Der Ticker startet um 7:14 Uhr

13:12 Swissmedic prüft Impfstoffkandidaten von Moderna Das Biotech-Unternehmen Moderna hat beim Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic das Zulassungsgesuch für seinen Impfstoffkandidaten «mRNA-1273» eingereicht. Damit startet in der Schweiz ein drittes Zulassungsverfahren für einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus. Das rollende Zulassungsverfahren für den Moderna-Impfstoff basiere auf ersten Studien. Mit der für spezielle Pandemie-Fälle vorgesehenen rollenden Begutachtung kann Swissmedic bereits Daten einsehen, sobald sie verfügbar sind. Die Firmen können aktuelle Daten fortlaufend einreichen, ohne auf die abschliessenden Ergebnisse aller Studien warten zu müssen, teilt Swissmedic mit. Die Behörde erhalte so «noch vor Abschluss der Zulassungsstudien (Phase III Studien) ein erstes Bild zum Nutzen-Risiko Profil der Impfstoffkandidaten». Dies beschleunige die Begutachtung, «bei gleichbleibend sorgfältiger Prüfung aller Anforderungen zur Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität», schreibt Swissmedic. Ebenfalls im rollenden Zulassungsverfahren sind bereits Impfstoffe der Firmen AstraZeneca und Pfizer/Biontech. Legende: Für die Produktion des Wirkstoffs ausserhalb der USA arbeitet Moderna unter anderem mit der Schweizer Firma Lonza zusammen. Keystone

12:10 Neue BAG-Zahlen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 6739 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 6363 . Das sind 20 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 26.2 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 26 Tests positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5 Prozent überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 28'601 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 9 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 26 Tests positiv. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 97 neue Verstorbene. Die Kantone melden aktuell 3829 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 9 Prozent mehr als in der Vorwoche.

10:54 Corona-Fälle in Schaffhauser Alters- und Pflegeheimen mehren sich In verschiedenen Heimen wurden in den vergangenen Tagen Ansteckungen mit dem Coronavirus festgestellt. In der Demenzabteilung des Altersheims am Kirchhofplatz sind acht von vierzehn Bewohnerinnen und Bewohnern in Zusammenhang mit Corona verstorben. Im Altersheim Schleitheim haben sich 18 Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Virus infiziert. Wie der Kanton Schaffhausen mitteilt, werden die erkrankten Bewohnerinnen und Bewohner in den Heimen gepflegt, sofern es ihr gesundheitlicher Zustand erlaubt. Derzeit laufen Abklärungen, wie das Virus in die Institutionen gelangt ist. Im ganzen Kanton Schaffhausen wurden 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Heimen positiv getestet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Schaffhausen 13.11.2020 Mit Audio

10:25 Covid-19-Geschäftsmietengesetz droht zu scheitern Geschäfte, die während des Lockdown im Frühling schliessen mussten, sollen keine Mieterlassen erhalten. Die vorberatende Kommission des Ständerats schliesst sich ihrer Schwesterkommission an und empfiehlt, nicht auf das Geschäft einzutreten. Der Entscheid in der Rechtskommission des Ständerats fiel mit 8 zu 5 Stimmen, wie die Parlamentsdienste mitteilen. Eine Mehrheit der Kommission argumentierte, dass mit dem vorliegenden Covid-19-Geschäftsmietegesetz rückwirkend in private Vertragsverhältnisse eingegriffen würde. Die nun vorliegende Lösung würde ausserdem zu Rechtsunsicherheit führen und der unterschiedlichen Betroffenheit der einzelnen Betriebe nicht Rechnung tragen. Zuvor hatte bereits die Rechtskommission des Nationalrats ihrem Rat empfohlen, nicht auf das Geschäft einzutreten. Im Sommer sprach sich das Parlament noch für einen Mieterlass aus. Das Geschäft wird in der kommenden Wintersession von beiden Räten behandelt

