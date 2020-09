Der Ticker startet um 5:38 Uhr

18:51 WHO setzt sich für gerechte Impfstoffverteilung ein 64 Länder mit hohem Einkommen haben sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verpflichtet, die gerechten Verteilung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus weltweit finanziell zu unterstützen. Darunter sind Deutschland, Grossbritannien Frankreich und viele andere europäische Länder, nicht aber die USA. Die Unterschrift von 38 weiteren Regierungen werde in den nächsten Tagen erwartet, berichtete die WHO in Genf. Auch China beteiligt sich bislang nicht an der sogenannten Covax-Initiative der WHO. Es gebe aber permanent Gespräche mit allen Regierungen der Welt, sagte der Chef der Impfallianz Gavi, Seth Berkley. Diese 64 Länder sichern sich auf der einen Seite Zugang zu neun Impfstoffkandidaten, die von Covax unterstützt werden. Auf der anderen Seite verpflichten sie sich, 92 Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen, die an dem Programm teilnehmen, beim Einkauf von Impfdosen zu helfen.

18:04 Fahrende fordern Schutzkonzept für Krisensituationen Die Fahrenden in der Schweiz verlangen vom Bund ein Notfall-Konzept für Situationen wie die gegenwärtige Coronakrise. Man sei während der Zeit der Corona-Beschränkungen vergessen und übergangen worden, schreibt Daniel Huber, der Präsident der «Radgenossenschaft Landstrasse», in der neusten Ausgabe der Genossenschafts-Zeitschrift «Scharotl». So seien etwa Fahrende auf ihrem Platz in Zürich-Altstetten zusammengepfercht worden, trotz der dringenden Empfehlung des Bundes, Abstand zu halten. Andere Plätze wie im bündnerischen Bonaduz seien geschlossen worden. Huber fordert, dass in einer künftigen Krisenlage öffentliche Plätze wie Freizeitanlagen oder Parkplätze für Fahrende geöffnet werden.

17:44 Teilweise Maskenpflicht im Freien in München Als erste deutsche Millionenstadt hat München angesichts steigender Corona-Infektionen Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen. Rund um den zentralen Marienplatz soll von Donnerstag an auch auf der Strasse eine Maskenpflicht gelten, für zunächst sieben Tage, wie Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nach einer Sitzung des Krisenstabs ankündigte. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) macht vor allem der Blick über die Grenzen Sorgen. Man müsse verhindern, dass die Entwicklungen in den Nachbarländern auf Deutschland übergreife. «Wir haben es in der Hand, durch unser eigenes Verhalten», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Auf weitere Öffnungsschritte müsse daher verzichtet werden. Grenzschliessungen sind nach Angaben einer Sprecherin von Innenminister Horst Seehofer (CSU) aber nicht geplant.

17:01 Schwangere Lehrerinnen im Kanton Zürich müssen wieder arbeiten Ab morgen Dienstag müssen schwangere Lehrerinnen im Kanton Zürich wieder arbeiten. Dies, obwohl sie der Bund zur Corona-Risikogruppe zählt, sie also bei einer Ansteckung als besonders gefährdet erachtet. Lehrerinnen könnten sich nicht mehr durch ein ärztliches Attest beurlauben lassen, bestätigt das Zürcher Volksschulamt eine entsprechende Meldung von «Radio Top». Die Schutzkonzepte in den Schulen seien ausreichend, begründet das Amt die geänderte Regelung. Der Zürcher Lehrerverband nimmt die Änderung kritisch zur Kenntnis. Man werde weiterhin das Gespräch suchen mit der Zürcher Bildungsdirektion, heisst es auf Anfrage von Radio SRF. Man wolle ausserdem prüfen, wie es andere Kantone handhabten.

16:50 Weihnachtsmarkt auf dem Sechseläutenplatz abgesagt In diesem Jahr gibt es keinen Weihnachtsmarkt auf dem Sechseläutenplatz. Die Organisatoren haben das Zürcher Wienachtsdorf wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt. Angesichts weiterhin steigender Fallzahlen und der fehlenden Erfahrung mit Veranstaltungen mit grossen Menschenmengen in Zeiten von Corona, sei es nicht möglich die diesjährige Ausgabe des Wienachtsdorfs durchzuführen, teilten die Veranstalter mit und bestätigten eine Meldung von «20 Minuten».

