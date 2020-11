Der Ticker startet um 6:36 Uhr

8:51 Indien befürchtet Infektionsanstieg in Neu-Delhi Nach den USA weist Indien weltweit die zweitmeisten bestätigten Ansteckungen auf. Heute meldet das indische Gesundheitsministerium 50'356 Corona-Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 8.46 Millionen, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Die Zahl der Todesfälle wuchs um 577 auf 125'562. Seit dem Höhepunkt im September verlangsamt sich die Ausbreitung in Indien. Sorge bereitet den Behörden aber ein erneuter Anstieg der Infektionen in Neu-Delhi. Ebenda nimmt die Luftverschutzung extrem zu. Gesundheitsexperten befürchten, dass insbesondere Menschen mit chronischen Erkrankungen anfälliger für Covid-19 werden könnten, wenn sich die Luftqualität weiter verschlechtert. Legende: In Neu-Delhi, wo die Behörden einen Anstieg der Corona-Neuinfektionen befürchten, finden derzeit Massentests statt. Keystone

7:00 Nach Trump hat auch sein Staabschef Corona Einer der wichtigsten Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump hat sich Medienberichten zufolge mit dem Coronavirus infiziert. Trumps Stabschef Mark Meadows sei positiv auf das Virus getestet worden, berichten die Sender CNN und CBS sowie die Zeitung «New York Times» übereinstimmend. Das Weisse Haus wollte sich bislang nicht äussern. Meadows hatte Trump am Dienstag – dem Tag der Wahl in den USA – bei einem Besuch von Wahlhelfern in Arlington bei Washington begleitet. Die «New York Times» berichtete, Meadows Test sei am Mittwoch positiv ausgefallen. Trump selbst war Anfang Oktober auf das Coronavirus getestet und wegen seiner Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt worden. Nach seiner Rückkehr ins Weisse Haus rief er die Amerikaner dazu auf, «keine Angst» vor dem Virus zu haben.

3:11 Erneut neuer Rekordwert an Neuinfektionen in den USA Die USA verzeichnen mit mindestens 121.337 Corona-Neuinfektionen den dritten Tag in Folge einen Rekordwert. Das ergibt eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Die Zahl steigt häufig im Tagesverlauf noch an, etwa wenn Daten von der Westküste hinzukommen. Wie rasant das Virus sich landesweit ausbreitet, zeigt, dass allein 19 der 50 Bundesstaaten einen neuen Höchstwert meldeten. Die USA sind das am stärksten von der Pandemie betroffene Land weltweit. Legende: Amerikaner tragen Masken.

22:35 Zweiter landesweiter Corona-Massentest in der Slowakei Die Slowakei setzt an diesem Wochenende ihre landesweiten Corona-Massentests fort. Nach dem Plan der Regierung in Bratislava soll ein grosser Teil der 5.5 Millionen Einwohner des Landes ein zweites Mal einem Antigen-Schnelltest unterzogen werden. Zum Test aufgerufen sind alle über zehn Jahre alten Bewohner, sowohl Inländer wie auch Ausländer. Die Teilnahme an der beispiellosen Aktion ist formell freiwillig. Ab Montag fallen aber alle, die kein negatives Testergebnis vorweisen können, unter eine rigorose Ausgangssperre. Nicht einmal der Weg zur Arbeit ist ihnen dann erlaubt. Über 65 Jahre alten Personen empfiehlt die Regierung, nicht zum Test zu gehen, sondern für die Dauer der Pandemie lieber ganz zu Hause zu bleiben. In einer ersten Runde am vergangenen Wochenende liessen sich über 3.6 Millionen Menschen auf das Coronavirus testen. Der populistisch-konservative Regierungschef Igor Matovic wertete die kurzfristig angekündigte Aktion als Erfolg, den sich andere Länder zum Vorbild nehmen könnten. Mehr als 38'000 positiv Getestete seien in Quarantäne geschickt worden, die sonst unentdeckt die Infektion weiterverbreitet hätten, erklärte er. Die Ärztekammer kritisierte die Aktion indes als Verschwendung ohnehin knapper Ressourcen.

