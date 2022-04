Der Ticker startet um 6:33 Uhr

20:01 Konsum: Klimawandel löst Corona-Pandemie bei privaten Ausgaben ab Der Klimawandel hat zunehmend einen Einfluss auf die Ausgaben von Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz: Die Corona-Pandemie hingegen rückt gemäss einer Comparis-Umfrage, Link öffnet in einem neuen Fenster in den Hintergrund. Die Klimadebatte hat bei 82 Prozent der durch den Vergleichsdienst Comparis befragten Personen einen Einfluss auf ihren Konsum und Finanzentscheidungen. Vor der Corona-Pandemie waren es 74 Prozent, wie es in der Umfrage hiess. Am meisten Beachtung findet das Klima bei den 18- bis 35-Jährigen: Für 87 Prozent von ihnen hat es gemäss Umfrage einen Einfluss auf ihre Konsum- und Finanzentscheidungen. Während der Corona-Pandemie war diese in den Fokus der Schweizer Bevölkerung gerückt. Im Dezember 2021 bereitete die Pandemie noch rund 82 Prozent der befragten Personen Sorgen – bei der jüngsten Auswertung waren es noch knapp 63 Prozent. Legende: Gemäss der Comparis-Umfrage denken 79 Prozent der Personen über 56 Jahre bei ihren Ausgaben ans Klima: Die Personen würden insbesondere häufiger regionale Produkte, weniger Fleisch und Kleidung kaufen. Auf das Auto zu verzichten ist die vierthäufigste Massnahme – noch weniger wird auf Flugreisen und Kreuzfahrten verzichtet. Keystone

18:36 Grossbritannien gibt grünes Licht für Valneva-Impfstoff Grossbritannien hat als erstes Land dem Corona-Impfstoff des französischen Pharmakonzerns Valneva grünes Licht erteilt: Die zuständige Aufsichtsbehörde MHRA genehmigte am Donnerstag die Anwendung für Menschen im Alter zwischen 18 und 50 Jahren. Zwischen den beiden Impfungen müssen mindestens vier Wochen liegen. Damit sind nun in Grossbritannien insgesamt sechs Impfstoffe gegen das Coronavirus zugelassen. Die britische Regierung hatte am 1. Februar 2021 mitgeteilt, sie habe 40 Millionen weitere Dosen – und damit insgesamt 100 Millionen – des Impfstoffs VLA2001 bestellt. Ein halbes Jahr später kündigte sie den Vertrag und warf Valneva Vertragsverletzung vor. Legende: MHRA-Chefin June Raine sagte, die Zustimmung für den Valneva-Impfstoff sei nach strenger Überprüfung von Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit des Impfstoffs getroffen worden. Keystone

16:43 Aargau: Bund stellt Geld für Kulturbranche bereit Als Folge der Coronavirus-Krise sollen im Kanton Aargau für Finanzhilfen im Kulturbereich in diesem Jahr fünf Millionen Franken zur Verfügung stehen. Der Regierungsrat hat dem Grossen Rat einen entsprechenden Antrag gestellt: Der Regierungsrat rechnet aufgrund der Erfahrungen der letzten zwei Jahre mit einem finanziellen Aufwand von höchstens fünf Millionen Franken – der Bund übernimmt davon die Hälfte. Das Geld soll für Ausfallentschädigungen und Transformationsprojekte genutzt werden, heisst es in der Botschaft des Regierungsrats. Es gehe um die bereits bekannten und bewährten Instrumente. Die Beiträge an Transformationsprojekte werden gemäss Covid-19-Kulturverordnung des Bundesrats bis Ende Jahr ausgerichtet. Hingegen laufen die Ausfallentschädigungen an Kulturakteure mit dem Wegfall sämtlicher staatlicher Einschränkungen früher aus. Ausfälle können einzig für den Schadenzeitraum vom 1. Januar bis 30. April geltend gemacht werden. Legende: Der Bund schlug im März unter anderem die Verlängerung der Ausfallentschädigung für die Kulturakteure bis Ende Juni vor. Der Aargauer Regierungsrat befürwortet die vorgeschlagene zweimonatige Verlängerung. Keystone

15:31 Österreich lockert die Maskenpflicht In Österreich wird die allgemeine Maskenpflicht für Innenräume am Samstag aufgehoben. FFP2-Masken müssen dann nur noch in Lebensmittelgeschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Krankenhäusern und Pflegeheimen getragen werden, wie Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Donnerstag ankündigte. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank in Österreich zuletzt unter 1000 Fälle pro 100'000 Einwohner. Vier Wochen zuvor hatte Rauch die Maskenpflicht auf den gesamten Einzelhandel, Kultureinrichtungen und Arbeitsräume ausgedehnt. Diese Regelung wird nun zurückgenommen. Ausserdem müssen Gäste in Clubs, Bars und bei Grossveranstaltungen am Samstag nicht mehr geimpft, von Covid-19 genesen oder getestet sein. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Erleichterungen.

