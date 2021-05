Der Ticker startet um 5:30 Uhr

22:51 Zwei Monate vor Olympia: USA warnen vor Reisen nach Japan Die USA haben zwei Monate vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Tokio mit Verweis auf die Pandemie-Lage eine Reisewarnung der höchsten Stufe 4 für Japan ausgesprochen. «Reisen Sie nicht nach Japan», heisst es seit Montag in den Empfehlungen des Aussenministeriums. Japan kämpft mit einer vierten Corona-Infektionswelle, in über zehn Regionen ist der Notstand verhängt. Zuletzt haben sich mehr als 80 Prozent der Befragten in einer Umfrage der Zeitung Asahi Shimbun gegen eine plangemässe Olympia-Austragung ausgesprochen. Die Olympischen Sommerspiele sollen in Tokio vom 23. Juli bis 8. August stattfinden.

21:18 Gesundheitsminister: Malta hat Herdenimmunität erreicht Malta hat nach Angaben seines Gesundheitsministers als erstes EU-Land 70 Prozent seiner erwachsenen Bevölkerung mit wenigstens einer Dose gegen Covid-19 geimpft. «Wir haben heute die Herdenimmunität erreicht», sagte Minister Chris Fearne bei einer Pressekonferenz. In dem Land mit etwa 500'000 Einwohnern wurden laut Daten des Gesundheitsministeriums Stand Sonntag bislang mehr als 475'000 Impfstoffdosen verabreicht. Fearne zufolge sind von den Menschen über 16 Jahren knapp 42 Prozent durchgeimpft.

20:00 Schweiz stellt der WHO Sicherheitslabor für Viren zur Verfügung Viren und andere Krankheitserreger mit Epidemie- oder Pandemiepotenzial können für die WHO künftig im biologischen Sicherheitslabor Spiez aufbewahrt werden. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus unterzeichnete dazu in Genf einen Kooperationsvertrag mit Gesundheitsminister Alain Berset. Das Labor in Spiez (BE) ist dem Verteidigungsministerium unterstellt. Das Material soll dort sequenziert werden und bei Bedarf und unter WHO-Aufsicht mit anderen Ländern geteilt werden. Bislang ist so ein Austausch nur auf bilateraler Ebene möglich und dauert deshalb oft lange, wie die WHO berichtete. Die Analyse des Materials soll helfen, mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen. Zudem können Firmen Tests, Medikamente oder Impfstoffe damit entwickeln. Die WHO will im Rahmen ihrer «BioHub-Initiative» den freiwilligen Austausch solcher Materialien zwischen Ländern fördern. Ein Pilotprojekt mit Sars-CoV-2-Viren laufe bereits, so Tedros. Weitere Viren oder andere Erreger sollen im kommenden Jahr dazukommen.

19:02 Bürgermeister: Ab Herbst kein Distanzunterricht mehr in New York In der Millionenmetropole New York soll es im kommenden Schuljahr nach den Corona-Einschränkungen der vergangenen Monate keinerlei Distanzunterricht geben. Ab September sollen alle Schüler aller Klassen wieder vor Ort unterrichtet werden, sagte Bürgermeister Bill de Blasio dem TV-Sender MSNBC. «Man kann keine komplette Genesung haben, ohne dass die Schulen wieder auf voller Stärke laufen - mit allen wieder in den Klassenzimmern und lernenden Kindern. Es ist an der Zeit. Es ist wirklich an der Zeit, wieder auf voller Stärke zu laufen.» Die meisten Schulen in New York bieten schon wieder Unterricht vor Ort an. Rund zwei Drittel der mehr als eine Million Schüler an öffentlichen Schulen in der Stadt sind aber nach eigener Entscheidung derzeit weiter im Distanzunterricht, unter anderem aus gesundheitlichen Bedenken. Man kann keine komplette Genesung haben, ohne dass die Schulen wieder auf voller Stärke laufen.

17:10 Etwa 115'000 Pflegekräfte weltweit an Corona gestorben Mindestens 115'000 Pflegekräfte sind nach einer Schätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion ums Leben gekommen. «Es gibt nur spärliche Berichte, aber wir schätzen, dass mindestens 115'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheits- und Pflegedienste mit dem Leben für ihren Dienst an anderen bezahlt haben», sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zum Auftakt der Jahrestagung der 194 WHO-Länder in Genf.

