Der Ticker startet um 6:02 Uhr

12:26 Untersuchung zu Auswirkung auf Gesundheitspersonal gefordert Der Bundesrat soll eine unabhängige Untersuchung veranlassen zu den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Gesundheitspersonal. Diese Forderung steht in einem von Amnesty International der Bundeskanzlei überreichten offenen Brief. Die Bittschrift wurde von fast 20 Gewerkschaften, Berufsverbänden und NGO sowie mehr als 3000 Personen, darunter 1500 Gesundheitsfachkräfte, unterzeichnet. Darunter sind die Gewerkschaften VPOD, Unia und Syna, der Hebammenverband, die Verbände des Pflegefachpersonals sowie der Assistenz- und Oberärzte. Während die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus weiter steige, fordern die Unterzeichnenden vom Bundesrat «mehr Transparenz und eine echte Überwachung der Situation des Gesundheitspersonals». Verlangt wird eine unabhängige Untersuchung der Auswirkungen der Krise auf die Beschäftigten im Gesundheitswesen und der Massnahmen, die zur Krisenbewältigung getroffen wurden. Unter dem Titel «Applaus ist nicht genug» beginnt am kommenden Montag eine Protestwoche des Pflegepersonals.

12:12 Neue BAG-Zahlen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 5256 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 3497 . Das sind 106 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau sehr stark steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau sehr stark steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 17,7 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 18 Tests positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5 Prozent überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 20'067 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 42 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 18 Tests positiv. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 11 neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 57 Personen. Das sind 66 Prozent mehr als in der Vorwoche.

11:53 Medienkonferenz von Bund und Kantonen um 13.45 Uhr Im Anschluss an das Treffen von Vertreterinnen und Vertretern von Bund und Kantonen zum Coronavirus informieren heute um 13.45 Uhr Gesundheitsminister Alain Berset und GDK-Präsident Lukas Engelberger vor den Bundeshausmedien in Bern über das weitere Vorgehen.

11:41 BAG äussert sich zu Mehrfachtests Bei den täglichen Neuinfektionen, die durch das BAG bekannt gegeben werden, steht immer auch der Zusatz: «Es sind mehrere positive oder negative Tests bei derselben Person möglich.» Dazu schreibt das BAG auf Anfrage von SRF das Folgende: Positivtests werden zu Fällen zusammengeführt, Negativtests nicht. Die bisher gemeldeten 103'248 Positivtests gehören zu 91'740 Fällen. 82'549 Fälle wurden nur einmal getestet, 9191 Fälle mehrfach (das sind 10 % der Fälle). Sprich, eine Person, die mehrmals positiv getestet wird, wird in der Statistik als ein Fall ausgewiesen.

11:27 Belgische Aussenministerin auf der Intensivstation Belgiens Aussenministerin Sophie Wilmès wird wegen einer Covid-19-Erkrankung auf der Intensivstation behandelt. Das bestätigte ihr Sprecher am Donnerstag belgischen Medien. Ihr Zustand sei stabil, aber es bedürfe einer professionellen Betreuung. Sie sei am Mittwoch ins Krankenhaus gebracht worden. Wilmès, die auch stellvertretende Ministerpräsidentin ist, hatte am Wochenende mitgeteilt, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Die 45-Jährige war bis vor kurzem Ministerpräsidentin Belgiens gewesen. Ihr Nachfolger Alexander De Croo wünschte ihr auf Twitter gute Besserung. Legende: Sophie Wilmès am 12.10.2020 am Treffen der europäischen Aussenminister in Luxemburg. Keystone

11:15 Wirtschaftsverbände aus drei Ländern warnen vor Grenzschliessungen Eine erneute Schliessung der Grenzen oder weitere Einschränkungen des Waren- und Personenverkehrs hätte für die Wirtschaft in den Grenzregionen schlimme Folgen, schreiben neun Wirtschaftsverbände aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich in einer gemeinsamen Mitteilung. Unterzeichnet wurde der Appell an die Behörden auf Schweizer Seite unter anderen von der Aargauischen Industrie- und Handelskammer, der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee oder der Handelskammer beider Basel. Viele Unternehmen seien nach wie vor in einer schwierigen Lage und litten noch unter den massiven Umsatzrückgängen des Lockdowns. Die Verbände fordern, dass bei weiteren Massnahmen auch die wirtschaftlichen Folgewirkungen miteinbezogen werden müssten. Natürlich habe die Wirtschaft selbst auch grosses Interesse an der Begrenzung der Pandemie, allerdings müssten die Massnahmen verhältnismässig sein.