13:22 Deutschland: Telegram-Gruppe plante offenbar Anschläge und Entführungen Mitglieder einer Chatgruppe im Kurznachrichtendienst Telegram sollen in Deutschland Sprengstoffanschläge und Entführungen geplant haben. Nun gingen Ermittler unter der Federführung der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und des Landeskriminalamtes (LKA) Rheinland-Pfalz in verschiedenen Bundesländern gegen sie vor, wie sie mitteilten. Ermittelt wird gegen zwölf Deutsche im Alter zwischen 41 und 55 Jahren, die der Corona-Protestszene und der Reichsbürgerbewegung zuzuordnen seien. Sie sollen vorgehabt haben, Einrichtungen der Stromversorgung zu zerstören, um so einen deutschlandweiten Stromausfall auszulösen. «Damit sollten nach der Vorstellung der Beschuldigten bürgerkriegsähnliche Zustände verursacht und schliesslich das demokratische System in Deutschland gestürzt werden», hiess es in einer Mitteilung von Generalstaatsanwaltschaft und LKA. Die Ermittlungen gegen die Gruppe liefen seit Oktober vergangenen Jahres. Sichergestellt wurden Waffen, Munition, Bargeld, Goldbarren und Silbermünzen. Vier Beschuldigte seien festgenommen worden, gegen sie seien Haftbefehle beantragt worden. Legende: Die «Entführung bekannter Personen des öffentlichen Lebens» war ebenfalls Bestandteil der Pläne der Gruppe, wie mitgeteilt wurde. Namentlich genannt als ein Ziel wurde von den Ermittlern wurde Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Dieser hatte wiederholt von Drohungen gegen ihn berichtet. Keystone

12:00 Bund erweitert Covid-Zertifikats-App um einen Ländercheck Reisende ins Ausland, welche die Schweizer Covid-Zertifikats-App benutzen, können neu für zahlreiche Länder prüfen, ob ihr Zertifikat dort zu einem bestimmten Einreisezeitpunkt gültig ist. Zu finden sei die neue Funktion mit dem Namen «Gültigkeit bei Reisen» in der Detailansicht des Covid-Zertifikats, teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit. Die Länderliste umfasst vor allem Länder des europäischen Kontinents – von Albanien bis Zypern. Es kann laut dem BAG nicht jedes Land zur Prüfung ausgewählt werden, weil nicht alle Länder Covid-Zertifikate akzeptieren – der Ländercheck umfasse aber rund 24 Länder.

11:28 Schwyzer Erziehungsrat will mehr Kontrolle bei privaten Schulen Der Erziehungsrat im Kanton Schwyz macht sich Sorgen um die Entwicklung einiger Privatschulen. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hätten einzelne Gruppierungen versucht, Privatschulen zu eröffnen – mit zweifelhaftem pädagogischem Konzept. Der Schwyzer Erziehungsrat fordert das Bildungsdepartement deshalb auf, mit aller Klarheit darauf zu pochen, dass die gesetzlichen Bestimmungen für Privatschulen eingehalten werden. Und dass die Gesuche für Schulen mit grösster Sorgfalt geprüft werden. In einem Fall sei er sogar vor vollendete Tatsachen gestellt worden, hält der Erziehungsrat fest. Eine bestimmte Vereinigung nahm ohne jegliches vorgängiges Gesuchs- und Bewilligungsverfahren ihren Betrieb als private Volksschule auf. Unter Androhung einer Busse sei die Schule umgehend abgemahnt und zur unverzüglichen Einstellung des Betriebs aufgefordert worden.