21:33 Gewerkschaft sagt Ja zu Sparmassnahmen der Swiss Die Fluggesellschaft Swiss, wegen der Corona-Pandemie in den roten Zahlen, spart von 2021 bis 2023 beim Kabinenpersonal. Ein entsprechendes Sparpaket habe man mit der Gewerkschaft des Kabinenpersonals (Kapers) ausgehandelt, teilte die Airline mit. Die entsprechenden, befristeten Massnahmen würden den Mitgliedern der Gewerkschaft baldmöglichst zur Abstimmung vorgelegt, heisst es in dem Communiqué weiter. Der heute gültige Gesamtarbeitsvertrag zwischen Kapers und der Airline werde nach Ende der Massnahmen im Jahr 2023 dann aber bis mindestens ins Jahr 2025 weitergeführt. Das Sparpaket umfasse konkret Massnahmen zur Kostenreduktion wie zum Personalabbau. Die Mitarbeiter sollen etwa zur Frühpensionierung wie auch zur Teilzeit angeregt werden. Insgesamt werde man so eine Kostenreduktion von rund zehn Prozent erreichen. Die natürliche Fluktuation werde ausserdem zu Einsparungen von weiteren zehn Prozent führen. Die ersten Massnahmen sollen gemäss der Swiss ab März 2021 umgesetzt werden. Legende: Keystone / Archiv

19:49 Wiederaufnahme des «Charlie-Hebdo»-Prozesses wegen Corona verschoben Wegen mehrerer Corona-Infektionen zieht sich die Fortsetzung des Prozesses um den islamistischen Terroranschlag auf das Satiremagazin «Charlie Hebdo» weiter hin. Mit einer Wiederaufnahme am kommenden Donnerstag oder Freitag sei wohl nicht zu rechnen, teilte die Anti-Terrorstaatsanwaltschaft mit. Zuletzt waren drei Angeklagte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aufgrund der Gesundheitsempfehlungen müsse nun weiter abgewartet werden. Der Prozess hatte Anfang September in Paris begonnen. Vor einem Gericht für Terrorfälle wird eine Anschlagsserie aufgerollt, bei der im Januar 2015 insgesamt 17 Menschen getötet wurden. Die drei Täter wurden damals von Sicherheitskräften erschossen. 14 Angeklagten wird vorgeworfen, bei der Vorbereitung der Anschläge geholfen zu haben. Drei von ihnen sind flüchtig. Der Prozess sollte bis Ende kommender Woche dauern. Dieser Zeitplan dürfte nun nicht mehr zu halten zu sein.

18:52 Widerstand gegen den sanften Corona-Lockdown in Italien In Italien sorgen die verschärften Corona-Vorschriften für heftige Proteste, obwohl der Teil-Lockdown weniger streng ist als im Frühjahr. Regionalpolitiker von Nord bis Süd forderten von der Mitte-Links-Regierung erneut Änderungen bei der Einteilung des Mittelmeerlandes in drei neue Risikozonen. In vielen Städten traten Taxifahrer in einen mehrstündigen Streik, um unter anderem gegen die nächtliche Ausgangssperre im ganzen Land zu protestieren. In Neapel hängten Kinder ihre Rucksäcke vor die geschlossenen Schulen – sie und ihre Mütter protestierten dagegen, dass von der Regionalregierung diese Massnahmen ergriffen wurde, obwohl die Region Kampanien nur der gelben Zone zugeteilt wurde. Die Gesundheitsbehörden meldeten derweil erneut einen Rekordwert der Corona-Fallzahlen. Demnach wurden binnen 24 Stunden mehr als 37'800 Neuinfektionen gezählt und 446 Tote. Damit stieg die Gesamtzahl der registrierten Corona-Fälle auf knapp 862'700. Mehr als 40'500 Menschen starben bislang mit dem Virus Sars-CoV-2.