15:48 Keine Maske: Tessiner Polizei nimmt nach Auseinandersetzung vier Touristen fest Im Tessin sind drei Männer und eine Frau aus der Deutschschweiz von der Polizei festgenommen worden. Die vier Touristen im Alter von 37 bis 40 Jahren waren von der Bahnpolizei gemeldet worden, weil sie im Zug keine Schutzmasken getragen hatten, wie die Tessiner Staatsanwaltschaft mitteilte. Bei ihrer Ankunft im Giubiasco am Sonntagabend um 19 Uhr seien sie von der Polizei in Empfang genommen worden. Eine der vier Personen habe dabei versucht, zu flüchten. In der Folge sei es zu der Auseinandersetzung zwischen den Deutschschweizern und der Polizei gekommen, in deren Verlauf die Polizei Pfefferspray einsetzte. Die vier Personen seien schliesslich festgenommen worden. Sie werden sich wegen Drohung gegen Behörden, Tätlichkeiten sowie Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen, weil sie im Besitze von Drogen waren. Legende: Die Pflicht zum Maskentragen gilt in den Transportmitteln des öffentlichen Verkehrs schweizweit. Keystone

15:22 Tourismus in Thailand: Erholung dürfte mehrere Jahre dauern Die Tourismusindustrie in Thailand könnte nach Auffassung der Regierung in Bangkok weitere fünf Jahre brauchen, um sich vollständig von der Corona-Pandemie zu erholen. Der wichtige Sektor, der vorher ein Fünftel der Wirtschaft des südostasiatischen Landes ausmachte, werde sich voraussichtlich nicht vor 2026 normalisieren, zitierte die Zeitung «Bangkok Post» die örtliche Tourismusbehörde. Betroffen seien mehr als sieben Millionen Menschen, die in der Branche beschäftigt gewesen seien. Thailand hatte 2019 noch fast 40 Millionen Besucher empfangen. 2021 werden laut der Regierung insgesamt höchstens 500'000 Touristen erwartet. Seit die Regierung die Grenzen im März 2020 wegen des Virus geschlossen hat, liegt die Urlaubsindustrie in Thailand am Boden. Derzeit versuchen die Behörden, zumindest einige beliebte Regionen wieder für Touristen zugänglich zu machen. Legende: Hoffen auf baldige Wiederbelebung: Phuket hatte im März Pläne vorgelegt, wonach geimpfte Urlauber von Juli an quarantänefrei auf der Insel Urlaub machen dürfen. Reuters

14:14 Singapur lässt neuartigen Corona-Atemtest vorläufig zu In Singapur haben die Gesundheitsbehörden eine neuartige Atemanalyse vorläufig zugelassen. Der Schnelltest soll das Virus «akkurat innerhalb einer Minute» nachweisen, wie die National University of Singapore (NUS) mitteilte. Der Test wurde von der Firma Breathonix entwickelt. Das «BreFence Go Covid-19 Breath Test System» soll den Angaben zufolge nun an der Grenze zwischen Malaysia und Singapur am so genannten Tuas Checkpoint bei Einreisenden verwendet werden. «Der Atemtest kann einfach von geschultem Personal durchgeführt werden, erfordert aber kein medizinisch geschultes Personal oder Laborverarbeitung», heisst es in der Mitteilung. «Eine Person muss nur in ein Einweg-Ventilmundstück pusten, das an einen hochpräzisen Atemprobenehmer angeschlossen ist.» Der Atem wird dabei zur Messung in ein Massenspektrometer eingespeist. Fällt ein Test in der Probephase positiv aus, wird zur Bestätigung ein PCR-Test durchgeführt. Legende: Die Breathonix-Technologie wurde in den vergangenen Monaten bereits erfolgreich unter anderem am Flughafen von Singapur und in Dubai stichprobenartig getestet. Reuters

13:00 Merkel warnt vor neuen Pandemie-Gefahren Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zum Auftakt der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor neuen Pandemiegefahren gewarnt. Sie rief die Weltgemeinschaft auf, bessere Vorbereitungen zu treffen. «Diese Pandemie ist noch nicht bewältigt; und sie wird auch nicht die letzte sein», sagte Merkel in einer Videobotschaft, die bei der virtuellen Tagung der 194 WHO-Mitgliedsländer eingespielt wurde. Die Bundeskanzlerin warb für einen internationalen Pandemie-Vertrag, der Länder zu besserer Kooperation bringen soll. Die Hoffnung ist, dass dadurch früher gewarnt und schneller gehandelt werden kann, um eine neue globale Pandemie im Keim zu ersticken. «Nach der Pandemie ist vor der Pandemie», sagte Merkel. «Auf die nächste sollten wir möglichst gut vorbereitet sein. Das ist das Signal, das ich mir von dieser Weltgesundheitsversammlung erhoffe.»

