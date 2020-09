Der Ticker startet um 5:46 Uhr

18:29 Quarantäne für 2500 Studierende an der Hotelfachschule Lausanne Das betrifft den gesamten Bachelor-Studiengang und damit etwa drei Viertel der Hochschule. Die Isolation gilt bis zum 28. September, wie die Behörden des Kantons Waadt am Mittwochabend mitteilten. Die Entscheidung zu diesem Schritt sei in Absprache zwischen kantonalem Gesundheitsamt, Gesundheitsdepartement und Erziehungsdepartement getroffen worden, hiess es vom Kanton weiter. Es wird vermutet, dass die Infektionsherde auf mehrere Feste und Partys noch vor der Verschärfung der kantonalen Massnahmen vom 15. September gegen die Ausbreitung des Coronavirus zurückgehen, präzisierte die Waadtländer Regierung in Lausanne. Der Unterricht an der Hotelfachschule soll ungehindert weitergeführt werden, unterstrich die Direktion der EHL. Das werde via Internet (online) geschehen. Die Schule habe zudem alle notwendigen Hygiene-Massnahmen in die Wege geleitet. Legende: Keystone/Archiv

17:33 BS: Bisher keine Corona-Ansteckungen innerhalb von Basler Schulen Im Kanton Basel-Stadt sind seit dem Schulstart nach den Sommerferien Mitte August insgesamt 15 Kinder und Jugendliche sowie 2 Lehr- und Betreuungspersonen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zudem mussten 61 Kinder und 7 Erwachsene in Quarantäne, weil sie engen Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Angesteckt hatten sich die 17 Personen allerdings ausserhalb der Schulen, wie der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen am Mittwoch vor den Medien sagte. In den Schulen selber sei keine einzige Ansteckung registriert worden. «Das ist hoch erfreulich und haben wir nicht so positiv erwartet. Das zeigt, dass die Schutzkonzepte in den Schulen und Kitas funktionieren», sagte Steffen. Legende: Schulstart im Gymnasium Kirschfeld in Basel Anfang Juni. Keystone/Archiv

16:51 Österreich: Parlament billigt neues Corona-Gesetz Österreichs Parlament hat einer neuen gesetzlichen Grundlage für Corona-Massnahmen wie etwa Ausgangssperren zugestimmt. Die Regierungskoalition aus konservativer ÖVP und Grünen sowie die oppositionellen Sozialdemokraten stimmten für das Gesetz. Davor hatte die rechtliche Grundlage für mehrere Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie gefehlt. Das Verfassungsgericht hatte im Juli festgestellt, dass etwa Verbote für das Betreten öffentlicher Orte nicht von dem Gesetz gedeckt gewesen waren. Nach dem neuen Gesetz kann ein sogenannter Lockdown nur noch mit Einverständnis von Parlamentariern für höchstens zehn Tage verhängt werden. Er müsste dann gegebenenfalls verlängert werden. Klar geregelt ist neben Betretungsverboten nun auch, dass allfällige Ausgangssperren unter anderem Ausnahmen wie berufliche Zwecke und Aufenthalt im Freien zur «körperlichen und psychischen Erholung» enthalten.

16:03 Brüssel blockiert Anbindung von Schweiz an Corona-Warn-App In Europa wird im Oktober eine technische Lösung eingeführt, durch welche die Warn-Apps aus verschiedenen Ländern miteinander kommunizieren können. Die EU will derzeit offenbar, dass die Schweiz bei dieser Lösung nicht dabei ist. Die EU-Kommission verbinde die Verhandlungen zur App-Anbindung der Schweiz mit dem Rahmenabkommen, sagte der Chef des deutschen Kanzleramts, Helge Braun. Braun fordert die EU-Kommission auf, die Anbindung der Schweiz an die Corona-Warn-App nicht zu blockieren. Er sei mit Brüssel in intensiven Gesprächen, die Schweiz nicht auszuschliessen, sagte der CDU-Politiker. Es gehe darum, zusätzliche Warnungen vor einer Infektionsausbreitung im Grenzgebiet einzuführen: «Dann müssen wir jetzt handeln und das nicht mit einer Verhandlungslösung über ein Abkommen verknüpfen, das kurzfristig nicht zu erreichen ist.»

