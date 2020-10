Der Ticker startet um 6:21 Uhr

12:00 BAG meldete 5949 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 5949 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 5580. Das sind 100 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau sehr stark steigend.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 22,8 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 23 Tests positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5 Prozent überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 25'411 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 40 Prozent gestiegen.

Das BAG meldet 16 neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 78 Personen. Das sind 28 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Die Kantone melden aktuell 1826 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 92 Prozent mehr als in der Vorwoche.

10:27 Angst um Zukunft der Gastronomie Die Gastronomie ist wegen der Corona-Pandemie in einer existenziellen Krise. Eine Umfrage von GastroSuisse zeigt, dass die Hälfte der Betriebe in finanziellen Schwierigkeiten stecken. Zwei von fünf Betrieben dürften das Winterhalbjahr nicht überleben. «In vielen Betrieben sind die Covid-Kredite aufgebraucht», sagte GastroSuisse-Präsident Casimir Platzer. Er wolle nicht schwarzmalen, aber es brenne. «Viele Unternehmen haben überhaupt keine Perspektive mehr.» In den kommenden Monaten seien 100'000 Arbeitsplätze in Gefahr. «Wir haben Verständnis für gewisse Massnahmen», sagte Platzer. Aber die Ansteckungsgefahr in der Gastronomie sei erwiesenermassen gering, die Schutzkonzepte funktionierten. Platzer hofft, dass die Landesregierung die Gastrobranche «nun nicht komplett an die Wand fährt». Die Branche fordert einen Rettungsplan. Legende: Rund 100'000 Arbeitsplätze sind gemäss Branchenverband in Gefahr. Keystone

10:07 KOF-Prognose: Umsatz im Tourismus geht 2020 um 10 Milliarden zurück Die Corona-Pandemie dürfte den Schweizer Tourismus auch in der Wintersaison noch einmal stark ausbremsen. Das Konjunkturforschungsinstitut KOF schätzt, dass die Logiernächte um 30 Prozent zurückgehen werden. Insgesamt müsse die Branche 2020 mit einem Verlust von über 10 Milliarden Franken rechnen. Quarantänevorschriften dürften auch über den Winter ausländische Gäste von der Schweiz fernhalten. Dagegen besteht die Hoffnung, dass die Inländer wenigstens einen Teil dieser Lücke schliessen und vermehrt in die Skigebiete strömen. Die KOF schätzt, dass die Zahl der Übernachtungen von Inländern rund 8 Prozent über dem Vorkrisenniveau liegen werden, wie sie heute mitteilte.

9:51 Hongkong lockert Massnahmen In Hongkong werden die im Juli eingeführten Restriktionen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelockert. Nachdem in der Finanzmetropole kaum noch neue Infektionen gemeldet wurden, werden die Strände wieder zugänglich und dürfen ab Freitag wieder mehr Menschen in Bars und Restaurants.

9:24 Gemeinden reagieren auf Corona Die Gemeinde Engelberg (OW) hat wegen der Coronakrise einen kommunalen Härtefallfonds geschaffen. Sie beteiligt sich daran mit 100'000 Franken. Dank Zuwendungen Dritter könnte der Betrag noch etwas erhöht werden, teilte der Gemeinderat. Neben Privatpersonen können durch den kommunalen Hilfsfonds auch Klein- und Kleinstbetriebe sowie Vereine unterstützt werden, welche aufgrund der Coronakrise in Not geraten. Im Kanton Bern schaltet die Schilthornbahn einen Gang zurück. Bis zum 23. November verkehrt die Luftseilbahn zwischen Mürren und Schilthorn nur noch am Wochenende. Die Bahnverantwortlichen begrüssten in einer Mitteilung explizit die vom Kanton Bern verschärften Corona-Schutzmassnahmen. Nur so könnten die steigenden Fallzahlen gebremst werden, was im Hinblick auf den nahenden Wintersaisonstart essenziell sei.

8:32 Schokoladenbranche unter Druck Die Auswirkungen der Corona-Pandemie setzen die Schweizer Schokoladeindustrie massiv unter Druck. Zwischen Januar und August 2020 sind die Umsätze von Schweizer Schokolade um 14.3 Prozent eingebrochen. Der Branchenverband Chocosuisse fürchtet um Arbeitsplätze und fordert nun den Abbau «standortschädlicher Regulierungen». Im Inlandmarkt waren laut den Angaben die Verkaufspunkte mit normalerweise hohen Kundenfrequenzen und internationalem Touristenaufkommen besonders betroffen. Gleichzeitig habe allerdings auch die Menge importierter Schokolade zugenommen, womit die Schweizer Hersteller «doppelt unter Druck» seien, so Chocosuisse. Gelitten hat aber auch das Exportgeschäft, das gemessen an der Verkaufsmenge mehr als 70 Prozent ausmacht. Auch hier ging der Branchenumsatz im Sommer besonders stark zurück. Stark betroffen war dabei das weltweite Reise-Verkaufsgeschäft wie auch das Geschäft mit der internationalen Hotel-, Kongress- und Reisegastronomie. Eine Erholung in diesen wichtigen Märkten sei auf längere Zeit nicht in Sicht. Legende: Der Umsatz in der Schokoladenindustrie brach ein. Keystone