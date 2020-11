Der Ticker startet um 5:47 Uhr

11:51 BAG meldet 5980 neue Fälle In der Schweiz und in Liechtenstein wurden 5980 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Dies geht aus den heute Dienstag veröffentlichten Angaben auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit BAG hervor. Zudem werden 107 neue Todesfälle gemeldet.

10:33 UBS erwartet mehr Konkurse und höhere Arbeitslosigkeit Die Schweizer Wirtschaft dürfte angesichts der zweiten Welle zum Jahresende noch einmal schrumpfen, so die Ökonomen der UBS. Eine tiefe Rezession sei zwar nicht zu erwarten, allerdings verstärke sich mit der Eintrübung der Stimmung die Zweiteilung der wirtschaftlichen Genesung, schreibt die UBS in einer Mitteilung. Auf der einen Seite seien solche, die von der Krise wenig getroffen wurden – wie etwa die Pharma- oder Finanzbranche – oder sich seither deutlich erholt hätten, so die Grossbank. Auf der anderen Seite stünden Branchen, die durch die Rezession bereits im ersten Halbjahr geschwächt worden seien, wie die Gastronomie und die Reisebranche. Diese seien auch jetzt wieder am stärksten betroffen. Die UBS-Ökonomen gehen daher davon aus, dass sowohl die Konkurse als auch die Arbeitslosigkeit in den kommenden Monaten ansteigen werden. Insgesamt halten sie weiter an ihrer Prognose fest, dass die Schweizer Wirtschaft 2020 um 4.5 Prozent schrumpfen wird. Legende: Reisebüros leiden unter den Folgen der Corona-Pandemie besonders. Keystone

9:46 Lufthansa will sich halbe Milliarde Euro beschaffen Die von der Coronakrise gebeutelte Swiss-Mutter Lufthansa will sich mit einer Wandelanleihe frisches Geld besorgen. Angeboten werden sollen Papiere im Volumen von rund 525 Millionen Euro und einer Endfälligkeit 2025, die in neue und/oder bestehende Namensaktien wandelbar seien. Unter bestimmten Bedingungen kann es aber auch bereits ab Dezember 2023 eine Rückzahlung für Investoren geben. Verzinst werden sollen die Papiere mit einem halbjährlich zahlbaren Kupon von 2.25 bis 2.75 Prozent pro Jahr. Der Zusammenbruch des Flugverkehrs in der Coronakrise macht Lufthansa ebenso wie der Schweizer Tochter Swiss schwer zu schaffen. Der Verlust der Airline wuchs im dritten Quartal auf knapp zwei Milliarden Euro.

8:53 Mehr orange Zonen in Italien Wegen der sich zuspitzenden Corona-Lage will Italien in einigen Landesteilen striktere Einschränkungen verhängen. Die Region Ligurien im Nordwesten und die Abruzzen in Mittelitalien sollen am Mittwoch zu sogenannten orangen Zonen erklärt werden, wie die dortigen Präsidenten auf Twitter schrieben. Auch die beliebte Urlaubsregion Toskana soll dem Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, zufolge in diese Kategorie fallen. Die Nachrichtenagentur Ansa nannte zudem die Basilikata und Umbrien als weitere Kandidaten. Das Land mit rund 60 Millionen Einwohnern ist in drei Corona-Zonen eingeteilt, wobei in den roten Zonen die striktesten Massnahmen gelten. Orange ist die mittlere, gelb die niedrigste Stufe. In orangen Gebieten müssen Restaurants und Bars den ganzen Tag über geschlossen bleiben. Ausserdem ist es verboten, sich zwischen verschiedenen Regionen und Kommunen zu bewegen. Ausnahmen gelten für die Fahrt zur Arbeit oder Reisen aus gesundheitlichen Gründen.

8:05 Lonza soll Impfstoffkandidaten von Altimmune herstellen Lonza wird für das Pharmaunternehmen Altimmune einen möglichen Corona-Impfstoff herstellen. Dabei handelt es sich um den Impfstoffkandidaten Adcovid, der einmalig über ein Nasenspray verabreicht wird. Altimmune hofft, den Impfstoff 2021 auf den Markt zu bringen. Im Schlussquartal 2020 soll eine klinische Studie lanciert werden, deren Resultate im ersten Quartal 2021 vorliegen sollen. Bislang wurden präklinische Studien durchgeführt. Basierend auf klinischer Erfahrung mit der Impfplattform von Altimmune erwartet das Unternehmen, dass Adcovid Menschen bis zu einem Jahr oder mehr vor Covid-19 schützen könnte. Zudem soll Adcovid ohne Sicherstellung einer Kühlkette transportiert werden können.

6:58 Zahlen in Deutschland gehen zurück Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnet 15'332 Neuinfektionen in Deutschland binnen 24 Stunden. Damit steigt die Gesamtzahl auf 687'200. Das sind deutlich weniger Neuinfektionen als am Samstag, als rund 23'400 neue positive Coronatests registriert wurden. Seither ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen zurückgegangen. Die Gesundheitsämter haben dem RKI zudem 154 weitere Todesfälle gemeldet. Insgesamt starben damit 11'506 Menschen mit oder an dem Coronavirus.

5:55 Spitalrekord in den USA Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters befinden sich in den USA mehr Patienten als jemals zuvor wegen einer Infektion mit dem Coronavirus in stationärer Behandlung. Die Zahl der Spitalaufenthalte ist in den vergangenen 30 Tagen um 73 Prozent auf mindestens 58'982 gestiegen – ein Rekordniveau, das das den bisherigen Höchststand von 58'370 Patienten am 22. Juli übertrifft. Zudem haben die Behörden mindestens 125'390 Neuinfektionen binnen eines Tages registriert. Legende: Der Eingang der Notaufnahme des Avera St. Luke's Hospital in Aberdeen, South Dakota. Auch hier kommen immer mehr Covid-19-Patienten und -Patientinnen an. Reuters