9:19 Keine Engpässe beim Zürcher Contact Tracing Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli informiert unter anderem über das Contact Tracing. «Derzeit sind im Kanton Zürich 250 Contact Tracer im Einsatz, vor allem bestehend aus Mitarbeitern der Flughafenpolizei. Das System funktioniert und wir sind in der Lage, alle Fälle zu bewältigen.» Man habe aber festgestellt, dass sich die meisten Personen erst 2.5 Tage nach Symptombeginn testen lassen. «Machen Sie gleich, wenn erste Symptome auftreten einen Corona-Test», ruft Rickli auf. Eine Verkürzung der Quarantäne-Zeit werde derzeit evaluiert.

9:10 Freier im Kanton Zürich müssen Personalien angeben Im Kanton Zürich kam es kürzlich auch im Prostitutionsgewerbe zu mehreren Corona-Infektionen. «Da dort keine Kontaktangaben aufgenommen wurden, war es praktisch unmöglich, diese Ansteckungen zurückzuverfolgen. Das gilt es zu ändern», sagt Silvia Steiner. Entsprechend müssen künftig alle Freier ihre Personalien angeben und die Gewerbebetriebe müssen diese Angaben verifizieren.

9:05 «Massnahmen haben sich bewährt und zeigen Wirkung» Regierungspräsidentin Silvia Steiner eröffnet die Medienkonferenz des Kantons Zürich. «Die Infektionszahlen haben sich stabilisiert, sie sind aber nach wie vor hoch. Wir haben im Wochenschnitt 58.4 Neuansteckungen pro Tag. Somit sind wir seit rund einer Woche unter 60 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner im 14-Tagesmittel. Die Lage ist aber labil und die Krise noch lange nicht ausgestanden», betont Steiner. Die bestehenden Massnahmen seien zentral und würden eine Wirkung zeigen, weshalb man sie bis Ende Oktober verlängere. «Wir möchten Anfang Oktober wieder Grossveranstaltungen zulassen können. Daher wollen wir die geltenden Massnahmen verlängern und so die Lage weiter stabilisieren», erklärt die Regierungspräsidentin. 00:29 Video Silvia Steiner: «Die Maskenpflicht gilt weiterhin» Aus News-Clip vom 24.09.2020. abspielen

9:00 Bestehende Massnahmen bleiben, neue kommen hinzu Der Kanton Zürich verlängert die Covid-19-Massnahmen bis mindestens Ende Oktober, mit einigen Anpassungen: In Restaurants, Bars und Clubs dürfen künftig in Gebäuden und im Aussenbereich bis zu 300 Personen anwesend sein, sofern sie Masken tragen. Bislang galt eine Beschränkung auf 100 Personen.

Bei Veranstaltungen mit maximal 100 Personen in Innenräumen oder maximal 300 Personen in Gebäuden und im Aussenbereich sind Hygienemasken neu Pflicht, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann.

Neu müssen im Prostitutionsgewerbe die Kontaktangaben von Freiern erfasst werden.

Die Maskenpflicht in Einkaufsläden, Einkaufszentren und Märkten bleibt bestehen. Ebenso die Erhebung von Kontaktdaten in Gastrobetrieben.

8:41 Der Kanton Zürich informiert über Corona-Massnahmen Der Kanton Zürich informiert heute um 9 Uhr über sein weiteres Vorgehen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. In Zürich gelten mit die strengsten Corona-Massnahmen der Deutschschweiz. Nun stellt sich die Frage, ob diese Massnahmen, die Ende Monat auslaufen, verlängert werden sollen. Zur Debatte steht unter anderem die Maskenpflicht in den Läden, die Zürich als einer der wenigen Deutschschweizer Kantone hat. So fordert etwa der Zürcher Gewerbeverband eine Aufhebung der Maskenpflicht, weil sie den Detailhandel stark belaste. Der Nutzen einer Maskenpflicht in Geschäften ist unklar, bis heute fehlen aussagekräftige Studien. Wir halten Sie hier im Ticker über die Corona-Beschlüsse im Kanton Zürich auf dem Laufenden.

