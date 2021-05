Der Ticker startet um 5:37 Uhr

21:16 Sing-Übungen gegen Long-Covid Eine Covid-19-Erkrankung mag vorbei sein, Symptome wie Atemnot und Müdigkeit können bleiben – das sogenannte Long-Covid. In London nimmt sich nun die Oper solchen Patienten an. Sänger und Stimmtrainerinnen helfen den Menschen mit Bühnen-Methoden, wieder richtig zu atmen. So wird die angeschlagene Atemmuskulatur mit Übungen gestärkt. 01:54 Video Atemkurse für Langzeit-Covid-Patienten Aus Tagesschau vom 10.05.2021. abspielen

20:39 Bald wieder bis zu 10'000 Fans in englischen Fussballstadien Grossbritanniens Premierminister Boris Johnson bestätigte heute die Zulassung von Heim-Zuschauern bei Veranstaltungen im Freien ab dem 17. Mai. Damit dürfen die letzten beiden Spieltage der laufenden Premier-League-Saison erstmals seit Dezember wieder vor Publikum ausgetragen werden. Demnach könnten durch die Lockerungen bis zu 10'000 Fans oder 25 Prozent der Gesamtkapazität – je nachdem, welche Zahl geringer ist – in die Arenen zurückkehren. Für kleinere Spielorte ist ein Limit von 4000 Zuschauern oder 50 Prozent der Auslastung vorgesehen. Zudem hofft die Regierung, ab 21. Juni die Zahl der zugelassenen Fans durch erneute Lockerungen weiter zu erhöhen. «Das Aufheben dieser Massnahmen ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zurück zur Normalität und ich bin zuversichtlich, dass wir im Sommer noch weiter lockern können», sagte Johnson heute an einer Pressekonferenz. Ab nächster Woche werden auch die Kontaktbeschränkungen deutlich gelockert.

19:38 100'000 Impfungen täglich: Pakistan eröffnet neues Impfzentrum In der pakistanischen Hafenstadt Karachi ist ein riesiges Corona-Impfzentrum eröffnet worden. Es habe die Kapazität, 100'000 Menschen täglich zu impfen, sagte der Informationsminister der Regionalregierung von Sindh am Montag zu Journalisten. Die Einrichtung im Expo-Zentrum der Stadt soll 24 Stunden geöffnet sein. Mehr als 3000 Gesundheitsmitarbeiter sollen in Schichten arbeiten. Bisher war die Impfkampagne im südasiatischen Land schleppend verlaufen. Von rund 220 Millionen Einwohnern sind bisher rund 3.5 Millionen Menschen geimpft worden. Die Impfstoffe kommen vor allem aus China, viele Menschen haben diesen gegenüber Vorbehalte. Legende: Zuletzt bekam Islamabad 1 bis 2 Millionen Astra-Zeneca-Impfdosen über das internationale Impfprogramm Covax. Weitere 17 Millionen Impfdosen sollen bis Ende Juni importiert werden. Blick ins Impfzentrum in Karachi. Keystone

18:35 WHO registrierte letzte Woche fast 90'000 Todesfälle Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verzeichnet eine Abflachung der neuen Positiv-Tests und Todesfälle weltweit. Allerdings geschehe dies auf einem inakzeptabel hohen Niveau, sagt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. In der vergangenen Woche seien global mehr als 5.4 Millionen Covid-19-Fälle und fast 90'000 Tote verzeichnet worden. Zudem stufte die WHO die erstmals in Indien nachgewiesene Virusmutation B.1.617 als Variante ein, die weltweit Anlass zur Sorge gibt. «Es liegen Informationen vor, die auf eine erhöhte Übertragbarkeit hinweisen», sagt die WHO-Expertin Maria Van Kerkhove. Dies müsse jedoch noch weiter erforscht werden. Legende: Traurige Bilanz: In der vergangenen Woche sind laut WHO weltweit fast 90'000 Tote verzeichnet worden. Indien ist besonders stark betroffen. Reuters

17:49 Deutschlands Bundesinnenminister Seehofer hat Corona Der deutsche Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. «Er befindet sich in häuslicher Isolation und hat derzeit keine Krankheitssymptome», schreibt Seehofers Sprecher Steve Alter auf Twitter. Der Zeitung Rheinische Post sagte Alter laut Vorabbericht, der 71-jährige Seehofer habe mindestens eine Impfung hinter sich. «Er befindet sich seit Freitag zu Hause in Bayern und aktuell in häuslicher Isolation.»