16:38 Ständerat will Corona-Hilfe nicht auf öffentliche Kitas ausweiten Von den Corona-Finanzhilfen für die familienergänzende Kinderbetreuung sollen nicht mehr Institutionen profitieren als bisher. Der Ständerat hat eine entsprechende Motion seiner Bildungskommission (WBK) abgelehnt. Der Vorstoss ist damit vom Tisch. Die kleine Kammer stimmte mit 24 zu 16 Stimmen gegen den Vorstoss. Der Nationalrat hatte vergangene Woche einer gleich lautenden Motion zugestimmt. Gemäss dem Vorstoss sollen auch Institutionen berücksichtigt werden, die vom Kanton oder von der Gemeinde Subventionen erhalten oder von der öffentlichen Hand betrieben werden. Bisher wurden nur private Kitas unterstützt. Dies werde als ungerecht empfunden – insbesondere in der lateinischen Schweiz, wo viele Kitas subventioniert würden, sagte Eva Herzog (SP/BS) im Namen einer deutlichen Kommissionsmehrheit. Ziel sei eine Gleichbehandlung aller Kantone. Legende: Das Parlament hatte für die Unterstützungszahlungen für Kitas 65 Millionen Franken gesprochen. Keystone

16:05 Roche-Schnelltest zur Virus-Erkennung verfügbar Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat den in Aussicht gestellten Schnelltest zur Diagnose einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus auf den Markt gebracht. Der Antigen-Test sei nun in Ländern, die die CE-Kennzeichnung akzeptieren, verfügbar, erklärt Roche. Der Test sei zur Erkennung sowohl von symptomatischen als auch asymptomatischen Patienten gedacht und liefere in der Regel ein Resultat binnen 15 Minuten. In den USA will Roche eine Notfallzulassung beantragen. Der weltgrösste Anbieter von medizinischer Diagnostik hat bereits verschiedene Coronavirus-Tests lanciert.

15:16 Lufthansa schrumpft noch stärker – Swiss mit tiefer Kapazität im Winter Die Lufthansa muss in der Coronakrise noch stärker schrumpfen als bislang geplant. Mindestens 150 Flugzeuge der einstmals 760 Jets umfassenden Konzernflotte werden dauerhaft nicht mehr abheben, teilte das Unternehmen mit. Auch die Zahl der wegfallenden Vollzeitstellen werde die bislang angekündigten 22'000 übersteigen. Der Konzern mottet unter anderem die Super-Jumbos vom Typ A380 langfristig ein, sofern er sie nicht an den Hersteller Airbus zurückgeben kann. Der Passagierluftverkehr hat sich von der vor einem halben Jahr ausgebrochenen Pandemie bisher kaum erholt. Nach einer leichten Belebung im Sommer sind die Buchungszahlen bei der Lufthansa seit September wieder gesunken, weil mit steigenden Infektionszahlen in Europa wieder mehr Reisewarnungen und Quarantäne-Auflagen verhängt wurden. Zuvor hatte bereits die Swiss mitgeteilt, das Hochfahren der Flugkapazitäten laufe holpriger als noch im Sommer gehofft. Die Swiss rechnet aufgrund der Reiserestriktionen damit, im Winterflugplan etwa 30 bis maximal 40 Prozent der Kapazitäten des Vorjahres anzubieten. Eigentlich hatte die Swiss das Ziel verfolgt, bis Dezember etwa die Hälfte des geplanten Flugplans wieder anbieten zu können.