10:29 Deutsches Robert-Koch-Institut erklärt die Schweiz zum Risikogebiet Das Robert-Koch-Institut hat aufgrund der steigenden Neuinfektionen eine Reisewarnung für die ganze Schweiz herausgegeben. Die Warnung gilt ab Samstag. Auch Nachbarland Polen ist zum Risikogebiet erklärt worden, dazu ganz Österreich bis auf Kärnten sowie grosse Teile Italiens. Auch Grossbritannien bis auf die Kanalinseln und Überseegebiete, ganz Irland und Liechtenstein gelten ab Samstag als Risikogebiete. Hinzu kommen einzelne Regionen in Bulgarien, Estland, Kroatien, Schweden, Slowenien und Ungarn. Die Kanarischen Inseln werden dagegen von der Risikoliste gestrichen. Die Einstufung als Risikogebiet und die damit automatisch verbundenen Reisewarnungen des deutschen Auswärtigen Amts bedeuten zwar kein Reiseverbot, sollen aber eine möglichst grosse abschreckende Wirkung auf Touristen haben.

10:15 Ausgangssperre auch in der Region Rom In der italienischen Region Lazio, zu der die Hauptstadt Rom gehört, wird wegen der erneuten starken Ausbreitung des Coronavirus eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Das entsprechende Dekret wurde am Mittwochabend von Gesundheitsminister Roberto Speranza und Regionalpräsident Nicola Zingaretti unterzeichnet. Die Ausgangssperre tritt am Freitagabend in Kraft und gilt für 30 Tage. Zwischen 23.00 Uhr und 05.00 Uhr ist das Verlassen des Hauses oder der Wohnung nur in Ausnahmefällen erlaubt. Lazio ist bereits die dritte italienische Region, in der eine nächtliche Ausgangssperre verhängt wurde. In den vergangenen Tagen war die drastische Massnahme bereits für die Regionen Lombardei und Kampanien beschlossen worden. Legende: Ab Freitagabend nicht mehr möglich: ein nächtlicher Besuch im Kolosseum. Keystone

9:40 British-Airways-Mutter streicht nach Milliardenverlust Flugplan zusammen Die British-Airways-Mutter IAG hat wegen der Corona-Krise auch im Sommer einen Milliardenverlust erlitten. Der um Sondereffekte bereinigte operative Verlust lag im dritten Quartal nach vorläufigen Zahlen bei umgerechnet 1.3 Milliarden Franken, wie der Mutterkonzern der Fluggesellschaften British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level überraschend am Donnerstag in London mitteilte. Jetzt streicht das Management das Flugangebot für den Rest des Jahres zusammen. Im vierten Quartal soll der Flugplan der IAG-Gesellschaften höchstens 30 Prozent des Vorjahreszeitraums erreichen. Bisher hatte die Konzernspitze noch mindestens 40 Prozent anvisiert. Legende: Eine Airways Boeing 747-400, die am Cotsworld Airport in Kemble, England, geparkt ist. Dass die Jumbo-Jet-Flotte vorzeitig ausgemustert wird, ist eine direkte Auswirkung der Corona-Pandemie. Keystone

8:07 Weiter steigende Infektionszahlen in Grossbritannien In Grossbritannien sind innerhalb von 24 Stunden fast 27'000 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf mehr als 789'000 und die Zahl der Todesfälle auf über 44'000, wie die Regierung mitteilte. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer wegen Mangel an Tests aus. Jeder Landesteil in Grossbritannien entscheidet über seine eigenen Massnahmen im Kampf gegen die zweite Ausbruchswelle. Besonders stark betroffen ist der Norden Englands, Teile von Wales, Schottland und Nordirland. In europäischen Statistiken zählt Grossbritannien mit seinen knapp 67 Millionen Einwohnern zu den am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern Legende: Keystone

7:37 Roche an Entwicklung von weiterem Covid-19-Medikament beteiligt Der Schweizer Pharmakonzern Roche will gemeinsam mit der US-Firma Atea Pharmaceuticals ein Medikament zur Behandlung von an Covid-19 erkrankten Patienten entwickeln. Der antivirale Wirkstoff AT-527 befinde sich derzeit in der zweiten Phase der klinischen Entwicklung und eine Phase-III-Studie soll im ersten Quartal kommenden Jahres beginnen, teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag mit. Untersucht werden soll dabei auch, ob sich die Arznei zur Behandlung von nicht hospitalisierten Covid-19-Patienten eignet. Falls das AT-527 zugelassen werde, werde Atea das Medikament in den USA vertreiben. Roche werde für die weltweite Herstellung und den Vertrieb ausserhalb der Vereinigten Staaten verantwortlich sein.