Weltweit stehen nach Angaben des internationalen Pharmaverbandes IFPMA heute mehr Corona-Impfdosen zur Verfügung als verabreicht werden können. «Das Impfstoff-Angebot übersteigt zurzeit die Nachfrage», sagte IFPMA-Generaldirektor Thomas Cueni in Genf. Seit Beginn der Produktion gegen Ende 2020 seien rund 13.7 Milliarden Impfdosen hergestellt und rund elf Milliarden verabreicht worden. Insgesamt könnten in diesem Jahr knapp acht Milliarden Impfdosen hergestellt werden, sagte Cueni. Dennoch würden nicht alle Menschen, die es brauchten, geimpft. Das liege nicht, wie noch bis Spätsommer 2021, am Impfdosenmangel, sondern daran, dass die Impfprogramme in manchen Ländern nicht in vollem Umfang angelaufen seien. Das müsse bei möglichen neuen Pandemien besser organisiert werden.

9:10 China hält an striktem Kurs fest Trotz des Lockdowns in Millionen-Städten wie Shanghai und wirtschaftlichen Schäden hält der chinesische Präsident Xi Jinping am strikten Null-Covid-Kurs fest. «Wir müssen weiterhin die Menschen über alles stellen, das Leben über alles», sagte Xi bei einem Besuch auf der südlichen Insel Hainan, wie staatliche Medien am Donnerstag berichteten. «Die derzeitige globale Pandemie ist immer noch sehr ernst, wir dürfen in der Präventions- und Kontrollarbeit nicht nachlassen. Beharrlichkeit bringt den Sieg.» Im Zentrum des Kampfes gegen die Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante steht die Finanzmetropole Shanghai, wo die meisten der 26 Millionen Einwohner seit nunmehr über zwei Wochen in einem Lockdown stecken. Bei vielen wächst deshalb der Unmut über den harten Kurs. Dennoch ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen dort weiter gestiegen, und zwar auf knapp 28’000, wie die Behörden mitteilten. 02:47 Video Der totale Corona-Lockdown in Shanghai Aus Tagesschau vom 12.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 47 Sekunden.

7:26 Hongkong: Lockerung der Coronamassnahmen Hongkong will einige der strengsten Beschränkungen der Welt lockern. Schönheitssalons, Kinos und Fitnessstudios dürfen ab dem 21. April wieder öffnen, da die Zahl der täglichen Neuinfektionen im globalen Finanzzentrum seit einer Woche unter 2000 pro Tag liegen. Ab dann dürfen sich wieder bis zu vier Personen versammeln dürfen und Restaurants bis 22 Uhr geöffnet bleiben. Zudem sollen ab nächster Woche die Schulen wieder den Präsenzunterricht aufnehmen. Bars, Strände und Grillplätze bleiben geschlossen. Die Stadt war seit Anfang Jahr von einer fünften Welle des Coronavirus heimgesucht worden, die zu mehr als 8600 Todesfällen führte - viele davon in den letzten zwei Monaten. Die Grenzen Hongkongs sind seit 2020 praktisch geschlossen.

2:45 WHO wegen neuer Varianten und Rückgang der Tests besorgt Angesichts neuer Untervarianten ist die Weltgesundheitsorganisation (WHO) besorgt, dass Länder weniger testen. «Wir müssen dieses Virus in jedem einzelnen Land genau verfolgen», sagte WHO-Notfalldirektor Mike Ryan in Genf. Das Virus verändere sich ständig, neue Entwicklungen müssten so früh wie möglich entdeckt werden. «Wir können es uns nicht leisten, das Virus aus den Augen zu verlieren», so Ryan weiter. Es wäre sehr kurzsichtig zu denken, dass das Risiko einer Ansteckung wegen weniger gemeldeter Infektionen zurückgegangen sei. Die WHO führt nach wie vor Delta und Omikron als «besorgniserregende Varianten» auf. Bei Omikron schliesst dies mehrere Linien ein, darunter die jüngst aufgetauchten BA.4 und BA.5. Sie seien in Südafrika und in einigen europäischen Ländern nachgewiesen worden, sagte die WHO-Covid-Expertin Maria van Kerkhove. Beide wiesen teils andere Charakteristika als andere Omikron-Varianten auf. Legende: Bislang gebe es keine Anzeichen, dass mit BA.4 oder BA.5 infizierte Menschen einen schwereren Krankheitsverlauf haben, sagte van Kerkhove. Keystone/Archiv