7:35 Deutsche Gesundheitsämter sind unterschiedlich streng wenn es um die Quarantäne geht Eine Umfrage des Recherchenetzwerks von WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung bei den deutschen Gesundheitsämtern hat ergeben, dass jeder Corona-Infizierte im Schnitt fünf enge Kontaktpersonen gehabt hat, die dann in Quarantäne geschickt wurden. Die Daten zeigen allerdings: Es gibt riesige Unterschiede zwischen den Gesundheitsämtern. Während z.B. im Landkreis Leipzig jedem Infizierten durchschnittlich 25 Kontaktpersonen zugeordnet wurden, sind es etwa in Tübingen gerade einmal 1.7. Trotzdem haben fast alle Gesundheitsämter angegeben, dass sie davon ausgehen, im Moment alle oder fast alle Kontaktpersonen ermitteln zu können. Legende: Keystone / Archiv

6:14 Deutschland setzt weitere Gebiete auf Risiko-Liste Deutschland hat Regionen in elf EU-Ländern zu Corona-Risikogebieten erklärt und warnt nun vor Reisen dorthin. Darunter sind direkt an Deutschland grenzende Regionen und verschiedene Hauptstädte. Grenzregionen: In Österreich hat es nach der Hauptstadt Wien nun auch die Urlaubsregion Vorarlberg mit der Hauptstadt Bregenz südöstlich vom Bodensee getroffen. In Tschechien sind es drei Verwaltungsregionen an der Grenze zu Bayern und Sachsen: Karlsbad (Karlový Vary), Pilsen (Plzeň), Liberec (Reichenberg) und Südböhmen.

EU-Länder: Mit Regionen in Slowenien, den Niederlanden, Kroatien, Rumänien und Ungarn kamen weitere Gebiete hinzu.

Hauptstädte: In den Ballungsräumen breitet sich das Coronavirus besonders stark aus. In Dänemark ist daher nun auch Hovedstaden um die Hauptstadt Kopenhagen die erste Region, die als Risikogebiet ausgewiesen wird. Dazu zählt aber auch die beliebte Ferieninsel Bornholm in der Ostsee. Auch in Irland und Portugal trifft es zuerst die Hauptstädte Lissabon und Dublin.

Frankreich: Im westlichen Nachbarland Deutschlands wurde schon in den letzten Wochen eine Region nach der anderen zum Risikogebiet erklärt. Jetzt kommen drei weitere hinzu, die zwar nicht an der deutschen Grenze liegen, aber bei Urlaubern dennoch bekannt und beliebt sind: die Normandie, die Bretagne und das Loire-Tal. Insgesamt sind damit nun schon 14 von 27 EU-Mitgliedstaaten zumindest teilweise wieder als Risikogebiete ausgewiesen. Die Reisewarnung ist kein Verbot, soll aber eine erhebliche abschreckende Wirkung haben. Unter den acht Nachbarländern Deutschlands gibt es nur noch zwei, die noch ohne Risikogebiet sind: Luxemburg und Polen.

3:54 Israel vor «komplettem Lockdown» Wegen der stark gestiegenen Corona-Fallzahlen soll der Lockdown in Israel noch verschärft werden. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte in einer Videobotschaft, der aktuell geltende Lockdown werde ab nächstem Freitag für zwei Wochen ein so genannt «kompletter Lockdown». Details nannte Netanjahu nicht. Am Mittwoch wurden in Israel fast 7'000 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, so viele neue Fälle wie noch nie an einem Tag. Seit letztem Freitag sind alle Schulen und Kindergärten im Land geschlossen. Zudem ist die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung eingeschränkt. Es ist bereits der zweite Lockdown in Israel. Legende: Israel befindet sich zurzeit im zweiten Corona-Lockdown. Keystone

1:31 Metropolitan Opera in New York öffnet erst im September 2021 wieder Die New Yorker Metropolitan Opera hat ihre Wiederöffnung angesichts der anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie um weitere neun Monate verschoben. Erst Ende September 2021 solle eine neue Spielzeit beginnen, hiess es am Mittwoch in einer Mitteilung. Die Entscheidung sei «extrem schwer» gefallen, habe aber nach Beratung mit Gesundheitsexperten so getroffen werden müssen. Die Coronakrise trifft die Kulturbranche der Millionenmetropole New York, die eines der weltweiten Epizentren der Pandemie war, seit Monaten hart. Zahlreiche andere Kultureinrichtungen, wie etwa die Theater am berühmten Broadway, öffnen in diesem Jahr nicht mehr.

0:35 Belgien warnt neu vor Reisen in die Ostschweiz und setzt Genf auf die rote Liste Wegen steigender Corona-Fallzahlen setzt Belgien weitere Schweizer Kantone auf die orange Liste. Für 14 Kantone gilt mittlerweile eine sogenannte «erhöhte Wachsamkeit». Die beiden Appenzell, St. Gallen und Thurgau finden sich neu auf dieser Liste – neben den Kantonen Wallis, Jura, Aargau, Bern, Solothurn, Neuenburg, Basel-Stadt, Zürich, Schwyz und Zug. Für den Kanton Genf erlässt Belgien neu ein Reiseverbot, wie der Webseite des belgischen Aussenministeriums, Link öffnet in einem neuen Fenster zu entnehmen ist. Warnstufe rot gilt nach wie vor für die Kantone Freiburg und Waadt sowie neu für Genf. Reisen in diese Gebiete seien «derzeit nicht möglich oder nicht erlaubt». Legende: Belgien warnt wegen des Coronavirus vor Reisen in viele Kantone der Schweiz. Keystone