14:56 Aargau verlängert 100-Personen-Begrenzung in Bars und Clubs Im Kanton Aargau gilt die Anfang Juli eingeführte Beschränkung auf 100 Personen in Clubs und Bars bis Ende Jahr. Auch die Verpflichtung, bei Veranstaltungen bis 1000 Personen einzelne Sektoren mit höchstens 100 Personen einzurichten, wird verlängert. Die Bars- und Clubbetriebe sind zudem wie bisher verpflichtet, die von ihren Besuchenden angegebenen Kontaktdaten anhand eines amtlichen Ausweises zu überprüfen, wie das kantonale Departement Gesundheit und Soziales (DGS) mitteilte. Die entsprechende Allgemeinverfügung des Kantons war im August zunächst bis Ende September verlängert worden. Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen sind im Aargau vom 1. Oktober an unter strengen Auflagen wieder möglich. Der Kanton legte das Bewilligungsverfahren fest. Auch bei privaten Veranstaltungen mit weniger als 300 Personen in nicht öffentlich zugänglichen Einrichtungen oder Betrieben, bei denen weder der empfohlene Abstand eingehalten noch Schutzmassnahmen getroffen werden, muss die Verfügbarkeit und Weitergabe der Kontaktdaten der anwesenden Personen sichergestellt werden.

14:21 Wegen Pandemie: Ein Drittel der Schweizer verzichtet komplett auf Kulturbesuche Ein Drittel der Schweizer Bevölkerung will Kulturbesuche erst wieder aufnehmen, wenn die Coronakrise endgültig vorbei ist. Das ergab eine Befragung, die im Auftrag des Bundesamts für Kultur (BAK) und der Konferenz der kantonalen Kulturbeauftragten (KBK) Ende August durchgeführt wurde. Damit hat die Zurückhaltung gegenüber einer ersten Umfrage Anfang Juni zugenommen, wie das Bundesamt für Kultur mitteilt. Damals wollte nur ein Viertel der Bevölkerung mit Kulturbesuchen bis zum Ende der Krise warten. 42 Prozent der Befragten wollen Kulturbesuche nicht vor 2021 wieder aufnehmen. Bei der ersten Befragung waren es 22 Prozent. Ein Maskenobligatorium in geschlossen Räumen stösst zudem bei 65 Prozent auf Zustimmung.

13:30 1095 gemeldete Neuinfektionen in 72 Stunden Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1095 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das BAG meldet neu am Samstag und Sonntag keine Fälle. Die Zahl vom Montag umfasst deshalb Nachmeldungen der vergangenen Woche und vom Wochenende.

11:20 Israel: Polizei ahndet Tausende Verstösse gegen den Lockdown Die israelische Polizei hat in den ersten Tagen des neuen Lockdowns Tausende Verstösse gegen die neuen Restriktionen geahndet. Während des von Freitag bis Sonntag dauernden jüdischen Neujahrsfestes sind gemäss der Polizei insgesamt 6943 Vergehen registriert worden. 4822 Verstösse standen im Zusammenhang mit dem Verlassen des Hauses. In Israel gilt angesichts eines starken Anstiegs der Infektionszahlen seit Freitagnachmittag ein dreiwöchiger Lockdown. Die Menschen dürfen sich nur in Ausnahmefällen weiter als 1000 Meter von ihrem Zuhause entfernen. Der Regierung geht es vor allem darum, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Montag gibt es in Israel derzeit 643 Schwerkranke in Israel. Nimmt diese Zahl weiter stark zu, werden die Kliniken ihre Kapazitätsgrenzen erreichen. Als kritische Marke gilt Experten die Zahl von 800 Schwerkranken. Legende: Eine Frau geht über den verlassenen Platz am Damaskustor vor der Altstadt Jerusalems, nachdem Israel in einen zweiten landesweiten Lockdown eingetreten ist. Reuters

10:31 Tschechiens Gesundheitsminister tritt zurück In Tschechiens Regierung haben die wieder stark steigenden Corona-Infektionszahlen personelle Konsequenzen: Gesundheitsminister Adam Vojtech teilte mit, er habe seinen Rücktritt eingereicht. Denn an Vojtechs Krisen-Management gab es zuletzt Kritik. In Europa steigen derzeit die gemeldeten Infektionszahlen nur in Spanien schneller als in Tschechien. Alle in der ersten Welle der Pandemie getroffenen Schutzmassnahmen waren kurz vor dem Sommer aufgehoben worden. Nun ist laut Vojtech im Gespräch, den Ausnahmezustand zu verhängen. Die Regierung wolle heute einen solchen Schritt diskutieren. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen der letzten 14 Tage pro 100'000 Einwohner beträgt derzeit 193 (in der Schweiz sind es derzeit 62). Insgesamt wurden bislang 49'290 Infektionen gemeldet.

