Patienten in einem anderen Spital im selben Bundesstaat Maharashtra, weil die Sauerstoffversorgung der Beatmungsgeräte für eine halbe Stunde unterbrochen wurde. Anfang April starben ausserdem vier Patienten bei einem Brand in einer Privatklinik in Maharashtra, während im März ein Feuer in einem Spital in Mumbai elf Menschen tötete. Indien sieht sich aktuell mit einem exponentiellen Anstieg von Corona-Fälle konfrontiert. Eine «Doppelmutation» des Virus und Massenveranstaltungen wie das religiöse Hindu-Fest Khumb Mela werden dafür verantwortlich gemacht. Audio Aus dem Archiv: Indien registriert Rekordwert an Corona-Ansteckungen 10:49 min, aus SRF 4 News aktuell vom 14.04.2021. abspielen. Laufzeit 10:49 Minuten.

5:19 Vor Olympischen Spielen: Japan verhängt regionale Lockdowns Drei Monate vor dem Beginn der Olympischen Spiele versucht Japan, ein Wiederaufleben der Pandemie mit einem erneuten Lockdown zu verhindern. In Tokio, Osaka und zwei anderen Präfekturen gelte für den Zeitraum vom 25. April bis zum 11. Mai der Ausnahmezustand, sagte Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura. Gaststätten, die Alkohol ausschenken, müssten schliessen und grosse Sportveranstaltungen könnten nur ohne Zuschauer stattfinden. Olympisches Feuer in Präfektur Ehime angekommen

2:58 Indische Virusvariante: Grossbritannien und Kanada reagieren In Grossbritannien sind weitere 55 Fälle einer Corona-Virusvariante bestätigt worden, die zuerst in Indien entdeckt wurde. Damit sei die Variante der sogenannten Doppelmutante B.1.617 bisher mehr als 130 Mal nachgewiesen worden, teilten die britischen Gesundheitsbehörden mit. Für Einreisende aus Indien gelten ab sofort strengere Quarantänebestimmungen. Die Virusvariante steht zudem bei der Weltgesundheitsorganisation WHO unter Beobachtung: So stünde sie unter Verdacht, für die rasant steigenden Fallzahlen in Indien verantwortlich zu sein. Auch in Deutschland seien bereits acht Infektionen mit der Mutante nachgewiesen worden. Gemäss einer Sprecherin des Robert-Koch-Instituts könnten gar Genesene oder Geimpfte gegen diese Virusvariante weniger gut geschützt sein. In der Schweiz wurde die Variante aus Indien noch nicht nachgewiesen. Auch Kanada reagiert auf die steigenden Corona-Fallzahlen in Indien: Direkte Passagierflüge aus Indien und Pakistan dürfen in den nächsten 30 Tagen nicht in Kanada landen. Die Zahl der Corona-Fälle unter Passagieren aus diesen beiden Ländern sei gestiegen, teilte der kanadische Verkehrsminister mit. Legende: Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sagte: «Aufgrund der erhöhten Anzahl bei Flugpassagieren aus Indien und Pakistan geben wir eine Mitteilung an die Flugbehörde heraus, um den direkten Passagierflugverkehr aus diesen Ländern zu stoppen. Ich suspendiere all jene Passagierflüge für 30 Tage.» Keystone/Archiv

1:10 WHO-Kampagne im Kampf gegen Covid-19 braucht mehr Geld Der globalen «ACT-Accelerator»-Initiative der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und weiteren Gesundheitsinteressengruppen zur Bewältigung der Corona-Pandemie fehlt das Geld, wie das Koordinationsteam der Initiative zum Jahrestag der Gründung berichtet. Um die geplanten Aktivitäten in diesem Jahr zu finanzieren, fehlten zwischen 20 und 22 Milliarden Dollar. Das sind etwa 18 bis 20 Milliarden Franken. Im vergangenen Jahr habe die Initiative unter anderem 15 klinische Studien zu möglichen Covid-19-Medikamenten gefördert und in zwölf Impfstoffkandidaten investiert. Zudem seien 65 Millionen bezahlbare Antigentests für ärmere Länder beschafft und zwei Milliarden Impfdosen gesichert worden. Bei der Initiative machen mehr als 180 Länder mit. Die Initiative ACT-Accelerator wurde auf Initiative der Europäischen Kommission, Frankreichs, der WHO am Hauptsitz in Genf und der Stiftung von Bill und Melinda Gates ins Leben gerufen. Legende: Es handelt sich beim Initiativnamen um eine Abkürzung von «Access to COVID-19 Tools Accelerator» und heisst übersetzt, dass der Zugang zu Covid-19-Werkzeugen beschleunigt werden solle. Keystone/Archiv

22:40 Lockerungen auf Mallorca Auf Mallorca werden die Corona-Einschränkungen im Zuge der guten Infektionslage bereits am Samstag weiter gelockert. Unter anderem wird dann der Beginn der nächtlichen Ausgehsperre um eine Stunde nach hinten auf 23.00 Uhr verlegt, wie die Regionalregierung am Donnerstag in Palma mitteilte. Gastronomen dürfen ihre Terrassen künftig nach einer ersten Sperrstunde um 17 Uhr auch am späteren Abend von 20.00 bis 22.30 Uhr bei voller Auslastung öffnen – das gilt vorerst allerdings nur zwischen Montag und Donnerstag. Die Innenräume müssen unterdessen weiterhin geschlossen bleiben. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid gab es zuletzt auf den Balearen 25.78 Corona-Ansteckungen je 100'000 Einwohner binnen sieben Tagen.

