Der Ticker startet um 6:51 Uhr

18:29 Strafuntersuchung eröffnet nach Todesfällen in Giswiler Heim Nach Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in einem Altersheim in Giswil OW hat ein externer Staatsanwalt eine Strafuntersuchung gegen mehrere Personen eröffnet. Im Vordergrund steht der mutmassliche Verstoss gegen Covid-Bestimmungen. In dem Heim waren im Herbst 2021 neun Bewohner an Covid-19 gestorben. Die Heimleitung sah sich mit dem Vorwurf konfrontiert, dass in dem Altersheim die Maskenpflicht nicht eingehalten worden sein soll. Die Heimleitung stellte einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Maskentragen und den Todesfällen in Abrede, man sei überdies davon ausgegangen, dass das kantonale Gesundheitsamt bezüglich der Maskenpflicht bei der Pflege einen Spielraum eingeräumt habe. Als Reaktion auf die Vorfälle nahm die Polizei Ermittlungen auf. Mit den Untersuchungen wurde der Luzerner Anwalt Reto Marbacher als ausserordentlicher Staatsanwalt betraut, wegen der Kleinräumigkeit in Obwalden. Er habe in der Sache im Februar eine Strafuntersuchung gegen mehr als eine Person eröffnet, sagte Marbacher am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA und bestätigte eine Meldung von «Pilatus Today». 02:02 Video Archiv: Polizei ermittelt in Giswiler Altersheim Aus Schweiz aktuell vom 26.10.2021. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 2 Sekunden.

15:37 Der 7-Tage-Schnitt bei den Neuinfektionen ist um 45 Prozent gesunken Das Bundesamt für Gesundheit BAG meldet seit heute die Corona-Zahlen jeweils wöchentlich am Dienstag. Hier das Update vom 5. April 2022: Das BAG hat am Dienstag 21'389 neue Coronafälle gemeldet, dies seit dem 1. April 2022.

gemeldet, dies seit dem 1. April 2022. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 9552. Das sind 45 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 2831.92.

Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell Das BAG meldet 270 neue Spitaleintritte, der 14-Tage-Schnitt liegt bei 109 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1622 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 13 Prozent weniger als in der Vorwoche.

der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 110 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung . Das sind 24 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 76 Prozent ausgelastet. 13 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 19 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 10 Verstorbenen.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 35.3 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 35 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 9 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 32'292 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 32 Prozent gesunken.

Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 35 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 15'717'911 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 1996 Personen pro Tag geimpft. Das sind 11.5 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 68.9 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 42.7 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

12:57 In Grossbritannien werden etliche weitere Flüge gestrichen Nach vielen coronabedingten Flugausfällen rechnet man in Grossbritannien auch in den kommenden Tagen noch mit etlichen weiteren gestrichenen Flügen. Nachdem die Airline Easyjet am Montag und Dienstag jeweils rund 60 Flüge streichen musste, warnte das Unternehmen vor einem «ähnlichen Niveau an Streichungen in den nächsten Tagen», da weiterhin viele Beschäftigte krank seien. Ungewöhnlich viele Corona-Fälle hatten in den vergangenen Tagen zu rund 1000 Ausfällen von Flügen in Grossbritannien geführt. Auch British Airways beklagte einen hohen Krankenstand und strich allein am Dienstag fast 100 Flüge vom Londoner Flughafen Heathrow. Die Ausfälle könnten die Urlaubspläne vieler Britinnen und Briten gefährden, da die Ostersaison kurz bevorsteht. In England gibt es seit etlichen Wochen keine Corona-Beschränkungen mehr. Bei den Fallzahlen gibt es eine hohe Dunkelziffer, da Testkapazitäten zurückgefahren wurden und positive Tests freiwillig gemeldet werden müssen.