17:16 Auch in Grossbritannien werden weitere Lockerungen erwartet Dank weiterhin sinkender Fallzahlen und der fortgeschrittenen Impfkampagne hat Grossbritannien seine Corona-Alarmstufe gesenkt. Auf der fünfstufigen Skala änderte die Gefährdungsstufe von vier auf drei, wie die britische Regierung mitteilt. Das bedeutet, dass die Epidemie zwar weiterhin zirkuliert, aber nicht mehr exponentiell wächst oder eine Überlastung des Gesundheitssystems droht. Premierminister Boris Johnson will am Montagabend weitere Lockerungen bestätigen, die in England für den 17. Mai geplant sind. Pubs und Restaurants sollen ab dann wieder drinnen Gäste bedienen dürfen, ausserdem könnten wieder private Treffen in Innenräumen erlaubt sein. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Grossbritannien bei rund 21 Fällen pro 100'000 Einwohnern. Mehr als zwei Drittel der Menschen haben bereits mindestens eine Corona-Impfung erhalten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 10.05.2021 Mit Video

16:31 Vor Öffnungsschritten: Inzidenz in Österreich bei 100 In Österreich können nach etwa sieben Monaten Corona-Einschränkungen ab 19. Mai wieder alle Restaurants, Cafés, Hotels sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen öffnen. Besucht werden dürfen die Einrichtungen allerdings nur von Menschen, die geimpft, getestet oder von einer Corona-Infektion wieder genesen sind. «Als Zutrittsberechtigung setzen wir auf den grünen Zutrittspass», sagte Kanzler Sebastian Kurz. Im Innenbereich dürfen vier Erwachsene plus Kinder an einem Tisch sitzen, im Freien gilt ein Limit von zehn Erwachsenen. Die Schulen werden ab 17. Mai wieder in den Regelbetrieb zurückkehren. Die Ausgangssperren werden aufgehoben. Nicht möglich sein werden hingegen weiterhin grosse Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Vereinsfeste. Legende: Weitere Öffnungsschritte seien für spätestens Juli geplant, sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz. Reuters

16:21 Tessin beginnt mit dem Impfen der über 45-Jährigen Im Kanton Tessin können sich seit Montag über 45-Jährige für die Covid-19-Impfung anmelden. Im Unterschied zu anderen Kantonen bleibe der Südkanton bei der Strategie, die Altersgruppen Schritt für Schritt durchzuimpfen, erklärte Gesundheitsdirektor Raffaele De Rosa. Ab Juni sollten sich im Tessin alle Personen über 16 Jahre impfen lassen können, sagte der Vorsteher des Departements für Gesundheit und Soziales weiter. Dass die Impfung gut wirke, zeigten die aktuellen Zahlen, die seit mehreren Wochen «stabil» seien, sagte De Rosa. Das erlaube der Regierung, «mit Vertrauen in die nähere Zukunft zu blicken». Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen Covid-19 Wer sich wo wann impfen lassen kann – die Kantonsübersicht 10.05.2021 Mit Video

15:47 Stadt Zürich startet Pilotprojekt für Armutsbetroffene in der Coronakrise Eine Studie, welche die Stadt bei der ZHAW in Auftrag gegeben hatte, zeigt: In Zürich hat die Pandemie vor allem Sans-Papiers in die Armut getrieben, da sie als illegal hier Lebende kein Anrecht auf Sozialhilfe haben. Doch auch Migrantinnen und Migranten mit B- oder C-Ausweis sind stärker von Armut betroffen, da sie den Verlust ihrer Aufenthaltsbewilligung riskieren, wenn sie Sozialhilfe beziehen. Dass dagegen etwas getan werden müsse, sei offensichtlich geworden, als sich vor den Abgabestellen von Gratis-Lebensmitteln lange Schlangen gebildet hätten, sagte Stadtrat Raphael Golta (SP) heute an einer Medienkonferenz. Ein Zürcher Pilotprojekt will nun Abhilfe schaffen. Mit der «wirtschaftlichen Basishilfe» will die Stadt Sans-Papiers und Ausländer, denen beim Bezug vom Sozialhilfe die Ausweisung droht, mit Steuergeldern unterstützen. 01:12 Video Sozialhilfe für Sans Papiers Aus Tagesschau vom 10.05.2021. abspielen