15:27 Corona-Testpflicht für Olympia-Teilnehmer Alle Sportlerinnen und Sportler, die an den Olympischen Sommerspielen in Tokio teilnehmen, sollen einen Corona-Test vorweisen müssen. Das schlagen die Organisatoren vor. Die Testpflicht gelte für alle ausländischen Sportler bei Ankunft und Abreise, und auch für alle einheimischen und in Japan lebenden Athletinnen, heisst es in einem Regelentwurf, den das Internationale und das Japanische Olympische Komitee vorlegten. Zudem soll die Bewegungsfreiheit der Teilnehmenden auf die Wohnorte und Sportstätten beschränkt werden. Die Olympischen Sommerspiele in Tokio hätten dieses Jahr stattfinden sollen, wurden dann aber auf 2021 verschoben. 02:25 Video Aus dem Archiv: Olympische Spiele finden nicht 2020 statt Aus sportaktuell vom 24.03.2020. abspielen

14:57 Trotz Corona: Bargeld auf dem Vormarsch «Bargeld wird es noch lange brauchen». Das sagt Orell Füssli-Chef Daniel Link. Das Traditionsunternehmen Orel Füssli stellt unter anderem die Schweizer Banknoten her und ist im Sicherheitsdruck tätig. Die Banknotenproduktion wachse weltweit jährlich um 4 Prozent, sagte Link am Mittwoch auf der Anlegerkonferenz «Investora» in Zürich. Der Firmenchef sieht verschiedene Treiber für dieses Wachstum: Zum einen gewinne Bargeld als Wertaufbewahrungsmittel seit 2008 an Bedeutung. Zum anderen verfüge ein Drittel der Weltbevölkerung über kein Bankkonto und ist entsprechend auf Bargeld angewiesen. Insgesamt würden 80 Prozent der Weltbevölkerung nach wie vor Bargeld benutzen. Die Nachfrage nach Banknoten sei deshalb weiterhin gesund, sagte der Orel Füssli-Chef. Gleichzeitig habe die Coronakrise aber auch gezeigt, dass es eine steigende Nachfrage nach digitalen Währungen gebe. 02:33 Video Aus dem Archiv: Orell Füssli wird 500 Jahre alt Aus Tagesschau vom 18.02.2019. abspielen

14:09 Kanton Luzern lockert Besucher-Höchstgrenze für KKL und Swissporarena Im Kanton Luzern sind ab Oktober wieder Grossveranstaltungen möglich. Die Regierung kippt die bisherige Höchstgrenze von 1000 Personen pro Veranstaltung – mit entsprechenden Sicherheitsmassnahmen. Die Veranstalter müssen Sicherheitskonzepte vorlegen. Das KKL Luzern wird seinen Konzertsaal wieder voll besetzen, wie Direktor Philipp Keller an der gemeinsamen Medienkonferenz mit dem Kanton bekanntgab. Dabei gelten Einschränkungen: In den beiden Konzertsälen gilt eine Maskenpflicht; nach den Konzerten werden die Säle für ein gestaffeltes Verlassen frühzeitig geöffnet; fürs Contact Tracing werden die Daten aller Besucherinnen und Besucher erfasst. Auch der Fussballclub FC Luzern wird wieder mehr Fans ins Stadion lassen. Als Sicherheitsmassnahme bleibt jeder zweite Sitzplatz frei und im Stadion gilt eine ausnahmslose Maskenpflicht. Zudem sind bis auf weiters nur Besitzer einer Saisonkarte als Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen. Der SC Kriens verzichtet als zweitgrösster Fussballclub der Region auf Grossanlässe mit über 1000 Gästen. Legende: Keystone / Archiv

13:39 BAG vermeldet 437 Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 437 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 415. Das sind 2 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau stagnierend.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3,9 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 12'154 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 7 Prozent gesunken.

Das BAG meldet keine neuen Verstorbenen. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 9 Personen. Das sind 12 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Die Schweiz hat derzeit den Grenzwert des Bundes von 60 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen überschritten.

12:50 Räte regeln Hilfe für Selbstständige Die Details der Corona-Finanzhilfe für «vergessene Branchen» und Selbstständigerwerbende sind geregelt. Der Nationalrat hat am Mittwoch dem Vorschlag der Einigungskonferenz deutlich zugestimmt. Damit ist das vieldiskutierte Covid-19-Gesetz auf der Zielgeraden. National- und Ständerat haben beschlossen, zusätzliche von der Coronakrise betroffene Unternehmen und Selbstständigerwerbende zu unterstützen. Wer durch die Coronakrise nur eingeschränkt arbeiten kann, soll staatliche Hilfe erhalten. Es geht um Betroffene, die etwa wegen Veranstaltungsverboten blockiert sind, sowohl Selbstständigerwerbende als auch Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung. Die Einigungskonferenz konkretisierte nun, wer genau anspruchsberechtigt sein soll. Als «massgeblich eingeschränkt» gelten demnach Personen, die in ihrer Unternehmung eine Umsatzeinbusse von mindestens 55 Prozent im Vergleich zum Umsatz in den Jahren 2015 bis 2019 haben.

