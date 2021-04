Der Ticker startet um 7:26 Uhr

22:14 WHO stellt Forderungen für gerechte Impfstoff-Versorgung Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisiert in scharfen Worten, dass einige Staaten weiter komplett ohne Zugang zu Impfstoff seien. Dies sei eine «Farce», sagt WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ein Hochfahren der Vakzin-Produktion und eine gerechte Verteilung seien der Schlüssel, um die aktue Phase der Pandemie zu überwinden.

21:54 Alle Erwachsenen in New York sind impfberechtigt Angesichts der rasanten Corona-Impfkampagne in den USA können künftig alle erwachsenen Bewohner des ehemaligen Covid-Epizentrums New York ein Vakzin erhalten. «Heute hat jede Person im Bundesstaat New York, die älter als 16 Jahre ist, Anspruch auf den Impfstoff. Es gibt keine Entschuldigung, nicht online zu gehen und heute einen Anruf (für einen Termin) zu tätigen», sagte der Gouverneur des Bundesstaates, Andrew Cuomo. 16 Jahre ist das momentane Mindestalter, um in den USA geimpft zu werden. Bislang sind drei Impfstoffe zugelassen. Insgesamt haben mehr als ein Drittel der knapp 20 Millionen New Yorker bereits zumindest eine Impfdosis bekommen. Täglich werden hier momentan im Schnitt 200'000 Dosen pro Tag gespritzt. Der Bundesstaat – und insbesondere die darin liegende gleichnamige Millionenmetropole – waren im vergangenen Frühjahr zum Epizentrum der Pandemie in den USA, zwischenzeitlich starben Hunderte Menschen pro Tag.

21:30 US-Finanzministerin: Müssen durch Pandemie aufgedeckte Schwachpunkte angehen Die Virus-Pandemie hat US-Finanzministerin Janet Yellen zufolge Schwachpunkte in vielen Bereichen aufgedeckt, die nun angegangen werden müssten. Yellen verwies bei den Frühjahrstreffen des Internationaler Währungsfonds (IWF) und der Weltbank auf die weltweiten Lieferketten und sozialen Sicherungssysteme. Zudem sei zwar die Bankenbranche nach der Krise von 2008/2009 gestärkt worden. Nun seien jedoch Zeichen von grossem Stress in einigen Teilen des übrigen Finanzsektors zutage getreten. Yellen sprach zudem von der Lehre der Finanzkrise, die nun befolgt werden müsse: «Die Unterstützung nicht zu schnell zurückzuziehen», sagte die frühere Chefin der US-Notenbank Fed.

20:45 Oxford setzt Astra-Zeneca-Studie an Minderjährigen aus Die Oxford-Universität setzt einer Zeitung zufolge eine Studie ihres gemeinsam mit Astra-Zeneca entwickelten Impfstoffes bei Kindern und Jugendlichen aus. Es sollten weitere Informationen über die seltenen Fälle von Hirnvenen-Thrombosen bei Erwachsenen abgewartet werden, berichtet das «Wall Street Journal». Probleme bei der Studie selbst seien nicht aufgetreten, zitiert das Blatt einen Sprecher der Universität.

20:00 Apotheken bereiten sich auf Abgabe von Corona-Selbsttests vor Ab Mittwoch können Corona-Selbsttests in Apotheken gratis bezogen werden. Um auf einen Ansturm vorbereitet zu sein, wurde auch über die Ostertage vorbereitet und abgepackt. Dies bedeutet für die Apotheken, die wegen Corona bereits ausgelastet sind, eine logistische Herausforderung. 03:29 Video Corona-Selbsttests verursachen viel Arbeit für Apotheken Aus Schweiz aktuell vom 06.04.2021. abspielen

