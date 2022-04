Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Notfallzulassung für einen Corona-Test erteilt, der eine mögliche Infektion über die Atemluft eines Menschen ermittelt. Das Instrument namens «Covid-19 Breathalyzer» des Unternehmens InspectIR hat etwa die Grösse eines Handgepäckkoffers. Für den Test, der in Arztpraxen oder Spitälern durchgeführt werden kann, muss der Patient in einen Schlauch blasen, wie wenn man einen Luftballon aufblasen möchte. Das Gerät liefere ein Testergebnis nach einer chemischen Analysen der Atemluft in weniger als drei Minuten.

Die chinesische Stadt Xian kündigt einen Teil-Lockdown für ihre 13 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner an. Von Samstag bis Dienstag sollen diese möglichst in ihren Wohnkomplexen bleiben und von zu Hause arbeiten, teilen die Behörden mit. Zudem bleiben während dieser Zeit Gaststätten sowie verschiedene Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen geschlossen. Taxis sollen die Stadt nicht verlassen. China kämpft seit März mit der Omikron-Welle. In Xian waren zuvor mehrere Dutzend Coronavirus-Infektionen entdeckt worden.

18:10

Mysteriöse Hepatitis bei Kindern – Zusammenhang mit Corona?

In Grossbritannien sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei Kindern Dutzende Fälle akuter Hepatitis unklarer Herkunft aufgetreten. Die Hepatitis-Viren A, B, C, E und D seien nach Laboruntersuchungen ausgeschlossen worden, berichtete die WHO in Genf. In mehreren Fällen seien bei den kleinen Patienten eine Corona-Infektion oder Adenoviren oder beides nachgewiesen worden. Ob dies der Auslöser sei, sei aber bislang unklar.

Die WHO rief alle Länder auf, wachsam zu sein, um mögliche Fälle zu erkennen. Aus Spanien seien drei weitere Fälle gemeldet worden, darunter ein 13-jähriges Kind. Aus Irland seien einige wenige Verdachtsfälle gemeldet worden, die noch nicht alle bestätigt waren.

Aus Schottland seien am 5. April zehn Fälle akuter Hepatitis bei bis dahin gesunden Kindern zwischen elf Monaten und fünf Jahren gemeldet worden, berichtete die WHO. Eines der Kinder habe im Januar erste Symptome gehabt, die anderen im März. Symptome seien Magen-Darm-Probleme oder Gelbsucht. Die akute Hepatitis mit stark erhöhten Leberenzymen sei bei der Einlieferung ins Krankenhaus entdeckt worden. Nur drei Tage später, am 8. April, seien es insgesamt schon 74 Fälle in Grossbritannien gewesen, alle bei Kindern unter zehn Jahren. Sechs Kinder hätten Lebertransplantationen gebraucht.