17:56 Hilfe für Geschäftsmieter: Nationalrat soll Nein sagen Die im Parlament zur Debatte stehende Hilfe für Geschäftsmieter, die wegen der Corona-Pandemie schliessen mussten oder eingeschränkt waren, ist weiterhin umstritten. Die Rechtskommission des Nationalrats (RK-N) empfiehlt die Vorlage zur Ablehnung. Nach dem knappen Eintretensvotum in Nationalrat hat dessen vorberatende Kommission das Geschäftsmietegesetz in der Gesamtabstimmung mit 13 zu 11 Stimmen abgelehnt, wie die Parlamentsdienste mitteilen. Die Kommission hatte sich bereits dagegen ausgesprochen, auf die Vorlage einzutreten, unterlag Ende Oktober im Plenum aber mit ihrem Antrag knapp. In der Wintersession gelangt die Vorlage erneut an die grosse Kammer. Vor der Gesamtabstimmung wird sie sich mit verschiedenen Änderungsvorschlägen der Kommission befassen. So schlägt die RK-N unter anderem vor, den Mieterinnen und Mietern nicht 60, sondern nur 50 Prozent der geschuldeten Miete zu erlassen.

17:12 Mit gefälschten negativen Coronatests gehandelt Wegen des Handels mit gefälschten Corona-Tests sind in Frankreich sieben Personen vorläufig festgenommen worden. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtet, sollen die Festgenommenen gefälschte negative Testergebnisse am Pariser Flughafen Charles de Gaulle an Reisende verkauft haben. Für einen gefälschten Test sollen sie dabei zwischen 150 und 300 Euro kassiert haben. Ermittler fanden auf ihren Handys mehr als 200 gefälschte Testergebnisse. Die Grenzpolizei ermittelte, nachdem ein Fluggast in Richtung der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba mit einem gefälschten negativen Corona-Test erwischt worden war. Wegen der Pandemie ist die Einreise in manche Länder nur mit negativem Corona-Test möglich. Im März soll es zum Prozess gegen die mutmasslichen Fälscher kommen. Den sechs Männern und der Frau im Alter von 29 bis 52 Jahren drohen bis zu 5 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe bis zu 375'000 Euro.

16:28 Spitäler in der Zentralschweiz reduzieren Wahleingriffe Die Zentralschweizer Spitäler wollen nicht, dass nicht dringende Operationen wieder verboten werden, wie dies im Frühling im Zuge der Coronapandemie der Fall war. Sie reduzieren daher die Zahl der Wahleingriffe und koordinieren die Versorgung von Covid-19-Patienten. In allen sechs Kantonen würden Wahleingriffe abgesagt, um die nötigen Betten- und Pflegekapazitäten zu schaffen, wenn noch mehr Covid-Patienten ins Spital müssten, teilte die Konferenz der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren (ZGDK) mit. Ein grundsätzliches Verbot von Wahleingriffen sei aber weder angebracht noch notwendig. Denn auch diese könnten nicht unbeschränkt aufgeschoben werden. Es gelte, diese durchzuführen, bevor der Bedarf akut werde. Bundesrat Alain Berset (SP) hatte am Mittwoch Spitäler kritisiert, die weiterhin nicht dringende Eingriffe durchführen würden. Dies gefährde die zur Behandlung von Covid-19-Patienten dringend benötigten Kapazitäten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus in der Schweiz «Triage-Entscheid soll für die ganze Schweiz gelten» 06.11.2020 Mit Audio

15:57 Rekordzahl an registrierten Fällen in Schweden Schweden, das Land, dass während der ersten Welle seinen eigenen Weg gegangen ist, hat in den letzten 24 Stunden 4697 neue Covid-19-Fälle registriert. Das ist die höchste Zahl der bisher registrierten neuen Fälle seit Beginn der Pandemie, wie aus den Statistiken der Gesundheitsbehörden zu entnehmen ist. Diese weisen allerdings darauf hin, dass es im Frühjahr durchaus mehr Fälle gegeben haben könnte, diese aber nicht registriert worden seien, da weniger getestet wurde. Zudem wurden zwanzig neue Todesfälle vermeldet, womit das Total auf 6022 steigt.