12:24 Indien: Über 300'000 Menschen mit oder an Corona gestorben Seit Beginn der Pandemie sind in Indien mehr als 303'000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das zeigen jüngste Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums. Damit starben nach offiziellen Zahlen nur in den USA und in Brasilien mehr Menschen an oder mit Covid. Allerdings unterscheidet sich die Dunkelziffer von Land zu Land. In Indien gehen viele Expertinnen und Experten davon aus, dass die tatsächlichen Corona-Zahlen deutlich höher sein dürften. Besonders in ländlichen Gebieten, wo mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, sterben viele zu Hause und tauchen nie in einer Statistik auf. Zuletzt trieben auch Hunderte Leichen – zumindest teils von mutmasslichen Corona-Opfern – auf dem heiligen Fluss Ganges. Ihre Familien dürften Behördenangaben zufolge zu arm für eine traditionelle hinduistische Einäscherung gewesen sein. Legende: Die Impfkampagne geht in Indien langsam voran. Während reiche Länder früh Impfdosen gekauft haben, hat dies die indische Regierung viel später getan – und auch erst, nachdem es Impfstoffe zugelassen hatte. Keystone

10:34 Impfstoff-Optimismus lässt Ölpreise steigen Die Ölpreise sind am heutigen Pfingstmontag gestiegen. Händler verwiesen auf die verlangsamte Ausbreitung des Coronavirus in den USA und weltweit, getrieben von Fortschritten bei den Impfkampagnen. Am Vormittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66.96 US-Dollar. Das waren 0.8 Prozent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls um 0.8 Prozent auf 64.10 Dollar. Die Ölpreise sind seit März in einer Erholungsbewegung, die am Markt auf wieder erstarkten Optimismus in der Coronakrise zurückgeführt wird. 02:58 Video Aus dem Archiv: Das Ende des Erdöl-Zeitalters Aus SRF News vom 10.02.2021. abspielen

10:05 Japan mit neuen Massenimpfzentren gegen vierte Infektionswelle In Japan können sich die Menschen nun in Massenimpfzentren impfen lassen. In den Einrichtungen in Tokio und Osaka sollen täglich jeweils bis zu 10'000 Menschen ihre Injektionen bekommen. Vor allem die Älteren sind angesprochen. Ziel ist eine Beschleunigung der Impfkampagne vor Beginn der Olympischen Spiele am 23. Juli. Die Behörden sprechen von einer vierten Infektionswelle. Legende: Das Massenimpfzentrum in Osaka. Bis zu 10'000 Menschen pro Tag sollen hier eine Impfung erhalten. Reuters

2:23 Hunde können Corona-Infizierte erschnüffeln Hunde könnten an Flughäfen und bei Grossveranstaltungen dazu eingesetzt werden, Corona-Infizierte aufzuspüren. Zu diesem Schluss kommt ein britisches Forschungsteam, das Hunde mithilfe von getragenen Socken trainiert hat. Die Tiere sollen die Infizierten am Geruch erkennen. In einer ersten Studie verwendeten die Forscherinnen und Forscher 3500 gespendete Kleidungsstücke. Dabei konnten die Hunde bis zu 94 Prozent der Infizierten aufspüren. Damit wären die Hunde genauer als viele Covid-Testmethoden. Auch bei asymptomatischen Covid-Fällen seien die Hunde erfolgreich gewesen, heisst es vonseiten des Forschungsteams. Allerdings müssten die Corona-Spürhunde noch in einem realen Szenario getestet werden, betonen Experten. An einer Universität im thailändischen Bangkok wurden ähnliche Versuche durchgeführt. Dort waren die Hunde zu 95 Prozent in der Lage, mit dem Virus infizierte Personen zu erschnüffeln. Und auch in Deutschland werden Hunde entsprechend trainiert. Legende: Ein Spürhund in Deutschland beim «Corona-Training». Keystone

21:50 Tschechien will im Sommer lockern In Tschechien stehen weitere Lockerungen der Corona-Massnahmen für die Gastronomie an. Ministerpräsident Andrej Babis berichtete in sozialen Netzwerken über Pläne, die Bewirtung von Gästen ab dem 14. Juni auch in Innenräumen zu erlauben. Derzeit darf nur im Aussenbereich bewirtet werden. Babis schrieb, dass die Lockerungspläne der Regierung am Montag weiter diskutiert würden. Ebenfalls ab Mitte Juni könnten demnach Konzerte und Theateraufführungen mit bis zu 2000 Teilnehmern im Freien möglich werden. In Innenräumen soll die Begrenzung bei 1000 Personen liegen. Für Anfang Juli wird eine Anhebung der Begrenzungen auf 5000 bzw. 2000 Teilnehmer angepeilt. Zur Debatte steht laut dem Ministerpräsidenten zudem eine Corona-Testpflicht nach der Rückkehr aus einem Urlaub im Ausland.