6:59 Nationaler Solidaritätstag der Glückskette für bereits geschwächte Länder Die Glückskette sammelt heute im Rahmen des nationalen Solidaritätstages «Coronavirus International», Link öffnet in einem neuen Fenster während 16 Stunden Geld für die Bekämpfung der Coronakrise in bereits geschwächten Ländern. Prominente Unterstützerin des Sammeltages ist Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, wie die Glückskette mitteilte. «Die Pandemie braucht unsere Solidarität, auch über die Grenzen der Schweiz hinweg», lässt sich Sommaruga in der Mitteilung zitieren. In bereits geschwächten Ländern habe diese Krise zusätzliche fatale Folgen, indem sie Probleme wie soziale Ungleichheit und Armut verschärfe. Die Glückskette ruft gemeinsam mit 18 Partnerhilfswerken zu Spenden auf. Sie hat gemäss Mitteilung in Asien, Lateinamerika und in der Karibik 15 besonders fragile und gefährdete Länder identifiziert, in denen sie Hilfsprojekte finanzieren möchte. Mit den Spendengeldern könne unter anderem Überbrückungshilfe mit Bargeld oder Sachspenden geleistet werden. Damit liessen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen auf arme und marginalisierte Bevölkerungsgruppen mildern. Gratis-Telefonnummer für Spenden: 0800 87 07 07

Online-Spende auf der Internetseite , Link öffnet in einem neuen Fenster der Glückskette

auf der Internetseite der Glückskette Postkonto 10-15000-6 mit Vermerk «Coronavirus International» Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus International Die Glückskette sammelt für die Schwächsten der Welt 12.10.2020 Mit Audio

6:15 Finanzchefs von Schweizer Firmen nicht mehr ganz so pessimistisch Die vom Beratungsunternehmen Deloitte befragten Finanzchefs sind bezüglich Konjunkturentwicklung etwas optimistischer als im Frühling. Dennoch beurteilten 42 Prozent die Aussichten in den kommenden zwölf Monaten nach wie vor als negativ. Im Frühling lag dieser Wert bei 96 Prozent. Die Lage bleibe angesichts der steil steigenden Infektionszahlen in Europa aber instabil, heisst es in einer Mitteilung weiter. Immerhin habe sie sich in der Schweiz dank staatlicher Massnahmen wie der Kurzarbeit oder der rasch ausbezahlten Coronakredite entschärft. Die Rückkehr der Schweizer Wirtschaft auf ein Vorkrisenniveau dürfte aber noch einige Zeit auf sich warten lassen. Nur gut ein Drittel der Finanzchefs rechnen in den nächsten zwölf Monaten mit Wachstum für ihr Unternehmen, knapp 30 Prozent gehen gar von einem Rückgang aus. Am ehesten dürften sich die Firmen der Umfrage zufolge auf Umsatzebene erholen, während bei der Marge und vor allem betreffend Mitarbeiterzahl nur ein leichter Anstieg erwartet wird. Das Erreichen des Umsatzniveaus von vor der Coronakrise werde erst im dritten Quartal 2021 erwartet, heisst es.

5:07 Deutschland: Über 10'000 Neuinfektionen registriert In den vergangenen 24 Stunden wurden nach Daten des Robert-Koch-Instituts 11’287 Menschen positiv auf das Virus getestet. Es ist zum ersten Mal, dass in Deutschland innert eines Tages mehr als 10'000 Neuinfektionen registriert wurden. Der bisherige Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland war am Samstag mit 7830 Neuinfektionen erreicht worden. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle steigt auf 392’049. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus steigt um 30 auf 9905.

4:48 Tschechien: Ausgangsbeschränkungen und Geschäfte zu In Tschechien sind ab Donnerstag fast alle Geschäfte zu. Das hatte Gesundheitsminister Roman Prymula am Mittwoch bekannt gegeben. Ausgenommen sind etwa Lebensmittelgeschäfte und Apotheken. Zudem wurden Ausgangsbeschränkungen verhängt: Die Regierung ordnete an, dass Leute ihre Kontakte mit anderen Menschen auf die «absolut notwendige Zeit» begrenzen müssen. Im Land gilt bereits seit dem 5. Oktober der Notstand. In Tschechien steigt die Zahl der Corona-Infizierten derweil weiter sprunghaft an. Mit knapp 15'000 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden vermeldeten die Behörden am Donnerstag einen Tagesrekord. Insgesamt befinden sich mehr als 4400 Menschen im Krankenhaus in Behandlung.