12:34 Schanghai verlängert Lockdown auf unbestimmte Zeit Die chinesische Hafenmetropole Shanghai hat den Corona-Lockdown für seine 26 Millionen Einwohner auf unbestimmte Zeit verlängert. Unter Hinweis auf den rasanten Anstieg der Infektionen sprach der Vize-Parteichef Gu Honghui vor der Presse von einem «Wettrennen gegen die Zeit». Erst müssten die Massentests vom Montag, ihre Überprüfung sowie der Transport der Infizierten in Quarantäne abgeschlossen werden, bevor über die weitere Richtung der Kontrollmassnahmen entschieden werde. «Die Lage ist sehr akut.» In der bisher schlimmsten Corona-Welle in China seit zwei Jahren meldete die Gesundheitskommission in Peking einen Rekord von mehr als 16'000 neuen Infektionen. Mit mehr als 15'000 sind die meisten Fälle asymptomatisch. Allein in Shanghai wurden nach den Tests der vergangenen Tage 268 Erkrankungen und mehr als 13'000 Ansteckungen ohne Symptome gemeldet - erstmals mehr als 10'000 an einem Tag. Audio 25 Millionen Schanghaier waren zum Test aufgerufen 04:39 min, aus HeuteMorgen vom 05.04.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 39 Sekunden.

9:18 Südafrika beendet Corona-Notstand nach 750 Tagen Nach 750 Tagen hat Südafrika seinen nationalen Corona-Alarmplan ausgesetzt. In einer Fernsehrede an die Nation begründete Präsident Cyril Ramaphosa am Montagabend die Massnahme mit gesunkenen Infektionszahlen. Ein Corona-Hilfsfonds soll allerdings vorerst ebenso wie bestimmte Vorsichtsmassnahmen in Kraft bleiben – etwa das Tragen von Masken in geschlossenen Räumen. Diese Regelungen sollen nach einer einmonatigen Übergangsphase auslaufen. Bisher seien 44 Prozent der erwachsenen Bevölkerung vollständig geimpft. Südafrika als zahlenmässig am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenes Land Afrikas hatte am 15. März 2020 seinen fünfstufigen Alarmplan («state of desaster») wegen steigender Infektionszahlen verhängt. Die Beschränkungen hatten eine verheerende Auswirkung auf Afrikas zweitgrösste Volkswirtschaft. Ramaphosa hatte ausserdem Strukturreformen in Aussicht gestellt, um die angeschlagene Wirtschaft nach den Folgen der Corona-Restriktionen neu aufzubauen.

7:15 US-Kongress einigt sich auf weitere Corona-Milliarden Unterhändler von Demokraten und Republikanern im US-Senat haben sich auf zusätzliche Milliarden für den Kampf gegen das Coronavirus geeinigt. Der demokratische Mehrheitsführer in der Kongresskammer, Chuck Schumer, und der republikanische Senator Mitt Romney teilten am Montag (Ortszeit) in Washington mit, beide Seiten hätten sich auf ein Paket im Umfang von 10 Milliarden US-Dollar verständigt. Die Mittel sind für den Kauf von weiteren Impfstoffdosen und Covid-19-Medikamenten vorgesehen, ebenso wie für die Forschung und die Aufrechterhaltung von Testkapazitäten. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hatte zuletzt mehrfach eindringlich an den Kongress appelliert, weitere Notfall-Milliardenhilfen für den Kampf gegen das Virus zu genehmigen. Andernfalls drohe in den kommenden Monaten das Geld für Impfstoffe, Covid-19-Medikamente und Coronatests auszugehen.

1:09 Dividendenzahlungen trotz Corona-Hilfen Ohne finanzielle Unterstützung durch den Bund hätten viele Unternehmen in der Schweiz die Corona-Krise wohl nicht überstanden. Selbst mit Krediten, für die der Bund bürgte, gerieten viele in Schieflage. Allerdings gibt es auch Firmen, welche die Corona-Hilfen missbraucht haben könnten. Bis Ende September des letzten Jahres waren es 530 Unternehmen, wie ein Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle zeigt. Trotz eines Verbots schütteten diese Firmen in Form von Dividenden Gewinne aus. Gesamthaft waren es mehr als 200 Millionen Franken. Mehr zum Thema können Sie in diesem Artikel nachlesen.

19:35 Deutschland: Ab 1. Mai gilt nur noch freiwillige verkürzte Isolation In Deutschland wird ab dem 1. Mai nur noch eine verkürzte und freiwillige Isolation von Corona-Infizierten gelten. Darauf habe er sich mit den Bundesländern geeinigt, erklärte der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor Medien. Infizierte und Kontaktpersonen sollen sich nur noch fünf Tage absondern – und dies nicht auf Anordnung der Gesundheitsämter, sondern auf «dringende Empfehlung». Nur die Beschäftigten im Gesundheitswesen und in Alten- und Pflegeeinrichtungen müssen bei einer Corona-Infektion künftig mindestens fünf Tage in Isolation.

