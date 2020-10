Der Ticker startet um 6:21 Uhr

14:24 Warten auf den Bundesrat Noch ist unklar, wann genau der Bundesrat die neuen Massnahmen verkünden wird. Vor 16 Uhr ist aber nicht mit einer Medienkonferenz zu rechnen. Klar ist laut SRF-Bundeshausredaktor Urs Leuthard jedoch: «Alles in allem wird es ein hartes Massnahmenpaket geben, das darauf abzielt, dass sich weniger Leute treffen und dort wo sie sich treffen, weniger nahe kommen.»

14:03 Einschätzungen von SRF-Korrespondent Michael Rauchenstein, Brüssel: «Die Vorschläge der EU-Kommission zeigen, wie wenig Möglichkeiten die Kommission in der europaweiten Corona-Koordination hat. Die Aufforderung, dass die Rückverfolgung von Corona-Infektionen besser funktionieren muss, ist zwar nachvollziehbar, aber zurzeit unrealistisch. Nicht einmal jedes EU-Mitglied hat bis jetzt eine funktionierende Corona-App eingeführt. Und dort, wo es eine App gibt, sind die Erfolge bis jetzt sehr bescheiden. Das zeigt auch ein Überblick der SRF-Korrespondentinnen und Korrespondenten. Für ein erfolgreiches Tracing müssten die Apps auch miteinander kommunizieren können. Bis jetzt ist das nur zwischen Deutschland, Irland und Italien möglich. » Legende: SRF

13:14 Schnelltests und Tracing Apps Viel mehr Schnelltests und in ganz Europa nutzbare Tracing Apps sollen aus Sicht der EU-Kommission helfen, der zweiten Corona-Welle Herr zu werden. «Die Covid-19-Situation ist sehr ernst», sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bei der Vorstellung der Vorschläge, über die ein EU-Videogipfel am Donnerstag beraten soll. «Wir müssen das Virus eindämmen, bis wir einen Impfstoff und bessere Mittel in der Hand haben, um die Gesundheit aller zu schützen.» Die Vorschläge in der Übersicht: Mehr Schnelltests: Bis Mitte November sollen die Regierungen ihre Teststrategien nach Brüssel melden. Die Kommission setzt vor allem auf neue Antigen-Schnelltests, die binnen 15 Minuten ein Ergebnis zeigen. Für die Beschaffung und Verteilung will die EU 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

13:01 Zwei Kantone rufen Armee um Hilfe Die Schweizer Armee hat aus zwei Kantonen eine «Anfrage um Unterstützung» im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus erhalten. Der Bundesrat werde am Mittwoch an seiner Sitzung darüber beraten. Armeesprecher Daniel Reist bestätigte eine entsprechende Information des «Tages-Anzeigers». Gemäss der Zeitung handelt es sich bei den beiden Kantonen um Genf und Freiburg. Bereits während der ersten Welle im Frühling standen bis zu 6000 Angehörige der Armee zur Unterstützung der Kantone und an der Grenze im Einsatz. Sie leisteten im Rahmen des Corona-Einsatzes rund 320'000 Diensttage.

12:04 Über 8000 Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 8616 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 5994. Das sind 88 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau sehr stark steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau sehr stark steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 23.4 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 23 Tests positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5 Prozent überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 26'029 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 37 Prozent gestiegen.

Das BAG meldet 24 neue Verstorbene.

. Die Kantone melden aktuell 1990 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind sind 88 Prozent mehr als als in der Vorwoche.

11:52 Neuenburg zieht Pflegepersonal aus Privatkliniken ab Angesichts des Anstiegs der Covid-19-Fälle im Kanton Neuenburg hat der Neuenburger Staatsrat heute beschlossen, das Pflegepersonal und die materiellen Ressourcen der Privatkliniken anzufordern. Diese dringende und aussergewöhnliche Massnahme sollte es ermöglichen, die Versorgung der Patienten zu gewährleisten, so eine Erklärung der Exekutive, die festhält, dass die Entwicklung der Pandemie die in diesem Frühjahr erreichten Werte übersteigt. Um Krankenhausbetten freizumachen, will der Staatsrat auch die Kapazität von Altersheimen nutzen. Im Kanton Neuenburg haben die Spitaleinweisungen stark zugenommen. Die Zahl verdoppele sich alle sechs Tage, heisst es in einer Medienmitteilung des Neuenburger Spitalnetzwerks. Legende: Keystone

