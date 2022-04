Der Ticker startet um 7:00 Uhr

21:57 Fast 5 Milliarden für globale Impfkampagne Eine internationale Geberkonferenz hat am Freitag Zusagen in Höhe von mehr als 4.8 Milliarden US-Dollar für eine globale Impfkampagne gegen das Coronavirus zusammengebracht. Damit könne die Impfallianz Covax über Investitionen in Logistik und den Kauf von Spritzen und anderen Verbrauchsmaterialien mehr als eine weitere Milliarde Impfungen in den 92 ärmsten Ländern der Welt ermöglichen, teilte das Entwicklungsministerium in Berlin mit. Die Pandemie ist erst dann besiegt, wenn sie weltweit besiegt sei, erklärte Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Das Ziel sei es, 70 Prozent der Bevölkerung in allen Ländern zu impfen.

20:31 Lockdown in Schanghai verschärft globale Lieferengpässe Die Wirtschafts- und Finanzmetropole Schanghai gleicht einer Geisterstadt. Weil viele Mitarbeitende wegen des Lockdowns ihre Wohnungen nicht verlassen dürfen, ist ein Grossteil der Produktionsstätten stillgelegt. Das wirkt sich auf die Lieferketten und Produktpreise aus – auch in der Schweiz. Lockdown in Schanghai verschärft globale Lieferengpässe 01:55 Video Lieferengpässe wegen Corona in China Aus Tagesschau vom 08.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.

16:54 Nebenwirkungen der Covid-Impfungen in der Mehrheit nicht schwerwiegend Nebenwirkungen nach einer Impfung gegen Covid-19 sind gemäss dem Heilmittelinstitut Swissmedic, Link öffnet in einem neuen Fenster in rund 63 Prozent der Fälle nicht schwerwiegend. Bis zum vergangenen Dienstag gingen bei der Arzneimittelbehörde 14'624 Meldungen über Nebenwirkungen nach Covid-19-Impfungen ein. 37.5 Prozent der Verdachtsfälle (5491) wurden als «schwerwiegend» eingestuft, teilte Swissmedic mit. Der Rest, 62.5 Prozent (9133) der Fälle, wurden als «nicht schwerwiegend» gemeldet. Mit 62.1 Prozent (9072) betrafen die meisten Verdachtsmeldungen Frauen. Insgesamt waren die Betroffenen gemäss den Angaben im Schnitt 50.3 Jahre alt. Am häufigsten klagten sie über Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schüttelfrost, Übelkeit und Schwindelgefühle. In 209 der schwerwiegenden Fälle wurde über einen Todesfall in unterschiedlichem zeitlichen Abstand zur Impfung berichtet. Die Verstorbenen waren im Durchschnitt 79.3 Jahre alt. Bei der Analyse dieser Fälle gab es laut Swissmedic trotz eines zeitlichen Zusammentreffens andere, wahrscheinlichere Ursachen für die Todesfälle. Die bisher eingegangenen und analysierten Meldungen über unerwünschte Wirkungen ändern das positive Nutzen-Risiko-Profil der in der Schweiz verwendeten Covid-19-Impfstoffe nicht, wie Swissmedic weiter schrieb. Nebenwirkung oder nicht? Covid-Geimpfte bleiben im Ungewissen («Puls») 33:29 Video Nebenwirkung oder nicht? Covid-Geimpfte im Ungewissen Aus Puls vom 04.04.2022. abspielen. Laufzeit 33 Minuten 29 Sekunden.

15:06 Tschechien bereitet sich auf Ostersaison vor Rechtzeitig vor Ostern hebt Tschechien die letzten Corona-Einreiseregeln auf. Für Reisende aus EU-Staaten und der Schweiz waren die Melde-, Nachweis- und Testpflichten bereits vor drei Wochen entfallen. Ab Samstag, 9. April gilt dies nun auch für Reisende und Rückkehrer aus Drittstaaten wie den USA und Serbien, wie Gesundheitsminister Vlastimil Valek mitteilte. Auch die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr könnte nach Ostern auslaufen. Der Tourismus in Tschechien hat schwer unter der Corona-Pandemie und den Einreisebeschränkungen gelitten. Die Zahl der ausländischen Übernachtungsgäste lag 2021 laut der Statistikbehörde nur bei knapp 2.6 Millionen. Vor der Pandemie, im Jahr 2019, waren es noch rund 10.9 Millionen Gäste gewesen.