18:35 Moskau nimmt Flugverkehr mit 52 «freundlichen» Ländern wieder auf Nach monatelangen Corona-Einschränkungen hat Russland die Wiederaufnahme des Flugverkehrs mit 52 Ländern angekündigt. «Ab dem 9. April setzen wir die Beschränkungen zur Corona-Bekämpfung aus, die sich auf die Linien- und Charterflüge zwischen Russland und einer Reihe anderer Länder erstreckten», sagte Regierungschef Michail Mischustin. Die Erleichterungen betreffen Länder, die Moskau als «freundlich» einstuft. Rund die Hälfte der 52 genannten Staaten sind aus Asien. Daneben entfallen die Corona-Beschränkungen auch für viele Länder aus Lateinamerika und Afrika, während in Europa nur mit Serbien, Bosnien-Herzegowina und der Republik Moldau der Flugverkehr wieder erlaubt werden soll. Die Aufhebung der Corona-Beschränkungen bedeutet allerdings wohl nicht in jedem Fall die tatsächliche Aufnahme des Flugverkehrs in das entsprechende Land, da russische Maschinen dann teilweise durch den Luftraum von Ländern fliegen müssten, den diese wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine für Moskau gesperrt haben. Zudem muss der Kreml auch fürchten, dass geleaste Flugzeuge im Ausland weiterhin beschlagnahmt werden.

17:17 Slowakei lockert Corona-Einreisebestimmungen Wer in die Slowakei einreist, muss sich ab Mittwoch nicht mehr vorher online registrieren. Wie Gesundheitsminister Vladimir Lengvarsky bekannt gab, fallen dann auch die Quarantänepflicht für ungeimpfte Einreisende sowie einige weitere wegen der Corona-Pandemie eingeführte Vorschriften weg. Dazu gehört beispielsweise die Pflicht, auch im Freien eine FFP2-Maske zu tragen, wenn kein Abstand von zwei Metern zu haushaltsfremden Personen gewährleistet ist. Weiterhin vorgeschrieben bleiben FFP2-Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Inneren von öffentlich zugänglichen Gebäuden und bei Massenveranstaltungen auch im Freien. Grund für die Lockerungen sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden in Bratislava sinkende Zahlen bei Neuinfektionen wie auch Krankenhausbehandlungen von Patienten wegen Covid-19.

15:29 Schanghai bleibt nach Massentests im Lockdown Die chinesische Finanzmetropole Schanghai bleibt nach beispiellosen Corona-Massentests seiner 26 Millionen Einwohner vorerst im Lockdown. «Die Stadt wird weiter die Abriegelung und das Kontrollmanagement durchführen und strikt das 'Bleib Zuhause'-Prinzip anwenden», teilte die Stadtverwaltung per Messengerdienst WeChat mit. Nur für medizinische Behandlungen gelten demnach Ausnahmen. Die Ergebnisse der Tests würden nun ausgewertet, wie die Gesundheitsbehörden bekannt gaben. Soldaten und medizinisches Fachpersonal helfen dabei, die grösste Stadt des Landes nach einem Rekordanstieg der Corona-Infektionen komplett durchtesten. Die Volksbefreiungsarmee entsandte mehr als 2000 medizinische Mitarbeiter aus Heer, Marine und Logistik, wie eine Zeitung der Streitkräfte berichtete. Schanghai hat inzwischen mehrere Krankenhäuser, Sporthallen, Wohnblocks und andere Einrichtungen in zentrale Quarantänestationen umgewandelt.

14:33 Litauen lockert Maskenpflicht In Litauen muss seit Montag in Innenräumen keine Maske mehr getragen werden. Ausgenommen von der Regelung sind Kliniken und Pflegeeinrichtungen sowie öffentliche Verkehrsmittel – dort besteht weiter eine Maskenpflicht. Die Regierung in Vilnius empfiehlt zudem, freiwillig weiterhin Maske zu tragen. Die Entscheidung basiert nach Angaben von Gesundheitsminister Arunas Dulkys auf der epidemiologischen Lage und dem nachlassenden Druck auf das Gesundheitswesen. Mit 902 Coronafällen verzeichnete Litauen am Montag die geringste Zahl an Neuinfektionen seit Dezember. Auch wurde die Isolationszeit für Corona-Infizierte auf fünf Tage verkürzt. Vor Litauen hatten bereits die beiden anderen baltischen Staaten die Maskenpflicht in weiten Teilen des öffentlichen Lebens abgeschafft: In Lettland endete sie zu Monatsbeginn, in Estland am Sonntag. Zudem wurden die meisten Corona-Massnahmen in den drei Ländern aufgehoben.

