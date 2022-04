Der Ticker startet um 6:33 Uhr

22:47 Wo sich die Bahn nach der Pandemie zurückgekämpft hat Die Aufhebung der Corona-Schutzmassnahmen motiviert viele Menschen zum Reisen: Shoppingtouren in europäische Grossstädte locken. «10 vor 10» ist der Frage nachgegangen, welches Verkehrsmittel wird beliebte Städtereisen benutzt wird und sich das Reiseverhalten im Vergleich zu vor der Pandemie verändert. Die Berechnungen für drei Beispiele: Auf der Strecke von Zürich nach Paris nutzten vor der Pandemie rund 200 Reisende den Fernbus, 6800 das Flugzeug und 20'000 die Bahn. Im März 2022 sind es überall deutlich weniger Reisende pro Woche.

nutzten vor der Pandemie rund 200 Reisende den Fernbus, 6800 das Flugzeug und 20'000 die Bahn. Im März 2022 sind es überall deutlich weniger Reisende pro Woche. Von Zürich nach Mailand ein ähnliches Bild: Jedoch wird hier der Bus stärker genutzt als das Flugzeug. Die aktuellen Zahlen sind wiederum deutlich niedriger als vor der Pandemie.

ein ähnliches Bild: Jedoch wird hier der Bus stärker genutzt als das Flugzeug. Die aktuellen Zahlen sind wiederum deutlich niedriger als vor der Pandemie. Die Strecke Zürich–München ist eine Ausnahme: Hier hatte vor der Pandemie der Fernbus die Nase vorn und die Bahn das Nachsehen. Jetzt hat die Bahn alle überholt. Grund dafür: Vor zwei Jahren wurde die Strecke durchgehend elektrifiziert und ausgebaut. Thomas Sauter-Servaes, Studiengangleiter für Verkehrssysteme an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), weiss, worauf Ausflüglerinnen und Ausflügler achten: «Ganz entscheidend bei der Reisemittelwahl ist es, die Reisezeit zu betrachten, zum anderen sich anzuschauen, wie tatsächlich der Preis aussieht und der dritte Punkt ist die Qualität der Reise.» 04:40 Video Die Bahn kämpft sich zurück – nach der Coronakrise steigt die Reiselust Aus 10 vor 10 vom 11.04.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 40 Sekunden.

21:38 WHO fordert Länder auf, weiterhin auf Corona zu testen Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ruft die Länder dazu auf, Menschen weiterhin auf das Coronavirus zu testen. «Die Pandemie ist sicherlich noch nicht vorbei», sagte Kate O'Brien, Direktorin der WHO-Abteilung für Impfungen, in Genf. Es könnten sich weiterhin neue Virusvarianten entwickeln. Sie forderte die Regierungen auf, die Schutzmassnahmen vorsichtig zu lockern und dabei zu überwachen, wie sich die Todeszahlen entwickeln. In 20 Ländern weltweit sind weniger als zehn Prozent der Einwohner gegen Corona geimpft. Die meisten davon lägen in Afrika, sagte O'Brien nach einem Treffen des unabhängigen Expertenrats, der die WHO in Impffragen berät. Das liege nicht mehr am knappen Angebot von Impfstoffen. Die Länder arbeiteten daran, ihre Impfprogramme auszuweiten. Im Januar hatten noch 34 Länder weniger als zehn Prozent der Einwohner geimpft. Laut dem Expertenrat reichen die Daten noch nicht aus, um eine Empfehlung für einen zweiten Booster abzugeben. Die Länder sollten sich daher darauf konzentrieren, möglichst vielen Menschen eine Grundimpfung zu geben. Legende: «Die Pandemie ist sicherlich noch nicht vorbei», sagt Kate O'Brien, Direktorin der WHO-Abteilung für Impfungen. Keystone

18:18 London lehnt eine Wiedereinführung von Corona-Massnahmen ab Trotz der klaren Forderungen aus dem Gesundheitswesen und hoher Infektionszahlen lehnt die britische Regierung die Wiedereinführung von Corona-Massnahmen in England ab. «Es gibt keine Änderungen an unseren Weisungen und unser ‹Leben mit Covid›-Plan steht noch immer», sagte eine Downing-Street-Sprecherin. Dank der Impfungen und besserer Behandlungsmöglichkeiten könne man mittlerweile besser mit dem Virus umgehen. Zuvor hatte die NHS Confederation, in der etliche Kliniken des englischen Gesundheitsdienstes organisiert sind, die Regierung aufgefordert, die Bevölkerung wieder stärker zum Maskentragen sowie zu Treffen im Freien aufzurufen. Der Gesundheitsdienst leidet unter hohen Abwesenheitszahlen aufgrund von Corona-Infektionen, aktuell rund 20'000 Covid-Patienten und einer hohen Belastung der Notaufnahmen. «Die brutale Wahrheit ist, dass Ostern für den Gesundheitsdienst genauso schlimm ist wie jeder Winter», sagte der Chef der NHS Confederation, Matthew Taylor. Die konservative Regierung von Boris Johnson hat in England bereits vor einigen Monaten so gut wie alle Corona-Massnahmen aufgehoben. Die Datenlage zur Pandemie wird angesichts heruntergefahrener Testkapazitäten zunehmend löchrig. Legende: Keystone / Archiv