11:35 Wirtschaftskommission will Tourismus stützen Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats (WAK-S) will die arg unter der Corona-Krise leidenden Wirtschaftssektoren zusätzlich unterstützen. Sie sieht etwa Anpassungen günstigere Mehrwertsteuerregeln für den Tourismus vor. Die WAK-S nehme mit Besorgnis von der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie und den zu befürchtenden Auswirkungen auf die bevorstehende Wintersaison Kenntnis, heisst es in einer Mitteilung der Parlamentsdienste. Sie sprach sich ohne Gegenstimme für zwei Motionen aus, die dem Tourismus durch Änderungen des Mehrwertsteuergesetzes entgegenkommen. Die WAK-S hat ausserdem die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob zusätzliche Stützungsmassnahmen für die Wirtschaft sinnvoll wären. Im Raum stehen insbesondere Hilfen bei allfälligen neuen Liquiditätsproblemen der Unternehmen, Finanzhilfen für Härtefälle, wie sie im Covid-19-Gesetz vorgesehen sind, oder sektorspezifische Unterstützung.

10:55 250 Franken Busse für Verstösse gegen Maskenpflicht? Vereinheitlichen - auch bei Verstössen. So die Devise der Schweizerischen Staatsanwälte-Konferenz (SSK). Derzeit gebe es grosse kantonale Unterschiede bei den Sanktionen, sagte der Freiburger Generalstaatsanwalt Fabien Gasser im Westschweizer Radio RTS. Gleichzeitig würden die Regeln immer öfter übertreten. Für Verstösse gegen die Maskentragpflicht stehe eine landesweite Busse von 250 Franken zur Diskussion, erklärte Gasser. Unternehmen oder Veranstalter, die gegen die Vorschriften verstossen, sollen mit Geldstrafen von 2000 bis 2500 Franken rechnen müssen. In der ersten Covid-19-Welle im Frühling sah die Verordnung eine Busse von 100 Franken für Verstösse gegen die Abstandsregeln vor. Legende: Keystone

10:36 EU-Ratspräsident: «Die Lage ist ernst und alarmierend» EU-Ratspräsident Charles Michel erklärt, die Pandemie-Lage in Europa sei «ernst und alarmierend». Die EU müsse bei Tests, Nachverfolgung von Infektionswegen, Impfungen und Handhabung von Quarantänen besser werden. Gleichzeitig müssten die Massnahmen derart abgestimmt werden, dass die negativen sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen begrenzt würden, sagt er der Zeitung «La Stampa». Legende: Gerade in Belgien – im Heimatland von Charles Michel – ist die Zahl der Neuansteckungen seit Anfang Oktober anhalten hoch. Reuters

10:08 Wiedereröffnung der Corona-Isolierstation in Frick Der Kanton Aargau hat die Corona-Isolierstation im Werkhof in Frick für erkrankte Asylbewerber wieder in Betrieb genommen. In der Unterkunft sollen höchstens 50 Personen betreut werden. In der Isolierstation würden an Covid-19 erkrankte Menschen mit leichtem Verlauf und Verdachtsfälle, also etwa Personen mit leichten Grippesymptomen, untergebracht, teilte das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) mit. Damit sei es möglich, diese Leute aus kantonalen Unterkünften gesondert zu betreuen und damit das Ansteckungsrisiko zu senken. Die Isolierstation in Frick war im vergangenen April eröffnet worden. Ende Mai wurde sie geschlossen, da kaum noch Corona-Fälle auftraten oder in den bestehenden Unterkünften isoliert werden konnten.

9:35 Armee nur noch für Corona im Einsatz Die Armee setzt im Lichte der aktuellen Lage sämtliche Wiederholungskurse aus, die nicht zu einer möglichen Unterstützung der zivilen Behörden oder zur Sicherstellung von Basisleistungen der Armee notwendig sind. Dies geht aus einer Medienmitteilung hervor. Die Armee bereitet sich demnach darauf vor, bei einer weiteren Lageverschlechterung erneut zugunsten der zivilen Behörden eingesetzt zu werden. Es finden entsprechend nur noch Wiederholungskurse statt, die für einen erneuten Einsatz der Armee im Rahmen der Covid-19-Pandemie notwendig wären. Alle weiteren Wiederholungskurse werden entweder vorzeitig beendet oder bis zum Ende dieses Jahres ausgesetzt, wie es weiter heisst.

9:24 Klinik in Rio de Janeiro muss wegen Feuer geräumt werden Mitten in der Corona-Pandemie ist im Norden der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro in einem Krankenhaus ein grosses Feuer ausgebrochen. Rund 200 Patienten seien aus der Bundes-Klinik von Bonsucesso in Sicherheit gebracht und in andere Krankenhäuser verlegt worden, berichtete das Nachrichtenportal G1. Bei der Evakuierung seien zwei an Covid-19 erkrankte Frauen gestorben.

Die Feuerwehr brachte das Feuer schliesslich unter Kontrolle. Die Brandursache ist vorerst unklar. Offenbar war das Feuer im Bereich einer Pflegestation oder im Bereich der Röntgenmedizin ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr war die Klinik bereits mehrfach wegen Verstössen gegen die Brandschutzverordnung benachrichtigt worden. Legende: Reuters

8:27 Nach Covid-19-Fall: Selbstquarantäne für Südafrikas Präsidenten Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hat sich nach Angaben seines Büro in Selbstquarantäne begeben. Anlass dafür war eine positive Covid-19-Diagnose bei einem der Gäste eines Empfangs, an dem Ramaphoas am Wochenende teilgenommen hatte. In Südafrika wurden bisher rund 716'750 Corona-Fälle bestätigt, mehr als 19'000 Menschen starben. Die Regierung hatte Ende März eine landesweite Ausgangssperre verhängt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Die mittlerweile gelockerten Restriktionen haben eine verheerende Auswirkung auf die Wirtschaft.

7:46 Der Bundesrat steht vor einem Drahtseilakt In den vergangenen Tagen haben sie alle gewarnt – die Gastrobranche, die Tourismusbranche, die Kulturschaffenden und andere mehr. Sie haben davor gewarnt, dass zu scharfe Massnahmen gegen das Virus ihre Existenz bedrohen könnten. Auf der anderen Seite stehen die Warnungen der Wissenschaftler, die seit Tagen verkünden, es müsse dringend gehandelt werden. So sagte Martin Ackermann, der Leiter der wissenschaftlichen Covid-Taskforce des Bundes am Dienstag: «Zu einschneidenden Massnahmen gibt es aus unserer Sicht zurzeit keine Alternative.»

7:13 Schweizer Massnahmen nach Walliser Modell? Der Bundesrat hat den Kantonen am Wochenende Verschärfungen der Corona-Regeln zur Vernehmlassung vorgelegt. Die Vorschläge orientieren sich offenbar am Walliser Model, einer Art «Teil-Lockdown». Davon ist zumindest der Walliser Staatsrat Christophe Darbellay überzeugt, wie er im «Club» sagte. Zwar gebe es auch Veränderungen. So seien die Schwellen, die definiert würden, bei der Anzahl Personen bei Versammlungen oder bei Veranstaltungen etwas grosszügiger. «Ein grosser Unterschied sind die Masken im öffentlichen Raum draussen, dort muss man in Zukunft wohl Masken tragen – ausser im Wald oder auf den Wanderwegen», so Darbellay. Das Walliser Modell im Überblick: Bars, Clubs und Discotheken sind geschlossen

Restaurants haben Sperrstunde um 22 Uhr und nur 4 Personen an einem Tisch

keine Besuche in Altersheimen und Spitälern (nur in Notfällen)

Beschränkungen bei privaten Anlässen auf 10 Personen und auch im öffentlichen Raum nur 10 Personen

