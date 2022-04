8:54

In Frankreich können sich Personen ab 60 Jahren mit einer zweite Corona-Auffrischungsdosis impfen lassen, deren letzte Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt. Dies hat Gesundheitsminister Olivier Véran angekündigt. Verpflichtend ist der zweite Booster nicht. Bisher war diese Dosis Personen ab 80 Jahren vorbehalten.

«Wir werden diese 2. Auffrischungsdosis für Franzosen ab 60 Jahren öffnen können, wenn sie sechs Monate von ihrer letzten Auffrischungsinjektion entfernt sind», ohne dass sie verpflichtend wird, sagte der Minister im Radiosender RTL. Bisher war diese Dosis Personen ab 80 Jahren vorbehalten, eine Ankündigung, die Jean Castex Mitte März angesichts des Wiederaufflammens der Pandemie gemacht hatte.

8:27 Corona-Inzidenz in Deutschland sinkt vor Abstimmung über Impfpflicht deutlich Unmittelbar vor der Abstimmung im Deutschen Bundestag über eine Impfpflicht sind die täglich erhobenen Coronavirus-Infektionen deutlich gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag 201'729 Ansteckungen binnen 24 Stunden. Das sind 73'172 Fälle weniger als vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank zugleich weiter deutlich auf 125.3 von 1394.0 am Vortag. Zum dritten Tag in Folge meldete das RKI allerdings mehr als 300 Corona-Tote. 328 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 131'036. Der Bundestag will am Donnerstag über die Einführung einer Impfpflicht entscheiden. Die grösste Unterstützung hat ein Gesetzentwurf von Politikern der SPD, der Grünen und der FDP für eine Impfpflicht ab 60 Jahren, die ab Oktober gelten soll. 59:40 Video Impfen gegen Corona – Freiheit oder Pflicht? Aus Sternstunde Philosophie vom 16.01.2022. abspielen. Laufzeit 59 Minuten 40 Sekunden.

8:02 Seco: Arbeitslosenquote sinkt weiter Die Lage auf dem Schweizer Arbeitsmarkt hat sich im März weiter verbessert. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vormonat Februar gesunken, die Arbeitslosenquote liegt neu bei 2.4 Prozent nach 2.5 Prozent. Wenn saisonale Einflüsse herausgerechnet werden, sank die Arbeitslosenquote ebenfalls leicht - und zwar auf 2.2 von 2.3 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte. Insgesamt waren Ende des Berichtsmonats 109'500 Personen bei den Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet. Das waren 8470 weniger als im Monat davor. Im Vergleich zum Vorjahresmonat, der noch relativ stark von der Coronakrise bestimmt war, ging die Arbeitslosenzahl um fast 50'000 Personen zurück.

7:15 Schanghai will Lieferprobleme im Lockdown angehen Am elften Tag der strengen Massnahmen in Schanghai haben die Behörden verlauten lassen, man versuche, die Verteilung von Lebensmitteln und lebenswichtigen Gütern an die eingeschlossenen Bewohner zu verbessern. Die Behörden reagierten damit auf die wachsende Unzufriedenheit. In Chinas Finanzmetropole ist es weitgehend still geworden, nachdem die Stadt strenge Bewegungsbeschränkungen verhängt hatte. Nur medizinisches Personal, Freiwillige, Lieferpersonal oder Personen mit Sondergenehmigung dürfen auf die Strasse. Nach Angaben der Stadt ist die Zahl der Kuriere, die die 26 Millionen Einwohner der Stadt versorgen müssen, auf nur noch 11'000 gesunken. Schanghai verfügt zwar über ausreichende Reserven an Grundnahrungsmitteln wie Reis und Fleisch, Schanghais Vizebürgermeister Chen Tong räumte bei einer Pressekonferenz aber massive Problem bei der Lieferung ein. Er sagte, die Stadt werde versuchen, einige Grossmärkte und Lebensmittelgeschäfte wieder zu öffnen und mehr Lieferpersonal aus den abgesperrten Gebieten zuzulassen. Legende: Er ist (fast) alleine unterwegs: ein Angestellter einer Lieferfirma auf den Strassen von Schanghai am 6.4.2022. imago images