14:10 Corona-Lockdowns in China lassen Autoabsatz kräftig sinken Strenge Lockdowns gegen eine Ausbreitung von Corona-Infektionen in China haben den Absatz am weltweit grössten Automarkt im März stark gebremst. Die Verkäufe sanken um fast zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 2.23 Millionen Fahrzeuge, wie der chinesische Verband der Automobilhersteller am Montag mitteilte. Autobauer und ihre Zulieferer mussten vielerorts die Produktion anhalten. «Die jüngste Pandemie-Situation war ziemlich ernst, und so waren die Zahlen im März nicht allzu gut, und wir sehen derzeit keine grosse Verbesserung im April», sagte Chen Shihua, der stellvertretende Generalsekretär des Verbands. Die Autobauer forderten von der Regierung in Peking finanzielle Unterstützung wie die Senkung der Kfz-Steuer. China schränkte die Bewegungsfreiheit der Bürger stark ein, unter anderem in der Provinz Jilin und in Schanghai, um die Ausbreitung der hoch ansteckenden Omikron-Variante einzudämmen. Daher stockt die Produktion zum Beispiel beim US-Elektroautobauer Tesla und bei Volkswagen in Schanghai. 01:55 Video Archiv: Lieferengpässe wegen Covid in China Aus Tagesschau vom 08.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.

11:44 Verkehrshaus in Luzern fährt 2021 erneut einen Verlust ein Auch im zweiten Pandemiejahr hat das Verkehrshaus in Luzern einen Verlust eingefahren: Unter dem Strich verbleibt ein Minus von rund 254'000 Franken. Erfreulicher entwickelten sich die Besucherzahlen. Für das Museum sowie die Attraktionen Filmtheater, Planetarium, Swiss Chocolate Adventure und Media World verkaufte das Verkehrshaus 2021 insgesamt rund 775'000 Eintritte, wie es mitteilt. Im Jahr davor waren es noch knapp 570'000 Eintritte. Und vor der Pandemie lag diese Zahl knapp unter der Millionen-Grenze. Bereits 2020 hatte das Verkehrsjahr einen Verlust verbuchen müssen. Mit 386'763 Franken lag er aber noch höher als der letztjährige mit 253'463 Franken. Zuvor hatte das Verkehrshaus letztmals 2002 rote Zahlen geschrieben. Der Nettoerlös stieg um 29 Prozent auf 16.3 Millionen Franken. Audio Archiv: Wie Max Frischs Jaguar in Luzern landete 03:28 min, aus Kultur-Aktualität vom 14.03.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 28 Sekunden.

10:10 Schanghai lockert Lockdown in einigen Bereichen In der chinesischen Wirtschaftsmetropole Schanghai soll der Lockdown trotz eines weiteren Anstiegs der Corona-Fallzahlen in einigen Bereichen ab heute Montag gelockert werden. Die Wohngebiete wurden in drei Risikokategorien unterteilt, um Einwohnern in den Gebieten, in denen innerhalb von zwei Wochen keine positiven Fälle auftraten, wieder die Möglichkeit zu «angemessenen Aktivitäten» in ihren Vierteln zu geben. Die Stadt wurde demnach in 7624 Bereiche aufgeteilt, die immer noch abgeriegelt sind, eine Gruppe von 2460 Abschnitten, die Kontrollen unterliegen, nachdem eine Woche lang keine neuen Infektionen auftraten und 7565 Präventionsgebiete, die nach zwei Wochen ohne einen positiven Fall wieder geöffnet werden sollen. Kritiker sehen darin ein Risiko angesichts steigender Infektionszahlen, die zuletzt trotz des Lockdowns auf einen Rekordwert von 25'000 neuen Fällen stiegen. Legende: Eine Person in Schutzkleidung trägt Covid-19-Selbsttestkits zu den unter Quarantäne stehenden Menschen in einer abgesperrten Wohnsiedlung in Schanghai. (11. April 2022) Keystone

9:14 Queen: «Corona macht müde und erschöpft» In einem seltenen persönlichen Einblick hat Queen Elizabeth II. über Folgen ihrer Corona-Erkrankung berichtet. «Es macht einen sehr müde und erschöpft, nicht wahr?», sagte die britische Königin in einem Videotelefonat mit einem ehemaligen Covid-Patienten. «Diese schreckliche Pandemie. Das ist kein schönes Ergebnis», so die Queen. In dem Videogespräch unterhielt sich das Staatsoberhaupt auch mit medizinischem Personal der neuen «Queen Elizabeth Unit» im Royal London Hospital, dessen Schirmherrin die Königin ist. Die Station zur Behandlung von Covid-Patienten mit 155 Betten wurde in nur fünf Wochen ausgebaut. «Es ist sehr interessant, nicht wahr – wenn es um etwas sehr Wichtiges geht, wie alle zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen – wunderbar, nicht wahr?», sagte die Queen. Legende: Die 95-Jährige war im Februar positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben des Palastes spürte sie «milde, erkältungsähnliche Symptome», führte aber trotzdem weiterhin leichte Aufgaben aus. Die Queen ist aller Wahrscheinlichkeit nach dreimal geimpft, – nur die erste Impfung wurde öffentlich gemacht. Keystone

6:54 Fast 500 Millionen Infizierte seit dem Ausbruch von Corona Mehr als 496.43 Millionen Menschen haben sich nach offiziellen Angaben bisher weltweit mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 6'572'915 Menschen sind laut einer Aufstellung der Nachrichtenagentur Reuters daran gestorben. Seit dem Auftreten der ersten Fälle in China im Dezember 2019 wurden Infektionen in mehr als 210 Ländern und Gebieten gemeldet. Legende: Gedenkanlass im Januar 2022 in Mecklenburg-Vorpommern. Keystone