23:16 Zwei deutsche Minister in Quarantäne Nach dem deutschen Aussenminister Heiko Maas hat sich auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier in Corona-Quarantäne begeben. «Heute Nachmittag erfuhr ich, dass ein beim Handelsministerrat in Berlin anwesender Mitarbeiter eines EU-Ministers positiv auf Corona getestet wurde», teilte der CDU-Politiker am Abend auf Twitter mit. «Ich habe mich

vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben. Ich wurde am Freitag negativ getestet, es geht mir sehr gut», schrieb er weiter. Am Montag war Altmaier Gastgeber beim EU-Handelsministertreffen in Berlin und hatte dabei die strengen Corona-Auflagen für das Treffen hervorgehoben.

21:31 Bars und Restaurants in Marseille müssen komplett schliessen Frankreich schliesst im Kampf gegen das Coronavirus Bars und Restaurants in Teilen des Landes. Für die südfranzösische Hafenmetropole Marseille und das Überseegebiet Guadeloupe sei die «maximale Alarmstufe» ausgerufen worden, sagt Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran. Dort müssten ab Samstag alle Bars und Restaurants komplett schliessen. In der Hauptstadt Paris und weiteren Grossstädten wie Lille oder Rennes müssten Bars ab Montag um 22.00 Uhr schliessen. Dort gelte nun eine «hohe Alarmstufe», es gebe daher eine Obergrenze von zehn Personen bei Treffen in der Öffentlichkeit, erklärte Véran. Im stark betroffenen Marseille würden zudem alle öffentlich zugänglichen Einrichtungen geschlossen, sofern sie kein «strenges Gesundheitsprotokoll» eingeführt hätten. Theater und Kinos seien davon nicht betroffen. Ziel sei es, dass die Bars und Restaurants in der Hafenstadt nicht länger als zwei Wochen geschlossen sein müssten. Legende: Marseille ist einer der Corona-Hotspots in Frankreich. Keystone

20:25 Argentinien: Lockdown trifft Tango-Tänzerinnen hart Corona hat auch Argentinien aus dem Takt gebracht – das Land des Tangos. Zwei Menschen, die Wange an Wange tanzen: das geht während der Pandemie nicht. Hunderte von Tänzerinnen und Tänzern, Musikern und Veranstalter wissen nicht, wovon sie leben sollen. Der Verband der Tangotänzer sammelt sogar Lebensmittelspenden für Kollegen, zeigt der Beitrag von SRF-Korrespondentin Karen Naundorf: 02:53 Video Leere Tangosäle in Buenos Aires Aus Tagesschau vom 23.09.2020. abspielen

20:02 «Virenschleuder Europas»: Ischgl wird zum Fall für die Justiz Es gilt als «Ibiza der Alpen». Mit Corona kam das österreichische Ischgl allerdings zum zweifelhaften Ruf der «Virenschleuder Europas». Tausende haben sich dort bei Partys infiziert. Deshalb wird Ischgl jetzt zum Fall für die Justiz. Der österreichische Verbraucherschutzverein hat Zivilklagen gegen den Staat eingereicht. Mehr als 6000 Touristen hatten sich beim Verein als Geschädigte gemeldet. Der Verein strebt Musterprozesse an und schliesst nicht aus, später Sammelklagen nachzureichen. Österreich drohen damit Schadenersatz-Klagen in Millionenhöhe. Nach Ansicht des Vereins haben die Verantwortlichen zu spät reagiert und möglicherweise dem Druck der Tourismusbranche nachgegeben. Der erste Fall in Ischgl wurde am 7. März entdeckt. Am 13. März ordnete Bundeskanzler Kurz eine Quarantäne für die Region an. Touristen durften allerdings noch abreisen, was heftig umstritten war, weil sich das Virus damit weiter europaweit ausbreiten konnte. Audio Ischgl und die schlimmste aller Wintersaisons 06:27 min, aus Echo der Zeit vom 22.09.2020. abspielen. Laufzeit 06:27 Minuten.