5:15 Globale Lieferkettenprobleme: Noch keine Entspannung In den seit Beginn der Coronapandemie zunehmend aus dem Takt geratenen Lieferketten ist nach Daten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) noch keine Entspannung in Sicht. «Weltweit nimmt die Anzahl der in Staus befindlichen Schiffscontainer wieder zu», berichtete das IfW am Mittwoch. «Derzeit stecken etwa zwölf Prozent aller weltweit verschifften Waren fest – im vergangenen Jahr lag der Wert nur in zwei Monaten höher.» In China waren seit Ausbruch der Pandemie immer wieder Häfen ganz oder teilweise geschlossen worden, weil Hafenarbeiter infiziert waren. Schiffe müssen in solchen Fällen tagelang auf das Be- und Entladen warten oder auf andere Häfen ausweichen, vor denen sich dann ebenfalls Staus bilden. Eine ähnliche Situation herrscht seit langem auch vor den grossen Häfen der USA, auch weil die Hafenlogistik mit dem Entladen und dem Weitertransport der Boxen nicht hinterherkommt. Legende: Am IfW werden die weltweiten Handelsströme auf Basis von Echtzeitdaten über den Schiffsverkehr untersucht. Daraus gewinnen die Kieler Forscher sehr aktuelle Daten darüber, wie sich der Welthandel entwickelt. Keystone

22:30 Israelische Studie: Vierte Impfung schützt nur kurz vor Infektion Eine vierte Dosis des Impfstoffs von Pfizer/Biontech senkt zwar die Corona-Ansteckungsraten bei älteren Menschen. Doch der Schutz vor einer Infektion scheint nur von kurzer Dauer zu sein. Dies ergibt eine gross angelegte Studie in Israel. Der Schutz durch die zweite Auffrischungsimpfung habe demnach bereits nach vier Wochen nachgelassen, wie israelische Forscher jüngst in ihrer im renommierten «New England Journal of Medicine, Link öffnet in einem neuen Fenster» veröffentlichten Untersuchung aufzeigen. Der Schutz vor schweren Erkrankungen habe indes in den sechs Wochen nach der Impfung nicht nachgelassen. Weitere Folgestudien seien jedoch erforderlich, um den längerfristigen Schutz zu bewerten, erklären die Wissenschaftler. Die Studie an 1.3 Millionen Menschen im Alter von über 60 Jahren hat Daten des israelischen Gesundheitsministeriums zwischen dem 10. Januar und dem 2. März untersucht. Zu diesem Zeitpunkt war die hochansteckende Omikron-Variante vorherrschend. 02:23 Video Aus dem Archiv: Vierte Corona-Impfung – notwendig oder unnötig? Aus 10 vor 10 vom 01.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 23 Sekunden.

20:10 Zürcher Gemeindeparlament tagt weiterhin im Exil Das Zürcher Gemeindeparlament will noch nicht aus seinem Exil in der Oerliker Messehalle ins Rathaus zurückkehren. Es hat einen Umzugsantrag knapp mit 53 zu 56 Stimmen abgelehnt. Die Fraktionen FDP, SVP, GLP und AL sowie die parlamentarische Gruppe EVP hatten in ihrem Antrag erfolglos gefordert, dass der Gemeinderat seine Sitzungen wieder im altehrwürdigen Rathaus abhalten soll. Und dies, «sobald es organisatorisch möglich ist». Die Sitzungen würden zwar live im Internet gestreamt, doch sei damit die gesetzlich verankerte Öffentlichkeit in Oerlikon nicht gegeben, hielten die Umzugsbefürworter in ihrem Antrag fest. Der Gemeinderat tagte am 4. März 2020 zum letzten Mal im Rathaus am Limmatquai, das seit 1689 dessen ordentlicher Sitzungsort ist. Seit mehr als zwei Jahren debattiert er – wie der Kantonsrat – pandemiebedingt in Oerlikon.

17:24 Für Menschen ab 80: EU genehmigt zweiten Booster Die Gesundheitsbehörden der Europäischen Union geben für Menschen ab 80 Jahren grünes Licht für eine zweite Auffrisch-Impfung mit Moderna und Pfizer. Sie halten es jedoch für verfrüht, eine Empfehlung für die jüngere Bevölkerung auszusprechen. Ein zweiter Booster könne für Erwachsene ab 80 Jahren aufgrund des «höheren Risikos, eine schwere Form von Covid-19 in dieser Altersgruppe zu entwickeln» und des «Schutzes, den eine vierte Dosis bietet», verabreicht werden, so das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) in einer Erklärung.

15:10 Maskenpflicht in Spanien könnte nach Ostern fallen In Spanien soll die Maskenpflicht Medienberichten zufolge nach Ostern weitgehend aufgehoben werden. Das habe Gesundheitsministerin Carolina Darias den autonomen Gemeinschaften bei einem Treffen in Toledo vorgeschlagen, wie unter anderem der staatliche TV-Sender RTVE berichtete. Nur in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Spitälern, Gesundheitszentren und Altersheimen soll die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes noch aufrechterhalten werden. Die weitgehende Aufhebung der Maskenpflicht könne am 19. April vom Kabinett in Madrid beschlossen werden und kurz darauf in Kraft treten.