11:42 Sachseln: Gesamter Gemeinderat in Quarantäne In der Obwaldner Gemeinde Sachseln befindet sich aktuell der gesamte siebenköpfige Gemeinderat und der Gemeindeschreiber in Quarantäne. Am 15. September wurde ein Mitglied positiv auf das Coronavirus getestet. Dies bestätigt Gemeindepräsident Peter Rohrer gegenüber SRF. «Die betroffene Person zeigte Erkältungssymptome und liess sich auf Anraten des Arztes testen. Weil sich der gesamte Gemeinderat am Vortag noch zu einer Sitzung getroffen hatte, begaben wir uns nach dem positiven Resultat alle in Quarantäne», so Rohrer. Später sei dann noch ein weiteres Gemeinderatsmitglied positiv getestet worden. Es gehe allen gut, die Betroffenen hätten nur leichte Symptome gezeigt. «Das Tagesgeschäft läuft ungehindert weiter. Wir waren uns bereits gewohnt, im Homeoffice zu arbeiten», sagt der Gemeindepräsident. Die Quarantäne ende diesen Donnerstag. Legende: Keystone / Archiv

10:47 Hilfswerke befürchten einen Spendeneinbruch Die Stiftung Zewo, schweizerische Zertifizierungsstelle für gemeinnützige, Spenden sammelnde Organisationen, hat mit einer repräsentativen Umfrage erstmals die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Hilfswerke untersucht, wie sie mitteilte. In Bezug auf ihre Arbeit würden die Hilfswerke zwar zuversichtlich in die Zukunft blicken. Sorgen bereiteten ihnen jedoch die Finanzen. Denn jedes zweite Hilfswerk habe während des Lockdowns seinen Betrieb vorübergehend reduzieren müssen. Die selbst erwirtschafteten Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen seien zurückgegangen. Und jede zweite Hilfsorganisation befürchte, dass sie in Zukunft weniger Spenden erhalten werde. Nachdem die Hilfswerke 2019 mit 1,91 Milliarden Franken mehr Spenden erhielten als je zuvor, hätten vor allem Hilfsorganisationen, die im inländischen Sozial- oder Gesundheitswesen tätig seien, bis Juni 2020 nochmals zusätzliche Spenden erhalten. Bei den meisten anderen Hilfswerken seien die Spenden stabil geblieben. Die Hilfswerke seien wegen des Lockdowns in mehrfacher Hinsicht gefordert gewesen. Sie hätten ihre Budgethilfen verstärkt und Menschen in prekären Lebenssituationen unterstützt. Dazu sei die Organisation neuer Angebote wie Einkaufshilfen oder Mithilfe beim Contac-Tracing gekommen. Legende: Keystone / Archiv

9:25 Höchststand bei den Neuinfektionen in Tschechien seit Beginn der Pandemie Tschechien verzeichnet mit 2394 Neuinfektionen den zweithöchsten Tagesanstieg seit Beginn der Coronavirus-Pandemie. Damit erhöhte sich die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen seit dem ersten Fall in dem Land im März auf 53'158, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Tschechien gehört zu den europäischen Ländern, in denen sich das Virus derzeit am schnellsten ausbreitet, die Zahl der Neuinfektionen hat sich im September verdoppelt. Als Reaktion darauf haben die Behörden einige Massnahmen zur Eindämmung wieder eingeführt, wie das Tragen von Masken und ab Donnerstag strengere Beschränkungen der Öffnungszeiten von Bars.

7:49 Schweizer Pharmafirmen beantragen in den USA «Notfallzulassung» für eine Arznei Die Schweizer Pharmafirma Relief Therapeutics und ihr Partner NeuroRx haben in den USA die Notfallzulassung eines experimentellen Coronavirus-Medikaments beantragt. Die Arznei soll bei Patienten mit Covid-19 in einem kritischen Stadium zum Einsatz kommen, die alle zugelassenen Therapien ausgeschöpft haben. Der Zulassungsantrag bei der US-Arzneimittelbehörde FDA basiert auf einer Fall-Kontroll-Studie. Relief zufolge zeigten Patienten auf der Intensivstation bei einer Behandlung mit dem neuen Medikament bessere Ergebnisse hinsichtlich Erholung von Atemversagen und Überleben als bei einer Standardtherapie.

6:32 Trump: «China hat die Seuche herausgelassen» US-Präsident Donald Trump hat erneut China für die Ausbreitung des Virus verantwortlich gemacht. «Die Chinesen hätten es an ihrer Grenze stoppen sollen, sie hätten niemals zulassen dürfen, dass es sich über die ganze Welt ausbreitet», sagte Trump im Weissen Haus. Die 200’000 Toten seien «schrecklich». Ohne das Krisenmanagement seiner Regierung hätten die USA aber «zwei Millionen, zweieinhalb Millionen und drei Millionen» Tote zu beklagen. «Wir haben Millionen Leben gerettet», sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania. «Sie haben die Seuche herausgelassen», fügte der Präsident mit Blick auf China hinzu. «Es ist das China-Virus, nicht das Coronavirus. Corona klingt nach einem Ort in Italien, einem schönen Ort. Es ist Corona.»