19:52 USA: Jeder Erwachsene soll ab 19. April Impftermin vereinbaren können In den USA sollen alle Erwachsenen ab dem 19. April einen Corona-Impftermin vereinbaren können. Präsident Joe Biden werde dies noch heute verkünden, sagte die Sprecherin des Weissen Hauses, Jen Psaki, bei einer Pressekonferenz. «Das bedeutet nicht, dass Sie sie (die Impfung) an diesem Tag bekommen, es bedeutet, dass Sie sich an diesem Tag in die Schlange einreihen können, wenn Sie es nicht schon vorher getan haben», machte Psaki deutlich. Mit der Aufhebung der Staffelung sei die Hoffnung verbunden, dass mehr Menschen schneller geimpft werden. Die US-Regierung rechne weiterhin damit, bis Ende Mai genügend Impfstoff für alle Erwachsenen vorrätig zu haben, sagte Psaki. Die Impfkampagne in den USA kommt rasch voran. Seit Bidens Amtsantritt am 20. Januar wurden nach Angaben des Weissen Hauses bereits mehr als 150 Millionen Impfdosen verabreicht. Insgesamt wurden landesweit nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC mehr als 167 Millionen Impfdosen gespritzt.

18:39 Lockerungen der Corona-Massnahmen in Ungarn Ungarns Präsident Viktor Orban kündigt eine Lockerung der Beschränkungen an. «Heute haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht», sagt er in einem Video auf Facebook: Mehr als ein Viertel der Bevölkerung habe inzwischen mindestens eine Impfdosis erhalten. «Ab morgen können Läden wieder öffnen und Dienstleistungen angeboten werden.» Andere Beschränkungen sollen bleiben, Schulen sollen am 17. April öffnen. In Ungarn leben 9.8 Millionen Menschen. Daten der Johns Hopkins University zufolge hat das Land seit einigen Wochen die höchste Todesrate pro Kopf durch das Virus. Legende: Viktor Orban im Dezember 2020. Keystone

18:10 Ausschreitungen an Anti-Corona-Demo in Rom Bei Protesten gegen die Corona-Schutzmassnahmen in der Nähe des Parlaments in Rom ist es zu Auseinandersetzungen der Demonstranten mit der Polizei gekommen. Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa wurde mindestens ein Polizist verletzt. Mehrere Protestler seien festgesetzt worden. Die Zeitung «La Repubblica» schrieb, Beteiligte hätten von verletzten Demo-Teilnehmern berichtet. Die Demonstranten, darunter Besitzer sowie Mitarbeiter von Restaurants, Läden und Sportstudios, hätten gegen Schliessungen und Einschränkungen ihrer Arbeit aus Gesundheitsgründen protestiert, hiess es in Zeitungsberichten. Einige Dutzend Menschen hätten versucht, Absperrungen auf dem Platz vor der Abgeordnetenkammer zu durchbrechen. Es seien Feuerwerkskörper geflogen. Manche Demonstranten – meist Männer, aber auch Frauen – hätten keinen Mund-Nasen-Schutz getragen. Legende: Demonstranten und Polizisten geraten in Rom aneinander. Keystone

17:51 Sánchez verspricht Ende des Notstands in Spanien am 9. Mai Im Zuge einer deutlichen Verbesserung der Pandemie-Lage will der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez den am 9. Mai auslaufenden Corona-Notstand nicht verlängern. «Wir wollen, dass der 9. Mai der Schlusspunkt ist», sagte der sozialistische Politiker nach der wöchentlichen Kabinettssitzung in Madrid. Sánchez versprach ausserdem, dass bis Ende August 33 Millionen der insgesamt rund 47 Millionen Einwohner des Landes gegen Corona geimpft sein werden.

16:50 «Reibungsloser Start» in den Zürcher Impfzentren Vier grosse Impfzentren haben am Dienstag im Kanton Zürich den Betrieb aufgenommen. Der Betrieb in den Impfzentren im Triemlispital, in Oerlikon, Winterthur und Dietikon sei ruhig und störungsfrei angelaufen, teilte eine Sprecherin der Zürcher Gesundheitsdirektion auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Am Mittwoch folgen die Impfzentren in Bülach, Uster und Wetzikon, am Donnerstag diejenigen in Affoltern und Horgen. Wie viele Personen am ersten Betriebstag in den Zentren geimpft wurden, soll am Mittwoch mitgeteilt werden. Mit der derzeit verfügbaren Impfstoffmenge laufen die Zentren noch nicht auf voller Kapazität. Für den April sind gemäss der Gesundheitsdirektion bisher 65'000 Termine für Erstimpfungen vergeben worden, freie Termine seien noch verfügbar. 01:59 Video Impfstart im grossen Stil Aus Tagesschau vom 06.04.2021. abspielen