9:50 Australien kämpft erfolgreich gegen Coronavirus Australien verzeichnet den niedrigsten Tagesanstieg bei den gemeldeten Neuinfektionen seit mehr als drei Monaten. 16 Ansteckungen binnen 24 Stunden und zwei weitere Todesfälle melden die Behörden. Der Ministerpräsident des von der Pandemie am stärksten betroffenen Bundesstaats Victoria, Daniel Andrews, warnt jedoch davor, schneller als geplant die strikten Corona-Beschränkungen zu lockern. Dafür sei es noch zu früh. Auf Victoria entfallen fast 75 Prozent der landesweit nahezu 27'000 bestätigten Infektionen, sowie etwa 90 Prozent der 851 Todesfälle.

8:37 Deutschland will Präventivtests und Fieberambulanzen Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn will Deutschland mit Fieberambulanzen, einer neuen Teststrategie und einem besonderen Schutz für Risiko-Gruppen auf einen möglichen weiteren Anstieg der Corona-Infektionszahlen vorbereiten. «Wir brauchen im Herbst regional und lokal sogenannte Fieberambulanzen, an die sich Patienten mit klassischen Atemwegssymptomen wie Corona und Grippe wenden können», sagte Spahn der Rheinischen Post. «Konzeptionell gibt es die schon – sie sollten im Herbst idealerweise flächendeckend zugänglich sein.» Spahn will auch die Gefahren für Risikogruppen minimieren: «Wichtig ist, dass wir die besonders betroffenen Risikogruppen weiter besonders schützen und die Konzepte dafür im Alltag wieder schärfen», sagte Spahn. «Deshalb werden präventive Reihentests in den sensiblen Bereichen wie zum Beispiel Pflegeheime ein fester Bestandteil der Teststrategie für Herbst und Winter. Dort müssen wir den Eintrag des Virus verhindern. Es gilt weiter höchste Wachsamkeit.» Für die definitive Abstimmung der Teststrategie will sich Spahn bis Mitte Oktober Zeit lassen.

8:15 UNO soll sozialen Schutz in Pandemie verbessern Vor der Generaldebatte der Vereinten Nationen haben mehr als 200 zivilgesellschaftliche Organisationen einen besseren sozialen Schutz der Menschen in der Corona-Pandemie gefordert. Die Koalition rief zu Beginn der Veranstaltungen zum 75. Gründungstag der UN am Montag in New York zur Schaffung eines globalen Fonds für soziale Sicherheit auf. Dieser soll Länder unterstützen, gefährdete Menschen schützen sowie den Zugang zu Gesundheitssystemen und grundlegenden Einkommen sichern. Als Ergebnis der Covid-19-Pandemie sei die Zahl der schutzlosen Menschen stark gestiegen, heisst es in dem Aufruf der Global Coalition for Social Protection Floors. Allein die Zahl der Menschen ohne Nahrungsmittelsicherheit werde sich nach Vorhersagen in diesem Jahr auf 250 Millionen verdoppeln. Der Fonds solle helfen, «unnötiges Leid, Armut, extreme Ungleichheit, Gesundheitsprobleme und vermeidbare Todesfälle zu beenden», heisst es in dem Appell.

6:37 Tausende Israelis demonstrieren gegen Netanjahu und Corona-Massnahmen Mehrere Tausend Israelis haben in Jerusalem demonstriert - und erneut den Rücktritt von Premierminister Benjamin Netanjahu gefordert. Demonstrationen sind trotz des wegen des Coronavirus seit Freitag erneut geltenden Lockdowns erlaubt - jedoch seien die Abstandsregeln nicht eingehalten worden, berichten Journalisten vor Ort. In der Stadt Bnei Brak - nordöstlich von Tel Aviv - zündeten ultra-orthodoxe Aktivisten Müll an, um gegen Beschränkungen von öffentlichen Gebeten zu protestieren. Gegen Netanjahu läuft ein Korruptionsprozess - er ist wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt.