Der Ticker startet um 5:38 Uhr

14:56 Bayern verschärft Massnahmen und setzt auf Schnelltests Bayern bleibt laut Ministerpräsident Markus Söder bei seiner Strategie der Vorsicht. «Wir ergänzen die Teststrategie um 10 Millionen Schnelltests, fördern bessere Lüftung an Schulen und Kitas bis zu 50 Millionen Euro und stärken Teams zur Kontaktverfolgung mit der Bereitschaftspolizei», schreibt Söder auf Twitter. Das Land verschärft zudem die Auflagen zur Maskenpflicht und bei privaten Treffen sind nur noch 25 Personen im Innern und 50 im Aussenbereich erlaubt. Zeitgleich kündigt auch der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn an, dass er ab Oktober neben den üblichen Corona-Tests verstärkt Schnelltests einsetzen wolle. Diese sollen vor allem für Reisende und in Pflegeeinrichtungen genutzt werden.

14:14 Spanien verkürzt die Quarantänezeit Wer in Spanien Kontakt zu Menschen mit einem positiven Coronatest gehabt hat, muss künftig wohl nicht mehr 14, sondern nur noch 10 Tage in Quarantäne. Die spanische Regierung will die Quarantänezeit verkürzen, wie die Radiostation Cadena SER am Dienstag berichtet. Laut Radio Cadena SER werden die Regionen und die Zentralregierung der kürzeren Quarantäne heute noch definitiv zustimmen. Der Nordosten Kataloniens hat bereits bekannt gegeben, die 10-tägige Quarantäne zu unterstützen. In der Schweiz gilt ebenfalls eine 10-tägige Quarantänepflicht, Link öffnet in einem neuen Fenster. Legende: Laut der Radiostation Cadena SER will die spanische Regierung die Quarantänezeit verkürzen. Keystone

12:57 BAG: 286 neue Ansteckungen gemeldet Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 286 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 418 . Das sind 5 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau leicht steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau leicht steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.9 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 12'063 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 8 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 3 neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 9 Personen. Das sind 7 Prozent weniger als in der Vorwoche.

11:37 Kantonsfinanzen von Waadt und Tessin leiden Die Kantone Tessin und Waadt sind beide stark von der Coronakrise betroffen und das schlägt sich auch in den Finanzen nieder. Beide Kantone rechnen mit einem Minus. Der Kanton Waadt im Budget für das kommende Jahr sogar zum ersten Mal seit 15 Jahren. Während Waadt nächstes Jahr von einem Defizit von 163 Millionen Franken ausgeht, rechnet das Tessin schon in diesem Jahr mit einem Verlust von knapp 270 Millionen. Die Begründung ist bei beiden identisch: Die Ausgaben würden wegen der Coronakrise steigen und die Steuereinnahmen sinken. Legende: Der Kanton Waadt, im Bild der Hauptort Lausanne, rechnet nächstes Jahr mit einem Defizit von 163 Millionen Franken. Keystone

10:38 Nun doch kein WEF in Davos im 2021? Das nächste World Economic Forum WEF dürfte frühestens 2022 wieder in Davos stattfinden. Nächstes Jahr wird das Jahrestreffen hochrangiger Politiker und Wirtschaftsleute auch nicht im Frühsommer im Davoser Kongresshaus durchgeführt. Tamara Henderson, Präsidentin von Hotel Gastro Davos, bestätigte einen Bericht der «Südostschweiz», wonach die Hotellerie vom WEF brieflich darüber ins Bild gesetzt wurde, dass es im Frühsommer nichts wird mit der Veranstaltung. «Wir sind etwas überrascht worden von diesem Brief», sagte Henderson. Die Hotellerie sei vor Tatsachen gestellt worden. «Wir fühlen uns etwas übergangen und möchten in nächster Zeit Klarheit», sagte Henderson weiter. Die Hotellerie konzentriere sich nun auf das Jahr 2022. Das WEF um Gründer Klaus Schwab hatte Ende August informiert, das Weltwirtschaftsforum 2021 werde wegen der Corona-Krise nicht wie üblich vom 26. bis 29. Januar in Davos veranstaltet. Als möglicher Ausweichtermin wurde der Frühsommer 2021 genannt. Doch nun ist offenbar auch diese Variante vom Tisch. Für die Gemeinde habe dieser Brief an die Hotels nichts geändert, sagte Gemeindeschreiber Michael Straub zum Zeitungsbericht. Die Gemeinde sei davon ausgegangen und gehe weiter davon aus, dass das WEF kommendes Jahr nicht in Davos stattfinde, wenn sich in der Corona-Pandamie keine Wende zum Positiven einstelle. «Unser nächster Termin ist der Januar 2022», betonte Straub. Wo das WEF im Sommer nächsten Jahres über die Bühne gehen könnte, ist unklar. Das WEF kommunizierte, Details würden bekannt gegeben, sobald die Gesundheit und die Sicherheit der Teilnehmer garantiert werden könnten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: World Economic Forum WEF 2021 findet nicht in Davos statt – auch nicht im Sommer 22.09.2020 Mit Audio