15:17 Die Medienkonferenz ist beendet Damit ist die Fragerunde der Journalisten zu Ende und die Medienkonferenz abgeschlossen. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden hier im Liveticker weiterhin über die wichtigsten Ereignisse rund um das Coronavirus berichten.

15:16 Wann sind die Intensivkapazitäten ausgeschöpft? Aktuell schätze man eine Verdopplungszeit von acht Tagen, so Martin Ackermann. Das hätte zur Folge, dass man am 10. November die Kapazitätsgrenzen erreichen würde. Darum müsse man die Zahlen nun dringend herunterbringen. Man könne eine Entspannung nicht nur damit erreichen, wenn man alleine die Kapazitäten aufstockt.

15:14 Warum spricht der Bundesrat nicht die «Ausserordentliche Lage» aus? Ein Journalist möchte wissen, warum der Bundesrat nicht wieder die «Ausserordentliche Lage» ausspricht. Anne Lévy vom BAG meint, dass der Grund darin liege, dass die Unterschiede zwischen den Kantonen hoch seien. «Aus diesem Grund, scheint es weiterhin richtig, dass die Hauptverantwortung bei den Kantonen liegt.»

15:12 Was ist mit der möglichen Übertragung durch Nerze? Man beobachte die Nachrichten aufmerksam, sagt Steffen vom BAG. Es sei aber zu früh für konkrete Aussagen. Es sei aber klar, dass es immer Virus-Mutationen gebe.

15:09 Was sagt das BAG zu Vorwürfen der Reisebranche? Die Reisebranche wirft dem Bund Willkür bezüglich Reisequarantäne vor. Konkret geht die BAG-Chefin nicht darauf ein, sagt aber: «Wir wissen das es wichtig, dass wir die Reisetätigkeit ein bisschen unterbinden können», sagt BAG-Chefin Lévy. «Wir haben gesehen, dass die Reisequarantäne wirksam ist.» Allerdings habe man tatsächlich nicht viele Zahlen dazu.

15:08 Ist ein zweiter Lockdown für die Wirtschaft förderlich? Ein Journalist möchte von Oliver Schärli, Leiter des Bereichs Arbeitsmarkt/Arbeitslosenversicherung, SECO, wissen, was wirtschaftlich gesehen besser sei: Ein zweiter Lockdown oder lockerere Massnahmen?

Schärli meint: «Das ist eine schwierige Frage.» Klar sei, dass Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit Auswirkungen hätten. «Wir sind auf dem Weg, abzuwägen, welche Massnahmen mehr Nutzen als Kosten haben. Die Frage lässt sich also nicht mit richtig oder falsch beantworten.»

15:03 Wie sollen wir die Anstrengungen noch weiter erhöhen? «Wir sind in einer Situation, wo wir nicht wissen, ob die jetzigen Massnahmen ausreichen», so Taskforce-Chef Ackermann. Darum sei es die Sicht der Taskforce, nicht einfach abzuwarten und zu schauen, ob es reiche. Man rufe deshalb dazu auf, alle Empfehlungen strikt einzuhalten und würde weitere Anstrengungen begrüssen. Man wolle aber nicht einzelne konkrete Massnahmen herauspicken. Das sei Sache der Behörden.

15:00 Koordination der Intensivbetten Ein Journalist möchte von Anne Lévy, Direktorin des BAG, wissen, wie es mit der Koordination der Intensivbetten aussehe: «Strebt man schweizweit eine ähnliche Auslastung an?» Lévy meint, das sei Sache der Spitäler. Sie könnten entscheiden, welche Patientinnen und Patienten verlagert werden müssten. Das klappe aber aktuell gut.