15:08 Auch Luzern öffnet Impfung für alle ab 16 Jahren Ab heute vergibt der Kanton Luzern Impftermine an die breite Bevölkerung. Alle angemeldeten Personen über 55 Jahre hätten bereits einen Impftermin erhalten, begründet die Gesundheitsdirektion den Schritt in einer Mitteilung. Daher erfolge die Terminvergabe neu gemäss Reihenfolge der Anmeldungen und ungeachtet des Alters. Zusätzlich zu den kantonalen Impfzentren nehmen rund 90 Arztpraxen in Luzern Impfungen vor. Voraussichtlich ab 27. Mai bieten auch rund zehn Apotheken die Corona-Impfung an. Personen, die sich bisher nur für das Impfzentrum in Luzern angemeldet hätten, könnten sich auch für jenes in Willisau anmelden, heisst es weiter. Denn die Warteliste für eine Impfung in Willisau sei mit 17'000 Personen deutlich kürzer als diejenige in Luzern. Dort zählt sie rund 49'000 Personen. Um die Impf-Wartelisten abzubauen, unterstützt das Kantonsspital (Luks) die kantonalen Impfzentren. Im Impfzentrum in Luzern, wo der Impfstoff von Moderna gespritzt wird, können nur Personen ab 18 Jahren geimpft werden. Personen, die älter als 16 Jahre und jünger als 18 Jahre sind, können hingegen im Impfzentrum in Willisau geimpft werden, da der verwendete Impfstoff von Pfizer/Biontech für Personen ab 16 Jahren zugelassen ist. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen Covid-19 Wer sich wo wann impfen lassen kann – die Kantonsübersicht 10.05.2021 Mit Video

14:26 Corona-Impfstoff bringt Biontech Milliardenumsatz Das Mainzer Unternehmen Biontech erwartet einen Umsatz von 12.4 Milliarden Euro mit seinem Covid-19-Impfstoff. Die Umsatzprognose basiere auf den derzeit unterzeichneten Lieferverträgen über rund 1.8 Milliarden Impfdosen für 2021, teilt der Konzern mit. Im Zusammenhang mit weiteren Verträgen für Lieferungen im 2021 würden zusätzliche Umsätze erwartet. Zudem seien erste Verträge für 2022 und darüber hinaus geschlossen worden. Insgesamt rechnet Biontech nun bis Ende Jahr mit einer Produktionskapazität von drei Milliarden Dosen sowie mehr als drei Milliarden Dosen im 2022. Im ersten Quartal setzte das Unternehmen dank des Impfstoffs-Geschäfts 2.05 Milliarden Euro um, nach 27.7 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn betrug rund 1.13 Milliarden Euro nach einem Verlust von 53.4 Millionen vor Jahresfrist.

13:32 3683 neue bestätigte Fälle nach dem Wochenende Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 3683 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1472 . Das sind 16 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 253.46 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 6.8 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 7 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 7 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 25'340 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 5 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 15 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 5 Verstorbenen . Das sind 42 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 876 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 18 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 81.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 75.0 Prozent. Davon sind 23 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

13:15 5000 Spritzen pro Tag: Bern eröffnet grösstes Impfzentrum In der alten Festhalle hat der Kanton Bern heute sein zehntes und grösstes Impfzentrum eröffnet. Bis zu 5000 Impfungen können hier täglich verabreicht werden, wie Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg vor Ort erklärte. Kantonsweit bestehe eine Kapazität von 20'000 Impfungen pro Tag. Das Problem seien aber nicht die Kapazitäten, sondern die Zahl zur Verfügung stehenden Impfdosen. Das Impfzentrum Bernexpo (IZBE) startete vor Wochenfrist probehalber mit einigen hundert Impfungen. An diesem Montag waren es bereits etwa 1600. Die Planung und der Aufbau des grössten bernischen Impfzentrums nahmen etwa drei Wochen in Anspruch. Die Kantonspolizei Bern wirkte beim Aufbau massgeblich mit. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Bern 07.05.2021 Mit Audio

12:36 Corona führt bei KMU zu erhöhtem Weiterbildungsbedarf Kleine und mittlere Unternehmen in der Schweiz messen der Weiterbildung im Kampf gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie einen hohen Stellenwert bei. Dennoch sparen viele Firmen in diesem Bereich. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Online-Umfrage des Schweizerischen Verbands für Weiterbildung (SVEB). Konkret sehen zwei Drittel der KMU einen erhöhten Bedarf an Weiterbildung, wie die zwischen Dezember 2020 und Januar 2021 durchgeführte Umfrage unter 123 Firmen zeigt. Ein Drittel der Belegschaft benötige wegen der Krise neue Anforderungen, heisst es. Bei rund 60 Prozent der Unternehmen habe die Pandemie Auswirkungen auf die Kompetenzen für das agile Arbeiten sowie die sozialen und kommunikativen Fähigkeiten gezeigt. Bei 43 Prozent der Befragten sei ein starker Effekt bei digitalen Kompetenzen zu spüren. Legende: Der SVEB führt den erhöhten Bedarf an Weiterbildungen unter anderem darauf zurück, dass viele KMU infolge der Krise Unterstützung bei der Finanzierung oder der IT-Infrastruktur benötigten – etwa im Homeoffice. Keystone