10:02 Suva rechnet für 2020 mit weniger Unfällen Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) rechnet wegen der Coronapandemie mit einem Rückgang der Unfälle, die sich während der Arbeit oder in der Freizeit ereigneten. Die für das erste Halbjahr 2020 bereits vorliegenden Zahlen zeigten, dass sowohl die Berufsunfälle als auch die Freizeitunfälle während des Lockdowns von März bis Mai 2020 im Vergleich zum Vorjahr abnahmen. Im 2019 nahmen die Unfälle im Vergleich zum Vorjahr jedoch um 1.5 Prozent zu. Insgesamt meldeten die 27 Unfallversicherer in der Schweiz im vergangenen Jahr 868'159 Berufs- und Freizeitunfälle von angestellten und stellensuchenden Personen, wie die Suva mitteilte. Der Anstieg ist auf die gute Wirtschaftslage im Jahr 2019 und die rückläufige Arbeitslosenquote zurückzuführen.

9:27 London empfiehlt Homeoffice und kündigt frühere Sperrstunden an Die britische Regierung empfiehlt ihren Bürgern im Kampf gegen das Coronavirus wieder die Arbeit im Homeoffice. «Leuten, denen es möglich ist, von zu Hause zu arbeiten, würden wir empfehlen, das zu tun», sagte Staatsminister Michael Gove. Premierminister Boris Johnson will sich noch heute Dienstag mit einer Rede an seine Landsleute wenden, um ihnen den Ernst der Lage bewusst zu machen und sie an geltende Abstands- und Hygieneregeln zu erinnern. In Schottland wird eine Ankündigung von Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon erwartet. Die Regierung hatte bereits am Montag verschärfte Schutzvorkehrungen angekündigt. Pubs und Restaurants in England sollen von Donnerstag an spätestens um 22 Uhr schliessen. Ausserdem wird nur noch Service am Tisch erlaubt sein. Angesichts hoher Infektionszahlen erwägt das Kabinett zudem ein temporäres Herunterfahren des öffentlichen Lebens auszurufen. Es soll eine «Art Zwangspause» von zwei bis drei Wochen sein. «Niemand unterschätzt die Herausforderungen, die die neuen Massnahmen für Unternehmen und Einzelne bedeuten», teilte die Regierung mit. Allerdings müsse man alles tun, um das Gesundheitssystem zu stabilisieren. Legende: Keystone / Archiv

8:22 Israels Kabinett greift der Wirtschaft mit 2.8 Milliarden Franken unter die Arme Die israelische Regierung spricht milliardenschwere Hilfen für Unternehmen und Angestellte. Diese Finanzspritze soll die Folgen der Coronakrise abmildern. Das Kabinett billigte Ausgaben von geschätzt 10.5 Milliarden Schekel (umgerechnet rund 2.8 Milliarden Franken). Dazu zählt eine Einmalzahlung an Firmen für die Weiterbeschäftigung von Angestellten im September und Oktober. Ende vergangener Woche hatte in dem Land ein mindestens dreiwöchiger Lockdown begonnen. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen hatte zuvor Rekordwerte erreicht. Das Kabinett gab zudem seine Zustimmung für einen Plan, die Bezüge des Ministerpräsidenten sowie von Abgeordneten und Ministern vorübergehend um zehn Prozent zu kürzen.