22:33 Fürst Albert II. von Monaco hat Corona Fürst Albert II. von Monaco ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sein Gesundheitszustand gebe aber keinen Anlass zur Sorge, teilt der Fürstenpalast mit. Der monegassische Fürst sei asymptomatisch. Der 64-Jährige werde die Isolationszeit entsprechend aller Vorschriften verbringen. Seine Geschäfte soll er nun aus dem Homeoffice führen. Der Palast teilte mit, dass der Fürst in permanentem Austausch mit seinem Kabinett sei. Legende: Fürst Albert II. von Monaco hat sich mit Corona angesteckt und führt seine Geschäfte derzeit aus dem Homeoffice. Keystone

20:51 Justiz-Staatssekretär zieht nach Lockdown-Party personelle Konsequenzen Im Zusammenhang mit der «Partygate»-Affäre hat Justiz-Staatssekretär David Wolfson seinen Rücktritt eingereicht. Man könne Gesetzesreformen nur umsetzen, wenn man selbst sich an die Gesetze halte, schrieb Wolfson in einem bei Twitter veröffentlichten Brief an Johnson. «Es geht nicht nur um die Frage, was in Downing Street passiert ist oder um Ihr eigenes Verhalten», betonte Wolfson. Es gehe um die offizielle Reaktion auf die Vorgänge. «Da wir offensichtlich in dieser Sache nicht derselben Ansicht sind, muss ich Sie bitten, meinen Rücktritt anzunehmen.» Downing Street hatte am Vortag mitgeteilt, dass Johnson wegen Verstosses gegen die von ihm selbst erlassenen Corona-Regeln einen Strafbescheid erhalten und bezahlt habe. Damit ist er der erste Premierminister, der im Amt gegen das Gesetz verstossen hat. Die Londoner Polizei ermittelt wegen insgesamt zwölf Lockdown-Partys in der Downing Street.

16:25 WHO: Pandemie bleibt internationaler Gesundheitsnotstand Die Coronavirus-Pandemie bleibt ein internationaler Gesundheitsnotstand. Das hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf entschieden. Sie schloss sich der Empfehlung unabhängiger Experten an, die sich dagegen ausgesprochen hatten, die Ende Januar 2020 erklärte «gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite» aufzuheben. Der Expertenrat betrachtet die Infektionslage nach der Erklärung eines Notstands alle drei Monate und berät die WHO. Die Ausrufung einer Notlage ist die höchste Alarmstufe, die die WHO verhängen kann. Sie soll den Fokus der Weltgemeinschaft auf ein gefährliches Problem lenken und Regierungen anspornen, Massnahmen zu ergreifen. Länder sind damit auch verpflichtet, Fallzahlen zu melden. Als die WHO die Notlage am 30. Januar 2020 erklärte, waren ausserhalb Chinas rund 100 Infektionen in 21 Ländern bekannt. Inzwischen wurden der WHO weltweit fast 500 Millionen Infektionen und gut sechs Millionen Todesfälle gemeldet.

12:45 Covid-Impfungen verhinderten in Italien viele Todesfälle Impfungen gegen Covid-19 haben im vergangenen Jahr rund 150'000 Todesfälle und acht Millionen Ansteckungsfälle verhindert, wie Schätzungen des italienischen Nationalen Gesundheitsinstituts (ISS) zeigen. Die Studie, die von Anfang 2021 bis Ende Januar dieses Jahres lief, kommt zu dem Schluss, dass die Impfkampagne auch mehr als 500'000 Krankenhauseinweisungen und über 55'000 Einweisungen auf die Intensivstation verhinderte. Italien hat seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 mehr als 161'000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert, die zweithöchste Zahl in Europa nach Grossbritannien. Das Land hat bisher 15.4 Millionen Infektionsfälle gemeldet. Etwa 79 Prozent der Italiener sind vollständig geimpft, 65 Prozent haben einen dritten Booster erhalten, wie Zahlen von «Our World in Data» zeigen.

11:14 Corona-Infektionen in Schanghai gehen trotz Lockdowns weiter hoch Trotz des strengen Lockdowns in Schanghai steigt die Zahl der Corona-Infektionen in der ostchinesischen Hafenstadt weiter an. Die Behörden berichteten am Mittwoch einen Höchststand von 26'330 gemeldeten neuen Ansteckungen am Vortag. Die grosse Mehrheit der Fälle ist asymptomatisch. Schanghai steht im Mittelpunkt der grössten Corona-Welle in China seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren. Die grosse Mehrheit der 26 Millionen Einwohner zählenden Metropole ist trotz der Ankündigung von schrittweisen Lockerungen am Montag weiter von Ausgangssperren betroffen.