13:31 Erfolgreicher Jahresstart für Schweizer Hoteliers Im Februar 2022 zählte das Bundesamt für Statistik (BFS) 2.8 Millionen Logiernächte. Das sind 41 Prozent oder rund 828'000 mehr als in den Vorjahresmonaten. Bereits in den Vormonaten Januar (+71%), Dezember (+64%) und November (+95%) waren die Übernachtungen klar angestiegen. Damit blicken die Schweizer Hoteliers auf einen erfolgreichen Jahresstart zurück. Auch im Februar 2022 war für den Zuwachs der Übernachtungen in erster Linie die Rückkehr der ausländischen Gäste verantwortlich. So verdreifachte sich die Zahl der von Ausländern gebuchten Hotelübernachtungen im Berichtsmonat auf 993'000. Aber auch die inländischen Gäste stützen die Hotellerie und buchten im Februar 9.7 Prozent mehr Übernachtungen als vor einem Jahr. 01:00 Video Schweizer Hotels im Februar 2022 besser ausgelastet Aus Tagesschau vom 04.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

12:42 Deutschland: Kompromissvorschlag für Impfpflicht vorgelegt Eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten hat einen Kompromissvorschlag zur allgemeinen Impfpflicht vorgelegt. So soll ab dem 3. Oktober eine Impfpflicht für Menschen ab 50 Jahre gelten. Anfang September soll der Bundestag zudem entscheiden, ob es auch eine Impfpflicht für 18- bis 49-Jährige geben soll. Es sei auch wichtig, ein Impfregister anzulegen, sagte der Grünen-Politiker Till Steffen. Damit gehe man vor allem auf die Union zu. Der Vorschlag wird von einer Abgeordnetengruppe aus den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP vorgelegt. Dazu gehören Dagmar Schmidt, Heike Baehrens und Dirk Wiese von der SPD, Till Steffen und Janosch Dahmen von den Grünen sowie Katrin Helling-Plahr und Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Der Bundestag soll am Donnerstag über die Impfpflicht entscheiden. Bisher hat keiner der Entwürfe eine Mehrheit.

11:28 Britische Airlines sagen Flüge ab wegen coronapositivem Personal Wegen Corona-Ausbrüchen in der Belegschaft haben britische Fluglinien Dutzende Flüge abgesagt. Bei der Billiglinie Easyjet waren allein am Montag etwa 100 Verbindungen betroffen, darunter 62 aus dem Vereinigten Königreich, wie die BBC berichtete. «Infolge der derzeit hohen Raten von Covid-Infektionen in ganz Europa erlebt Easyjet wie alle Unternehmen einen überdurchschnittlich hohen Krankenstand der Mitarbeiter», teilte das Unternehmen mit. Bei British Airways betraf es rund 90 Flüge. Zahlreiche Passagiere beschwerten sich in sozialen Netzwerken über kurzfristige Absagen. Corona-Infektionen sorgten zum Auftakt der englischen Osterferien auch an den Flughäfen selbst für Probleme. Weil Sicherheitsmitarbeiter ausfielen und mehr Menschen wegen aufgehobener Corona-Regeln reisten, bildeten sich lange Schlangen an mehreren britischen Flughäfen. Legende: Passagiere stehen in der Schlange für die Sicherheitskontrolle im Abflugbereich des Terminals 2 am Flughafen Manchester am 4. April. Reuters