8:24 Zentralschweizer Spitäler wehren sich gegen «Vorwurf» von Bundesrat Alain Berset Die Zentralschweizer Spitäler fordern vom Bund, dass er die Ertragsausfälle, die ihnen durch die Covid-19-Pandemie entstehen, übernimmt. Sie hätten bewiesen, dass sie in schwierigen Zeiten die Gesundheitsversorgung sicherstellen würden, erklärte der Verband Spitäler Zentralschweiz. Die öffentlichen und privaten Spitäler der Zentralschweiz zeigten sich in der Mitteilung «befremdet» vom «Vorwurf» von Bundesrat Alain Berset, sie würden nicht dringende Operationen durchführen und damit die Behandlung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten gefährden. Die Spitäler erklärten, dass es nicht zwingend notwendig sei, wegen der zweiten Coronawelle auf Wahleingriffe zu verzichten. Sie würden ihre Kapazitäten optimal nutzen und die Auslastung koordinieren. Die Solidarität unter den Spitälern sei nicht in Frage gestellt. Die Spitäler teilten zudem mit, dass sie grosse finanzielle Verluste erleiden würden, wenn Betten, die für Covid-19-Erkrankte reserviert würden, leer blieben. Diese Verluste könnten nicht kompensiert werden. Der Bundesrat fordere zwar, stehle sich aber aus der Verantwortung, wenn es darum gehe, die Verluste aus den nicht durchgeführten Operationen zu entschädigen. Legende: Dem Verband Spitäler Zentralschweiz gehören die kantonalen Spitäler von Luzern, Uri, Obwalden, Nidwalden, Zug und Glarus sowie die drei Schwyzer Spitäler Lachen, Einsiedeln und Schwyz an. Dazu kommen auch private Institutionen wie unter anderem das Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil LU. Keystone

8:01 Keine sinkenden Zahlen in Deutschland In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 23'542 neue Corona-Infektionen gemeldet. Damit ist am Freitag ein neuer Höchststand erreicht worden, wie aus den Angaben des RKI hervorgeht. Am vergangenen Samstag war mit 23'399 verzeichneten Fällen der bisherige Spitzenwert erreicht worden. Laut dem Intensivregister der Deutschen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Link öffnet in einem neuen Fenster sowie des Robert-Koch-Instituts gestalten sich die Spitalkapazitäten zur Zeit regional sehr unterschiedlich. Am wenigsten freie Intensivbetten gibt es in den Bundesländern Berlin (12.8%), Hessen (17.1%) oder Bayern (22%). Der Anteil Covid-Patienten an den besetzten Intensivbetten ist ebenfalls regional sehr unterschiedlich. Am höchsten ist er in Berlin mit rund 22 Prozent. In Bayern beispielsweise sind es 11 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern rund 4 Prozent. Insgesamt beträgt die Gesamtzahl der Intensivbetten in Deutschland aktuell 28'536, wovon 6'633 Betten aktuell frei sind. Gemäss dem Intensivregister verfügt das Land über eine Notfallreserve von 12'301 Betten. Aktuell sind 3'231 Covid-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung.

3:15 Spitalpersonal in Italien: «Wir fühlen uns schlecht, sehr schlecht» Das Krankenhauspersonal in Italien arbeitet wegen der verschärften Corona-Lage vielerorts unter Dauerstress und am Rande der Kapazitäten: «Wir fühlen uns schlecht, sehr schlecht», sagte Claudio Zanon, Leiter des Valduce-Krankenhauses nahe dem Comer See in der Lombardei, am Donnerstag. «Anders als während der ersten Welle ist das Gesundheitspersonal frustriert, demotiviert, gestresst und leidet unter Burnout», beschrieb er die Lage in Como in einer Videokonferenz in Rom. «Es gibt eine breite Niedergeschlagenheit, die im Kampf gegen die Epidemie nicht hilft.» Auch aus anderen Regionen Italiens gab es vergleichbare Berichte. Sein Haus habe keine freien Betten mehr, auch nicht auf der Intensivstation, sagte Zanon. Das Haus müsste auf 70 der rund 600 Ärzte, Ärztinnen und Krankenschwestern verzichten, weil sie mit dem Virus infiziert seien, erläuterte er. Am Mittwoch ordnete Zanon die Schliessung der Notaufnahme des Hospitals an. Die Provinz Como gehört wie Monza, Varese und Mailand zu den Gebieten in der norditalienischen Lombardei, die am stärksten von der zweiten Corona-Welle betroffen sind. Am Mittwoch hatte die Gesamtzahl der registrierten Virusinfektionen in Italien die Zahl von einer Million Fällen überschritten. Claudio Zanon zur Pandemie-Lage in der Lombardei #ACivicDuty#COVID19italia - GRIDO D'AIUTO DA COMO



Dottor Claudio Zanon, direttore dell’Ospedale Valduce di Como: “Mi appello alla solidarietà degli ospedali svizzeri affinché ci aiutino”