9:24 Vierter Impfstoff in der Schweiz steht wohl ab zweitem Quartal 2022 zur Verfügung Nach der Zulassung von Swissmedic des Imfpstoffes Nuvaxovid von Novavax haben das Bundesamt für Gesundheit BAG und die Eidgenössische Kommission für Impffragen EKIF die entsprechende Impfempfehlung publiziert. Der Impfstoff wird im zweiten Quartal in die Schweiz geliefert und umgehend an die Kantone verteilt. Der protein-basierte Impfstoff kommt primär bei Personen zum Einsatz, die aus medizinischen Gründen nicht mit einem mRNA-Impfstoff geimpft werden können. Er steht aber auch anderen Impfwilligen zur Verfügung. Beim Impfstoff des Herstellers Novavax handelt es sich um den vierten Impfstoff, der in der Schweiz zum Einsatz kommt. Er erweitert das Angebot von Impfstoffen gegen Covid-19. Voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 werden 102’000 Impfstoffdosen in der Schweiz eintreffen und anschliessend von der Armeeapotheke an die Kantone ausgeliefert. Die Kantone sind für die Modalitäten der Verimpfung zuständig.

7:43 Super-Impfstoff gesucht: Welches Mittel trotzt auch Varianten? Die Corona-Pandemie wird uns noch lange begleiten. Daher arbeiten Forscher an der Entwicklung besserer Impfstoffe. Die Schutzwirkung bisheriger Präparate kann mit der ständigen Veränderung der Viren nachlassen, wie zuletzt das Beispiel Omikron zeigte. Die verfügbaren Impfungen senken zwar nach wie vor das Risiko von schwerer Erkrankung und Tod erheblich, vor Ansteckung mit dieser Variante aber schützen sie kaum noch. Ziel einer universellen Impfung ist es daher, eine Immunantwort aufzubauen, die auch bei gewissen Abweichungen der Virusstruktur wirksam bleibt. Bei allen heutigen Corona-Impfstoffen steht das Spike-Protein des Virus im Fokus, allerdings verändert sich gerade dieses laufend. Künftige Impfstoffe sollten deshalb auf die Spike-Proteine verschiedener bekannter Virusvarianten zielen. «Die Hoffnung ist, dass man so eine möglichst breite Immunantwort auslöst und damit auch ein Schutz vor kommenden Varianten gegeben ist», erläutert Peggy Riese vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Impfstoffe der kommenden Generation könnten jedoch nicht nur das Spike-Protein, sondern andere, weniger variable Bereiche des Virus als Ziel haben, wie zum Beispiel das sogenannte Nucleocapsid.

6:31 Fedpol-Direktorin warnt vor massiver Zunahme der Gewaltbereitschaft In der Schweiz gibt es eine stark wachsende Zahl an Wutbürgerinnen und Wutbürger, die zu Gewalt bereit sind. Insbesondere in der Corona-Pandemie habe sich dies gezeigt, sagte die Fedpol-Direktorin Nicoletta della Valle in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Unter diesen Wutbürgern gebe es Bewaffnete und auch Personen mit krimineller Vorgeschichte. Viele Exponenten der Covid-Politik würden in einem Ausmass bedroht, das man vorher nicht gekannt habe. Beschimpfungen seien sich auch viele Politiker und Politikerinnen gewohnt. Die Fälle würden gar nicht mehr gemeldet. Das sei ein Armutszeugnis für die politische Kultur in der Schweiz, so della Valle. Drohungen richteten sich inzwischen vermehrt auch gegen die Familien und gegen die Kinder von Politikerinnen und Politikern. Zu den Personen, die geschützt werden müssten, gehörten alle Mitglieder des Bundesrats und des Parlamentes, Bundesangestellte und Bundesrichterinnen und Bundesrichter sowie diplomatische Vertretungen und Staatsgäste. Es seien viele Personen. In jüngster Zeit waren diverse prominente Fälle von Drohungen bekannt geworden. Legende: Della Valle verwies auch darauf, dass Personennahschutz bei den beauftragten Polizeikorps viele Ressourcen binde. Keystone