18:29 Quarantäne für 2500 Studierende an der Hotelfachschule Lausanne Das betrifft den gesamten Bachelor-Studiengang und damit etwa drei Viertel der Hochschule. Die Isolation gilt bis zum 28. September, wie die Behörden des Kantons Waadt am Mittwochabend mitteilten. Die Entscheidung zu diesem Schritt sei in Absprache zwischen kantonalem Gesundheitsamt, Gesundheitsdepartement und Erziehungsdepartement getroffen worden, hiess es vom Kanton weiter. Es wird vermutet, dass die Infektionsherde auf mehrere Feste und Partys noch vor der Verschärfung der kantonalen Massnahmen vom 15. September gegen die Ausbreitung des Coronavirus zurückgehen, präzisierte die Waadtländer Regierung in Lausanne. Der Unterricht an der Hotelfachschule soll ungehindert weitergeführt werden, unterstrich die Direktion der EHL. Das werde via Internet (online) geschehen. Die Schule habe zudem alle notwendigen Hygiene-Massnahmen in die Wege geleitet. Legende: Keystone/Archiv

17:33 BS: Bisher keine Corona-Ansteckungen innerhalb von Basler Schulen Im Kanton Basel-Stadt sind seit dem Schulstart nach den Sommerferien Mitte August insgesamt 15 Kinder und Jugendliche sowie 2 Lehr- und Betreuungspersonen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zudem mussten 61 Kinder und 7 Erwachsene in Quarantäne, weil sie engen Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Angesteckt hatten sich die 17 Personen allerdings ausserhalb der Schulen, wie der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen am Mittwoch vor den Medien sagte. In den Schulen selber sei keine einzige Ansteckung registriert worden. «Das ist hoch erfreulich und haben wir nicht so positiv erwartet. Das zeigt, dass die Schutzkonzepte in den Schulen und Kitas funktionieren», sagte Steffen. Legende: Schulstart im Gymnasium Kirschgarten in Basel Anfang Juni. Keystone/Archiv

16:51 Österreich: Parlament billigt neues Corona-Gesetz Österreichs Parlament hat einer neuen gesetzlichen Grundlage für Corona-Massnahmen wie etwa Ausgangssperren zugestimmt. Die Regierungskoalition aus konservativer ÖVP und Grünen sowie die oppositionellen Sozialdemokraten stimmten für das Gesetz. Davor hatte die rechtliche Grundlage für mehrere Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie gefehlt. Das Verfassungsgericht hatte im Juli festgestellt, dass etwa Verbote für das Betreten öffentlicher Orte nicht von dem Gesetz gedeckt gewesen waren. Nach dem neuen Gesetz kann ein sogenannter Lockdown nur noch mit Einverständnis von Parlamentariern für höchstens zehn Tage verhängt werden. Er müsste dann gegebenenfalls verlängert werden. Klar geregelt ist neben Betretungsverboten nun auch, dass allfällige Ausgangssperren unter anderem Ausnahmen wie berufliche Zwecke und Aufenthalt im Freien zur «körperlichen und psychischen Erholung» enthalten.

16:03 Brüssel blockiert Anbindung von Schweiz an Corona-Warn-App In Europa wird im Oktober eine technische Lösung eingeführt, durch welche die Warn-Apps aus verschiedenen Ländern miteinander kommunizieren können. Die EU will derzeit offenbar, dass die Schweiz bei dieser Lösung nicht dabei ist. Die EU-Kommission verbinde die Verhandlungen zur App-Anbindung der Schweiz mit dem Rahmenabkommen, sagte der Chef des deutschen Kanzleramts, Helge Braun. Braun fordert die EU-Kommission auf, die Anbindung der Schweiz an die Corona-Warn-App nicht zu blockieren. Er sei mit Brüssel in intensiven Gesprächen, die Schweiz nicht auszuschliessen, sagte der CDU-Politiker. Es gehe darum, zusätzliche Warnungen vor einer Infektionsausbreitung im Grenzgebiet einzuführen: «Dann müssen wir jetzt handeln und das nicht mit einer Verhandlungslösung über ein Abkommen verknüpfen, das kurzfristig nicht zu erreichen ist.»

15:27 Corona-Testpflicht für Olympia-Teilnehmer Alle Sportlerinnen und Sportler, die an den Olympischen Sommerspielen in Tokio teilnehmen, sollen einen Corona-Test vorweisen müssen. Das schlagen die Organisatoren vor. Die Testpflicht gelte für alle ausländischen Sportler bei Ankunft und Abreise, und auch für alle einheimischen und in Japan lebenden Athletinnen, heisst es in einem Regelentwurf, den das Internationale und das Japanische Olympische Komitee vorlegten. Zudem soll die Bewegungsfreiheit der Teilnehmenden auf die Wohnorte und Sportstätten beschränkt werden. Die Olympischen Sommerspiele in Tokio hätten dieses Jahr stattfinden sollen, wurden dann aber auf 2021 verschoben. 02:25 Video Aus dem Archiv: Olympische Spiele finden nicht 2020 statt Aus sportaktuell vom 24.03.2020. abspielen