21:02 Senioren zögern bei der Impfung In der Schweiz haben mehr als 2.6 Millionen Menschen eine erste Impfdosis erhalten. Vollständig geimpft sind knapp 16 Prozent. Doch von den 70-79-Jährigen sind laut Bundesamt für Gesundheit erst gut die Hälfte vollständig geimpft. Einer der Gründe für das zaghafte Impfverhalten der Senioren sieht Pro Senectute bei den mutmasslichen Komplikationen. Besorgt zeigt sich der Verband jedoch nicht. In der Zwischenzeit sei nun aber klar, dass die Nebenwirkungen in keinem Verhältnis zu den Folgen einer allfälligen Erkrankung stehen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Vulnerable Generation Ältere Menschen zögern bei der Covid-19-Impfung 24.05.2021 Mit Video

17:21 CDC empfiehlt Untersuchung sehr seltener Herzmuskelentzündungen Das Komitee für Impfpraktiken der US-Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt die weitere Untersuchung von sehr seltenen Herzmuskelentzündungen, die in einigen wenigen Fällen nach einer Impfung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit mRNA-Vakzinen beobachtet worden seien. Die Fälle träten innerhalb von vier Tagen nach Erhalt der Dosis auf, verschwänden jedoch oft ohne Komplikationen und könnten durch eine Vielzahl von Viren verursacht werden, teilte die CDC-Gruppe in einer Stellungnahme vom 17. Mai mit. Man habe bei Untersuchungen nicht mehr Fälle gefunden als in Gesamtbevölkerung üblich, wolle die Gesundheitsdienste jedoch auf «mögliche unerwünschte Ereignisse» aufmerksam machen.

16:31 Israel hat seine Grenzen wieder für Touristen geöffnet Ins Land gelassen werden sollen aber zunächst nur kleine Gruppen aus Ländern, die von der israelischen Regierung akzeptierte Impfstoffe nutzen. Es sei unwahrscheinlich, dass die ersten Touristengruppen vor Anfang Juni ankommen, sagte eine Sprecherin des Tourismusministeriums. Die Reisebranche hatte 2019 ein Rekordjahr. 4.55 Millionen Besucher kamen ins Land und trugen umgerechnet 5.8 Milliarden Euro zur Wirtschaftsleistung bei.

15:42 Ex-Berater klagt Boris Johnson an Der britische Ex-Regierungsberater Dominic Cummings wirft der Regierung von Premierminister Boris Johnson vor, bei ihrer ursprünglichen Strategie im Kampf gegen die Pandemie gelogen zu haben. Die Regierung habe in Wirklichkeit Anfang 2020 zunächst vorgehabt, durch die Ausbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung bis September des Jahres Herdenimmunität zu erreichen, erklärte er am Wochenende in einer Reihe von Tweets. Erst nachdem der Regierung von mehreren Seiten klargemacht worden sei, dass dieser Plan zur Katastrophe führen würde, sei diese Strategie geändert worden. Cummings hatte seinen Posten in der Downing Street nach erbittertem Streit im engsten Beraterzirkel im Dezember verlassen. Der frühere enge Vertraute des Premiers hat in den vergangenen Wochen eine Reihe von Anschuldigungen gegen Johnson erhoben.

14:46 Ungarn lockert Corona-Massnahmen Mehr als 5 Millionen Menschen sind in Ungarn geimpft, nun werden die Massnahmen gelockert. Die Maskenpflicht unter freiem Himmel und die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen wurden abgeschafft. Ein Mund-Nasen-Schutz muss nur noch in geschlossenen öffentlichen Räumen wie Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden. Touristische Reisen nach sind allerdings generell noch nicht möglich – ausser für Menschen, die in einem Land geimpft wurden, dessen Impfnachweise Ungarn anerkennt. Derzeit sind das Rumänien, Serbien, Montenegro, Kroatien, Slowenien, die Türkei und Bahrain.