22:07 Tirol verlängert Ausreisetests Wegen steigender Infektionszahlen verlängert das österreichische Bundesland Tirol die Pflicht zu Corona-Ausreisetests ein weiteres Mal bis zum 5. Mai. Der Schritt sei auch wegen einer in Tirol aufgetretenen Coronavirus-Mutante beschlossen worden, die mit der britischen Virus-Variante verwandt sei, teilte die Landesregierung in Innsbruck am Donnerstag mit. Seit Ende März darf man Tirol nur mit einem negativen Testergebnis verlassen. Die Regel hätte am Samstag auslaufen sollen. Am Freitag beraten die Bundesregierung und Ländervertreter über geplante Öffnungsschritte, die im Mai Erleichterungen für Gastronomie, Handel, Sport und Kultur bringen könnten.

21:36 Frankreich schöpft Hoffnung Frankreich hat den Höhepunkt der dritten Corona-Welle nach Ansicht von Premier Jean Castex wohl überstanden. «Der Höhepunkt der dritten Welle scheint hinter uns zu liegen», sagte er am Donnerstagabend bei einer Pressekonferenz. Die Situation verbessere sich langsam, die Zahl der Menschen auf den Intensivstationen habe seit einigen Tagen ein Plateau erreicht. Castex bestätigte ausserdem schrittweise Lockerungen ab Mai und die Öffnung der Grundschulen ab Ende April. Pro Woche sollen dort rund Hunderttausende Speicheltests zur Verfügung stehen.

20:57 90 Prozent der Berner Gemeinden wollen Massentests an Volksschulen Im Kanton Bern haben sich 90 Prozent der Gemeinden für die Teilnahme ihrer Volksschulen an freiwilligen Covid-19-Testreihen ausgesprochen. Die Meldefrist lief am Mittwochabend ab. Starten sollen die Massentests ab dem 3. Mai. Bis zum Start laufen nun laut Behörden die letzten Vorbereitungen. Die Schulverantwortlichen können ab sofort auf einer Online-Plattform das Testmaterial für ihre Schulen bestellen. Die Massentests finden sowohl auf Stufe Volksschule wie auch in der Sekundarstufe II statt. Die Testreihen sollen mithelfen, Ansteckungsketten frühzeitig zu unterbrechen und die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Für die Testung an den Schulen ist in den Gemeinden ein Beschluss des jeweiligen Gemeinderates Voraussetzung. Die Teilnahme am Speicheltest ist freiwillig, die Eltern müssen für ihre Kinder eine Einverständniserklärung unterzeichnen.

20:21 Berghilfe zahlt Corona-Hilfe an 100 Betriebe Die Schweizer Berghilfe hat im vergangenen Jahr 100 Betriebe mit einer Corona-Soforthilfe unterstützt. Dabei handelte es sich aber nicht um Bergbauern, sondern um kleine Unternehmen im Berggebiet, etwa Hotels, Restaurants oder auch Schreinereien. Dass die Berghilfe auch andere Unternehmen als solche aus der Landwirtschaft unterstützt, sei so vorgesehen, hiess es bei der Berghilfe auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Stiftungszweck sei generell das Leben in den Berggebieten, auch ausserhalb der Landwirtschaft. Durch die Corona-Soforthilfe stieg die Zahl der unterstützten Projekte im vergangenen Jahr deutlich, wie die Berghilfe am Donnerstag mitteilte. 671 Betriebe erhielten Geld von der Stiftung, das sind 58 mehr als im Jahr 2019. Legende: Lehrlinge der Schweizerischen Post bei der Pflege von Wegen und Trockenmauern, organisiert von der Berghilfe. Keystone

19:45 Biden erreicht Impfziel US-Präsident Joe Biden hat sein zentrales 100-Tage-Ziel von 200 Millionen verabreichten Corona-Impfungen im Land erreicht. Biden schrieb auf Twitter, diese Schwelle bei den Impf-Zahlen sei nun offiziell überschritten. «Dies ist eine amerikanische Leistung. Es ist ein kraftvolles Beispiel für Einheit und Entschlossenheit.» Und es zeige, was das Land schaffen könne, wenn die Menschen gemeinsam ein Ziel verfolgten. Biden hatte zum Amtsantritt ursprünglich das Ziel ausgegeben, innerhalb seiner ersten 100 Tage im Amt 100 Millionen Impfdosen zu verabreichen. Dies wurde schon nach knapp 60 Tagen erreicht. Biden verdoppelte das Ziel daraufhin – und erreichte auch dies nun vor Ablauf der 100-Tage-Frist.