Fernunterricht an Fachhochschulen

Kinos, Museen, Fitnesszentren, Konzertsäle sind zu

Geisterspiele

Geisterspiele

Kontaktsport ist verboten

6:12 Plant Merkel einen November-Shutdown in Deutschland? Auch in Deutschland will man die Corona-Regeln verschärfen. Bundeskanzlerin Angela Merkel berät am Mittwoch mit den Ministerpräsidenten über weitere Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie. Die Bundesregierung dringe einem Medienbericht zufolge auf drastische Einschränkungen in Deutschland für den gesamten November, wie aus einer Beschlussvorlage für die Konferenz hervorgeht, die den Zeitungen der «Funke Mediengruppe» vorliegt. Vom 4. November bis Ende November sollen demnach die Bürger angehalten werden, Kontakte zu anderen Menschen ausserhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes «auf ein absolutes Minimum zu beschränken». Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit sei daher nur mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet. Darüber hinausgehende Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen seien «angesichts der ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel» und Verstösse gegen die Kontaktbeschränkungen würden sanktioniert. Konkret sollen laut dem Papier alle Freizeit- und Sporteinrichtungen geschlossen werden. Industrie und Handwerk, Schulen und Kindertagesstätten sollen aber offen bleiben. Legende: Feiern seien angesichts der ernsten Lage inakzeptabel und würden sanktioniert, wird das Beschlusspapier in Medienberichten zitiert. Keystone

3:31 Italien: Weitere Milliarden für Wirtschaft Die italienische Regierung hat der Wirtschaft finanzielle Unterstützung von über fünf Milliarden Euro angekündigt. Davon profitieren sollen die von der Coronavirus-Pandemie am stärksten gebeutelten Bereiche, wie Restaurants und die Unterhaltungsbranche. Das Geld werde den Betroffenen schon bis Mitte November ausbezahlt, so Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri. Seit letztem Montag gelten in Italien verschärfte Massnahmen gegen das Virus. Kinos, Theater und Fitnessstudios müssen für einen Monat schliessen. Restaurants und Bars dürfen nur bis 18 Uhr offen bleiben. Diese schmerzhaften Massnahmen seien notwendig, um einen totalen Lockdown zu verhindern, welcher Wirtschaft und Gesellschaft einen schweren Schaden zufügen würde, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte. Dennoch gab es in verschiedenen Städten Proteste.

22:49 Bei Microsoft klingeln die Kassen Der weltgrösste Softwarekonzern Microsoft profitiert vom Homeoffice. Die durch die Krise beschleunigte Digitalisierung und Anwendung von Cloud-Diensten liess den Umsatz im abgelaufenen Quartal um zwölf Prozent auf 37.2 Milliarden Dollar klettern, wie der US-Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. Microsoft punktet seit Ausbruch der Pandemie nicht nur mit seinen Cloud-Lösungen und dem Programm Teams für standortübergreifendes Arbeiten, sondern auch mit alten Kassenschlagern wie dem Betriebssystem Windows, das neu auf Laptops installiert wird, und der Spielekonsole XBox. Das Karrierenetzwerk LinkedIn, das ebenfalls zu Microsoft gehört, steigerte seine Erlöse um 16 Prozent. Legende: Trend zum Homeoffice lässt Microsoft-Produkte in der Corona-Krise boomen. Reuters

22:14 Skigebiete fordern harte Massnahmen Die Corona-Pandemie dürfte den Schweizer Tourismus auch in der Wintersaison noch einmal stark ausbremsen. Das Konjunkturforschungsinstitut KOF schätzt, dass die Logiernächte um 30 Prozent zurückgehen werden. Insgesamt müsse die Branche 2020 mit einem Verlust von über 10 Milliarden Franken rechnen. Quarantänevorschriften dürften auch über den Winter ausländische Gäste von der Schweiz fernhalten. Dagegen besteht die Hoffnung, dass die Inländer wenigstens einen Teil dieser Lücke schliessen und vermehrt in die Skigebiete strömen. Die Wintersport-Regionen fordern daher harte Massnahmen, um die Fallzahlen schnell zu senken. Würden jetzt strenge Massnahmen umgesetzt, könnten sich die Fallzahlen aufs Weihnachtsgeschäft vielleicht wieder normalisieren, das die grosse Hoffnung vieler Bergbahnen.