16:20 Lockdown wird in Teilen Österreichs verlängert Österreich verlängert für die Hauptstadt Wien und zwei weitere Bundesländer den Lockdown um eine Woche bis zum 18. April. Grund dafür ist die nach wie vor angespannte Situation auf den Intensivstationen. Für die sechs weiteren Bundesländer wurden trotz teilweise steigender Infektionszahlen keine Änderungen beschlossen. «In Absprache mit den Experten haben wir uns verständigt, dass wir weiterhin auf ein regionales Vorgehen setzen», sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz. Im Osten des Landes hat sich die ansteckendere britische Virus-Variante, die auch zu schwereren Verläufen führt, stark verbreitet. Zum 1. April wurden in Wien, Niederösterreich und im Burgenland der Handel und körpernahe Dienstleister wie Friseure geschlossen. Die Schulen wurden auf Fernunterricht umgestellt. Kanzler Kurz kündigte zudem die Einrichtung einer Öffnungskommission aus Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen an. Es gehe darum, die Öffnungsschritte sorgfältig und rechtzeitig vorzubereiten. Mit dem für April erwarteten Impffortschritt bei den über 65-Jährigen werde voraussichtlich eine massive Entlastung der Kliniken einhergehen, so Kurz.

16:00 Luzern eröffnet Ende April in Willisau ein Impfzentrum Im Kanton Luzern dürfte es ab dem 26. April mit dem Impfen gegen das Coronavirus schneller vorwärtsgehen. Weil es dann mehr Impfdosen geben soll, wird auf diesen Termin hin in Willisau ein Impfzentrum eröffnet und das Impfen in ausgewählten Arztpraxen gestartet. Wie die Staatskanzlei mitteilte, sind Online-Anmeldungen für eine Impfung in der Festhalle Willisau ab sofort möglich. Dieses Impfzentrum wird bis zu 1600 Personen pro Tag impfen können und wie dasjenige auf der Luzerner Allmend vom kantonalen Führungsstab betrieben. Für das Impfen in Arztpraxen wird es ein anderes Anmeldeprozedere geben. Gemäss dem kantonalen Impffahrplan werden im Impfzentrum in Luzern momentan Personen über 75 Jahren sowie chronisch Kranke mit höchstem Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19 Erkrankung geimpft. Insgesamt sind aktuell 26’866 Personen mit der 1. und 2. Impfung geimpft.

15:46 Menschen mobiler – öV weiter im Tief Das neuste Mobilitätsmonitoring, Link öffnet in einem neuen Fenster des Forschungsinstituts Intervista per 4. April weist für die letzten 14 Tage einen kontinuierlichen Anstieg der Mobilität in der Schweiz aus. Die Bevölkerung hat insbesondere für Freizeitaktivitäten grössere Distanzen zurückgelegt, wie Geschäftsleitungsmitglied Beat Fischer auf Anfrage von Keystone-SDA ausführte. Leicht zugenommen habe aber auch die Mobilität fürs Einkaufen und Pendeln. Auto gefahren wird schon wieder ähnlich häufig wie in den Monaten vor dem Ausbruch der Pandemie. Tief bleibt laut Fischer die Nutzung des öffentlichen Verkehrs (öV).

15:14 Kanton Solothurn will Massentests bei 24'000 Personen durchführen Der Kanton Solothurn will ab Mitte April jede Woche Covid-19-Massentests bei rund 24'000 Personen durchführen. Sie sollen in Unternehmen, Alters- und Pflegeheimen, sozialmedizinischen Institutionen, Kindertagesstätten und Schulen stattfinden. Für die Tests werden sogenannt gepoolte Speichelproben im Labor analysiert. Dafür werden die Proben von mehreren Personen gesammelt. Mit den präventiven Massentests könnten insbesondere Personen ohne oder mit unspezifischen Symptomen erkannt werden, teilte die Solothurner Staatskanzlei mit. So würden sich Kontaktpersonen zurückverfolgen und rechtzeitig eine Isolation oder Quarantäne anordnen lassen. Die Tests will der Kanton zusammen mit einem externen Anbieter durchführen. Neben den Massentests baut der Kanton auch das Testangebot in den beiden Screening-Zentren in Olten und Solothurn sowie in den Solothurner Spitälern weiter aus. Für die Umsetzung der erweiterten Teststrategie, die er am Dienstag beschlossen hat, stellt der Regierungsrat vorläufig rund 5.1 Millionen Franken bereit.