9:25 Pandemie schlägt sich nicht in Kantons-Rechnungen nieder Die Kantone schliessen das Rechnungsjahr 2021 besser ab als erwartet – und fast alle sind in den schwarzen Zahlen gelandet. Die Wirtschaftslage hat sich trotz Coronapandemie deutlich besser entwickelt als angenommen. Die kantonalen Finanzverantwortlichen äusserten sich bei der Präsentation ihrer Jahresrechnungen ähnlich. Aus Basel-Landschaft meldeten sie ein «hocherfreuliches Ergebnis» und aus Graubünden einen «beachtlich hohen Ertragsüberschuss». Die Kantone Thurgau und Zug präsentierten gar die besten Ergebnisse ihrer Geschichte. Von den 23 der 26 Kantone, welche ihre Rechnungen bereits publiziert haben, weisen alle ein besseres Ergebnis aus, als sie in ihren Budgets vorgesehen hatten. Diese Verbesserungen fallen teilweise massiv aus. So hatte der Kanton Zürich unter dem Strich ein Minus von 926 Millionen Franken erwartet, verbucht hat er nun ein Plus von 758 Millionen. Das Ergebnis fiel damit um 1.6 Milliarden Franken besser aus als erwartet. Insgesamt 17 der 23 Kantone, die ihre Jahresrechnungen veröffentlicht haben, hatten in ihren Budgets ursprünglich rote, teils tiefrote Zahlen erwartet. Nur in den drei Kantonen Bern, Uri und Jura blieb es am Ende bei einem Minus – mit noch hellrosa Zahlen.

7:12 Deutschland: kein neuer Anlauf für eine Impfpflicht Der deutsche Kanzler Olaf Scholz strebt keinen zweiten Anlauf zur Durchsetzung einer Impfpflicht an. «Ich finde die Entscheidung des Bundestages sehr eindeutig», sagt der SPD-Politiker. Er bedauere, dass der Bundestag eine Impfpflicht abgelehnt habe. Den Vorschlag für eine Pflicht – zunächst ab 60 Jahren – hatten am Donnerstag 378 Abgeordnete abgelehnt, dafür votierten 296 Abgeordnete, neun enthielten sich. Für Kanzler Scholz und Gesundheitsminister Lauterbach ist dies eine herbe Niederlage (lesen Sie hier die Analyse von SRF-Deutschlandkorrespondent Stefan Reinhart). 03:58 Video Keine Corona-Impfpflicht in Deutschland Aus Tagesschau vom 07.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 58 Sekunden.

1:48 Omikron mit kürzerem Krankheitsverlauf als Delta Die Symptome von vollständig gegen Corona geimpften Personen, die sich mit der Omikron-Variante angesteckt haben, dauern etwas weniger lange als bei der Delta-Variante. Im Durchschnitt seien geimpfte Personen mit Symptomen zwei Tage weniger lang krank als jene, die sich mit der Delta-Variante angesteckt haben. Zu diesem Schluss kommt eine britische Studie in der Fachzeitschrift «The Lancet». Weiter schreiben die Forschenden, dass Personen mit Omikron deutlich weniger häufig ihren Geruchssinn verloren hatten als bei der Delta-Variante. Umgekehrt traten Halsschmerzen bei Omikron deutlich häufiger auf. Legende: Für die Studie untersuchten die Forschenden Erfahrungsberichte von rund 63'000 Personen. Alle waren vor ihrer Infektion geimpft. Keystone/Archiv

20:59 Millionen Menschen in Shanghai im Lockdown In China hält die Regierung stur an ihrer Null-Covid-Strategie fest – trotz dem schwersten Pandemie-Ausbruch, den das Land je erlebte. Alleine die Millionen-Metropole Shanghai verzeichnet Zehntausende Neuinfektionen jeden Tag. Und das, obwohl die grösste Stadt des Landes seit Tagen im Lockdown ist. 25 Millionen Menschen dürfen derzeit ihre vier Wände nicht verlassen. Was selbst bei den obrigkeitstreuen Chinesinnen und Chinesen zunehmend Wut auslöst. 02:00 Video Lockdown in Schanghai auf unbestimmte Zeit Aus Tagesschau vom 07.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten.