6:57 Bleibendes Symptom nach überstandener Erkrankung: Anhaltende Erschöpfung Einer Studie zufolge könnte anhaltende Müdigkeit und Erschöpfung eine recht häufige Folge überstandener Covid-19-Erkrankungen sein. Frauen seien dabei häufiger betroffen als Männer, berichten Forscher des Trinity Colleges in der irischen Hauptstadt Dublin. Von 128 einbezogenen Patienten fühlten sich demnach etwas mehr als die Hälfte nach der Genesung noch für Wochen abgeschlagen. Ein Zusammenhang mit der Schwere der Erkrankung war nicht erkennbar, wie das Team mitteilte. Häufiger betroffen waren zudem Menschen, bei denen früher Angstzustände oder Depressionen diagnostiziert worden waren. Die Teilnehmer waren im Durchschnitt 50 Jahre alt. Zusammenhänge etwa mit Entzündungswerten im Blut schlossen die Experten aus. Sie plädieren dafür, das Phänomen genauer zu untersuchen. Die Forscher wollten ihre Ergebnisse auf einer Online-Konferenz zum Coronavirus präsentieren.

2:43 Zypern setzt Schweiz auf die Liste der Hochrisikoländer Wer aus der Schweiz nach Zypern reisen will, muss ab Donnerstag nicht nur einen negativen Corona-Test vorweisen, sondern auch für 14 Tage in Quarantäne. Das geht aus Informationen, Link öffnet in einem neuen Fenster des zyprischen Innenministeriums hervor. Dieses hat die Schweiz zusammen mit anderen Ländern wie etwa Österreich auf die Liste der Hochrisikoländer gesetzt. Touristische Reisen auf die Mittelmeerinsel werden so deutlich erschwert. Ebenfalls als Hochrisikoländer zählen unter anderem Spanien, Frankreich, Kroatien und Tschechien. Legende: Ferien auf Zypern? Für Schweizerinnen und Schweizer künftig praktisch unmöglich. Keystone

1:08 Pubs müssen in England um 22 Uhr schliessen Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen hat der britische Premierminister Boris Johnson verschärfte Schutzvorkehrungen angekündigt. Pubs und Restaurants sollen in England um spätestens 22 Uhr schliessen, wie die Regierung am Montagabend mitteilte. Ausserdem werden Kunden nur noch am Tisch bedient. Die neuen Massnahmen würden ab Donnerstag gelten. Johnson will sich am Dienstag mit einer Rede an die Bevölkerung wenden, um ihr den Ernst der Lage bewusst zu machen und an geltende Abstands- und Hygieneregeln zu erinnern. In ganz Grossbritannien steigen die Infektionszahlen an: In den vergangenen Tagen kamen fast täglich 3500 bis 4000 neue Fälle hinzu. Legende: Ab 22 Uhr muss in England künftig der Zapfhahn zugedreht werden. Keystone

22:45 Essenslieferdienste voll im Trend Seit der Coronakrise sind viele Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz auf den Geschmack gekommen, sich das Essen bequem nach Hause liefern zu lassen. Das Geschäft der Essenslieferdienste boomt richtig. Bei der Firma eat.ch etwa haben sich die Bestellungen verdoppelt. Essen per Mausklick – ein Trend, der die Gastrobranche wohl langfristig verändern wird. 03:39 Video Food-Delivery-Boom Aus 10vor10 vom 21.09.2020. abspielen

21:43 Grossbritannien erhöht nach Anstieg von Fallzahlen Warnstufe Angesichts steigender Neuinfektionen erhöht Grossbritannien die offizielle Covid-19-Warnstufe auf vier von zuvor drei. Stufe vier bedeutet, dass die Virus-Übertragung gross ist. In Grossbritannien droht nach Einschätzung von Experten ein rapider Anstieg der Corona-Todeszahlen, wenn das Land nicht umgehend gegensteuert. Der britische Premierminister Boris Johnson dürfte am Dienstag weitere Massnahmen ankündigen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

20:17 Einkaufen ohne Maske In der Schweiz gibt es neuerdings eine neue Form von Einkaufstourismus: Da geht es nicht darum, Geld zu sparen, sondern den Kanton zu wechseln – um ohne Maskenpflicht einkaufen zu können. Beispielsweise Personen aus dem Kanton Zürich, wo Maskenpflicht herrscht, die in den Kanton St. Gallen einkaufen gehen, wo keine Maskenpflicht gilt. 04:34 Video Einkaufstourismus wegen Maske Aus Schweiz aktuell vom 21.09.2020. abspielen

