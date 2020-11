Das Bundesamt für Gesundheit führt heute eine Medienorientierung auf Fachebene durch. Der Anlass beginnt um 14 Uhr und wird auf SRF info übertragen. Auf SRF News und in der App können Sie die Veranstaltung live verfolgen.

Angesichts der schwierigen Lage stellt Swissmem wie schon bei anderen Gelegenheiten konkrete Forderungen an die Politik. Einerseits sei das Covid-Kreditprogramm zu reaktivieren, um mögliche Liquiditätsengässe im kommenden Jahr zu überbrücken und andererseits dürfte die Industrie weder kantonal noch national in einen Lockdown gezwungen werden.

Die Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM) in der Schweiz hat sich zwar im dritten Quartal etwas besser geschlagen als im zweiten. Die Flaute wegen der Coronakrise dauert aber an und die zweite Welle berge neues Ungemach.

Gesundheitspersonal fordert bessere Arbeitsbedingungen

Nach der Protestwoche im Gesundheitswesen übt das Bündnis Gesundheit weiter Kritik: Die Arbeitsbedingungen des Gesundheitspersonals verschlechterten sich ständig und die Wertschätzung durch Politik und Behörden fehle.

In einem dringenden Appell an den Bundesrat und die kantonalen Gesundheitsdirektoren verlangt das Bündnis, «auf jede erneute Aufweichung des Arbeitsgesetzes zu verzichten und die Gesundheit des Gesundheitspersonals umfassend zu schützen, unter anderem durch systematisches Monitoring», wie es in einer Mitteilung schreibt.

Im Hinblick auf die Bewältigung der zweiten Pandemiewelle fordern die 13 Gewerkschaften und Berufsverbände zudem massive finanzielle Investitionen in die Arbeitsbedingungen und eine Corona-Prämie für den ausserordentlichen Einsatz aller Mitarbeitenden im Gesundheitswesen.

Das Bündnis Gesundheit wurde vom Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD), dem Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) und der Gewerkschaft Syna gegründet. Inzwischen hat sich eine Vielzahl weiterer Gewerkschaften und Berufsverbände angeschlossen.