Ospedale saturo. I cialtroni dovrebbero sparire dalla faccia della terra. pic.twitter.com/yC0IXjxeRQ — Antonio Ripa (@antonioripa) November 11, 2020

2:54 EU-Abgeordnete fordern Einblick in Impfstoff-Verträge Das Europaparlament hat die Offenlegung der Verträge der EU-Kommission mit Corona-Impfstoffherstellern bis Ende Dezember gefordert. Im Rahmen der Haushaltsdebatte in Brüssel für das kommende Jahr stimmten die Abgeordneten am Donnerstag einem entsprechenden Änderungsantrag zu. Die Haushaltsbehörde solle demnach Einsicht in die Verträge bekommen. «Um eine möglichst breite Akzeptanz für den Impfstoff zu erzielen und öffentlichen Zugang für alle zum Impfstoff zu gewährleisten, ist volle Vertragstransparenz unerlässlich», sagte der Grünen-Abgeordnete und Antragsteller Rasmus Andresen. In der Plenumsdebatte hatten Parlamentarier unter anderem Informationen zur Haftung, zum Preis, zu Produktionsstätten und zum Zugang zu Impfstoffen gefordert. Erst am Mittwoch hatte die EU-Kommission formal den Rahmenvertrag mit den Firmen Biontech und Pfizer über bis zu 300 Millionen Impfdosen gebilligt. Auch mit den Impfstoffentwicklern Johnson&Johnson, Astrazeneca und Sanofi-GSK gibt es bereits ähnliche Verträge über zusammengenommen bis zu 800 Millionen Dosen. Mit zwei weiteren Firmen sei man im Gespräch, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Andresen: Parlamentsmehrheit für Antrag Dear @EU_Commission & @SKyriakidesEU .

Disclose the #covid vaccine contracts!

A majority in the Parliament voted for the ammendment of my colleague @DavidCormand & me.

The European Parliament is calling for more transparency!#EU4Healthhttps://t.co/DnCC0m6D9m — Rasmus Andresen ️‍ (@RasmusAndresen) November 12, 2020

1:13 Israel sichert sich Biontech/Pfizer-Impfstoff Acht Millionen Dosen des Impfstoffes von Pfizer und BioNTech hat sich offenbar Israel bereits gesichert. Damit könne fast die Hälfte der Israelis geimpft werden, sagte Gesundheitsminister Yuli Edelstein. Mit der Auslieferung solle im Januar begonnen werden. Pfizer und BioNTech bestätigten die Vereinbarung. Zu den finanziellen Details wollten sich die Unternehmen nicht äussern. Ein entsprechender Vorvertrag solle heute Freitag unterschrieben werden, teilt Pfizer mit. 03:43 Video FOKUS: Covid-Impfstoff soll hochwirksam sein Aus 10vor10 vom 09.11.2020. abspielen

23:08 Bürgermeisterin von Chicago ruft Bewohner zu Isolation auf Wegen der steigenden Zahl von Corona-Infektionen sollen die Bewohner von Chicago ab Montagmorgen zuhause bleiben. Bürgermeisterin Lori Lightfoot hat einen Warnhinweis veröffentlicht, der alle Menschen in der Millionenstadt dazu aufruft, nur zum Arbeiten, für die Schule, zum Einkaufen oder aus anderen wesentlichen Gründen ihre Wohnungen zu verlassen. Abgeraten wird von Besuchen, auch von ausserhalb des eigenen Haushalts lebenden Familienmitgliedern. Geplante Feiern zum Erntedankfest am 26. November sollten abgesagt werden. Im Bezirk Cook, zu dem Chicago gehört, haben sich zuletzt durchschnittlich mehr als 4000 Menschen neu mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

21:55 Corona-Apps brauchen mehr Vertrauen für volle Wirkung Regierungen müssen mehr tun, damit die Bevölkerung Vertrauen in Corona-Warn-Apps fasst. Zu diesem Schluss kommen Forschende der ETH Zürich in einem Artikel, Link öffnet in einem neuen Fenster der Fachzeitschrift «Science». Grund dafür sei ein Paradox: Eine echte Wirkung könnten die Apps nämlich nur dann entfalten, wenn sie ausreichend Nutzer haben. Viele Menschen würden sie jedoch nicht installieren, weil sie nicht von deren Nutzen überzeugt seien. Wegen der aussergewöhnlichen Umstände der Covid-19-Krise seien die Pläne für die Einführung der Apps zudem vielfach ohne Einbindung der Öffentlichkeit geschehen. Die Download-Zahlen der Corona-Warn-Apps bleiben gemäss den Autoren in vielen Staaten deutlich hinter den Erwartungen zurück. In der Schweiz wurde die SwissCovid-App mittlerweile über 2.7 Millionen mal heruntergeladen. Aktiv ist die App jedoch nur bei rund 1.8 Millionen Nutzern. Audio Aus dem Archiv: Fragen und Antworten rund um die SwissCovid-App 00:32 min, aus Espresso vom 22.10.2020. abspielen. Laufzeit 00:32 Minuten.