19:54 Nordirland verschärft Massnahmen Wegen steigender Corona-Infektionszahlen gelten in Nordirland ab Dienstagabend wieder stärkere Massnahmen. So dürfen sich drinnen bis auf wenige Ausnahmen keine Angehörigen verschiedener Haushalte mehr miteinander treffen, wie die Regierung erklärte. Im Freien werden noch Treffen von maximal sechs Menschen aus zwei Haushalten erlaubt sein. Allein in den vergangenen 48 Stunden hat es in Nordirland fast 400 neue Fälle gegeben.

18:51 WHO setzt sich für gerechte Impfstoffverteilung ein 64 Länder mit hohem Einkommen haben sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verpflichtet, die gerechten Verteilung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus weltweit finanziell zu unterstützen. Darunter sind Deutschland, Grossbritannien Frankreich und viele andere europäische Länder, nicht aber die USA. Die Unterschrift von 38 weiteren Regierungen werde in den nächsten Tagen erwartet, berichtete die WHO in Genf. Auch China beteiligt sich bislang nicht an der sogenannten Covax-Initiative der WHO. Es gebe aber permanent Gespräche mit allen Regierungen der Welt, sagte der Chef der Impfallianz Gavi, Seth Berkley. Diese 64 Länder sichern sich auf der einen Seite Zugang zu neun Impfstoffkandidaten, die von Covax unterstützt werden. Auf der anderen Seite verpflichten sie sich, 92 Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen, die an dem Programm teilnehmen, beim Einkauf von Impfdosen zu helfen.

18:04 Fahrende fordern Schutzkonzept für Krisensituationen Die Fahrenden in der Schweiz verlangen vom Bund ein Notfall-Konzept für Situationen wie die gegenwärtige Coronakrise. Man sei während der Zeit der Corona-Beschränkungen vergessen und übergangen worden, schreibt Daniel Huber, der Präsident der «Radgenossenschaft Landstrasse», in der neusten Ausgabe der Genossenschafts-Zeitschrift «Scharotl». So seien etwa Fahrende auf ihrem Platz in Zürich-Altstetten zusammengepfercht worden, trotz der dringenden Empfehlung des Bundes, Abstand zu halten. Andere Plätze wie im bündnerischen Bonaduz seien geschlossen worden. Huber fordert, dass in einer künftigen Krisenlage öffentliche Plätze wie Freizeitanlagen oder Parkplätze für Fahrende geöffnet werden.

17:44 Teilweise Maskenpflicht im Freien in München Als erste deutsche Millionenstadt hat München angesichts steigender Corona-Infektionen Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen. Rund um den zentralen Marienplatz soll von Donnerstag an auch auf der Strasse eine Maskenpflicht gelten, für zunächst sieben Tage, wie Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nach einer Sitzung des Krisenstabs ankündigte. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) macht vor allem der Blick über die Grenzen Sorgen. Man müsse verhindern, dass die Entwicklungen in den Nachbarländern auf Deutschland übergreife. «Wir haben es in der Hand, durch unser eigenes Verhalten», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Auf weitere Öffnungsschritte müsse daher verzichtet werden. Grenzschliessungen sind nach Angaben einer Sprecherin von Innenminister Horst Seehofer (CSU) aber nicht geplant.

17:01 Schwangere Lehrerinnen im Kanton Zürich müssen wieder arbeiten Ab morgen Dienstag müssen schwangere Lehrerinnen im Kanton Zürich wieder arbeiten. Dies, obwohl sie der Bund zur Corona-Risikogruppe zählt, sie also bei einer Ansteckung als besonders gefährdet erachtet. Lehrerinnen könnten sich nicht mehr durch ein ärztliches Attest beurlauben lassen, bestätigt das Zürcher Volksschulamt eine entsprechende Meldung von «Radio Top». Die Schutzkonzepte in den Schulen seien ausreichend, begründet das Amt die geänderte Regelung. Der Zürcher Lehrerverband nimmt die Änderung kritisch zur Kenntnis. Man werde weiterhin das Gespräch suchen mit der Zürcher Bildungsdirektion, heisst es auf Anfrage von Radio SRF. Man wolle ausserdem prüfen, wie es andere Kantone handhabten.