14:20 England: Coronafälle im März auf Rekordniveau Einer aktuellen Studie zufolge sind die Corona-Infektionen in England im März auf ein Rekordniveau angestiegen. Forscher des Imperial College London, die seit Beginn der Pandemie monatlich das Infektionsgeschehen systematisch analysieren, kamen auf Basis von PCR-Tests einer repräsentativen Stichprobe zu folgendem Schluss: Im März war einer von 16 Menschen in England mit dem Virus infiziert – das entspricht dem höchsten bislang geschätzten Wert in der Langzeitstudie. Gegenüber dem Februar bedeutet diese Infektionsquote mehr als eine Verdoppelung, der vorherigen Studie zufolge war damals einer von 35 Menschen in England coronapositiv. In den Zahlen für März zeigt sich, dass die Tendenz insbesondere in der ältesten Altersgruppe über 55 steigend ist. Dort verdreifachte sich der Anteil der Infizierten gegenüber dem Vormonat. Die Forscher erklären sich dies damit, dass die Booster-Impfungen bei den Älteren schon länger zurückliegen. Bei Kindern und jüngeren Erwachsenen ging die Infektionsquote zuletzt leicht zurück oder stagnierte – obwohl die Rate bei Schulkindern, bei denen eines von zehn infiziert war, noch immer am höchsten war. Fast 95 Prozent aller positiven Fälle in der Studie fielen auf die Omikron-Untervariante BA.2 zurück.

11:18 Nachfrage nach Schneesportlagern während Coronakrise gestiegen Während der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Schneesportlagern in der Schweiz gestiegen. Trotz Absagen dürften von Dezember bis Mitte April über die Schneesportinitiative rund 10'400 Schülerinnen und Schüler eine Woche im Schnee verbracht haben. Gebucht gewesen wären im Dezember 379 Schneesportlager mit rund 17'500 Kindern, wie die Präsidentin der Schneesportinitiative Schweiz, Tanja Frieden, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Das wären im Vergleich zum letzten Jahr vor der Pandemie 2018/2019 fast 2.5 Mal mehr Lager-Kinder gewesen. Doch dann stiegen im Dezember 2021 die Coronafallzahlen stark an und 40 Prozent der Schneesportlager wurden laut Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster abgesagt. Einige von ihnen konnten in den März und April verschoben werden und so verzeichnete die Schneesportinitiative in diesem Winter trotzdem noch rund 237 Lager mit 10'398 Schülerinnen und Schülern. Der hohe Buchungsstand im Dezember habe das hohe Nachholbedürfnis der Schulen widerspiegelt, schrieb die Initiative weiter.

8:07 Schanghai: Eltern dürfen doch bei infizierten Kindern bleiben Nach einem öffentlichen Aufschrei dürfen Eltern in Schanghai bei ihren infizierten Kindern bleiben. Ein hochrangiger Inspektor der städtischen Gesundheitskommission sagte am Mittwoch, dass Eltern, die «die Gesundheitsrisiken vollständig verstehen» und eine Vereinbarung unterzeichnen, ihre Kinder in Überwachungseinrichtungen begleiten dürfen. Allerdings müssten die Eltern Masken tragen, getrennt essen, keine persönlichen Gegenstände teilen und alle Aspekte des Managementsystems «strikt befolgen», sagte Wu Ganyu gegenüber Reportern. Die Nachricht, dass Eltern von ihren infizierten Kindern getrennt wurden, löste im Internet eine Welle des Protests aus. Diese wurde weiter angeheizt durch Fotos, die mehrere Kinder in einem Kinderbett ohne Eltern in Sicht zeigten. Legende: Schanghai ist nach wie vor komplett abgeriegelt, um den jüngsten Corona-Ausbruch zu bekämpfen. Keystone

6:31 Verfallsdatum von Impfdosen in der Schweiz rückt näher Die beiden in der Schweiz zugelassenen MRNA-Impfstoffe von Moderna und Pfizer/Biontech sind neun Monate haltbar. Für die rund 400'000 Impfdosen, die derzeit noch bei der Armeeapotheke eingelagert sind, läuft diese Frist demnächst ab. Doch der Bund will diese Dosen noch nicht verloren geben. Immerhin werde laufend geprüft, ob nicht benötigter Impfstoff an andere Länder weitergegeben werden könnte, schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Und: Möglicherweise könne das Ablaufdatum nach hinten geschoben werden, so das BAG. «Wir arbeiten mit den Herstellern daran, die Stabilitätsdaten zu erhalten, damit diese Impfdosen im Idealfall länger gelagert werden können.» Audio 400'000 Impfdosen und die Zeit drängt 01:33 min, aus HeuteMorgen vom 06.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