19:34 Nancy Pelosi positiv auf Covid getestet – keine Symptome Ein Corona-Test bei der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist positiv ausgefallen. Ein Sprecher der 82-jährigen Demokratin erklärte, sie habe derzeit keine Symptome und werde sich den Richtlinien folgend in Quarantäne begeben. Pelosi sei vollständig geimpft, habe eine Auffrischungsimpfung erhalten und sei dankbar für den «robusten Schutz» der Impfungen. Eine für Donnerstagmorgen angesetzte Pressekonferenz Pelosis im US-Kongress wurde in letzter Minute abgesagt. Pelosi stand noch am Mittwochnachmittag anlässlich der Unterzeichnung eines Gesetzes im Weißen Haus zeitweise ohne Maske unmittelbar neben Präsident Joe Biden (79) und dem demokratischen Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer (71). Dies war auch auf ihrem Twitter-Account zu sehen. Als Vorsitzende des Repräsentantenhauses bekleidet Pelosi das dritthöchste Staatsamt, hinter Präsident und Vizepräsidentin. Pelosis positives Testergebnis kam kurz nach weiteren Infektionen bei prominenten Politikern diese Woche. Am Mittwoch etwa hatten unter anderem Justizminister Merrick Garland und Handelsministerin Gina Raimondo erklärt, bei ihnen seien Corona-Tests positiv ausgefallen. Auch ein enger Mitarbeiter von Vizepräsidentin Kamala Harris war betroffen. Die Bürgermeisterin der Hauptstadt, Muriel Bowser, erklärte am Donnerstag, sie sei infiziert und habe milde Symptome.

17:27 SRF-Korrespondent Reinhart zum Nein zur Impfpflicht: «So funktioniert Politik nicht» Das Scheitern der allgemeinen Impfpflicht im deutschen Bundestag geriet zur Posse, wie SRF-Korrespondent Stefan Reinhart analysiert. Es seien im Grunde genommen drei Fehler geschehen. So habe der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz keine Gesetzesvorlage vorgelegt. Somit sei das Chaos vorprogrammiert gewesen. Der Fehler Nummer 2 sei das Hin- und Her von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Und zuletzt hätten absurde Kompromisse im Bundestag nicht zum Ziel geführt. Legende: SRF-Korrespondent Stefan Reinhart: «Für Kanzler Olaf Scholz ist das eine herbe Niederlage, für Gesundheitsminister Karl Lauterbach auch.» Reuters

12:48 Impfpflicht scheitert im Deutschen Bundestag Der Kompromissvorschlag für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland ist im Bundestag gescheitert. Den Vorschlag für eine Pflicht zunächst ab 60 Jahre lehnten 378 Abgeordnete ab, dafür votierten 296 Abgeordnete und neun enthielten sich. Der Entscheid des Bundestags ist eine grosse Niederlage für Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Noch am Mittwochabend ging er im «heute journal» auf ZDF davon aus, dass eine Mehrheit hinter dem Vorhaben stehe.

12:33 AR: Härtefall-Programm wird verlängert Der Kanton Appenzell Ausserrhoden beteiligt sich erneut am Härtefall-Programm des Bundes für corona-geplagte Unternehmen. Der Regierungsrat hat die kantonalen gesetzlichen Grundlagen erlassen und per 5. April in Kraft gesetzt. Mit dem Härtefall-Programm 2022 ermöglicht der Kanton den Ausserrhoder Unternehmen weiterhin, ihre ungedeckten Fixkosten im Jahr 2022 wegen Umsatzeinbussen finanziell auszugleichen, wie die Kantonskanzlei mitteilte. Gelder beantragen können Unternehmen, die zwischen März 2020 und Juni 2021 einen Umsatzrückgang von mindestens 40 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen Jahresumsatz 2018 und 2019 zu verzeichnen haben - oder aber seit dem 1. November 2020 für mehr als 40 Tage behördlich geschlossen wurden.

12:16 EZB-Chefin Lagarde hat Corona EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Sie sei positiv auf Covid-19 getestet worden, «die Symptome zum Glück sind ziemlich mild», schrieb die Präsidentin der Europäischen Zentralbank auf Twitter. Sie werde von zu Hause in Frankfurt arbeiten, bis sie sich vollständig erholt habe. Es gebe keine Auswirkungen auf die Tätigkeit der Notenbank. Am kommenden Donnerstag kommt allerdings der EZB-Rat zu seiner geldpolitischen Sitzung zusammen.