20:31 Katalonien verlängert Abriegelungen und Schliessungen In Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona bleiben wegen der Corona-Pandemie alle Bars und Restaurants sowie alle Kinos und Theater bis zum 23. November geschlossen. Man habe die entsprechende seit dem 16. Oktober geltende Anweisung um weitere zehn Tage verlängert, erklärte die regionale Gesundheitsministerin Alba Vergés in Barcelona. Aufrechterhalten würden zudem auch die Abriegelung der Region, die Absperrungen aller Gemeinden an den Wochenenden sowie die nächtliche Ausgangssperre. Die rund 7.6 Millionen Einwohner der im Nordosten Spaniens gelegenen wirtschaftsstarken Region sollen die Wohnung nur noch aus dringendem Grund verlassen und soziale Kontakte stark einschränken. Legende: Die Behörden Kataloniens hatten mit den auch für spanische Verhältnisse ungewöhnlich strengen Massnahmen und Einschränkungen auf einen sehr starken Anstieg der Corona-Zahlen reagiert. Reuters

18:50 Frankreich: Ein Viertel der Todesfälle geht auf Corona zurück In Frankreich geht Ministerpräsident Jean Castex zufolge inzwischen ein Viertel der Todesfälle auf Covid zurück. Es würden heute mehr Menschen im Krankenhaus behandelt als zum Höhepunkt der ersten Welle im April. In der vergangenen Woche sei zwar die Zahl der neuen Fälle etwas zurückgegangen – eine positive Entwicklung. Aber man müsse wachsam bleiben. Die gegenwärtigen Einschränkungen sollen für mindestens 15 Tage unverändert gelten. Für die 67 Millionen Einwohnern Frankreichs gelten seit rund zwei Wochen strenge Ausgangsbeschränkung. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte angekündigt, dass die Massnahmen zunächst rund einen Monat bis zum 1. Dezember befristet sein sollten. Nach den ersten zwei Wochen sollte es eine erste Überprüfung der Lage geben. Lockerungen wurden nicht erwartet. 00:22 Video Jean Castex: «Die geltenden Bestimmungen bleiben für die nächsten zwei Wochen unverändert» Aus News-Clip vom 12.11.2020. abspielen

17:52 Macron: Auch arme Länder müssen Corona-Impfstoff bekommen Im internationalen Wettlauf um einen Corona-Impfstoff dürfen nach den Worten von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron arme Länder nicht auf der Strecke bleiben. Für diese Staaten müssten ausreichend Impfdosen produziert werden, forderte der 42-Jährige bei der offiziellen Eröffnung des Pariser Friedensforums. «Wir werden gegen das Virus nicht gewinnen, wenn wir einen Teil der Menschheit im Stich lassen», warnte er. Macron wies auf das Projekt ACT Accelerator (ACT-A) der Weltgesundheitsorganisation WHO hin, das Forschung und Entwicklung in der Corona-Pandemie in drei Säulen beschleunigen soll – Tests, Medikamente und Impfstoffe. Das Projekt soll auch die faire Verteilung weltweit sicherstellen. Den gleichen Ton schlägt auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Sie dringt ebenfalls auf eine stärkere internationale Abstimmung in der Corona-Krise auch bei der Verteilung von Impfstoffen. 00:15 Video Macron: Impfdosen auch für arme Länder Aus News-Clip vom 12.11.2020. abspielen

16:55 Vatikan bietet Bedürftigen kostenlose Corona-Tests an Im Vorfeld des Welttages der Armen hat der Vatikan kostenlose Corona-Tests für Bedürftige angekündigt. «In der Klinik unter den Kolonnaden des Petersdoms können Arme, die Zugang zu den Schlafmöglichkeiten benötigen oder in ihr Heimatland zurückkehren wollen, den Corona-Test bekommen», teilte der Vatikan mit. In den vergangenen zwei Wochen seien dort jeden Tag etwa 50 Abstriche gemacht worden. Die Klinik gehört zur Elemosineria Apostolica, einem Amt des Heiligen Stuhls, das «im Namen des Papstes Werke der Nächstenliebe zugunsten der Armen» leistet, wie es auf der Webseite heisst. Der Welttag der Armen wird am kommenden Sonntag begangen. Legende: Beim Petersdom können Arme bei Bedarf kostenlos einen Corona-Test machen. Reuters/Symbolbild