14:42 Riesiges Impfzentrum öffnet im Stade de France bei Paris Seit heute können sich Menschen im grössten Fussballstadion Frankreichs gegen Corona impfen lassen. Wöchentlich sollen im Stade de France nördlich von Paris mehr als 10’000 Impfdosen gespritzt werden, das Impfenzentrum hat sechs Tage die Woche geöffnet. Rund die Hälfte der Termine ist für die Bewohner des Départements Seine-Saint-Denis reserviert – dort steht das berühmte Stadion. Das Département wurde von der Pandemie besonders heftig getroffen. Zuletzt wurden dort rund 800 Corona-Infektionen pro 100’000 Einwohner binnen einer Woche gemeldet. Das riesige Impfzentrum werde aber allen offen stehen, die sich impfen lassen wollen, sagte der Direktor der regionalen Gesundheitsbehörde Ars Île de France, Aurélien Rousseau, dem Sender Franceinfo. Generell können sich in Frankreich aktuell unter anderem Menschen in Pflegeheimen, über 70-Jährige, Pflege- und Rettungskräfte, Menschen mit Vorerkrankungen ab 50 Jahren sowie Menschen, die ein besonders hohes Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken, impfen lassen. 01:56 Video Stade de France wird zum «Vaccinodrome» Aus Tagesschau vom 06.04.2021. abspielen

14:18 EU blockiert Export von 3.1 Millionen Astra-Zeneca-Dosen nach Australien Die Europäische Union blockiert nach Angaben aus der australischen Regierung den Export von 3.1 Millionen Dosen des Astra-Zeneca-Impfstoffs. Bisher seien nur 250'000 Dosen des Impfstoffs aus der EU nach Australien geliefert worden. Australien liegt beim Impfen um 83 Prozent im Vergleich zu ursprünglichen Planungen zurück. Die EU hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Es sei kein neuer Lieferstopp beschlossen worden, sagte ein Sprecher der EU-Kommission.

13:40 Der aktuelle Stand der Richtwerte für Verschärfungen Ob die epidemiologische Lage in der Schweiz eine Verschärfung der Massnahmen im April erfordert, entscheidet der Bundesrat zu einem späteren Zeitpunkt. Derzeit ist keiner der vier Richtwerte überschritten, die der Bundesrat für neue Verschärfungen definierte. Aufgrund des Meldeverzugs über die Osterfeiertage können sich die aktuellen Werte aber noch erhöhen. Stand der Richtwerte für Verschärfungen

13:39 Das BAG meldet 4932 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 4932 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1743 . Das sind 3 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 270.72 . Wegen der Osterfeiertage ist aber noch mit Nachmeldungen zu rechnen.

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Wegen der Osterfeiertage ist aber noch mit Nachmeldungen zu rechnen. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.3 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 38'713 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 8 Prozent gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 20 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 7 Verstorbenen . Das sind 4 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1034 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 12 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 74.0 Prozent ausgelastet , inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 66.0 Prozent. Davon sind 20 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind als in der Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu , inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 66.0 Prozent. Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Bisher wurden in der Schweiz 1'604'838 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 23'803 Personen pro Tag geimpft. Das sind 9.4 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Bisher haben 4.6 Prozent der Bevölkerung eine Dosis erhalten. 7.0 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft.

13:06 WHO gegen Impfpass-Pflicht Die Weltgesundheitsorganisation WHO bekräftigt die Ablehnung einer Impfpass-Pflicht. Die Unsicherheit, ob Impfungen die Übertragung des Virus verhindern, sei der Grund dafür, teilt die WHO-Sprecherin Margaret Harris mit.