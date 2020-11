Ist es gefährlicher, in die Schule oder in ein Restaurant zu gehen? «Das ist schwierig zu sagen», sagt Masserey. Es gäbe keine genauen Zahlen. In den Schulen habe man eher Übertragungen von Kindern zu Lehrern, als von Lehrern zu Kindern. In Restaurants seien vor allem die engen Raumverhältnisse problematisch.

Zurzeit gäbe es noch Beatmungsgeräte bei der Armee an Lager, die Kantone können diese abfragen, sagt Masserey. Kantonsarzt Hauri ergänzt, er glaube, nicht dass Beatmungsgeräte der limitierende Faktor in den Spitälern sein werde, sondern das Personal.

Virginie Masserey sagt, es komme in Neuenburg offenbar zu einem kleinen Wechsel der Teststrategie. Asymptomatische direkte Kontaktpersonen können dort auch direkt ohne Test in Quarantäne geschickt werden. Und zwar dann, wenn man sich ziemlich sicher sei, dass die Person angesteckt sei. Das sei aber kein wirklicher Wechsel der Strategie.

«Das Contact-Tracing findet in den Kantonen noch immer nicht so statt, wie es sollte», sagt Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte. Es sei überlastet. Eine Operation am laufenden Getriebe sei aber auch nicht einfach.

Auf den Intensivstationen gebe es derzeit noch 27 Prozent Kapazität. «Wenn die Zahlen so weiter wachsen wie aktuell, sind die Intensivstationen in fünf Tagen voll». Mobilitätsdaten würden darauf hinweisen, dass die Menschen sich weniger bewegen, dass die Massnahmen also eine Wirkung zeigen.

«Die Pandemie ist immer noch beunruhigend in ganz Europa. Es ist zu früh, um zu sagen, ob die Massnahmen der letzten Woche greifen», sagt Virginie Masserey, die Leiterin der Sektion Infektionskontrolle des BAG. In der Tendenz scheinen sich die Fallzahlen etwas abzuflachen. Die täglichen Spitaleintritte hätten sich seit letzter Woche verdoppelt. Auch die heute gemeldeten 72 Todesfälle seien sehr hoch.

Parolini sagte, mit dieser Massnahme könne vermieden werden, dass ganze Klassen wegen Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus in Quarantäne geschickt werden müssten. Laut dem Regierungsrat ist das in letzter Zeit an einigen Schulen im Kanton vorgekommen.

Die Sekundarschulstufe 1 umfasst die Sekundar- und Realschule von der siebten bis zur neunten Klasse. Den Beschluss für das Masken-Obligatorium an öffentlichen wie privaten Schulen gab Regierungsrat Jon Domenic Parolini in Chur am monatlichen Gespräch der Regierung mit Medienvertretern bekannt. Das Obligatorium dauert vorerst bis 22. Dezember.

Der Kanton Graubünden passt sich bei der Maskentragpflicht an den Schulen der Mehrheit der übrigen Kantone an. Ab dem nächsten Montag müssen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen der Sekundarschulstufe 1 Masken aufsetzen.

Wie einem auf der Internetseite der kantonalen Bildungsdirektion veröffentlichten Schreiben zu entnehmen ist, will das Kantonsarztamt auf diese Weise Ansteckungsketten so rasch wie möglich unterbrechen. Ob eine Isolation oder eine Quarantäne angebracht ist, sollen die Schulleiterinnen und -leiter je nach Situation entscheiden.

Kommt es in einer Berner Schule zu einem Coronafall, sollen Schulleiterinnen und Schulleiter neu in Absprache mit dem Schulinspektorat Lehrpersonen, Schüler oder Klassen in Quarantäne schicken. Das Kantonsarztamt gibt ihnen diese Kompetenz, weil das kantonale Contact Tracing überlastet ist.

11:03

Auch Nidwalden und Uri senken Personengrenze für Veranstaltungen

Die Regierungen der Kantone Nidwalden und Uri haben die Obergrenze für die Teilnehmerzahl an Veranstaltungen auf 30 gesenkt. Bislang galt die vom Bund festgelegte Obergrenze von 50 Personen. In Nidwalden tritt die neue Regelung am Mittwoch in Kraft, in Uri am Freitag.

Von den sechs Zentralschweizer Kantonen halten damit nur noch Luzern und Zug an der Obergrenze von 50 Personen fest. In Nidwalden gilt ab Mittwoch zudem neu eine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I während des Unterrichts. Auch Lehrpersonen in Nidwaldner Kindergärten müssen eine Maske tragen.