16:38 Aussenminister Di Maio: «Schockierende Bilder aus Kampanien» Ein Video aus einem Spital in der süditalienischen Stadt Neapel löst in Italien neue Alarmrufe aus. Ein Patient war tot im Bad gefunden worden, wie der kursierende Videofilm laut Medienberichten zeigen soll. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Notaufnahme. In dem Video, das landesweit für heftige Reaktionen sorgte, war ausserdem ein mit Krankenbetten überfüllter Flur zu sehen. «Die Bilder des Patienten, der im Cardarelli-Spital in Neapel tot gefunden wurde, sind schockierend», schrieb Aussenminister Luigi Di Maio auf Facebook. «In Neapel und in vielen Teilen Kampaniens ist die Situation ausser Kontrolle.» Es gebe Berichte über Menschen in der Region am Golf von Neapel, die im Auto auf Parkplätzen behandelt würden. Andere müssten viel zu lange auf ihren Transport ins Hospital warten, schrieb er. Die Verantwortlichen des Cardarelli-Spitals sagten eine Untersuchung der Todesumstände zu. Das Hospital arbeite zwar unter viel Druck, aber die Lage sei nicht ausser Kontrolle, hiess es.

16:08 Intensivmediziner fordern Verschiebung von Wahleingriffen Für die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) ist eine Verschiebung nicht dringender Eingriffe und Behandlungen in den Spitälern der ganzen Schweiz dringlich. Die SGI begründete ihre Forderung , Link öffnet in einem neuen Fenstermit der weiterhin stark steigenden Zahl von Patienten, die aufgrund eines schweren Verlaufs einer Infektion mit dem Coronavirus im Spital behandelt werden müssen. Der Verzicht auf Wahleingriffe sei dringlich, um alle kritisch Kranken behandeln zu können, speziell auf den Intensivstationen. Die Gesellschaft betont gleichzeitig, dass alle Personen, die akute Beschwerden haben oder ärztliche Abklärungen benötigen, weiterhin nicht zögern sollten, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gesundheitsminister Alain Berset hatte vor Wochenfrist die Mehrheit der Kantone kritisiert, weil sie nicht auf Wahleingriffe verzichteten. Legende: Die SGI rät zudem besonders gefährdeten Menschen, sich im Rahmen der Patientenverfügung Gedanken darüber zu machen, ob sie im Falle einer schweren Erkrankung lebensverlängernde Massnahmen erhalten möchten oder nicht. Keystone

15:35 Bedürfnis nach grösserem Wohnraum wächst Die Corona-Pandemie hat die Wohnbedürfnisse von Herrn und Frau Schweizer verändert. Seit dem Lockdown im März wollen die Menschen mehr Platz. Eigenheime sind noch begehrter. Kein Wunder steigen die Preise für Wohneigentum, seien es Einfamilienhäuser, seien Eigentumswohnungen. Im Jahrvergleich sind laut dem Beratungsunternehmen IAZI Einfamilienhäuser um 2.4 Prozent und Eigentumswohnungen um 3.2 Prozent teurer geworden. Doch nicht nur Eigentum, auch die Mieten sind in den Zentren weiterhin hoch. Gleichzeitig sind gewerbliche Liegenschaften stark gefordert. Seit dem Lockdown arbeiten deutlich mehr Menschen von zu Hause aus. Und bis zu 85 Prozent der Erwerbstätigen können sich vorstellen, auch nach der Corona-Pandemie weiterhin teilweise im Homeoffice zu arbeiten. Dies verändere die Wohnbedürfnisse, sagt IAZI-Chef Donato Sconamiglio. Legende: Wegen der hohen Preise für Wohneigentum und für Mieten wandern die Menschen vermehrt aus den Grossstädten in die Peripherie ab. Keystone

14:46 Das war der Point de Presse Die Medienkonferenz mit den Vertretern des Bundes ist beendet und somit auch unsere Live-Übertragung. Hier in unserem Ticker halten wir Sie weiterhin auf dem Laufenden zu den weiteren Entwicklungen rund um das Coronavirus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.