11:37 Zürich weitet Gratis-Kurierdienst für Massentests aus Zürich hat seinen Kurierdienst-Service, mit dem Unternehmen und Schulen ihre Corona-Massentests ins Labor schicken können, auf das gesamte Kantonsgebiet ausgeweitet. Testergebnisse können so noch am selben Tag vorliegen. Der kostenlose Kurierdienst steht Betrieben, Institutionen und Schulen in Zürich, Winterthur, Wetzikon, Dietikon, Schlieren, Urdorf sowie den zentralen Gebieten von Uster und Dübendorf zur Verfügung. Er kann montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr beansprucht werden. Für das übrige Kantonsgebiet stehen 45 Sammelbehälter zur Verfügung. Diese werden zweimal täglich, zuletzt um 14 Uhr, durch den Kurierdienst geleert. Je schneller die Testresultate bekannt sind, desto schneller kann die weitere Übertragung des Virus verhindert werden, indem sich positiv getestete Personen isolieren. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Mehr Impfwillige als Termine Corona-Impfung: Zürcher Wer-zuerst-kommt-Verfahren in der Kritik 10.05.2021 Mit Video

10:38 St. Galler Regierung will ab Juni grössere Veranstaltungen Die St. Galler Regierung unterstützt grundsätzlich das vom Bund vorgeschlagene Vorgehen für die Zulassung von Grossveranstaltungen. In ihrer Stellungnahme zu den Vorschlägen des Bundes fordert sie aber ein rascheres Vorgehen. Grössere Veranstaltungen sollten demnach bereits ab Juni möglich sein. Auf Pilotversuche will die St. Galler Regierung aber verzichten, dafür reiche die Zeit nicht und es würden noch keine fälschungssicheren Covid-Zertifikate zur Verfügung stehen. Stattdessen sollen Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen generell zugelassen werden, sofern ein Schutzkonzept bestehe. Sollten es die Platzverhältnisse zulassen und eine Durchführung im Freien möglich sein, seien ab Juni auch Veranstaltungen mit bis zu 600 Personen vertretbar, findet die St. Galler Regierung.

9:37 EZB: Wirtschaftliche Erholung wird lange dauern Die Erholung der Wirtschaft der Eurozone von der Pandemie wird nach Einschätzung des Chefökonoms der Europäischen Zentralbank EZB, Philip Lane, lange dauern. Die Arbeitslosenquote werde nicht vor 2023 auf das Niveau von vor dem Ausbruch des Virus zurückkehren, sagte er in der französischen Zeitung «Le Monde». Zudem werde die Wirtschaftsleistung (BIP) der Eurozone nicht vor Frühling kommenden Jahres das Niveau von 2019 erreichen.

8:41 Frankreich öffnet Restaurant-Terrassen am 19. Mai Am 19. Mai werden die Aussenbereiche von Restaurants in Frankreich wieder öffnen. Das teilt der Gesundheitsminister Olivier Véran mit. Denn die Lage auf den Intensivstationen entspanne sich leicht. «Die Aussichten sind gut, aber wir dürfen nicht nachlassen», sagte Véran dem Fernsehsender LCI. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf den französischen Intensivstationen ist am Sonntag zum ersten Mal seit Ende März unter 5000 gefallen.

7:42 Indische Ärztekammer fordert landesweiten Lockdown Die Rufe nach einem landesweiten Lockdown in Indien werden lauter. So fordert die indische Ärztekammer einen kompletten und gut durchdachten Lockdown. Hintergrund sind die anhaltend hohen Infektionszahlen und die in gewissen Regionen komplett überlasteten Spitäler. Das Land meldet 366'161 Neuinfektionen und 3754 weitere Tote. Insgesamt gibt es in Indien inzwischen 22.66 Millionen bestätigte Infektionen. 246'116 Menschen starben an oder mit dem Virus. Legende: Die internationale Hilfe für das von der Pandemie schwer getroffene Indien ist angerollt. Reuters