10:41 Schweden öffnet zweiten Booster für Menschen ab 65 Jahren Schweden wird eine vierte Corona-Impfung für Menschen ab 65 Jahren verabreichen, um ihr Immunsystem zu stärken, kündigte die Gesundheitsbehörde an. «Für Menschen ab 65 Jahren ist die letzte Impfung nun vier Monate her und die Schutzwirkung des Impfstoffs nimmt mit der Zeit ab», so die Gesundheitsbehörde in einem Statement. Schweden hatte zuvor eine vierte Impfung für Menschen im Alter ab 80 Jahren angeboten. Anfang März hob Schweden fast alle Beschränkungen auf. Es ist schwer, den Verbreitungsgrad des Virus in Schweden einzuschätzen, da gross angelegte Coronatests eingestellt wurden. Aber die Zahl der Patienten, die intensivmedizinisch betreut werden müssen, ist die niedrigste seit 18 Monaten. Legende: Menschen warten in Stockholm auf die Corona-Impfung in einem Nachtclub, der in ein Massenimpfzentrum umgewandelt wurde. Archiv / Reuters

9:47 Londoner Polizei verhängt weitere «Partygate»-Bussgelder Wegen einer Lockdown-Party in der Downing Street am Vorabend der Beisetzung von Prinz Philip hat die Londoner Polizei weitere Strafgelder verhängt. Die Bussgelder über je 50 Pfund seien per E-Mail verschickt worden, berichtete die BBC. Bei der Feier am 16. April 2021 handelte es sich um den Abschied des Kommunikationsdirektors von Premierminister Boris Johnson, James Slack. Johnson war nicht anwesend und erhielt daher auch keine Strafe. Er musste sich allerdings öffentlich bei Queen Elizabeth II. entschuldigen. Denn die Königin sass bei der Trauerfeier für ihren Ehemann am 17. April 2021 wegen der Corona-Massnahmen getrennt von Familienmitgliedern in der Kirche. Als bekannt wurde, dass in der Downing Street am Vorabend trotz geltender Kontaktbeschränkungen eine Party stattgefunden hatte, war die Empörung gross. Johnson war bei mehreren Events dabei, an denen die Polizei noch ermittelt. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass auch gegen ihn eine Geldstrafe ausgesprochen wird.

8:28 Beschleunigtes Prüfverfahren für Covid-19-Therapie von Roche Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat für die Covid-19-Therapie Actemra/RoActemra des Pharmakonzerns Roche zu einem Zulassungsantrag ein beschleunigtes Prüfverfahren («Priority Review») gewährt. Dabei gehe es um die intravenöse Behandlung von hospitalisierten, erwachsenen Corona-Patienten mit dem Mittel, teilte Roche mit. Im Falle einer Zulassung wäre Actemra/RoActemra laut Roche der erste in den USA zugelassene Immunmodulator zur Behandlung von Corona-Patienten im Spital. Bereits im Juni hatte die FDA basierend auf den Ergebnissen zu vier Studien mit über 5500 Patienten für die Behandlung eine Notfallzulassung erteilt. Zu der nun gewährten beschleunigten Prüfung des FDA rechnet Roche in der zweiten Jahreshälfte 2022 mit einem Entscheid. Das Medikament ist derzeit in 16 Ländern weltweit für die Behandlung von Patienten mit schwerer oder kritischer Covid-19-Infektion zugelassen. Zudem ist die Therapie schon seit Jahren zur Behandlung erwachsener Patienten mit mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis (RA) zugelassen.

7:08 Schanghai testet die ganze Stadt Schanghai hat angeordnet, dass sich alle 26 Millionen Einwohner zwei weiteren Testrunden auf Covid-19 unterziehen müssen. Nachdem sich die Einwohner mittels Antigen-Kits am Sonntag selbst getestet und alle positiven Ergebnisse gemeldet haben, werden heute Montag nun in der ganzen Stadt Nukleinsäure-Tests durchgeführt. «Die Hauptaufgabe besteht darin, Risikopunkte vollständig zu beseitigen und die Übertragungskette zu unterbrechen, damit wir die Ausbreitung der Epidemie so schnell wie möglich eindämmen können», sagte Wu Qianyu, ein Inspektor der städtischen Gesundheitskommission. Die gesamte chinesische Finanzmetropole Schanghai ist im Wesentlichen abgeriegelt. China hat am Sonntag mit 13'287 neuen Coronafällen den höchsten Tagesstand seit Februar 2020 registriert. Die meisten Infektionen treten aktuell in der nordöstlichen Provinz Jilin und in der Finanzmetropole Schanghai auf.