23:20 Impfstoff: EU und USA stark unterschiedlich optimistisch Für die Coronakrise ist nach Einschätzung der EU-Kommission keine schnelle Lösung durch Impfungen in Sicht. «Es wird noch Monate dauern, bis ein Impfstoff gefunden und verteilt ist», sagte Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic im Europaparlament in Brüssel. Niemand wisse heute, wann die Pandemie endlich vorüber sein werde. Ganz anders tönt es aus Nordamerika. Die USA werden nach Einschätzung des amerikanischen Gesundheitsministers bis zum Jahresende über ausreichend Impfstoff gegen das Coronavirus verfügen, um die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen damit versorgen zu können. Die Regierung sei vorsichtig optimistisch, dass bis dahin eine oder zwei Vakzine bereitstehen sollten, die sicher und effektiv seien, sagte Alex Azar. Viele Pharmafirmen machen aktuell Versuchsphasen, doch dass ein wirkungsvoller Impfstoff demnächst gefunden sein könnte. Darüber ist nichts öffentlich bekannt.

22:18 EU setzt Videogipfel an Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten werden am Donnerstag kommender Woche in einer Videokonferenz über eine noch engere Zusammenarbeit in der Corona-Pandemie beraten. «Wir müssen unsere gemeinsamen Anstrengungen zur Bekämpfung von Covid-19 verstärken», teile EU-Ratspräsident Charles Michel am Mittwochabend zur Bekanntgabe des Termins mit. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kolleginnen und Kollegen hatten sich in der vergangenen Woche bei einem Gipfeltreffen in Brüssel darauf verständigt, die Koordinierung auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs zu verstärken. Zudem war vereinbart worden, sich um eine bessere grenzüberschreitende Ermittlung von Kontaktpersonen zu bemühen. Auch könnte es bald Absprachen zu Teststrategien und zur vorübergehenden Beschränkung nicht unbedingt notwendiger Reisen aus Drittstaaten in die EU geben, hiess es. EU plant Pandemie-Gipfel

21:41 Engpass bei Corona-Tests In Grossbritannien sind innerhalb von 24 Stunden fast 27'000 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf mehr als 789'000 und die Zahl der Todesfälle auf über 44'000, wie die Regierung am Mittwoch mitteilte. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer wegen Mangel an Tests aus. Jeder Landesteil in Grossbritannien entscheidet über seine eigenen Massnahmen im Kampf gegen die zweite Ausbruchswelle. Besonders stark betroffen ist der Norden Englands, Teile von Wales, Schottland und Nordirland. In europäischen Statistiken zählt Grossbritannien mit seinen knapp 67 Millionen Einwohnern zu den am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern.

21:04 Olympia: Japan plant Anti-Corona-System in Athletendorf Japans Olympia-Planer erwägen für die Sommerspiele im nächsten Jahr, das Athletendorf in Tokio mit einem ausgefeilten medizinischen Versorgungssystem zum Schutz vor dem Coronavirus auszurüsten. Auf diese Weise soll selbst bei Infektionsfällen eine Ausbreitung auf die übrige Stadt verhindert werden. Zu diesem Zweck sollen Personen im Athletendorf, bei denen Infektionssymptome auftreten, in einer ambulanten Versorgungseinrichtung im Umfeld des Athletendorfs behandelt werden können. Zugleich werde an eine Testeinrichtung im Athletendorf gedacht, hiess es weiter. IOC-Chef Thomas Bach bestätigte am Mittwochabend entsprechende Überlegungen. Eine Taskforce arbeite daran, «wie man dort grösstmögliche Sicherheit schaffen kann», sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees in einem Instagram-Gespräch mit Speerwerfer Johannes Vetter. Dabei sollen Teams und Athleten in einzelne Blasen aufgeteilt werden, in der Mensa könnte es nur abgepackte Mahlzeiten und entzerrte Essenszeiten geben. Legende: Eine Taskforce entwickelt Szenarien für eine mögliche Austragung der Sommerspiele unter Corona-Bedingungen. Reuters